Оценку действиям Смолия при отставке должны дать правоохранители, - Уманский

Бывший министр финансов Игорь Уманский считает, что отставка Якова Смолия с поста главы НБУ была вопросом времени. А тому, что информация об отставке привела к отмене размещения евробондов, должны дать оценку правоохранительные органы.

Об этом Уманский написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос отставки председателя правления НБУ было лишь вопросом времени. Более того, уже было подготовлено ​​для рассмотрения Радой постановление о "недоверии" Смолию. Многомесячные уговоры и убеждения Правлением не воспринимались. При этом, уговоры не только со стороны Президента, Правительства ..., а также со стороны МВФ", - написал Уманский.

Решение об увольнении Смолия он называет "единственно правильным". "Сдерживала только возможно (!) негативная реакция того же МВФ", - отметил Уманский.

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Экс-министр предполагает, что написав заявление об увольнении 1 июля, Смолий попытался достичь нескольких собственных целей.

"Игра на опережение. С одной стороны. С другой - хлопнуть дверью и попытаться получить статус "принципиального человека" как некий элемент защиты от будущих уголовных дел. Но есть самое главное. Расшатать ситуацию. Как на валютном рынке в частности, так и в публичных финансах в целом", - считает Уманский.

Экс-министр напоминает, что отставка Смолия вызвала отмену размещения $1,75 млрд. евробондов под 7,3%.

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"На этом этапе отмена размещения - это беспрецедентно для долговых рынков! Переоценить негативные последствия такой ситуации не возможно! А это уже, по моему убеждению, подрыв национальной экономической безопасности. Оценку именно в этом контексте эта ситуация должна получить беспрекословно! Яков Смолий мог уйти любым образом. И только от него зависело - уйти достойно, или как негодяй. Оценку этого должна дать рыночная среда и, безусловно, правоохранительная система", - подытожил Уманский.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.