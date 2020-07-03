Окупанти приховують реальну кількість смертей від COVID-19 у Криму, - правозахисники

"Кримська правозахисна група" стверджує, що в окупованому Росією Криму приховують реальну кількість смертей від COVID-19, а як причину смерті часто вказують позалікарняну пневмонію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Поширенню COVID-19 у Криму сприяють регулярне авіасполучення з Москви, що сьогодні є найбільш небезпечним із розповсюдження COVID-19 регіоном у Росії. 30 червня 2020 року було виконано 38 рейсів із Москви до Сімферополя. Прибулі з Росії люди не проходять самоізоляцію і не направляються в обсерватори, їх ніхто не тестує на COVID-19. Очевидно, що для запобігання подальшому поширенню нової коронавірусної інфекції на півострові російська влада має обмежити повітряне сполучення з Кримом, але вони цього не роблять", – поінформувала членів і спостерігачів Ради з прав людини ООН глава правління КПГ Ольга Скрипник

На думку Скрипник, офіційні дані про кількість підтверджених випадків COVID-19 у Криму також "далекі від реальності", а рівень діагностики нового захворювання на півострові залишається низьким.

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За даними окупаційної "влади", на поточний період у Криму зареєстровано 706 випадків COVID-19. 36 із них привезені з-за кордону, 94 - із сусідньої Росії та особи, виявлені за контактами з ними. Видужали за весь період - 520 осіб. Кількість померлих із коронавірусом у Криму становить 28 осіб. У Севастополі коронавірусною інфекцією заразилися 235 осіб. Видужали 181 особа, четверо померли.

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