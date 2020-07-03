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Оккупанты обстреляли Зайцево из 82-мм минометов: погибла женщина

Оккупанты обстреляли Зайцево из 82-мм минометов: погибла женщина

Российские наемники утром в пятницу, 3 июля, обстреляли н.п. Зайцево, в результате чего погибла мирная жительница.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года", - сказано в сообщении.

В ООС подчеркнули, что российские наемники в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и вновь подтвердили, что гражданского населения для них ничего не стоит.

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Оккупанты обстреляли Зайцево из 82-мм минометов: погибла женщина 01

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Та не могла женщина погибнуть. У нас же перемирие уже 5 лет.
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03.07.2020 09:29 Ответить
зеленский гнида
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03.07.2020 09:34 Ответить
Нужнапростапиристатьстрилять!
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03.07.2020 09:38 Ответить
А звинуватять як завжди наших і "неправильні" снаряди.
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03.07.2020 10:46 Ответить
Зайцево уже стало "украинской Швейцарией" после разведения или пока в процессе? Кто-то саботирует обещания президента. Наверное, Порошенко.
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03.07.2020 12:27 Ответить
 
 