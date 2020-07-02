Реакция МВФ "сдержанная", работа с международными партнерами продолжается, - министр финансов Марченко

Министр финансов Сергей Марченко считает, что нет оснований говорить о подрыве независимости Национального банка Украины и доверии Международного валютного фонда.

Об этом он заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем работу с международными партнерами, с инвесторами. Есть соответствующая реакция МВФ, она сдержанная. Мы также считаем, что должны обеспечить в целом независимость НБУ. Никто в стране не ставит под сомнение независимость Нацбанка", - сказал Марченко.

Министр выразил надежду, что Нацбанк продолжит сотрудничать с Минфином в реализации своей монетарной политики вне зависимости от того, кто будет занимать должность главы НБУ.

Также на Цензор.НЕТ: Марченко об отставке Смолия: "Нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой высокопоставленного чиновника"

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.