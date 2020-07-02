Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко. ВIДЕО

Новина про відставку глави Нацбанку Якова Смолія "шокувала" Міністерство фінансів.

Про це заявив на брифінгу глава Мінфіну Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

Марченко, зокрема, заявив, що у зв'язку з такою заявою Смолія було ухвалено рішення про призупинення випуску євробондів.

Крім того, він наголосив, що якби Смолій подав у відставку в будь-який інший час, єврооблігації були б випущені без будь-яких проблем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко про відставку Смолія: "Немає жодних підстав хвилюватися за курс валюти у зв'язку з відставкою високопоставленого чиновника"

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.