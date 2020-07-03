Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины
Правительство Польши передумало отменять обязательную двухнедельную самоизоляцию для авиапассажиров из Украины. Украинцам придется снова отбывать карантин, который отменили 1 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в распоряжения Министерства внутренних дел Польши.
В обнародованном документе, Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский союз, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.
Также, распоряжением добавили новые категории лиц, которые освобождаются от карантина. В частности, самоизоляция не обязательна для студентов, слушателей учреждений последипломного образования и аспирантов, но при условии документального подтверждения факта обучения в Польше. Также освобождаются от карантина ученые.
Отметим, об отмене обязательного карантина для украинцев, которые прибывают самолетом, стало известно 2 июля. При этом въезд иностранцев в Польшу на границе с Украиной остается ограниченным.
Напомним, 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной.
Кроме того, Польша обязалась оплатить тесты на коронавирус украинским заробитчанам, которые едут в страну с целью возвращения на работу.
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гигиены ". Тем что изначально при начале эпидемии в Украине поставил
у руля Скалецкую и Радуцкого. Эти кадровые просчёты президента теперь выходят
Украине боком.
обязать министерство срочно разрабатывать тактику и стратегию борьбы с
коронавирусом и эффективные механизмы контроля над соблюдением правил
карантина. Президент не внёс предложение в ВР на лишения Радуцкого
полномочий главы комитета.
Мэр несёт ответственность за город , директор -за предприятие ,учитель-за класс,
президент за страну. Вас это удивляет ???
Или он врачам вместо защитных костюмов открытки слал?