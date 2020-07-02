Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США

Продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе - это еще одна причина сохранения сильных санкций в отношении РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине.

"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения сильных санкций", - говорится в сообщении.

Ранее Россия в очередной раз нарушила международное право, запустив грузовые поезда по Керченскому мосту.

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