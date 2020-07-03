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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Оккупанты скрывают реальное количество смертей от COVID-19 в Крыму, - правозащитники

Оккупанты скрывают реальное количество смертей от COVID-19 в Крыму, - правозащитники

"Крымская правозащитная группа" утверждает, что в оккупированном Россией Крыму скрывают реальное количество смертей от COVID-19, а как причину смерти часто указывают внебольничную пневмонию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Распространению COVID-19 в Крыму способствуют регулярное авиасообщение с Москвой, которая сегодня является наиболее опасным по распространению COVID-19 регионом в России. 30 июня 2020 года было выполнено 38 рейсов из Москвы в Симферополь. Прибывшие из России люди не проходят самоизоляцию и не направляются в обсерваторы, их никто не тестирует на COVID-19. Очевидно, что для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на полуострове, российские власти должны ограничить воздушное сообщение с Крымом, но они этого не делают", – проинформировала членов и наблюдателей Совета по правам человека ООН глава правления КПГ Ольга Скрипник.

По мнению Скрипник, официальные данные о количестве подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму также "далеки от реальности", а уровень диагностики нового заболевания на полуострове остается низким.

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По данным оккупационных "властей", на текущий период в Крыму зарегистрировано 706 случаев COVID-19. 36 из них завозные из-за границы, 94 – из соседней России и лица, выявленные по контакту с ними. Выздоровевших за весь период – 520 человек. Число скончавшихся больных с коронавирусом в Крыму составило 28 человек. В Севастополе коронавирусной инфекцией заразились 235 человек. Выздоровел 181 человек, четверо умерли.​

Также читайте: За сутки в РФ зафиксировали 6,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 147 человек

Автор: 

карантин (16729) Крым (26409) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
откровение..... - Украина то же ... - с одной грядки бо!
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03.07.2020 03:11
+1
Оккупанты скрывают реальное количество смертей от COVID-19 в Крыму, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5293
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03.07.2020 04:15
+1
можливо туди навідається ватяний троль андруша сміцкій
надихається коронавірусом замість моря.
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03.07.2020 06:42
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откровение..... - Украина то же ... - с одной грядки бо!
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03.07.2020 03:11 Ответить
Оккупанты скрывают реальное количество смертей от COVID-19 в Крыму, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5293
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03.07.2020 04:15 Ответить
Хотели камней с неба, но получили вирус от "освободителей"
правильно скрывают - что аборигены сделают? выйдут протестовать? так пусть выходят, со своими бутылками и вазелином) чечены им быстро объяснят что "вирусанет", кто не поверил - они того камнями забрасывали, шайтана.
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03.07.2020 06:18 Ответить
Оккупанты может и скрывают.
А сколько врут по этому поводу наши у нас же дома?
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03.07.2020 06:38 Ответить
Если и врут то все равно меньше чем ордынцы.
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03.07.2020 07:23 Ответить
можливо туди навідається ватяний троль андруша сміцкій
надихається коронавірусом замість моря.
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03.07.2020 06:42 Ответить
грёбаные правозащитники! да пусть они все в даунбасе и кацапстане подохнут от ковида... вам то что... самый лучший враг - мертвый враг... а вы, правозащитники, просто проституируете как последние дешевые придорожные шалавы...
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03.07.2020 06:58 Ответить
Мне заплакать от этой новости ?
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03.07.2020 07:08 Ответить
Также скрывают сколько дохнет от жажды.
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03.07.2020 07:22 Ответить
Якось пофігу.
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03.07.2020 07:28 Ответить
в окупованому Росією Криму приховують реальну кількість смертей від COVID-19, а як причину смерті часто вказують позалікарняну пневмонію.

така "практика запису смертей" від Ковід у всій росії,не лише на окупованих територіях
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03.07.2020 09:33 Ответить
 
 