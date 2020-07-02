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Новини
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Разумков просить два комітети Ради невідкладно розглянути кадрові питання

Разумков просить два комітети Ради невідкладно розглянути кадрові питання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив два комітети Верховної Ради невідкладно розглянути кадрові питання.

Про це він заявив під час засідання Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, Разумков звернувся до Комітету з питань фінансової і митної політики та Комітету з питань економічного розвитку з проханням невідкладно 2 липня 2020 р. "розглянути кадрові питання, які належать до конституційних обов'язків Верховної Ради України та у встановленому порядку подати пропозицію для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради".

Також читайте: Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики визначено як головний для розгляду цього проєкту постанови.

Автор: 

ВР (14987) НБУ (10394) Смолій Яків (299) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+6
Да все же хорошо!
Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 8526
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02.07.2020 14:19
+4
Кожному зебілу по ордену. З закруткою на спині.
Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 3988
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02.07.2020 14:19
+3
У зелені аврал, квартальщики закінчились.
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02.07.2020 14:16
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Взагалі то голова ВР не просить, то ти свою бабу проси, а тут треба негайно діяти!!! Ще один ІДІОТ!!!
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02.07.2020 14:14 Відповісти
ЦЕ ПРОСТО https://www.youtube.com/watch?v=Zn9LHIOi7zY ЖОПА!
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02.07.2020 14:15 Відповісти
Кожному зебілу по ордену. З закруткою на спині.
Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 3988
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02.07.2020 14:19 Відповісти
У зелені аврал, квартальщики закінчились.
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02.07.2020 14:16 Відповісти
А вже знайшли?
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02.07.2020 14:21 Відповісти
тИ явно монголоїд,якщо не бачиш що було при Порохи, і що ми маємо зараз!!! Всі обвинувачення проти Пороха то ПШИК!!!
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02.07.2020 14:23 Відповісти
Так они у власти

Разумков просить два комітети Ради невідкладно розглянути кадрові питання - Цензор.НЕТ 4013
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02.07.2020 14:40 Відповісти
Да все же хорошо!
Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 8526
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02.07.2020 14:19 Відповісти
заслухався....
аж сльозу пустив..
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02.07.2020 14:47 Відповісти
зеленые переставляют фишки? - недонашли прикацапленаю аленю?
а шо шукали то среди бровисток?
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02.07.2020 14:25 Відповісти
Разумков просит два комитета Рады безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы - Цензор.НЕТ 6203
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02.07.2020 14:30 Відповісти
носяра у пионера не закрыта, та и хлебальник наполовину - зачем ему маска, он ее на задницу не пробовал нацепить?
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02.07.2020 14:33 Відповісти
Разумков просить два комітети Ради невідкладно розглянути кадрові питання - Цензор.НЕТ 2488
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02.07.2020 14:39 Відповісти
Странное совпадение.... или нет?
т.е. меняем главу НБУ, потом прокручиваем через площадки Ермака бабло:
https://censor.net/news/3205074/***************************************************************************************************

быстро меняем таможню на свою...
и потом грузим все в фуры... и на Ростов... хотя с такими деньгами, в любую другую страну, с удовольствием примут, даже гражданство нарисуют
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02.07.2020 14:42 Відповісти
одного понять не могу...при чем тут комитеты верховнойзрады? )))
не у того просите... совсем не у того )))))
там же все налажено - любой каприз за ваши гроши ))))

Разумков просить два комітети Ради невідкладно розглянути кадрові питання - Цензор.НЕТ 6547

...
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02.07.2020 14:50 Відповісти
кудаспешить
Деньги МВФ скиздили
Председателем Нацбанка можно поставить
мастера по обслуживанию печатных машин
из какой-либо типографии-будем КУПОНЫ зеленого цвета печатать..
Народу скажем что это мини- долЯры
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02.07.2020 14:54 Відповісти
 
 