Оккупанты обстреляли Зайцево из 82-мм минометов: погибла женщина

Российские наемники утром в пятницу, 3 июля, обстреляли н.п. Зайцево, в результате чего погибла мирная жительница.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года", - сказано в сообщении.

В ООС подчеркнули, что российские наемники в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и вновь подтвердили, что гражданского населения для них ничего не стоит.

Читайте также: В Днепр из зоны ООС вертолетом эвакуирован боец с тяжелым пулевым ранением руки, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа