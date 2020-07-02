У переважно російськомовному Бахмуті заснували безкоштовний український мовний клуб. ФОТО

Кілька ентузіастів організували в переважно російськомовному місті Донецької області український мовний клуб. Перше ознайомлювальне заняття відбудеться 4 липня. На нього запрошують усіх охочих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Вільне радіо".

Проводити заняття в мовному клубі буде Марія Лященко. Марії 24 роки, вона з Покровського, працює в домі книги "Еней". Вона викладач української мови та літератури, навчається на магістратурі Бердянського педуніверситету й стане спеціалістом з медіакомунікацій.

Український розмовний клуб — це спільна ініціатива керівниці бюро правової допомоги, переселенки Оксани Болотюк та української книгарні "Еней" Володимира Дериведмідя.

Марія розповідає — ніяких конспектів з граматики та правопису на цих заняттях не буде.

"В нашому суспільстві людям важко саме говорити українською. Не писати, не читати, не розуміти, а саме говорити. Коли діло доходить до того, щоб висловити свою думку, з цим бувають у людей проблеми, на жаль. Тому ми хочемо зробити цей клуб не письмовим (не розбір правил правопису), а саме от обговорювати щось", — пояснює ведуча клубу.

Вона запропонує учасникам обговорювати українські фільми та книги, невеликі за обсягом. До першого заняття ніякої підготовки не треба. Воно відбудеться в суботу 4 липня з 15:00 до 16:00 у приміщенні за адресою вул. Першина, 11 (навскіс від податкової інспекції). А надалі вирішили збиратися в будні з 17:00 до 18:00.

"На перше заняття люди просто прийдуть, розкажуть що вони читають, який в них рівень, хто яких авторів знає, які фільми дивиться, щоб знати, на що потім акцентувати увагу, що буде цікаво", — розповідає вчителька-волонтерка.

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Також Марія планує обговорювати з учасниками клубу визначні постаті української культури (як минулого, так й сьогодення), поточні події та новини. Хочуть приділяти увагу й "інформаційній гігієні".



Марія Лященко. Фото: "Вільне радіо"

"Певні ЗМІ підносять інформацію з різного боку. Як треба аналізувати ту інформацію, яка до нас надходить? Я думаю, це теж буде цікаво людям", — пояснює фахівчиня.

Марія зазначає: заняття будуть безкоштовні.

"Ми хочемо свій внесок зробити, щоб люди більше цікавилися й культурою, й мовою, і взагалі всім, що стосується українства на Донбасі", — пояснює вона.

Вона розраховує, що в групі буде до 15 людей. Якщо ж охочих буде більше, їх розділять на групи. Вже записалися в групу й молодь, й люди старшого віку. У всіх різний рід занять.

Клуб хотіли б організувати в читальному залі центральної бібліотеки для дорослих після відповідного послаблення карантину. Але місця в розкладі не знайшлося — бібліотека зайнята масовими заходами кожного дня з 15:00 до 18:00.

"Якщо люди йдуть на ці заходи й клуби, вони мають попит, то це має бути. Якщо ні, треба шукати інші. Ці клуби популярні, їх дуже багато й вони різноманітні", — каже голова управління культури Бахмутської міської ради Олена Падалка.

Вона додає, що до пандемії в бібліотеці планували проводити курси української мови спільно з Горлівським інститутом іноземних мов, але карантин завадив.

Організатори клубу вважають таку відмову необґрунтованою та планують повертатися до цього питання ще згодом.

"Вона зауважила, що всі оті клуби відповідають потребам громади, вони всі необхідні. Напрошується такий висновок: виходить, те, що ми запропонували — вони вважають, що це не відповідає потребам громади? А як вони це доведуть?" — каже одна з організаторів клубу Оксана Болотюк.

Зазначимо, до 2014 року активісти зверталися до керівництва центральної міської бібліотеки з такою ж ідеєю. Тоді директорка Артемівської ЦБС відмовила в організації клубу на підставі того, що серед активістів не було професійних викладачів української мови. При цьому в читальній залі безперешкодно збиралися для розмовної практики англійський, німецький розмовний клуби, там в різні роки проводили безкоштовні розмовні заняття з польської та італійської мов.

Додамо, в Костянтинівці громадські курси української мови до карантину, декілька років поспіль, проводили саме в бібліотеці. Так само, як й в Добропіллі.