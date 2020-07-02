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Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы

Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил два комитета Верховной Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы.

Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, Разумков обратился в Комитет по вопросам финансовой и таможенной политики и Комитет по вопросам экономического развития с просьбой безотлагательно 2 июля 2020 г. "рассмотреть кадровые вопросы, которые относятся к конституционным обязанностям Верховной Рады Украины и в установленном порядке подать предложение для рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики определен как главный для рассмотрения данного проекта постановления.

Автор: 

ВР (29252) НБУ (4836) Смолий Яков (138) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+6
Да все же хорошо!
Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 8526
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02.07.2020 14:19
+4
Кожному зебілу по ордену. З закруткою на спині.
Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 3988
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02.07.2020 14:19
+3
У зелені аврал, квартальщики закінчились.
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02.07.2020 14:16
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Взагалі то голова ВР не просить, то ти свою бабу проси, а тут треба негайно діяти!!! Ще один ІДІОТ!!!
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02.07.2020 14:14 Ответить
ЦЕ ПРОСТО https://www.youtube.com/watch?v=Zn9LHIOi7zY ЖОПА!
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02.07.2020 14:15 Ответить
Кожному зебілу по ордену. З закруткою на спині.
Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 3988
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02.07.2020 14:19 Ответить
У зелені аврал, квартальщики закінчились.
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02.07.2020 14:16 Ответить
А вже знайшли?
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02.07.2020 14:21 Ответить
тИ явно монголоїд,якщо не бачиш що було при Порохи, і що ми маємо зараз!!! Всі обвинувачення проти Пороха то ПШИК!!!
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02.07.2020 14:23 Ответить
Так они у власти

Разумков просить два комітети Ради невідкладно розглянути кадрові питання - Цензор.НЕТ 4013
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02.07.2020 14:40 Ответить
Да все же хорошо!
Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 8526
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02.07.2020 14:19 Ответить
заслухався....
аж сльозу пустив..
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02.07.2020 14:47 Ответить
зеленые переставляют фишки? - недонашли прикацапленаю аленю?
а шо шукали то среди бровисток?
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02.07.2020 14:25 Ответить
Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 6203
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02.07.2020 14:30 Ответить
носяра у пионера не закрыта, та и хлебальник наполовину - зачем ему маска, он ее на задницу не пробовал нацепить?
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02.07.2020 14:33 Ответить
Разумков просить два комітети Ради невідкладно розглянути кадрові питання - Цензор.НЕТ 2488
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02.07.2020 14:39 Ответить
Странное совпадение.... или нет?
т.е. меняем главу НБУ, потом прокручиваем через площадки Ермака бабло:
https://censor.net/news/3205074/***************************************************************************************************

быстро меняем таможню на свою...
и потом грузим все в фуры... и на Ростов... хотя с такими деньгами, в любую другую страну, с удовольствием примут, даже гражданство нарисуют
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02.07.2020 14:42 Ответить
одного понять не могу...при чем тут комитеты верховнойзрады? )))
не у того просите... совсем не у того )))))
там же все налажено - любой каприз за ваши гроши ))))

Разумков просить два комітети Ради невідкладно розглянути кадрові питання - Цензор.НЕТ 6547

...
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02.07.2020 14:50 Ответить
кудаспешить
Деньги МВФ скиздили
Председателем Нацбанка можно поставить
мастера по обслуживанию печатных машин
из какой-либо типографии-будем КУПОНЫ зеленого цвета печатать..
Народу скажем что это мини- долЯры
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02.07.2020 14:54 Ответить
 
 