Разумков просить два комітети Ради невідкладно розглянути кадрові питання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив два комітети Верховної Ради невідкладно розглянути кадрові питання.

Про це він заявив під час засідання Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, Разумков звернувся до Комітету з питань фінансової і митної політики та Комітету з питань економічного розвитку з проханням невідкладно 2 липня 2020 р. "розглянути кадрові питання, які належать до конституційних обов'язків Верховної Ради України та у встановленому порядку подати пропозицію для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради".

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики визначено як головний для розгляду цього проєкту постанови.