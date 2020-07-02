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Оцінку діям Смолія під час відставки мають дати правоохоронці, - Уманський

Оцінку діям Смолія під час відставки мають дати правоохоронці, - Уманський

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає, що відставка Якова Смолія з посади голови НБУ була питанням часу. А тому, що інформація про відставку призвела до скасування розміщення євробондів, мають дати оцінку правоохоронні органи.

Про це Уманський написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання відставки голови правління НБУ було лише питанням часу. Більше того, вже була підготовлена для розгляду Радою постанова про "недовіру" Смолію. Багатомісячні вмовляння та переконання Правлінням не сприймалися. При цьому, вмовляння не тільки з боку президента, уряду..., а також з боку МВФ", - написав Уманський.

Рішення про звільнення Смолія він називає "єдиним правильним". "Стримувала лише можлива (!) негативна реакція того ж МВФ", - зазначив Уманський.

Ексміністр припускає, що написавши заяву про звільнення 1 липня, Смолій спробував досягти декількох власних цілей.

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"Гра на випередження. З одного боку. З іншого - гримнути дверима і спробувати отримати статус "принципової людини" як певний елемент захисту від майбутніх кримінальних справ. Але є найголовніше. Розхитати ситуацію. Як на валютному ринку зокрема, так і в публічних фінансах вцілому", - вважає Уманський.

Ексміністр нагадує, що відставка Смолія викликала скасування розміщення $1,75 млрд євробондів під 7,3%.

"На цьому етапі скасування розміщення - це безпрецедентно для боргових ринків! Переоцінити негативні наслідки такої ситуації не можливо! А це вже, на моє переконання, підрив Національної економічної безпеки. Оцінку саме в цьому контексті ця ситуація має отримати беззаперечно! Яків Смолій міг піти у будь-який спосіб. І лише від нього залежало - піти достойно, чи як негідник. Оцінку цього має дати ринкове середовище та, безумовно, правоохоронна система", - підсумував Уманський.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Оцінку діям Смолія під час відставки мають дати правоохоронці, - Уманський 01Оцінку діям Смолія під час відставки мають дати правоохоронці, - Уманський 02

Автор: 

відставка (1465) Уманський Ігор (82) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+50
Тобто про тиск - правда.
А європейські партнери ставились до нього з довірою. Тепер вони косо подивляються на Зелю і всю ту шушваль навколо нього.
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02.07.2020 20:06
+37
Який негідник цей Уманський. Недарма його зеленський взяв собі радником.
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02.07.2020 20:26
+34
https://twitter.com/_Smithchenko
https://twitter.com/_Smithchenko
https://twitter.com/_Smithchenko


https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1278705479678599169 2 ч

Пошли обвинения Смолия, что он отставкой сорвал евробондинг.
Вообще-то размещение отменил Минфин.
Минфин (управляющий госдолгом) и НБУ - на "разных волнах".
Не думаю, что Смолий вообще думал о бондах.
Если и так, то было бы лучше собрать деньги под свое имя и тогда уже свалить?
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02.07.2020 20:04
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Чи червонів від сорому телефон Уманського, коли той крав з бюджету України для ригівських фірм?
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02.07.2020 20:45 Відповісти
Правоохранителей пора в Раду запускать - бо депутаты оборзели
Сегодняшнее от Гончаренко
https://youtu.be/K5uhBGZWEpU
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02.07.2020 20:52 Відповісти
шмаркля, виконуючи волю своїх кремлiвських та гебешних кураторiв, планомірно та наполегливо працює на розвал України.
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02.07.2020 20:54 Відповісти
Та не кажіть. Розвалює, розвалює, розвалює, розвалює, розвалює, - ніяк розвалити не може за рік часу. )))
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02.07.2020 20:56 Відповісти
-300 миллиардов дефицит сразу же в первый год это рекорд за всю историю Украины. так что не клоуны ЗЕбил.
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02.07.2020 21:45 Відповісти
Мора "працює лозунгами\випердами,котрі виглядають на незаперечні істини.. ))


