Реакція МВФ "стримана", робота з міжнародними партнерами триває, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що немає підстав говорити про підрив незалежності Національного банку України та довіри Міжнародного валютного фонду.

Про це він заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо роботу з міжнародними партнерами, з інвесторами. Є відповідна реакція МВФ, вона стримана. Ми також вважаємо, що повинні забезпечити в цілому незалежність НБУ. Ніхто в країні не ставить під сумнів незалежність Нацбанку", - сказав Марченко.

Міністр висловив сподівання, що Нацбанк продовжить співпрацювати з Мінфіном у реалізації своєї монетарної політики незалежно від того, хто буде обіймати посаду голови НБУ.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.