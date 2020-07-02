Оцінку діям Смолія під час відставки мають дати правоохоронці, - Уманський

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає, що відставка Якова Смолія з посади голови НБУ була питанням часу. А тому, що інформація про відставку призвела до скасування розміщення євробондів, мають дати оцінку правоохоронні органи.

Про це Уманський написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання відставки голови правління НБУ було лише питанням часу. Більше того, вже була підготовлена для розгляду Радою постанова про "недовіру" Смолію. Багатомісячні вмовляння та переконання Правлінням не сприймалися. При цьому, вмовляння не тільки з боку президента, уряду..., а також з боку МВФ", - написав Уманський.

Рішення про звільнення Смолія він називає "єдиним правильним". "Стримувала лише можлива (!) негативна реакція того ж МВФ", - зазначив Уманський.

Ексміністр припускає, що написавши заяву про звільнення 1 липня, Смолій спробував досягти декількох власних цілей.

Читайте також: Відставка Смолія - ​​це "тривожний сигнал", - заява Євросоюзу

"Гра на випередження. З одного боку. З іншого - гримнути дверима і спробувати отримати статус "принципової людини" як певний елемент захисту від майбутніх кримінальних справ. Але є найголовніше. Розхитати ситуацію. Як на валютному ринку зокрема, так і в публічних фінансах вцілому", - вважає Уманський.

Ексміністр нагадує, що відставка Смолія викликала скасування розміщення $1,75 млрд євробондів під 7,3%.

"На цьому етапі скасування розміщення - це безпрецедентно для боргових ринків! Переоцінити негативні наслідки такої ситуації не можливо! А це вже, на моє переконання, підрив Національної економічної безпеки. Оцінку саме в цьому контексті ця ситуація має отримати беззаперечно! Яків Смолій міг піти у будь-який спосіб. І лише від нього залежало - піти достойно, чи як негідник. Оцінку цього має дати ринкове середовище та, безумовно, правоохоронна система", - підсумував Уманський.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.