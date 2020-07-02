РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9949 посетителей онлайн
Новости
16 267 143

Оценку действиям Смолия при отставке должны дать правоохранители, - Уманский

Оценку действиям Смолия при отставке должны дать правоохранители, - Уманский

Бывший министр финансов Игорь Уманский считает, что отставка Якова Смолия с поста главы НБУ была вопросом времени. А тому, что информация об отставке привела к отмене размещения евробондов, должны дать оценку правоохранительные органы.

Об этом Уманский написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос отставки председателя правления НБУ было лишь вопросом времени. Более того, уже было подготовлено ​​для рассмотрения Радой постановление о "недоверии" Смолию. Многомесячные уговоры и убеждения Правлением не воспринимались. При этом, уговоры не только со стороны Президента, Правительства ..., а также со стороны МВФ", - написал Уманский.

Решение об увольнении Смолия он называет "единственно правильным". "Сдерживала только возможно (!) негативная реакция того же МВФ", - отметил Уманский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отставка Смолия - это "тревожный сигнал", - заявление Евросоюза

Экс-министр предполагает, что написав заявление об увольнении 1 июля, Смолий попытался достичь нескольких собственных целей.

"Игра на опережение. С одной стороны. С другой - хлопнуть дверью и попытаться получить статус "принципиального человека" как некий элемент защиты от будущих уголовных дел. Но есть самое главное. Расшатать ситуацию. Как на валютном рынке в частности, так и в публичных финансах в целом", - считает Уманский.

Экс-министр напоминает, что отставка Смолия вызвала отмену размещения $1,75 млрд. евробондов под 7,3%.

Также на Цензор.НЕТ: Профильный комитет Рады поддержал представление Зеленского об увольнении Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк

"На этом этапе отмена размещения - это беспрецедентно для долговых рынков! Переоценить негативные последствия такой ситуации не возможно! А это уже, по моему убеждению, подрыв национальной экономической безопасности. Оценку именно в этом контексте эта ситуация должна получить беспрекословно! Яков Смолий мог уйти любым образом. И только от него зависело - уйти достойно, или как негодяй. Оценку этого должна дать рыночная среда и, безусловно, правоохранительная система", - подытожил Уманский.

Смотрите также: Если бы Смолий заявил об отставке в другое время, мы бы уже говорили про успешное размещение евробондов, - Марченко. ВИДЕО

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

Оценку действиям Смолия при отставке должны дать правоохранители, - Уманский 01Оценку действиям Смолия при отставке должны дать правоохранители, - Уманский 02

Автор: 

отставка (3155) Уманский Игорь (139) Смолий Яков (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+50
Тобто про тиск - правда.
А європейські партнери ставились до нього з довірою. Тепер вони косо подивляються на Зелю і всю ту шушваль навколо нього.
показать весь комментарий
02.07.2020 20:06
+37
Який негідник цей Уманський. Недарма його зеленський взяв собі радником.
показать весь комментарий
02.07.2020 20:26
+34
https://twitter.com/_Smithchenko
https://twitter.com/_Smithchenko
https://twitter.com/_Smithchenko


https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1278705479678599169 2 ч

Пошли обвинения Смолия, что он отставкой сорвал евробондинг.
Вообще-то размещение отменил Минфин.
Минфин (управляющий госдолгом) и НБУ - на "разных волнах".
Не думаю, что Смолий вообще думал о бондах.
Если и так, то было бы лучше собрать деньги под свое имя и тогда уже свалить?
показать весь комментарий
02.07.2020 20:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чи червонів від сорому телефон Уманського, коли той крав з бюджету України для ригівських фірм?
показать весь комментарий
02.07.2020 20:45 Ответить
Правоохранителей пора в Раду запускать - бо депутаты оборзели
Сегодняшнее от Гончаренко
https://youtu.be/K5uhBGZWEpU
показать весь комментарий
02.07.2020 20:52 Ответить
шмаркля, виконуючи волю своїх кремлiвських та гебешних кураторiв, планомірно та наполегливо працює на розвал України.
показать весь комментарий
02.07.2020 20:54 Ответить
Та не кажіть. Розвалює, розвалює, розвалює, розвалює, розвалює, - ніяк розвалити не може за рік часу. )))
показать весь комментарий
02.07.2020 20:56 Ответить
-300 миллиардов дефицит сразу же в первый год это рекорд за всю историю Украины. так что не клоуны ЗЕбил.
показать весь комментарий
02.07.2020 21:45 Ответить
Мора "працює лозунгами\випердами,котрі виглядають на незаперечні істини.. ))


