Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко. ВIДЕО
Новина про відставку глави Нацбанку Якова Смолія "шокувала" Міністерство фінансів.
Про це заявив на брифінгу глава Мінфіну Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.
Марченко, зокрема, заявив, що у зв'язку з такою заявою Смолія було ухвалено рішення про призупинення випуску євробондів.
Крім того, він наголосив, що якби Смолій подав у відставку в будь-який інший час, єврооблігації були б випущені без будь-яких проблем.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.
Будь ласка, зачекайте...
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Під час війни з ядерною державою-терористом, під час пандемії коронавірусу, під час економічної кризи, якої не було з часів Великої дипресії 1930-х років, нам потрібні не просто гарні хлопці на ключових посадах, нам потрібні суперфахівці які не просто щось знають а мають шалений досвід і є патріотами своєї країни і будуть працювати не за гроші, а за ідею! Саме такий кандидат для мене Олександр Савченко - суперфахівець, патріот, чесна та порядна людина. На кону стоїть виживання України як держави і подальше існування української нації. Зараз кадрова помилка буде гірша за злочин! Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів і призначить Савченка на посаду Голови НБУ.
Финансы оказывается любят "старые профессиональные задницы"
Вот это новость !
https://twitter.com/6_kogorta_6 Шоста когорта цезаря https://twitter.com/6_kogorta_6 @6_kogorta_6 https://twitter.com/6_kogorta_6/status/1278650128459616256 1 ч
По 50 то "за щастя стане".
З такими "фортєлЯми" до листопаду "бакс" може й сягнути тризначної відмітки курсу по гривні.
Економіка-мертва, у владі - самі "професіонали", країною керують ІВК з кацапами (поки що дістанційно, але то - тимчасово)
Смолий не стал покрывать воров !
Агония псевдопатриота - вот что это.
Тепер бубАчка особисто несе відповідальність за це рішення і наслідки
Ибо не сосны, как вы.
Смолий подал в отставку после конфликтного разговора с Зеленским.
https://biz.censor.net/news/3205585/smoliyi_podal_v_otstavku_posle_konfliktnogo_razgovora_s_zelenskim_smi
Пусть вытирает свои сопли об Юзиков и Лысых.
В неї мама працює у банку, тому вона повинна обіймати цю посаду))
А рішення про НЕПРИЙНЯТТЯ відставки Смолія вам в міжушний ганглій не прийшло?
Хоча про кого що мова...
Бо тоді треба бул пообіцяти перестати на нього тиснути.
а когда на него наезжали, вы не подумали что он так может сделать?
собственно теперь сушите весла лохи
«Новость об отставке главы Нацбанка Якова Смолия "шокировала" Министерство финансов.
Об этом https://www.youtube.com/watch?v=AfGCDNI2yAo&fbclid=IwAR3WGW0kLT9Z8mSz3i9pYan7xsNZYWfTbvYG7awJh64Yl4BU5Dnfm0U1F4Y заявил на брифинге глава Минфина Сергей Марченко, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/v3205654
К нему много вопросов.
Этот Смолий не хотел выдавать нариду кредит под 5% годовых, так что долой его!
З усієї України елітних чмошників в слуги набирали....
Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,
https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
TVA
MWSt Belasting over de toegevoegde waarde
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Mehrwertsteuer https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія 20% 9% DDS = ДДС Данък Добавена Стойност https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_Kingdom.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія 20% 5% або 0% VAT Value Added Tax https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Denmark.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данія 25%
moms Merværdiafgift https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина 19% 7% MwSt./USt. Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-fita-10 [10] 23% 13% або 6,5%
(знижений на 30% до 13%, 6% і 3% на островах) ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ireland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Ірландія 21% 13.5%, 4,8% або 0% CBL
VAT Cáin Bhreisluacha
Value Added Tax https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Spain.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Іспанія 18% 8% або 4% IVA Impuesto sobre el valor añadido https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Italy.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія 22% 10%, 6%, або 4% IVA Imposta sul Valore Aggiunto https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cyprus.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80 Кіпр 15% 5% ΦΠΑ Φόρος Προστιθεμένης Αξίας https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Latvia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-fita-10 [10] 22% 12% PVN Pievienotās vērtības nodoklis https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва 21%https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-fita-10 [10] 9% або 5% PVM Pridėtinės vertės mokestis https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Luxembourg.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембург 15% 12%, 9%, 6%, або 3% TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Malta.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0 Мальта 18% 5% TVM Taxxa tal-Valur Miżjud https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Netherlands.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди 21% 6% або 0% BTW Belasting over de toegevoegde waarde https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща 23% 8%, 5% або 0% PTU/VAT Podatek od towarów i usług https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Portugal.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Португалія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-fita-10 [10] 23% 13% або 6% IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Romania.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія 19% 9% TVA Taxa pe valoarea adăugată https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovakia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччина 20%
DPH Daň z pridanej hodnoty https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovenia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенія 22% 9.5% DDV Davek na dodano vrednost https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Hungary.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина 27% 18%, 5% ÁFA általános forgalmi adó https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Finland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндія 22% 17% або 8% ALV
Moms Arvonlisävero
Mervärdesskatt https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція 20% 5.5% або 2,1% TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція 25% 12% або 6% Moms Mervärdesskatt https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Czech_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-fita-10 [10] 21% 10% DPH Daň z přidané hodnoty https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія 18% 5% km käibemaks
Айкоси були добрі, сподіваюся))
І живуть вони в уявному світі, тому й роблять усілякі дурниці
не удалось ******* европу с америкой
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.