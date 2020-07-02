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Реакція МВФ "стримана", робота з міжнародними партнерами триває, - міністр фінансів Марченко

Реакція МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що немає підстав говорити про підрив незалежності Національного банку України та довіри Міжнародного валютного фонду.

Про це він заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо роботу з міжнародними партнерами, з інвесторами. Є відповідна реакція МВФ, вона стримана. Ми також вважаємо, що повинні забезпечити в цілому незалежність НБУ. Ніхто в країні не ставить під сумнів незалежність Нацбанку", - сказав Марченко.

Міністр висловив сподівання, що Нацбанк продовжить співпрацювати з Мінфіном у реалізації своєї монетарної політики незалежно від того, хто буде обіймати посаду голови НБУ.

Також дивіться: Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Автор: 

МВФ (3072) відставка (1465) Смолій Яків (299) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+14
Тихо и сдержанно, с полным достоинством, они сказали:
"идите на ..."
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02.07.2020 16:03
+13
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1278667231866519552 28 мин

«Слуги» збирають підписи щодо позачергової сесії на 18.00 сьогодні.
Думаєте - по питаннях економічної кризи, коронавірусу, катастрофічних підтоплень на заході країни?
НІ. По законопроекту «Про азартні ігри».
Найважливіше питання в країні
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02.07.2020 16:00
+13
А чего ж так пердак подгорает у Марченко, если все прекрасно?

Если все нормально, этот факт не нуждается в мантрах "я не обосрался".
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02.07.2020 16:02
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https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1278667231866519552 28 мин

