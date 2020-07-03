Оккупанты скрывают реальное количество смертей от COVID-19 в Крыму, - правозащитники
"Крымская правозащитная группа" утверждает, что в оккупированном Россией Крыму скрывают реальное количество смертей от COVID-19, а как причину смерти часто указывают внебольничную пневмонию
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Распространению COVID-19 в Крыму способствуют регулярное авиасообщение с Москвой, которая сегодня является наиболее опасным по распространению COVID-19 регионом в России. 30 июня 2020 года было выполнено 38 рейсов из Москвы в Симферополь. Прибывшие из России люди не проходят самоизоляцию и не направляются в обсерваторы, их никто не тестирует на COVID-19. Очевидно, что для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на полуострове, российские власти должны ограничить воздушное сообщение с Крымом, но они этого не делают", – проинформировала членов и наблюдателей Совета по правам человека ООН глава правления КПГ Ольга Скрипник.
По мнению Скрипник, официальные данные о количестве подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму также "далеки от реальности", а уровень диагностики нового заболевания на полуострове остается низким.
По данным оккупационных "властей", на текущий период в Крыму зарегистрировано 706 случаев COVID-19. 36 из них завозные из-за границы, 94 – из соседней России и лица, выявленные по контакту с ними. Выздоровевших за весь период – 520 человек. Число скончавшихся больных с коронавирусом в Крыму составило 28 человек. В Севастополе коронавирусной инфекцией заразились 235 человек. Выздоровел 181 человек, четверо умерли.
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правильно скрывают - что аборигены сделают? выйдут протестовать? так пусть выходят, со своими бутылками и вазелином) чечены им быстро объяснят что "вирусанет", кто не поверил - они того камнями забрасывали, шайтана.
А сколько врут по этому поводу наши у нас же дома?
надихається коронавірусом замість моря.
така "практика запису смертей" від Ковід у всій росії,не лише на окупованих територіях