прості як дошка і такі самі плоскі )))
показать весь комментарий
02.07.2020 23:08 Ответить
Долучайтеся до перегляду чергового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.
показать весь комментарий
02.07.2020 21:08 Ответить
Безугла дурепа кругла, навіть не знає прожиточний мінімум, а всім рота затикає, така слуга з-підворотні невихована.
показать весь комментарий
03.07.2020 08:11 Ответить
По моему кто то Звездит
показать весь комментарий
02.07.2020 21:12 Ответить
Уманский латентный рыг?
показать весь комментарий
02.07.2020 21:22 Ответить
Хватит радоваться увеличению долговой нагрузки и ныть о неполучении кредитов,нужно жить по средствам - нет евробондов,ну и хрен с ними.
показать весь комментарий
02.07.2020 21:24 Ответить
Яка ж мразота цей уманський.
Тобто як давити на Смолія, викликати в ОП, заставляти писати заяву про відставку, - це ок.
А зробити те, що його заставляли робити в ОП, тобто написати заявку про відставку, - це вже потребує оцінки правохоронців?
показать весь комментарий
02.07.2020 21:24 Ответить
Смолій врятував нац банк від шахрайства і міжнародної дискредитації. А вороги далі руйнують Україну, обдирають і останню сорочку знімають. Мародери на крові, справжні.
показать весь комментарий
03.07.2020 08:14 Ответить
Обиженный Офисом Президента Зеленского гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала (https://t.me/vse_hody_zapisany/1584) воспользовался отставкой Главы НБУ Якова Смолия (https://t.me/vse_hody_zapisany/635) для разгона своих традиционных тезисов об удешевлении активов в Украине, ухудшении кредитных рейтингов.
Каждый раз Фиала использует кризисную ситуацию, чтобы снизить стоимость активов, которые выкупает впоследствии сам или перепродает, снимая повышенную маржу со сделки.
Несостоявшийся банкстер пафосно заявляет своему убыточному изданию "Новое время":
"Мы отложим новые инвестиции, так как власти делают последние пять месяцев совершенно противоположно тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля..." - заявил Фиала. - "Это красная линия для всех инвесторов: G7, IMF, WB. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам $5 млрд за последний месяц".
Простым гражданам Фиала несёт весть о падении курса гривны и нищету.
показать весь комментарий
02.07.2020 21:25 Ответить
Ну да все станут миллионерами правда курочка будет стоит как в Венесуэле 2 милиарда!
показать весь комментарий
02.07.2020 21:38 Ответить
Мало у зеленых проблем с мировым сообществом?
Ну так Уманский добавит их своими советами.

"🔷Хочу подякувати Голові НБУ від бізнес-спільноти за роки роботи.

Наприкінці минулого року ми запитували бізнес, кому з держорганів вони найбільше вдячні.
Відповідь була: Голові та команді Національного банку, - Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер."
показать весь комментарий
02.07.2020 21:31 Ответить
Когда против режима зеленского будут вводить персональные санкции, нужно будет обязательно напомнить США и ЕС, что инициатором преследования Смолия был именно Уманский.
показать весь комментарий
02.07.2020 22:27 Ответить
Наприкінці минулого року ми запитували бізнес, кому з держорганів вони найбільше вдячні.
Відповідь була: Голові та команді Національного банку, - Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер."



