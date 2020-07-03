Минздрав создал медицинский совет для реформирования системы здравоохранения, - Степанов

Министерство здравоохранения создало медицинский совет экспертов для реформирования отрасли.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера согласно подписанному мной приказу был создан медицинский совет при Минздраве из ведущих специалистов нашей страны. Он состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины. Любые изменения в реформе, в создании системы предоставления медпомощи возможно сделать только специалистами отрасли", - сказал он.

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"Основными заданиями совета будет разработка и внесение министру здравоохранения предложений относительно реформирования системы здравоохранения; определения приоритетов по использованию международной технической помощи, бенефициаром которой является Минздрав; внедрения в практику медучреждений новых и существующих медицинских технологий; анализ приоритетных направлений развития системы здравоохранения и результатов научных исследований", - добавил министр.