прості як дошка і такі самі плоскі )))
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02.07.2020 23:08 Відповісти
Долучайтеся до перегляду чергового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.
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02.07.2020 21:08 Відповісти
Безугла дурепа кругла, навіть не знає прожиточний мінімум, а всім рота затикає, така слуга з-підворотні невихована.
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03.07.2020 08:11 Відповісти
По моему кто то Звездит
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02.07.2020 21:12 Відповісти
Уманский латентный рыг?
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02.07.2020 21:22 Відповісти
Хватит радоваться увеличению долговой нагрузки и ныть о неполучении кредитов,нужно жить по средствам - нет евробондов,ну и хрен с ними.
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02.07.2020 21:24 Відповісти
Яка ж мразота цей уманський.
Тобто як давити на Смолія, викликати в ОП, заставляти писати заяву про відставку, - це ок.
А зробити те, що його заставляли робити в ОП, тобто написати заявку про відставку, - це вже потребує оцінки правохоронців?
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02.07.2020 21:24 Відповісти
Смолій врятував нац банк від шахрайства і міжнародної дискредитації. А вороги далі руйнують Україну, обдирають і останню сорочку знімають. Мародери на крові, справжні.
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03.07.2020 08:14 Відповісти
Обиженный Офисом Президента Зеленского гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала (https://t.me/vse_hody_zapisany/1584) воспользовался отставкой Главы НБУ Якова Смолия (https://t.me/vse_hody_zapisany/635) для разгона своих традиционных тезисов об удешевлении активов в Украине, ухудшении кредитных рейтингов.
Каждый раз Фиала использует кризисную ситуацию, чтобы снизить стоимость активов, которые выкупает впоследствии сам или перепродает, снимая повышенную маржу со сделки.
Несостоявшийся банкстер пафосно заявляет своему убыточному изданию "Новое время":
"Мы отложим новые инвестиции, так как власти делают последние пять месяцев совершенно противоположно тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля..." - заявил Фиала. - "Это красная линия для всех инвесторов: G7, IMF, WB. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам $5 млрд за последний месяц".
Простым гражданам Фиала несёт весть о падении курса гривны и нищету.
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02.07.2020 21:25 Відповісти
Ну да все станут миллионерами правда курочка будет стоит как в Венесуэле 2 милиарда!
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02.07.2020 21:38 Відповісти
Мало у зеленых проблем с мировым сообществом?
Ну так Уманский добавит их своими советами.

"🔷Хочу подякувати Голові НБУ від бізнес-спільноти за роки роботи.

Наприкінці минулого року ми запитували бізнес, кому з держорганів вони найбільше вдячні.
Відповідь була: Голові та команді Національного банку, - Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер."
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02.07.2020 21:31 Відповісти
Когда против режима зеленского будут вводить персональные санкции, нужно будет обязательно напомнить США и ЕС, что инициатором преследования Смолия был именно Уманский.
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02.07.2020 22:27 Відповісти
Наприкінці минулого року ми запитували бізнес, кому з держорганів вони найбільше вдячні.
Відповідь була: Голові та команді Національного банку, - Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер."



Сорос взагалі заявив про владу в Україні -ЦЕ мій найуспішніший проект !!
Оцінку діям Смолія під час відставки мають дати правоохоронці, - Уманський - Цензор.НЕТ 5680
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02.07.2020 23:12 Відповісти
Уманський ...? А це хто? Напевно, щось зелене і гидке. І зелені айкоси курить
От і несе Бог зна що, суперечучи сам собі
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02.07.2020 21:32 Відповісти
А ти поцікався, навіщо гадати? Потім уже можна щось коментувати, а не "напевно...".
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02.07.2020 23:24 Відповісти
Навіщо. Вони там усі одноразового використання
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02.07.2020 23:32 Відповісти
Тупанул малость? Хотел соснуть но не в ту сторону выгнулся? бывает.
СМОЛИЯ НЕ ВЫПУСКАЛИ ИЗ КАБИНЕТА ЗЕЛЕНСКОГО ПОКА ОН ЗАЯВУ НЕ НАПИШЕТ.
так что ущерб гос-ву в 1,75 млрд долл нанес ЗЕЛЕНСКИЙ.
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02.07.2020 21:37 Відповісти
Весь вопрос заключается только в одном Смолий печатал гривну когда ее мона напечатать а когда ее в принципе нельзя печатать он отказался и на него начали давить чтоб печатный станок не останавливался вот и весь вопрос человек просто не захотел быть крайним в дурдоме зеленых жаб ПОСЛЕСЛОВИЕ Кто пользуется банкоматами давно Вы видели старые купюры
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02.07.2020 21:44 Відповісти
Да все уже поняли что ЗЕсепарам надо включить печатный станок на полную. Только официально дефицит бюджета у ЗЕсепар банды 300 миллиардов, а это свыше 10 миллиардов баксов, что невозможно перекрыть никакими кредитами МВФ, ведь они намного меньше и растянуты на годы. ЗЕшобле кровь с носа нужен печатный станок...
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02.07.2020 21:49 Відповісти
Решение об увольнении Смолия он называет "единственно правильным". "Сдерживала только возможно (!) негативная реакция того же МВФ", - отметил Уманский.Уманский лапшерез "зебеюли"-если бы была негативная реакция МВФ на действия НБУ под руководством все того же Смолия Украина бы не транш видела,а кое что интересное ...в рашистском жаргоне из трех букв называеца...
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02.07.2020 21:52 Відповісти
Уманському..

Немає Закону,за яким можна би було засудити Смолія за останню підлість ,що він зробив Україні.. САме часом виходу у відставку..


