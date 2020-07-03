Польща відновила карантин для авіапасажирів з України

Уряд Польщі передумав скасовувати обов'язкову двотижневу самоізоляцію для авіапасажирів з України. Українцям доведеться знову відбувати карантин, який скасували 1 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ Польщі.

В оприлюдненому документі Україну вилучили з переліку країн, що не входять до Європейського Союзу, авіапасажири яких під час в'їзду в Польщу звільняються від обов'язкової самоізоляції.

Також розпорядженням додали нові категорії осіб, які звільняються від карантину. Зокрема, самоізоляція не обов'язкова для студентів, слухачів закладів післядипломної освіти та аспірантів, але за умови документального підтвердження факту навчання в Польщі. Також від карантину звільняються вчені.

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Зазначимо, про скасування обов'язкового карантину для українців, які прибувають літаком, стало відомо 2 липня. При цьому в'їзд іноземців до Польщі на кордоні з Україною залишається обмеженим.

Нагадаємо, 1 липня Польща відновила авіасполучення з Україною.

Крім того, Польща зобов'язалася оплатити тести на коронавірус українським заробітчанам, які їхатимуть до країни з метою повернення на роботу.

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