Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины

Правительство Польши передумало отменять обязательную двухнедельную самоизоляцию для авиапассажиров из Украины. Украинцам придется снова отбывать карантин, который отменили 1 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в распоряжения Министерства внутренних дел Польши.

В обнародованном документе, Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский союз, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.

Также, распоряжением добавили новые категории лиц, которые освобождаются от карантина. В частности, самоизоляция не обязательна для студентов, слушателей учреждений последипломного образования и аспирантов, но при условии документального подтверждения факта обучения в Польше. Также освобождаются от карантина ученые.

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Отметим, об отмене обязательного карантина для украинцев, которые прибывают самолетом, стало известно 2 июля. При этом въезд иностранцев в Польшу на границе с Украиной остается ограниченным.

Напомним, 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной.

Кроме того, Польша обязалась оплатить тесты на коронавирус украинским заробитчанам, которые едут в страну с целью возвращения на работу.

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