«Слуги» збирають підписи щодо позачергової сесії на 18.00 сьогодні.
Думаєте - по питаннях економічної кризи, коронавірусу, катастрофічних підтоплень на заході країни?
НІ. По законопроекту «Про азартні ігри».
Найважливіше питання в країні
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02.07.2020 16:00 Відповісти
Під час війни з ядерною державою-терористом, під час пандемії коронавірусу, під час економічної кризи, якої не було з часів Великої дипресії 1930-х років, нам потрібні не просто гарні хлопці на ключових посадах, нам потрібні суперфахівці які не просто щось знають а мають шалений досвід і є патріотами своєї країни і будуть працювати не за гроші, а за ідею! Саме такий кандидат для мене Олександр Савченко - суперфахівець, патріот, чесна та порядна людина. На кону стоїть виживання України як держави і подальше існування української нації. Зараз кадрова помилка буде гірша за злочин! Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів і призначить Савченка на посаду Голови НБУ.
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02.07.2020 16:05 Відповісти
Ну звичайно, Зеленський теж суперфахівець, як і ти сам. Тому 146% тебе вже почув у своїй голові.
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02.07.2020 16:08 Відповісти
Якщо Головою НБУ стане Олександр Савченко, то курс гривні буде зростати а дефіцит бюджету буде скорочуватись! У Олександра Савченка є ціла програма наведення порядку в банківському секторі і пожвавлення українських ринків для запуску економіки і виходу з кризи! Олександр Савченко свою програму постійно викладає в Інтернеті і керівники НБУ її також знають, бо слухають Савченка, але діють абослютно протилежними заходами, щоб допомогти фінансовим спекулянтам які вклались в ОДВП - порошенкам, яценюкам та іншим!
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02.07.2020 16:22 Відповісти
Олександр Савченко це економіст, фінансіст та банкір міжнародного рівня, щоб було підтверджено його запрошенням на посаду директора ****, після того як він запускав в Україні Національний Банк і відкривав його перші рахунки за кордоном! Савченко це потужний фахівець з банківської справи і взагалі з економіки і тому призначення Олександра Савченка на посаду Голови НБУ буде положительно сприйнято як МВФ так і іншими міжнародними організаціями, бо в фаховості Савченка немає ні в кого жодного сумніву, він підтвердив це своєю суперуспішною роботою директором ****. Олександр Савченко є найкращим і найбільш досвідченим українським економістом, фінансістом та банкіром і кращої кандидатури на посаду Голови НБУ в Україні немає! До того ж Олександр Савченко займає чітку проукраїнську позицію і є сідомим патріотом і противником брудних помийних банків та банківського криміналу, як і криміналу взагалі. Савченко не раз закликав НБУ боротись з банківськими махінаціями та неповерненням кредитів українськими бандитами та депутатами! За оцінками Олександра Савченка більше 200 млрд доларів можна повернути в банківську систему через конфіскацію майна боржників - депутатів, міністрів, підприємців, які просто крали кредити в банках, брали гроші щоб не віддавати! Олександр Савченко вважає що власників Приватбакну потрібно судити і конфіскувати їх майно для повернення вкрадених коштів, те саме стосується й інших банків-банкрутів які досі не повернули гроші НБУ, але власники цих банків уникають конфіскації своїх активів і продовжують безбідно жити і називати себе бізнесменами!
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02.07.2020 16:23 Відповісти
Смолія давно потрібно було міняти, він працював на міжнародних спекулянтів які вкладались в ОДВП і гарантували собі надвисокі відсотки 17% і більше, що нечувано у світі, де по держоблігаціям платять не більше 5-7%. Але Смолій тримав високу облікову ставку НБУ і від неї відраховувалась висока ставка по ОДВП. Це була потужна корупційна схема в якій приймав участь порошенко та яценюк - вкладали свої мільярди в ОДВП і гарантовано отримували надприбутки ще й за рахунок падіння курсу долара! Тепер Зеленський примусив Смолія знизити облікову ставку НБУ і всім корупціонерам-спекулянтам схема заробітків на ОДВП стала невигідна і Смолій пішов з посади! Потрібно призначити фахового Голову НБУ, добре щоб це був Олександр Савченко, екс директор **** та екс заступник Голови НБУ в 90-х роках!
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02.07.2020 16:24 Відповісти
раньше твой гриценко двигал зеленского, теперь - какого-то там савченко..
И оба были "суперфахивцями"
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02.07.2020 16:12 Відповісти
Гриценко підтримав Зеленського в другому турі і правильно зробив! порошенко не мав права далі обіймати найвищу дежавну посаду! Нагадаю що за порошенка курс долара стрибнув до 38 грн в лютому 2015 року!
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02.07.2020 16:23 Відповісти
А ты ничего не пропустил из событий, случившихся с Украиной в 2014-2015 годах? Может было что? И это что нужно принять, чтобы увидеть курс 38 в феврале 2015 года? Просто интересно.
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02.07.2020 19:28 Відповісти
В лютому 2015 року були штучні спекуляції на міжбанку, організовані порошенком та іншим спекулянтами, для того щоб обвалити гривню! Але гастарбайтери масово понесли долари та євро в обмінники і курс долара обвалився і порошенко ледве не збанкрутів, бо скупив долари дорого а продавати прийшлось набагато дешевше.
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03.07.2020 00:07 Відповісти
Так ты курс в 38 уже нашёл или еще нужных таблеток не принял? А, брехло?! В каком бреду такое привидилось? А может хворе только проснулось от анабиоза и ничего не слышало про аннексию Крыма, открытую агрессию Раши, потерю территорий и части ВВП. Про дерибан Нацбанка Овощем в 2010-2013 годах? Или желчь полностью вытеснила мозги?
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03.07.2020 00:26 Відповісти
Сдержанно - это как после неудачного собеседования, потенциальный работодатель вас открыто не посылает на куй, а говорит - "мы вам перезвоним"... как-то так....
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02.07.2020 16:13 Відповісти
сдержанно = настороженно))
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02.07.2020 16:40 Відповісти
шабаш продолжается!
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02.07.2020 16:01 Відповісти
ЕТА ПАБЕДА ! Я СЧИТАЮ ....

Реакция МВФ "сдержанная", работа с международными партнерами продолжается, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9706
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02.07.2020 16:09 Відповісти
и реакция - "сдержанная"(а)марченко..
инвесторы и МВФ чуть ли не матом их кроют, а зебилы себя успокаивают))
Реакция МВФ "сдержанная", работа с международными партнерами продолжается, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 6970
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02.07.2020 16:13 Відповісти


тупидло зелене, бреши далі
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02.07.2020 16:02 Відповісти
А чего ж так пердак подгорает у Марченко, если все прекрасно?

Если все нормально, этот факт не нуждается в мантрах "я не обосрался".
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02.07.2020 16:02 Відповісти
За перше півріччя 2020 року держбюджет отримав 519,45 млрд грн, що на 6,2% менше плану. Про це свідчать дані Держказначейства, https://www.unian.net/economics/finance/goskaznacheystvo-za-shest-mesyacev-zafiksirovano-otstavanie-ot-plana-novosti-ukraina-11058917.html передає Уніан.
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02.07.2020 16:08 Відповісти
Тихо и сдержанно, с полным достоинством, они сказали:
"идите на ..."
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02.07.2020 16:03 Відповісти
Неужто Беня и там уже все согласовал?
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02.07.2020 16:44 Відповісти
После наркотического видосика про "засранцев", теперь у всех реакция будет ещё сдержаннее.
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02.07.2020 16:03 Відповісти
в смысле? ))) а не сдержанная ??? - это когда по щекам отхлестали ? ))))
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02.07.2020 16:03 Відповісти
это Вы о чем???
Реакция МВФ "сдержанная", работа с международными партнерами продолжается, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9581

