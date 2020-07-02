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Новости Оккупация Крыма Санкции против России
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Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США

Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США

Продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе - это еще одна причина сохранения сильных санкций в отношении РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине.

"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения сильных санкций", - говорится в сообщении.

Ранее Россия в очередной раз нарушила международное право, запустив грузовые поезда по Керченскому мосту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Франции о незаконности оккупации Крыма неизменна, визит на полуостров - личная инициатива некоторых европарламентариев, - посольство

Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США 01

Автор: 

Крым (26406) посольство (1081) россия (95638) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+9
Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США - Цензор.НЕТ 4242
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02.07.2020 14:30
+8
Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США - Цензор.НЕТ 3766
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02.07.2020 14:32
+7
Українцю , пам"ятай як почалась війна !!!

Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США - Цензор.НЕТ 5177
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02.07.2020 14:31
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Знову кацапам напольза привалила !
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02.07.2020 14:25 Ответить
Українцю , пам"ятай як почалась війна !!!

Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США - Цензор.НЕТ 5177
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02.07.2020 14:31 Ответить
Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США - Цензор.НЕТ 3766
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02.07.2020 14:32 Ответить
Спасибо США, надежним и честним партнерам!
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02.07.2020 15:12 Ответить
Ніколи нарасії не жили так погано, як при президенті Зеленському!
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02.07.2020 14:28 Ответить
Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США - Цензор.НЕТ 4242
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02.07.2020 14:30 Ответить
Якщо хтось забув:
В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ "Рошен", дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей:
Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США - Цензор.НЕТ 6652
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02.07.2020 14:34 Ответить
Кацап, а у тебя с ольгинской пайки какой налог в казну ******** удерживают?
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02.07.2020 15:15 Ответить
Ну и? Сейчас Липецкая фабрика уже не платит налог в РФ. Зелебобик продал сою недвижимость в Крыму? ДА?
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02.07.2020 14:38 Ответить
Липецкая фабрика исправно платит налоги в РФ в виде:
1. Земельный налог.
2. Налог на недвижимость.
3. Амортизационный налог.
4. Экологический налог.....
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02.07.2020 16:21 Ответить
а де на цей доказ можна подивитись?
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02.07.2020 14:40 Ответить
Це ти на сайті страна. юа взяв, ну так я допишу до твоєї зради трішки зради...

тем временем,https://ukranews.com/news/554188-lypeckaya-roshen-za-god-uvelychyla-ubytok-v-63-raza Липецкая Roshen за год увеличила убыток в 63 раза .
Весной 2017 года корпорация остановила производство на данной фабрике, а летом завершила процесс консервации мощностей.
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02.07.2020 14:44 Ответить
но все таки проспонсировала агрессора на 59 млн рушлей. Два года героически закрывалась, а все потому что рашковане перестали массово скупать рошенки, изза чего и пошли убытки
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02.07.2020 14:47 Ответить
А Порох класно придумав, на росії заробляв гроші, і на ці ж самі гроші купував зброю для ЗСУ. Але ти своєю маківкою з рюзьгє язічною чєлюстю нічого так і не зрозумієш.
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02.07.2020 14:52 Ответить
Ору в голсяндру!
Саня, ЖГИ!
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02.07.2020 14:54 Ответить
Да, кацап представь, на ваши же деньги вас киздили на Донбассе!
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02.07.2020 15:16 Ответить
Классно вообще патриоты придумали - ездить в рашку, зарабатывать гроши, потом на теже гроши слать волонтерам помощь и ВСУ
Але ти своєю маківкою з рюзьгє язічною чєлюстю нічого так і не зрозумієш.

Саня, продолжаЙ!
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02.07.2020 14:56 Ответить
А Порошенко ще й на росію їздив! Клас! ти перевершив себе! ****** ти обісрався вже вкотре Писати не твоє.
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02.07.2020 14:59 Ответить
Саня, У Поронко незачем туда ездить - там фабрика по его хитрому плану работала. зарабатывала деньги в РФ, чтоб потом покупать зброю для ЗСУ. но ведь обычный заробитчанин - он же не миллионер как порошенко. он помогает как может - зарабатывает руками, приходится ехать в рашку ненавистную, строить клятым рашкованам дачи, зато потом как патриот истинный деньги все на зброю для ЗСУ.
Саня, ты можешь преодолеть планку своего идиотизма, двоемыслия и противоречия! ЖГИ. САНЯ! Я ВЕРЮ!
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02.07.2020 15:03 Ответить
Саня, прикинь чисто гипотетически - зеленая сопля купила недвигу в Крыму - ...и сдает ее в аренду кацапам. наживается на кацапах, а потом зброю для ЗСУ покупает
Саня давай, не томи, напряги извилины!
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02.07.2020 15:06 Ответить
******, зелена сопля нічого не купляє. а в тебе навідь не має чого напрягати.... бідненький ти засранець....
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02.07.2020 15:08 Ответить
Уже есть прогресс. Уже зеля ничего не покупал в Крыму Саня, я наши диалоги скриню)))) это шедевр просто! Ты будешь новым мемом на ЦН!
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02.07.2020 15:12 Ответить
это даже круче - выходит Зеля плохой потому что ничего не покупал в крыму по хитрому плану?
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02.07.2020 15:13 Ответить
слухай, а если так - раз Зе ничего не покупал - то и в бюджет агрессора ни копейки не внес. Так круче чем свыночолый гетьман, саня! ну не за того ты топишь, санек! По тебе чемодан , вокзал, паРаша плачет!
Саня, ты выкрутишься, Саня, давай!
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02.07.2020 15:16 Ответить
я до тебе на родіну не хочу, бо там всі засранці такі як ти.
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02.07.2020 15:20 Ответить
усокойся удмурту, никто в вашу паРашу давно не ездит!
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02.07.2020 15:17 Ответить
Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США - Цензор.НЕТ 7414
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02.07.2020 14:34 Ответить
Дай пруф. а то все гуглится до аннексии
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02.07.2020 14:42 Ответить
Квартира площадью 129,8 квадратных метров расположена по тому же адресу, что и известный Ливадийский дворец.
В декларации указано, что Елена Зеленская стала ее обладательницей в апреле 2013-го
https://24tv.ua/ru/kvartira_zelenskogo_v_krymu_kak_vygljadit_i_chto_o_nej_izvestno__foto_video_n1154185

но Саня - Саня то Паламарчук - ему не нужны пруфы - Саня ЗНАЕТ!
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02.07.2020 14:51 Ответить
Нагадаю якщо хто забув, у підсудного парашенко бізнес в Росії та Криму
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02.07.2020 16:17 Ответить
иногда кажется шо посольство США в Украине живет отдельно от США,
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02.07.2020 14:48 Ответить
Ваши санкции настолько сильные что им абсолютно на них насрать, нужно отключение рашки от свифт
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02.07.2020 16:15 Ответить
Посольство СЩА в Украине может строем и с песней идти в дупу. После постройки моста людям реально стало лучше жить. Всем. И украинцам, и татарам, и русским.
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02.07.2020 17:02 Ответить
И ***** стало светить ярче.
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02.07.2020 17:22 Ответить
Ну, ладно, США ищут причины сохранения (и расширения) санкций против России. А Зеленский? Вы, его недалёкие умом его сторонники, хотя бы раз слышали от него хотя бы раз такое вот желание? Я уж не говорю о действиях.
Не буду говорить о сегодняшнем дне, но через пол-года точно будет пройдена та черта, после которой каждый сторонник Зеленского будет справедливо считаться сознательным врагом Украины. С соответствующим к нему отношением.
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02.07.2020 17:40 Ответить
 
 