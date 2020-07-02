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У переважно російськомовному Бахмуті заснували безкоштовний український мовний клуб. ФОТО

Кілька ентузіастів організували в переважно російськомовному місті Донецької області український мовний клуб. Перше ознайомлювальне заняття відбудеться 4 липня. На нього запрошують усіх охочих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Вільне радіо".

Проводити заняття в мовному клубі буде Марія Лященко. Марії 24 роки, вона з Покровського, працює в домі книги "Еней". Вона викладач української мови та літератури, навчається на магістратурі Бердянського педуніверситету й стане спеціалістом з медіакомунікацій.

Український розмовний клуб — це спільна ініціатива керівниці бюро правової допомоги, переселенки Оксани Болотюк та української книгарні "Еней" Володимира Дериведмідя.

Марія розповідає — ніяких конспектів з граматики та правопису на цих заняттях не буде.

"В нашому суспільстві людям важко саме говорити українською. Не писати, не читати, не розуміти, а саме говорити. Коли діло доходить до того, щоб висловити свою думку, з цим бувають у людей проблеми, на жаль. Тому ми хочемо зробити цей клуб не письмовим (не розбір правил правопису), а саме от обговорювати щось", — пояснює ведуча клубу.

У переважно російськомовному Бахмуті заснували безкоштовний український мовний клуб 01

Вона запропонує учасникам обговорювати українські фільми та книги, невеликі за обсягом. До першого заняття ніякої підготовки не треба. Воно відбудеться в суботу 4 липня з 15:00 до 16:00 у приміщенні за адресою вул. Першина, 11 (навскіс від податкової інспекції). А надалі вирішили збиратися в будні з 17:00 до 18:00.

"На перше заняття люди просто прийдуть, розкажуть що вони читають, який в них рівень, хто яких авторів знає, які фільми дивиться, щоб знати, на що потім акцентувати увагу, що буде цікаво", — розповідає вчителька-волонтерка.

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Також Марія планує обговорювати з учасниками клубу визначні постаті української культури (як минулого, так й сьогодення), поточні події та новини. Хочуть приділяти увагу й "інформаційній гігієні".

У переважно російськомовному Бахмуті заснували безкоштовний український мовний клуб 02
Марія Лященко. Фото: "Вільне радіо"

"Певні ЗМІ підносять інформацію з різного боку. Як треба аналізувати ту інформацію, яка до нас надходить? Я думаю, це теж буде цікаво людям", — пояснює фахівчиня.

Марія зазначає: заняття будуть безкоштовні.

"Ми хочемо свій внесок зробити, щоб люди більше цікавилися й культурою, й мовою, і взагалі всім, що стосується українства на Донбасі", — пояснює вона.

Вона розраховує, що в групі буде до 15 людей. Якщо ж охочих буде більше, їх розділять на групи. Вже записалися в групу й молодь, й люди старшого віку. У всіх різний рід занять.

Клуб хотіли б організувати в читальному залі центральної бібліотеки для дорослих після відповідного послаблення карантину. Але місця в розкладі не знайшлося — бібліотека зайнята масовими заходами кожного дня з 15:00 до 18:00.

"Якщо люди йдуть на ці заходи й клуби, вони мають попит, то це має бути. Якщо ні, треба шукати інші. Ці клуби популярні, їх дуже багато й вони різноманітні", — каже голова управління культури Бахмутської міської ради Олена Падалка.

Вона додає, що до пандемії в бібліотеці планували проводити курси української мови спільно з Горлівським інститутом іноземних мов, але карантин завадив.

Організатори клубу вважають таку відмову необґрунтованою та планують повертатися до цього питання ще згодом.

"Вона зауважила, що всі оті клуби відповідають потребам громади, вони всі необхідні. Напрошується такий висновок: виходить, те, що ми запропонували — вони вважають, що це не відповідає потребам громади? А як вони це доведуть?" — каже одна з організаторів клубу Оксана Болотюк.