...
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02.07.2020 16:08 Відповісти
О ваших щеках.
Не пишите больше о личном.
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02.07.2020 16:10 Відповісти
каким боком мои щеки?
статья и комменты о как бы сдержанной реакции МВФ на всю эту хрень...
мне интересно какая у МВФ "не сдержанная" реакция...
(хотя думаю Вы прикалываетесь ))))))))
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02.07.2020 16:13 Відповісти
Учитывая уровень интеллекта и культуры в быдла, из которого состоит СН и их избиратели, не сдержанная, это когда прямо на ...уй послали.

ЗЕбилье понимает только грубую силу. Поэтому мочить их надо нещадно.
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02.07.2020 16:11 Відповісти
МВФ работал с НБ Украины, а не со Смолиём.
Смолий упредил своё неизбежное увольнение.
Ждите новостей и не паникуйте.
Далі буде.
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02.07.2020 16:03 Відповісти
Это "сдержанная"?

Реакция МВФ "сдержанная", работа с международными партнерами продолжается, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 4804
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02.07.2020 16:04 Відповісти
Реакция МВФ "сдержанная", работа с международными партнерами продолжается, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7887
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02.07.2020 16:04 Відповісти
Реакция МВФ "сдержанная", работа с международными партнерами продолжается, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 5403
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02.07.2020 16:05 Відповісти
Реакция МВФ "сдержанная", работа с международными партнерами продолжается, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9156
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02.07.2020 16:06 Відповісти
Да, представитель МВФ.
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02.07.2020 16:20 Відповісти
«Мы отложим новые инвестиции, так как власти делают последние пять месяцев совершенно противоположно тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы их мотивы, полная некомпетентность или мотивированный Россией саботаж», - заявил гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала
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02.07.2020 16:05 Відповісти
пи.си.. для Украины денег больше нет, т.к. никто не даст уже нам ни цента !!! это Зе-финиш
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02.07.2020 16:25 Відповісти
Запуск друкарського верстата - шлях до загибелі
Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,
https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
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02.07.2020 16:06 Відповісти
Надо дать ещё сто дней,и вы увидите Чудо-чудное!!!Все поправила,дела наладяца,и будем доляр мы иметь по сто гривней!!!
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02.07.2020 16:07 Відповісти
ВИДНО рученьки ЗЕ И БЕ потянулись к банковским сейфам 😀😀😀
Смолий послал их , бо защищал народные деньги
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02.07.2020 16:09 Відповісти
Реакция МВФ "сдержанная", работа с международными партнерами продолжается, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 5266
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02.07.2020 16:12 Відповісти
а де можна ознайомитися з тією стриманою реакцією? надайте посилання на джерело.
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02.07.2020 16:17 Відповісти
Поддерживаю
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02.07.2020 16:19 Відповісти
Чуть выше я привел скрины спича Владислава Рошкована. Судя по всему это был последний транш для бубочки.
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02.07.2020 16:23 Відповісти
А што гаваріт Рассія?
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02.07.2020 16:18 Відповісти
раіся каже
Реакція МВФ "стримана", робота з міжнародними партнерами триває, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 5522
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02.07.2020 16:58 Відповісти
МВФ в шоке...
Ну так вышлите им инвестиционных нянек. Гетьман сказал заменить - парламент сделает. И нах нам все эти институты.
Эй там, проведите кнопку управления печатным станком к президенту в смартфон. Должно быть диджитабельно...
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02.07.2020 16:19 Відповісти
Брехуны все в КМ. Никто не имеет смелости сказать правду. А это всего лишь шмаркля, а не сталин.
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02.07.2020 16:29 Відповісти
Такс... Завтра, гарнатія, мені пенсії не виплатять. Хоча термін виплати - четверте число.

Чи виплатять в понеділок
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02.07.2020 16:37 Відповісти
Горила хата..палала..не еще? Петин холуй еще не нарубил на особнячок в Англии?
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02.07.2020 16:41 Відповісти
Реакція МВФ "стримана", робота з міжнародними партнерами триває, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 3675Сирьозно ?
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02.07.2020 16:43 Відповісти
Украина сдерживает физическую агрессию рассии.Так что никуда не денутся ни МВФ ни США .А Европе немножко не выгодно .но они тоже любят доллары
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02.07.2020 17:06 Відповісти
Було б дивно. якби цей Марченко казав протилежне.
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02.07.2020 20:57 Відповісти
Долучайтеся до перегляду чергового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.
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02.07.2020 21:12 Відповісти
 
 