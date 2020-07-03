Окупанти обстріляли Зайцеве із 82-мм мінометів: загинула жінка

Російські найманці вранці в п'ятницю, 3 липня, обстріляли н.п. Зайцеве, унаслідок чого загинула мирна мешканка.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, на світанку 3 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82 мм загинула місцева мешканка 1940 року народження", - йдеться в повідомленні.

В ООС наголосили, що російські найманці вчергове відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та знову підтвердили, що життя цивільного населення для них нічого не вартує.

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