Єдиний варіант,як покарати всю соросятську пи...обратію в НБУ на чолі з Рожковою,котра буде однозначно продовжувати "Справу Гонтарєвої -Смолія" -це викинути їх..на..уй з Нацбанку.. з відкриттям купи кримінальних справ по пограбуванню України ....
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02.07.2020 21:59 Відповісти
Это сарказм?
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02.07.2020 22:18 Відповісти
Неа. Он внатуре больной.
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02.07.2020 22:33 Відповісти
Ні, це просто ідіот.
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02.07.2020 22:33 Відповісти
три порохоботи.. три вєсьолих друга... )))
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02.07.2020 23:04 Відповісти
Ви, що айкосів обкурилися?
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02.07.2020 23:34 Відповісти
Щас это дручбо сатанинскай лерки будет сибе жопа переезжать и дача поджигать.
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02.07.2020 22:19 Відповісти
Оцінку діям Смолія під час відставки мають дати правоохоронці, - Уманський - Цензор.НЕТ 3567 https://censor.net/user/396677

Щас это дручбо сатанинскай лерки будет сибе жопа переезжать и дача поджигать.

ні.. він добряче відімстив..
Вибравши час...

Вкурвивши навіть досить толерантного і спокійного колишнього міністра фінансів...
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02.07.2020 23:07 Відповісти
УДИВИТЕЛЬНО, КАК ПОРОХОБОТЫ ПЕРЕОБУВАЮТСЯ В ПРЫЖКЕ - ЕЩЕ ВЧЕРАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ ПОРОХОБОТСТВУЮЩЕЙ КЛОАКИ, СЕГОДНЯ(ПО КОМАНДЕ) ПРЕВРАТИЛСЯ В "ЩОСЬ ЗЕЛЕНЕ i ГИДКЕ".
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02.07.2020 22:34 Відповісти
всем уже понятно, чья рука торчит из задницы уманского.
Бэня Козломойша через вот эту свою куклу пытается не просто уволить Смолия, а посадить под любым надуманным предлогом.
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02.07.2020 22:59 Відповісти
А ті, хто на нього тиснув не повинні були подумати до чого це приведе в даний момент? То може треба вже починати процедуру імпічменту за збитки державі? Уманський ідіот?
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03.07.2020 00:03 Відповісти
Вопрос к потрохоботам - что хорошего сделал яша смолий для Украины? Обвалил вместе с гонтаревой-сатановской в 3,5 раза гривну?
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03.07.2020 00:08 Відповісти
Оценку этого должна дать рыночная среда и, безусловно, правоохранительная система"
Бізнес вже дав свою оцінку і вона не на користь клоунам.

Бізнес-спільнота, об'єднана Американською торговельною палатою в Україні, https://www.radiosvoboda.org/a/news-smoliy-vidstavka-***/30702410.html Європейською бізнес асоціацією , Незалежною асоціацією банків України, Спілкою українських підприємців та Форумом провідних міжнародних фінансових установ глибоко занепокоєна відставкою голови Національного банку України Якова Смолія, майбутньою незалежністю НБУ та продовженням співпраці з МВФ. Про це йдеться у спільній заяві бізнес-спільноти.
«НБУ є найбільш надійною установою серед іноземних інституційних інвесторів та бізнес-спільноти. Таким чином, відставка Якова Смолія через політичний тиск посилає бізнесу та інвесторам тривожний сигнал та ставить під сумнів похвальні економічні цілі уряду та зобов'язання президента захищати кожного інвестора в Україні. Деякі інвестори вже призупинили нові інвестиції, оскільки рішення уряду не відповідають його намірам щодо залучення прямих іноземних інвестицій. Більше того, транзакція про розміщення єврооблігацій, яку вчора проводило Міністерство фінансів, на суму 1,75 мільярда доларів США, була сьогодні скасована. Це безпрецедентна подія, яка вплине на можливості України отримати доступ до ринку та ціну, яку вона платить за цей доступ», - йдеться у заяві. https://www.radiosvoboda.org/a/news-smoliy-vidstavka-baznes-spilnota-zayava/30703128.html
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03.07.2020 00:34 Відповісти
Что хорошего смолий сделал для Украины? Перечисли или засохни!
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03.07.2020 07:58 Відповісти
Шедевры зе-логики от Уманского:
Уже было подготовлено "Постановления о недоверии Смолию"
Вопрос отставки был лишь вопросом времени
уговоры ЗЕ уйти - Смолиём не воспринимались
и вывод:
ИНФОРМАЦИЯ об неминуемой отставке привела к срыву размещения евробондов.

П.С. Выводы : зе-билы ненавидят открытость, действуют как воры - тайно. зе-"правоохранка" должна привлекать к ответственности не преступников, а лиц распространяющих инфу о преступлении. (Ситуация как с братом Ермака)
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03.07.2020 07:01 Відповісти
Тупые ничтожные ублюдки не стесняются в который раз демонстрировать свою необразованность. НЕМОЖЛИВО- ПИШЕТЬСЯ РАЗОМ.
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03.07.2020 09:23 Відповісти
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
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03.07.2020 09:39 Відповісти
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