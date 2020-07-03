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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Окупанти приховують реальну кількість смертей від COVID-19 у Криму, - правозахисники

Окупанти приховують реальну кількість смертей від COVID-19 у Криму, - правозахисники

"Кримська правозахисна група" стверджує, що в окупованому Росією Криму приховують реальну кількість смертей від COVID-19, а як причину смерті часто вказують позалікарняну пневмонію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Поширенню COVID-19 у Криму сприяють регулярне авіасполучення з Москви, що сьогодні є найбільш небезпечним із розповсюдження COVID-19 регіоном у Росії. 30 червня 2020 року було виконано 38 рейсів із Москви до Сімферополя. Прибулі з Росії люди не проходять самоізоляцію і не направляються в обсерватори, їх ніхто не тестує на COVID-19. Очевидно, що для запобігання подальшому поширенню нової коронавірусної інфекції на півострові російська влада має обмежити повітряне сполучення з Кримом, але вони цього не роблять", – поінформувала членів і спостерігачів Ради з прав людини ООН глава правління КПГ Ольга Скрипник

На думку Скрипник, офіційні дані про кількість підтверджених випадків COVID-19 у Криму також "далекі від реальності", а рівень діагностики нового захворювання на півострові залишається низьким.

Також читайте: Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков

За даними окупаційної "влади", на поточний період у Криму зареєстровано 706 випадків COVID-19. 36 із них привезені з-за кордону, 94 - із сусідньої Росії та особи, виявлені за контактами з ними. Видужали за весь період - 520 осіб. Кількість померлих із коронавірусом у Криму становить 28 осіб. У Севастополі коронавірусною інфекцією заразилися 235 осіб. Видужали 181 особа, четверо померли.

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Автор: 

карантин (18172) Крим (14173) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
откровение..... - Украина то же ... - с одной грядки бо!
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03.07.2020 03:11
+1
Оккупанты скрывают реальное количество смертей от COVID-19 в Крыму, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5293
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03.07.2020 04:15
+1
можливо туди навідається ватяний троль андруша сміцкій
надихається коронавірусом замість моря.
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03.07.2020 06:42
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откровение..... - Украина то же ... - с одной грядки бо!
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03.07.2020 03:11 Відповісти
Оккупанты скрывают реальное количество смертей от COVID-19 в Крыму, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5293
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03.07.2020 04:15 Відповісти
Хотели камней с неба, но получили вирус от "освободителей"
правильно скрывают - что аборигены сделают? выйдут протестовать? так пусть выходят, со своими бутылками и вазелином) чечены им быстро объяснят что "вирусанет", кто не поверил - они того камнями забрасывали, шайтана.
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03.07.2020 06:18 Відповісти
Оккупанты может и скрывают.
А сколько врут по этому поводу наши у нас же дома?
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03.07.2020 06:38 Відповісти
Если и врут то все равно меньше чем ордынцы.
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03.07.2020 07:23 Відповісти
можливо туди навідається ватяний троль андруша сміцкій
надихається коронавірусом замість моря.
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03.07.2020 06:42 Відповісти
грёбаные правозащитники! да пусть они все в даунбасе и кацапстане подохнут от ковида... вам то что... самый лучший враг - мертвый враг... а вы, правозащитники, просто проституируете как последние дешевые придорожные шалавы...
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03.07.2020 06:58 Відповісти
Мне заплакать от этой новости ?
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03.07.2020 07:08 Відповісти
Также скрывают сколько дохнет от жажды.
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03.07.2020 07:22 Відповісти
Якось пофігу.
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03.07.2020 07:28 Відповісти
в окупованому Росією Криму приховують реальну кількість смертей від COVID-19, а як причину смерті часто вказують позалікарняну пневмонію.

така "практика запису смертей" від Ковід у всій росії,не лише на окупованих територіях
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03.07.2020 09:33 Відповісти
 
 