Сорос взагалі заявив про владу в Україні -ЦЕ мій найуспішніший проект !!
Оцінку діям Смолія під час відставки мають дати правоохоронці, - Уманський - Цензор.НЕТ 5680
показать весь комментарий
02.07.2020 23:12 Ответить
Уманський ...? А це хто? Напевно, щось зелене і гидке. І зелені айкоси курить
От і несе Бог зна що, суперечучи сам собі
показать весь комментарий
02.07.2020 21:32 Ответить
А ти поцікався, навіщо гадати? Потім уже можна щось коментувати, а не "напевно...".
показать весь комментарий
02.07.2020 23:24 Ответить
Навіщо. Вони там усі одноразового використання
показать весь комментарий
02.07.2020 23:32 Ответить
Тупанул малость? Хотел соснуть но не в ту сторону выгнулся? бывает.
СМОЛИЯ НЕ ВЫПУСКАЛИ ИЗ КАБИНЕТА ЗЕЛЕНСКОГО ПОКА ОН ЗАЯВУ НЕ НАПИШЕТ.
так что ущерб гос-ву в 1,75 млрд долл нанес ЗЕЛЕНСКИЙ.
показать весь комментарий
02.07.2020 21:37 Ответить
Весь вопрос заключается только в одном Смолий печатал гривну когда ее мона напечатать а когда ее в принципе нельзя печатать он отказался и на него начали давить чтоб печатный станок не останавливался вот и весь вопрос человек просто не захотел быть крайним в дурдоме зеленых жаб ПОСЛЕСЛОВИЕ Кто пользуется банкоматами давно Вы видели старые купюры
показать весь комментарий
02.07.2020 21:44 Ответить
Да все уже поняли что ЗЕсепарам надо включить печатный станок на полную. Только официально дефицит бюджета у ЗЕсепар банды 300 миллиардов, а это свыше 10 миллиардов баксов, что невозможно перекрыть никакими кредитами МВФ, ведь они намного меньше и растянуты на годы. ЗЕшобле кровь с носа нужен печатный станок...
показать весь комментарий
02.07.2020 21:49 Ответить
Решение об увольнении Смолия он называет "единственно правильным". "Сдерживала только возможно (!) негативная реакция того же МВФ", - отметил Уманский.Уманский лапшерез "зебеюли"-если бы была негативная реакция МВФ на действия НБУ под руководством все того же Смолия Украина бы не транш видела,а кое что интересное ...в рашистском жаргоне из трех букв называеца...
показать весь комментарий
02.07.2020 21:52 Ответить
Уманському..

Немає Закону,за яким можна би було засудити Смолія за останню підлість ,що він зробив Україні.. САме часом виходу у відставку..


Єдиний варіант,як покарати всю соросятську пи...обратію в НБУ на чолі з Рожковою,котра буде однозначно продовжувати "Справу Гонтарєвої -Смолія" -це викинути їх..на..уй з Нацбанку.. з відкриттям купи кримінальних справ по пограбуванню України ....
показать весь комментарий
02.07.2020 21:59 Ответить
Это сарказм?
показать весь комментарий
02.07.2020 22:18 Ответить
Неа. Он внатуре больной.
показать весь комментарий
02.07.2020 22:33 Ответить
Ні, це просто ідіот.
показать весь комментарий
02.07.2020 22:33 Ответить
три порохоботи.. три вєсьолих друга... )))
показать весь комментарий
02.07.2020 23:04 Ответить
Ви, що айкосів обкурилися?
показать весь комментарий
02.07.2020 23:34 Ответить
Щас это дручбо сатанинскай лерки будет сибе жопа переезжать и дача поджигать.
показать весь комментарий
02.07.2020 22:19 Ответить
Оцінку діям Смолія під час відставки мають дати правоохоронці, - Уманський - Цензор.НЕТ 3567 https://censor.net/user/396677

Щас это дручбо сатанинскай лерки будет сибе жопа переезжать и дача поджигать.

ні.. він добряче відімстив..
Вибравши час...

