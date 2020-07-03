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Минздрав создал медицинский совет для реформирования системы здравоохранения, - Степанов

Минздрав создал медицинский совет для реформирования системы здравоохранения, - Степанов

Министерство здравоохранения создало медицинский совет экспертов для реформирования отрасли.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера согласно подписанному мной приказу был создан медицинский совет при Минздраве из ведущих специалистов нашей страны. Он состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины. Любые изменения в реформе, в создании системы предоставления медпомощи возможно сделать только специалистами отрасли", - сказал он.

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"Основными заданиями совета будет разработка и внесение министру здравоохранения предложений относительно реформирования системы здравоохранения; определения приоритетов по использованию международной технической помощи, бенефициаром которой является Минздрав; внедрения в практику медучреждений новых и существующих медицинских технологий; анализ приоритетных направлений развития системы здравоохранения и результатов научных исследований", - добавил министр.

Автор: 

медицина (2524) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Топ комментарии
+5
Кто в этих советах? Ворюги которые 30 лет богатели на медицине и больных? Фамилии можно? Наверняка ,большая часть ,тех которых Супрун успела изгнать за тупость и воровство!
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03.07.2020 10:24
+2
А отвечать будет совет поимённо за всё? Заманали дебилы со своими советами...
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03.07.2020 10:30
+2
Минздрав создал медицинский совет для реформирования системы здравоохранения, - Степанов
Медицинский совет, это хорошо. Но там также должны быть представители общества, чтобы реформа проводилась не только в интересах медиков, но и в интересах обычных людей.
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03.07.2020 10:59
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Що що, а совєти в нас організовувати вміють по будь якому приводу. Щось тільки толку з тих совєтів як з козла молока.
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03.07.2020 10:12 Ответить
продолжают развлекать овец, а они хавают.
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03.07.2020 10:14 Ответить
це що по кожній галузі медицини вже смотрящіх поставив на потоки
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03.07.2020 10:21 Ответить
Кто в этих советах? Ворюги которые 30 лет богатели на медицине и больных? Фамилии можно? Наверняка ,большая часть ,тех которых Супрун успела изгнать за тупость и воровство!
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03.07.2020 10:24 Ответить
А отвечать будет совет поимённо за всё? Заманали дебилы со своими советами...
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03.07.2020 10:30 Ответить
бюджет пилить можно только "реформированием " по совковому принципу.Реформаторы пляяяяя.Возьмите готовые примеры из Европы , из той же Польщи скопируйте, эт нет в Польще тырить (реформаторам)низя....
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03.07.2020 10:47 Ответить
Да, да!
Клиника БАРИС - главный рифарматар и знает, как правильно тратить бюджет!
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03.07.2020 10:53 Ответить
Как заболеешь, так нормального врача не найдёшь, а как к кормушке присосаться и коррупционные схемы построить, так сразу куча ведущих специалистов-экспертов повылазили. Они 30 лет выстраивали схемы выкачивания бюджетных денег и денег с пациентов и их родственников. Какие реформы они могут предложить?!
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03.07.2020 10:57 Ответить
Минздрав создал медицинский совет для реформирования системы здравоохранения, - Степанов
Медицинский совет, это хорошо. Но там также должны быть представители общества, чтобы реформа проводилась не только в интересах медиков, но и в интересах обычных людей.
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03.07.2020 10:59 Ответить
Министерство здравоохранения создало медицинский совет экспертов для реформирования отрасли.Источник: https://censor.net/n3205803_________ главное чтоб эксперты были не в области как выжать все "соки" из больных, а как вылечивать (не лечить (процесс), а ВЫЛЕЧИВАТЬ) болезни и людей, как не допускать эпидемий и пандемий... и самое главное: сейчас "качество" медицины в 90% определяется количеством "бумажек" - всякие графики, списки, нормативы, протоколы... и пр. а надо чтоб определялось здоровьем населения, тогда можно говорить и о 65 годах пенсионного возраста, и о наполнении пенсионного фонда, и роста оставшейся промышленности , и "ущербного" сельского хозяйства (большинство выращивает технические растения которые в пищу не пригодны) которое скоро не сможет прокормить и вымершее население страны, не говоря уже о " Україна накормить Європу"
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08.07.2020 11:38 Ответить
 
 