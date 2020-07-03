РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10178 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 313 26

Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины

Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины

Правительство Польши передумало отменять обязательную двухнедельную самоизоляцию для авиапассажиров из Украины. Украинцам придется снова отбывать карантин, который отменили 1 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в распоряжения Министерства внутренних дел Польши.

В обнародованном документе, Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский союз, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.

Также, распоряжением добавили новые категории лиц, которые освобождаются от карантина. В частности, самоизоляция не обязательна для студентов, слушателей учреждений последипломного образования и аспирантов, но при условии документального подтверждения факта обучения в Польше. Также освобождаются от карантина ученые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше фермеры заинтересованы в украинских работниках: потребности на рынке очень большие, - министр сельского хозяйства Ардановский

Отметим, об отмене обязательного карантина для украинцев, которые прибывают самолетом, стало известно 2 июля. При этом въезд иностранцев в Польшу на границе с Украиной остается ограниченным.

Напомним, 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной.

Кроме того, Польша обязалась оплатить тесты на коронавирус украинским заробитчанам, которые едут в страну с целью возвращения на работу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пассажиров самолетов из Украины в Польше освободили от обязательного 14-дневного карантина

карантин (16729) Польша (8428) авиасообщение (793) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
А хто ж їм дохтур якщо вони обирають таку владу?
показать весь комментарий
03.07.2020 07:21
+2
Несомненно верное решение.
показать весь комментарий
03.07.2020 07:20
+2
З третьої години ночі ніяк не му перетнути кордон. Всі навколо такі гальма ніяк не можуть "дій вдома" встановити...
показать весь комментарий
03.07.2020 07:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро вобще Европа закроет границы. Будут опять как в девяностых украинцы ишачить за 3 копейки на заводах Коломойского и шахтах Ахметова!
показать весь комментарий
03.07.2020 07:19 Ответить
А хто ж їм дохтур якщо вони обирають таку владу?
показать весь комментарий
03.07.2020 07:21 Ответить
А при чём украинская власть к польскому правительству, которое приняло такое решение?
показать весь комментарий
03.07.2020 07:56 Ответить
А при чому польський уряд до заводів Бєні і шахт Гудка?
показать весь комментарий
03.07.2020 08:20 Ответить
Вообще не причём. Разве что попробуешь доказать, что польское правительство загоняет украинцев работать на заводы/шахты бени/гудка.
показать весь комментарий
03.07.2020 08:55 Ответить
Прочитай коментар Владимира Пономаренко на який я відповідав.
показать весь комментарий
03.07.2020 09:00 Ответить
Ответ в обезличенной форме: неясно кто именно "они" если поляки, тогда моё почтение.
показать весь комментарий
03.07.2020 09:05 Ответить
Пономаренко пише що українці знов будуть ішачити за 3 копійки. Я відповів що самі винуваті що обирають таку владу яка дозволяє Бєні та Гудку так експлуатувати людей. Шо не ясно?
показать весь комментарий
03.07.2020 09:18 Ответить
Як до чого- повітря зіпсувати, зраду розігнати, бо в одного синьоносого підгорає дуже!)))
показать весь комментарий
03.07.2020 10:16 Ответить
за то и голосовали
показать весь комментарий
03.07.2020 09:17 Ответить
Несомненно верное решение.
показать весь комментарий
03.07.2020 07:20 Ответить
за последний год, был раза 4 в польше. много общался с нашими гастерами. все как один голосовали по-приколу на през выборах. так что пусть страдают, раз небыло мозгов 13 мес назад.
показать весь комментарий
03.07.2020 10:42 Ответить
За чий рахунок вони сидітимуть в карантині?
показать весь комментарий
03.07.2020 07:23 Ответить
З третьої години ночі ніяк не му перетнути кордон. Всі навколо такі гальма ніяк не можуть "дій вдома" встановити...
показать весь комментарий
03.07.2020 07:24 Ответить
Оце такі проффесіонали.
показать весь комментарий
03.07.2020 07:50 Ответить
Кажи це різним поєдатєлям зябліков та іже с німі.
показать весь комментарий
03.07.2020 08:07 Ответить
Svedov sovsem neposkujet v drugyje ES strain,a britam I portugaliji uslovyje teze kak I Ukraine.Obezatelni karantin na 14 dnej
показать весь комментарий
03.07.2020 08:12 Ответить
Да именно запрещал ,тем что сам не соблюдал эти "элементарные правила
гигиены ". Тем что изначально при начале эпидемии в Украине поставил
у руля Скалецкую и Радуцкого. Эти кадровые просчёты президента теперь выходят
Украине боком.
показать весь комментарий
03.07.2020 08:48 Ответить
Зеленский загнал Скалецкую в резервацию в Н.Санжары вместо того ,чтобы
обязать министерство срочно разрабатывать тактику и стратегию борьбы с
коронавирусом и эффективные механизмы контроля над соблюдением правил
карантина. Президент не внёс предложение в ВР на лишения Радуцкого
полномочий главы комитета.
Мэр несёт ответственность за город , директор -за предприятие ,учитель-за класс,
президент за страну. Вас это удивляет ???
показать весь комментарий
03.07.2020 09:14 Ответить
минуточку… А разве это Порошенко продавал за границу маски, причём в рашку - по 25 копеек штука.
Или он врачам вместо защитных костюмов открытки слал?
показать весь комментарий
03.07.2020 09:20 Ответить
Только не капслочьте пожалуйста, пожалейте чужие глаза. Заранее спасибо.
показать весь комментарий
03.07.2020 09:21 Ответить
Уважаемые "рабы" (а может и без кавычек), будете погибать там, где решит "рабовладелец", потому-что " заболеваемость растет", надо будет-вырастет еще больше. Учитесь разборчиво мычать, это наше будущее. 👋
показать весь комментарий
03.07.2020 10:07 Ответить
Вполне ожидаемо, с такой-то статистикой "заболеваемости". И совсем неважно, что она нарисована с потолка.
показать весь комментарий
03.07.2020 10:20 Ответить
 
 