Вкурвивши навіть досить толерантного і спокійного колишнього міністра фінансів...
показать весь комментарий
02.07.2020 23:07 Ответить
УДИВИТЕЛЬНО, КАК ПОРОХОБОТЫ ПЕРЕОБУВАЮТСЯ В ПРЫЖКЕ - ЕЩЕ ВЧЕРАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ ПОРОХОБОТСТВУЮЩЕЙ КЛОАКИ, СЕГОДНЯ(ПО КОМАНДЕ) ПРЕВРАТИЛСЯ В "ЩОСЬ ЗЕЛЕНЕ i ГИДКЕ".
показать весь комментарий
02.07.2020 22:34 Ответить
всем уже понятно, чья рука торчит из задницы уманского.
Бэня Козломойша через вот эту свою куклу пытается не просто уволить Смолия, а посадить под любым надуманным предлогом.
показать весь комментарий
02.07.2020 22:59 Ответить
А ті, хто на нього тиснув не повинні були подумати до чого це приведе в даний момент? То може треба вже починати процедуру імпічменту за збитки державі? Уманський ідіот?
показать весь комментарий
03.07.2020 00:03 Ответить
Вопрос к потрохоботам - что хорошего сделал яша смолий для Украины? Обвалил вместе с гонтаревой-сатановской в 3,5 раза гривну?
показать весь комментарий
03.07.2020 00:08 Ответить
Оценку этого должна дать рыночная среда и, безусловно, правоохранительная система"
Бізнес вже дав свою оцінку і вона не на користь клоунам.

Бізнес-спільнота, об'єднана Американською торговельною палатою в Україні, https://www.radiosvoboda.org/a/news-smoliy-vidstavka-***/30702410.html Європейською бізнес асоціацією , Незалежною асоціацією банків України, Спілкою українських підприємців та Форумом провідних міжнародних фінансових установ глибоко занепокоєна відставкою голови Національного банку України Якова Смолія, майбутньою незалежністю НБУ та продовженням співпраці з МВФ. Про це йдеться у спільній заяві бізнес-спільноти.
«НБУ є найбільш надійною установою серед іноземних інституційних інвесторів та бізнес-спільноти. Таким чином, відставка Якова Смолія через політичний тиск посилає бізнесу та інвесторам тривожний сигнал та ставить під сумнів похвальні економічні цілі уряду та зобов'язання президента захищати кожного інвестора в Україні. Деякі інвестори вже призупинили нові інвестиції, оскільки рішення уряду не відповідають його намірам щодо залучення прямих іноземних інвестицій. Більше того, транзакція про розміщення єврооблігацій, яку вчора проводило Міністерство фінансів, на суму 1,75 мільярда доларів США, була сьогодні скасована. Це безпрецедентна подія, яка вплине на можливості України отримати доступ до ринку та ціну, яку вона платить за цей доступ», - йдеться у заяві. https://www.radiosvoboda.org/a/news-smoliy-vidstavka-baznes-spilnota-zayava/30703128.html
показать весь комментарий
03.07.2020 00:34 Ответить
Что хорошего смолий сделал для Украины? Перечисли или засохни!
показать весь комментарий
03.07.2020 07:58 Ответить
Шедевры зе-логики от Уманского:
Уже было подготовлено "Постановления о недоверии Смолию"
Вопрос отставки был лишь вопросом времени
уговоры ЗЕ уйти - Смолиём не воспринимались
и вывод:
ИНФОРМАЦИЯ об неминуемой отставке привела к срыву размещения евробондов.

П.С. Выводы : зе-билы ненавидят открытость, действуют как воры - тайно. зе-"правоохранка" должна привлекать к ответственности не преступников, а лиц распространяющих инфу о преступлении. (Ситуация как с братом Ермака)
показать весь комментарий
03.07.2020 07:01 Ответить
Тупые ничтожные ублюдки не стесняются в который раз демонстрировать свою необразованность. НЕМОЖЛИВО- ПИШЕТЬСЯ РАЗОМ.
показать весь комментарий
03.07.2020 09:23 Ответить
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
показать весь комментарий
03.07.2020 09:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 