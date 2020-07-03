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Новини Коронавірус і карантин
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Польща відновила карантин для авіапасажирів з України

Польща відновила карантин для авіапасажирів з України

Уряд Польщі передумав скасовувати обов'язкову двотижневу самоізоляцію для авіапасажирів з України. Українцям доведеться знову відбувати карантин, який скасували 1 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ Польщі.

В оприлюдненому документі Україну вилучили з переліку країн, що не входять до Європейського Союзу, авіапасажири яких під час в'їзду в Польщу звільняються від обов'язкової самоізоляції.

Також розпорядженням додали нові категорії осіб, які звільняються від карантину. Зокрема, самоізоляція не обов'язкова для студентів, слухачів закладів післядипломної освіти та аспірантів, але за умови документального підтвердження факту навчання в Польщі. Також від карантину звільняються вчені.

Читайте також: У Польщі фермери зацікавлені в українських працівниках: потреби на ринку дуже великі, - міністр сільського господарства Ардановський

Зазначимо, про скасування обов'язкового карантину для українців, які прибувають літаком, стало відомо 2 липня. При цьому в'їзд іноземців до Польщі на кордоні з Україною залишається обмеженим.

Нагадаємо, 1 липня Польща відновила авіасполучення з Україною.

Крім того, Польща зобов'язалася оплатити тести на коронавірус українським заробітчанам, які їхатимуть до країни з метою повернення на роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасажирів літаків з України в Польщі звільнили від обов'язкового 14-денного карантину

Автор: 

карантин (18172) Польща (8526) авіасполучення (3073) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+8
А хто ж їм дохтур якщо вони обирають таку владу?
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03.07.2020 07:21
+2
Несомненно верное решение.
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03.07.2020 07:20
+2
З третьої години ночі ніяк не му перетнути кордон. Всі навколо такі гальма ніяк не можуть "дій вдома" встановити...
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03.07.2020 07:24
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Скоро вобще Европа закроет границы. Будут опять как в девяностых украинцы ишачить за 3 копейки на заводах Коломойского и шахтах Ахметова!
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03.07.2020 07:19 Відповісти
А хто ж їм дохтур якщо вони обирають таку владу?
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03.07.2020 07:21 Відповісти
А при чём украинская власть к польскому правительству, которое приняло такое решение?
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03.07.2020 07:56 Відповісти
А при чому польський уряд до заводів Бєні і шахт Гудка?
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03.07.2020 08:20 Відповісти
Вообще не причём. Разве что попробуешь доказать, что польское правительство загоняет украинцев работать на заводы/шахты бени/гудка.
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03.07.2020 08:55 Відповісти
Прочитай коментар Владимира Пономаренко на який я відповідав.
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03.07.2020 09:00 Відповісти
Ответ в обезличенной форме: неясно кто именно "они" если поляки, тогда моё почтение.
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03.07.2020 09:05 Відповісти
Пономаренко пише що українці знов будуть ішачити за 3 копійки. Я відповів що самі винуваті що обирають таку владу яка дозволяє Бєні та Гудку так експлуатувати людей. Шо не ясно?
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03.07.2020 09:18 Відповісти
Як до чого- повітря зіпсувати, зраду розігнати, бо в одного синьоносого підгорає дуже!)))
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03.07.2020 10:16 Відповісти
за то и голосовали
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03.07.2020 09:17 Відповісти
Несомненно верное решение.
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03.07.2020 07:20 Відповісти
за последний год, был раза 4 в польше. много общался с нашими гастерами. все как один голосовали по-приколу на през выборах. так что пусть страдают, раз небыло мозгов 13 мес назад.
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03.07.2020 10:42 Відповісти
За чий рахунок вони сидітимуть в карантині?
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03.07.2020 07:23 Відповісти
З третьої години ночі ніяк не му перетнути кордон. Всі навколо такі гальма ніяк не можуть "дій вдома" встановити...
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03.07.2020 07:24 Відповісти
Оце такі проффесіонали.
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03.07.2020 07:50 Відповісти
Кажи це різним поєдатєлям зябліков та іже с німі.
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03.07.2020 08:07 Відповісти
Svedov sovsem neposkujet v drugyje ES strain,a britam I portugaliji uslovyje teze kak I Ukraine.Obezatelni karantin na 14 dnej
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03.07.2020 08:12 Відповісти
Да именно запрещал ,тем что сам не соблюдал эти "элементарные правила
гигиены ". Тем что изначально при начале эпидемии в Украине поставил
у руля Скалецкую и Радуцкого. Эти кадровые просчёты президента теперь выходят
Украине боком.
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03.07.2020 08:48 Відповісти
Зеленский загнал Скалецкую в резервацию в Н.Санжары вместо того ,чтобы
обязать министерство срочно разрабатывать тактику и стратегию борьбы с
коронавирусом и эффективные механизмы контроля над соблюдением правил
карантина. Президент не внёс предложение в ВР на лишения Радуцкого
полномочий главы комитета.
Мэр несёт ответственность за город , директор -за предприятие ,учитель-за класс,
президент за страну. Вас это удивляет ???
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03.07.2020 09:14 Відповісти
минуточку… А разве это Порошенко продавал за границу маски, причём в рашку - по 25 копеек штука.
Или он врачам вместо защитных костюмов открытки слал?
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03.07.2020 09:20 Відповісти
Только не капслочьте пожалуйста, пожалейте чужие глаза. Заранее спасибо.
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03.07.2020 09:21 Відповісти
Уважаемые "рабы" (а может и без кавычек), будете погибать там, где решит "рабовладелец", потому-что " заболеваемость растет", надо будет-вырастет еще больше. Учитесь разборчиво мычать, это наше будущее. 👋
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03.07.2020 10:07 Відповісти
Вполне ожидаемо, с такой-то статистикой "заболеваемости". И совсем неважно, что она нарисована с потолка.
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03.07.2020 10:20 Відповісти
 
 