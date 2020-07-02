Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил два комитета Верховной Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы.

Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, Разумков обратился в Комитет по вопросам финансовой и таможенной политики и Комитет по вопросам экономического развития с просьбой безотлагательно 2 июля 2020 г. "рассмотреть кадровые вопросы, которые относятся к конституционным обязанностям Верховной Рады Украины и в установленном порядке подать предложение для рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады".

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики определен как главный для рассмотрения данного проекта постановления.