Зазначимо, до 2014 року активісти зверталися до керівництва центральної міської бібліотеки з такою ж ідеєю. Тоді директорка Артемівської ЦБС відмовила в організації клубу на підставі того, що серед активістів не було професійних викладачів української мови. При цьому в читальній залі безперешкодно збиралися для розмовної практики англійський, німецький розмовний клуби, там в різні роки проводили безкоштовні розмовні заняття з польської та італійської мов.

Додамо, в Костянтинівці громадські курси української мови до карантину, декілька років поспіль, проводили саме в бібліотеці. Так само, як й в Добропіллі.

Автор: 

клуб (40) українська мова (834) мова (741) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+15
В преимущественно русскоязычном Бахмуте основали бесплатный украинский языковой клуб - Цензор.НЕТ 923
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02.07.2020 13:57
+11
В преимущественно русскоязычном Бахмуте основали бесплатный украинский языковой клуб - Цензор.НЕТ 3161
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02.07.2020 13:59
+8
какой позор, рождаться, учиться создавать семьи в Украине и не знать мови
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02.07.2020 13:54
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какой позор, рождаться, учиться создавать семьи в Украине и не знать мови
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02.07.2020 13:54 Відповісти
Когда двое сооружают третьего, то там знание языка не очень нужно)))
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02.07.2020 14:21 Відповісти
Хорошо бы и уроки словацкого - тогда народ поймёт , ЧТО УКРАИНСКИЙ И СЛОВАЦКИЙ - один и тот же язык - язык Европы
Руский язык - язык более азиатский
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02.07.2020 13:56 Відповісти
В преимущественно русскоязычном Бахмуте основали бесплатный украинский языковой клуб - Цензор.НЕТ 923
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02.07.2020 13:57 Відповісти
Здорово, теперь в городе будет несколько энтузиастов украинского языка.
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02.07.2020 13:57 Відповісти
А звідки в Україні беруться ентузіасти русскава язика?
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02.07.2020 13:59 Відповісти
Надо там же ещё и пункт Цензора - как-то людей образовывать политически
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02.07.2020 13:58 Відповісти
В преимущественно русскоязычном Бахмуте основали бесплатный украинский языковой клуб - Цензор.НЕТ 3161
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02.07.2020 13:59 Відповісти
вже помiняли
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02.07.2020 14:01 Відповісти
Украинскую мову нужно продвигать интеллектом, красивыми вчытэльками, а не потрошиным законом-свинарчуков-сатановских и халеричками, и психопадками фарион.
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02.07.2020 14:02 Відповісти
просувати мову гарними вчительками?
та ти, руськомовне, геть збочене.
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02.07.2020 14:14 Відповісти
Таких много, это обычная украинофобная фекалия. Продукт жизнедеятельности мертвечуковско-каломойшевских телевизионных кАналов.
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02.07.2020 14:22 Відповісти
ти звідки таке появилось на світ Божий? З Мещери?
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02.07.2020 14:21 Відповісти
Дай вам боже... !
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02.07.2020 14:06 Відповісти
Ого вот это так ущемили русский язык укронацисты, нужно срочно Путингу в Кремлядь телеграмму писать чтоб вводил. Ждем реакции мертвечуковских телевизионных кАналов на это укробезобразие.
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02.07.2020 14:19 Відповісти
Усилило. Особенно на фоне всей этой чернухи, расчленёнки и прочих отставок Смолия такая себе почти наивная новость. Ну, желаю успехов той дивчине.
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02.07.2020 14:23 Відповісти
Умилило т.е.
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02.07.2020 14:23 Відповісти
Безстрашні дівчата.
Приклад для президента.
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02.07.2020 14:33 Відповісти
Тільки не для цього президента. Цей ніколи не буде українцем. У ньому ніколи цього не було і вже ніколи не буде. "Какая разница" - це його кредо. За весь час своєї діяльноситі на сцені воно не видано нічого українською, ні кіно, ні передачу. Воно з іншого і для іншого - ворога.
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02.07.2020 16:33 Відповісти
Молодці що за це взялися, проросійська влада зеДибіла на розвиток національної мови витрачатися точно не буде, може тільки допомогти знищити те що уже зроблено.
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02.07.2020 14:58 Відповісти
Может я что-то пропустил,по моему правильно,будинок а не дiм.
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02.07.2020 16:49 Відповісти
 
 