Оценку действиям Смолия при отставке должны дать правоохранители, - Уманский
Бывший министр финансов Игорь Уманский считает, что отставка Якова Смолия с поста главы НБУ была вопросом времени. А тому, что информация об отставке привела к отмене размещения евробондов, должны дать оценку правоохранительные органы.
Об этом Уманский написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопрос отставки председателя правления НБУ было лишь вопросом времени. Более того, уже было подготовлено для рассмотрения Радой постановление о "недоверии" Смолию. Многомесячные уговоры и убеждения Правлением не воспринимались. При этом, уговоры не только со стороны Президента, Правительства ..., а также со стороны МВФ", - написал Уманский.
Решение об увольнении Смолия он называет "единственно правильным". "Сдерживала только возможно (!) негативная реакция того же МВФ", - отметил Уманский.
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Экс-министр предполагает, что написав заявление об увольнении 1 июля, Смолий попытался достичь нескольких собственных целей.
"Игра на опережение. С одной стороны. С другой - хлопнуть дверью и попытаться получить статус "принципиального человека" как некий элемент защиты от будущих уголовных дел. Но есть самое главное. Расшатать ситуацию. Как на валютном рынке в частности, так и в публичных финансах в целом", - считает Уманский.
Экс-министр напоминает, что отставка Смолия вызвала отмену размещения $1,75 млрд. евробондов под 7,3%.
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"На этом этапе отмена размещения - это беспрецедентно для долговых рынков! Переоценить негативные последствия такой ситуации не возможно! А это уже, по моему убеждению, подрыв национальной экономической безопасности. Оценку именно в этом контексте эта ситуация должна получить беспрекословно! Яков Смолий мог уйти любым образом. И только от него зависело - уйти достойно, или как негодяй. Оценку этого должна дать рыночная среда и, безусловно, правоохранительная система", - подытожил Уманский.
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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.
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Сегодняшнее от Гончаренко
https://youtu.be/K5uhBGZWEpU
прості як дошка і такі самі плоскі )))
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.
Тобто як давити на Смолія, викликати в ОП, заставляти писати заяву про відставку, - це ок.
А зробити те, що його заставляли робити в ОП, тобто написати заявку про відставку, - це вже потребує оцінки правохоронців?
Каждый раз Фиала использует кризисную ситуацию, чтобы снизить стоимость активов, которые выкупает впоследствии сам или перепродает, снимая повышенную маржу со сделки.
Несостоявшийся банкстер пафосно заявляет своему убыточному изданию "Новое время":
"Мы отложим новые инвестиции, так как власти делают последние пять месяцев совершенно противоположно тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля..." - заявил Фиала. - "Это красная линия для всех инвесторов: G7, IMF, WB. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам $5 млрд за последний месяц".
Простым гражданам Фиала несёт весть о падении курса гривны и нищету.
Ну так Уманский добавит их своими советами.
"🔷Хочу подякувати Голові НБУ від бізнес-спільноти за роки роботи.
Наприкінці минулого року ми запитували бізнес, кому з держорганів вони найбільше вдячні.
Відповідь була: Голові та команді Національного банку, - Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер."
Відповідь була: Голові та команді Національного банку, - Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер."
Сорос взагалі заявив про владу в Україні -ЦЕ мій найуспішніший проект !!
От і несе Бог зна що, суперечучи сам собі
СМОЛИЯ НЕ ВЫПУСКАЛИ ИЗ КАБИНЕТА ЗЕЛЕНСКОГО ПОКА ОН ЗАЯВУ НЕ НАПИШЕТ.
так что ущерб гос-ву в 1,75 млрд долл нанес ЗЕЛЕНСКИЙ.
Немає Закону,за яким можна би було засудити Смолія за останню підлість ,що він зробив Україні.. САме часом виходу у відставку..
Єдиний варіант,як покарати всю соросятську пи...обратію в НБУ на чолі з Рожковою,котра буде однозначно продовжувати "Справу Гонтарєвої -Смолія" -це викинути їх..на..уй з Нацбанку.. з відкриттям купи кримінальних справ по пограбуванню України ....
Щас это дручбо сатанинскай лерки будет сибе жопа переезжать и дача поджигать.
ні.. він добряче відімстив..
Вибравши час...
Вкурвивши навіть досить толерантного і спокійного колишнього міністра фінансів...
Бэня Козломойша через вот эту свою куклу пытается не просто уволить Смолия, а посадить под любым надуманным предлогом.
Бізнес вже дав свою оцінку і вона не на користь клоунам.
Бізнес-спільнота, об'єднана Американською торговельною палатою в Україні, https://www.radiosvoboda.org/a/news-smoliy-vidstavka-***/30702410.html Європейською бізнес асоціацією , Незалежною асоціацією банків України, Спілкою українських підприємців та Форумом провідних міжнародних фінансових установ глибоко занепокоєна відставкою голови Національного банку України Якова Смолія, майбутньою незалежністю НБУ та продовженням співпраці з МВФ. Про це йдеться у спільній заяві бізнес-спільноти.
«НБУ є найбільш надійною установою серед іноземних інституційних інвесторів та бізнес-спільноти. Таким чином, відставка Якова Смолія через політичний тиск посилає бізнесу та інвесторам тривожний сигнал та ставить під сумнів похвальні економічні цілі уряду та зобов'язання президента захищати кожного інвестора в Україні. Деякі інвестори вже призупинили нові інвестиції, оскільки рішення уряду не відповідають його намірам щодо залучення прямих іноземних інвестицій. Більше того, транзакція про розміщення єврооблігацій, яку вчора проводило Міністерство фінансів, на суму 1,75 мільярда доларів США, була сьогодні скасована. Це безпрецедентна подія, яка вплине на можливості України отримати доступ до ринку та ціну, яку вона платить за цей доступ», - йдеться у заяві. https://www.radiosvoboda.org/a/news-smoliy-vidstavka-baznes-spilnota-zayava/30703128.html
Уже было подготовлено "Постановления о недоверии Смолию"
Вопрос отставки был лишь вопросом времени
уговоры ЗЕ уйти - Смолиём не воспринимались
и вывод:
ИНФОРМАЦИЯ об неминуемой отставке привела к срыву размещения евробондов.
П.С. Выводы : зе-билы ненавидят открытость, действуют как воры - тайно. зе-"правоохранка" должна привлекать к ответственности не преступников, а лиц распространяющих инфу о преступлении. (Ситуация как с братом Ермака)
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.