Использование Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения сильных санкций, - посольство США
Продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе - это еще одна причина сохранения сильных санкций в отношении РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине.
"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения сильных санкций", - говорится в сообщении.
Ранее Россия в очередной раз нарушила международное право, запустив грузовые поезда по Керченскому мосту.
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В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ "Рошен", дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей:
1. Земельный налог.
2. Налог на недвижимость.
3. Амортизационный налог.
4. Экологический налог.....
тем временем,https://ukranews.com/news/554188-lypeckaya-roshen-za-god-uvelychyla-ubytok-v-63-raza Липецкая Roshen за год увеличила убыток в 63 раза .
Весной 2017 года корпорация остановила производство на данной фабрике, а летом завершила процесс консервации мощностей.
Саня, ЖГИ!
Але ти своєю маківкою з рюзьгє язічною чєлюстю нічого так і не зрозумієш.
Саня, продолжаЙ!
Саня, ты можешь преодолеть планку своего идиотизма, двоемыслия и противоречия! ЖГИ. САНЯ! Я ВЕРЮ!
Саня давай, не томи, напряги извилины!
Саня, ты выкрутишься, Саня, давай!
В декларации указано, что Елена Зеленская стала ее обладательницей в апреле 2013-го
https://24tv.ua/ru/kvartira_zelenskogo_v_krymu_kak_vygljadit_i_chto_o_nej_izvestno__foto_video_n1154185
но Саня - Саня то Паламарчук - ему не нужны пруфы - Саня ЗНАЕТ!
Не буду говорить о сегодняшнем дне, но через пол-года точно будет пройдена та черта, после которой каждый сторонник Зеленского будет справедливо считаться сознательным врагом Украины. С соответствующим к нему отношением.