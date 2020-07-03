Оккупанты скрывают реальное количество смертей от COVID-19 в Крыму, - правозащитники

"Крымская правозащитная группа" утверждает, что в оккупированном Россией Крыму скрывают реальное количество смертей от COVID-19, а как причину смерти часто указывают внебольничную пневмонию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Распространению COVID-19 в Крыму способствуют регулярное авиасообщение с Москвой, которая сегодня является наиболее опасным по распространению COVID-19 регионом в России. 30 июня 2020 года было выполнено 38 рейсов из Москвы в Симферополь. Прибывшие из России люди не проходят самоизоляцию и не направляются в обсерваторы, их никто не тестирует на COVID-19. Очевидно, что для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на полуострове, российские власти должны ограничить воздушное сообщение с Крымом, но они этого не делают", – проинформировала членов и наблюдателей Совета по правам человека ООН глава правления КПГ Ольга Скрипник.

По мнению Скрипник, официальные данные о количестве подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму также "далеки от реальности", а уровень диагностики нового заболевания на полуострове остается низким.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские силовики системно и безнаказанно применяют пытки в оккупированном Крыму, - правозащитники

По данным оккупационных "властей", на текущий период в Крыму зарегистрировано 706 случаев COVID-19. 36 из них завозные из-за границы, 94 – из соседней России и лица, выявленные по контакту с ними. Выздоровевших за весь период – 520 человек. Число скончавшихся больных с коронавирусом в Крыму составило 28 человек. В Севастополе коронавирусной инфекцией заразились 235 человек. Выздоровел 181 человек, четверо умерли.​

Также читайте: За сутки в РФ зафиксировали 6,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 147 человек