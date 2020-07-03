Оккупанты обстреляли Зайцево из 82-мм минометов: погибла женщина
Российские наемники утром в пятницу, 3 июля, обстреляли н.п. Зайцево, в результате чего погибла мирная жительница.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года", - сказано в сообщении.
В ООС подчеркнули, что российские наемники в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и вновь подтвердили, что гражданского населения для них ничего не стоит.
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