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Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за "пьяное" вождение

Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий предыдущий, который предусматривал уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

С 1 июля в Украине вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Подписав закон №3314, президент вернул вождение в состоянии алкогольного опьянения из уголовных проступков назад, в административный кодекс.

Как объяснял директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, это связано с определенными изменениями законодательства и законодательными коллизиями.

Отметим, что закон №3314 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" принят парламентом 17 июня, а 23-го - направлен на подпись президенту.

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Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20456) ПДД (532)


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Топ комментарии
+47
дибіл....
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03.07.2020 10:20
+36
Наркоманская солидарность.
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03.07.2020 10:24
+28
кацап, так это твое чмо подписало отмену наказания за пьянство.. чтобы повысить себе рейтинг среди алкашей ну и нассать тебе очередной порции "россы"))
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03.07.2020 10:36
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За безмаскі тре підняти до 50тик. бо долар росте!
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03.07.2020 11:31 Ответить
Так мы никогда не наведём порядка на украинских дорогах!! Ведь хохол пока не выпьет за рулем стакан водки или самогона и два бокала пива, за руль никогда не сядет. Это ментальность и традиция в Украине! и если ты не пьёшь, то на тебя смотрят как на дурака!! эту заразу надо искоренять жестоко и беспощадно!! А наш президент играется в роль сельского учителя и воспитателя!! Ну!.. Ну!! ...сколько ещё нужно тысяч смертей при ДТП, что бы до тупых дошло, что движение на дорогах очень опасная штука!!??
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03.07.2020 11:32 Ответить
Зеленый решил добить украинский народ, что бы долго не мучались.
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03.07.2020 11:34 Ответить
Затурканый бубочка уже давно не знает что подмахивает!!!!
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03.07.2020 11:41 Ответить
хочется пожелать "не подписанту" свою Зайцеву встретить...
карма, она как бумеранг.
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03.07.2020 11:45 Ответить
Оооо! А давайте вообще примем закон о разрешении вождения в пьяном виде. Этот Шевченко еще будет рассказвать нам о каких-то коллизиях в законе. Сказочный дол****
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03.07.2020 12:23 Ответить
То есть пьяный за рулем уже не преступник , а так административный нарушитель
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03.07.2020 13:18 Ответить
та ваще - просто маладец )))
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03.07.2020 22:38 Ответить
Если наркоман управляет страной, то почему бы бухарю не управлять машиной?
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04.07.2020 13:15 Ответить
Вы нарколог, что ставите диагнозы? Какой нарколог ставит диагноз без общения с пациентом и без взятия у него анализов?! Правильно, диванный!
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08.07.2020 20:02 Ответить
Это - преступление закона, но не уголовное. Значит преступник, но не уголовник.

Когда ввели уголовную ответственность за подобное нарушение? 1-го июля?! При попареднике вас тоже возмущала административность(!) этого преступления?
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08.07.2020 19:58 Ответить
Приравнял бы вождение в пьяном виде к покушению на убийство/нанесение телесных повреждений /...., чем оно по факту и является.
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08.07.2020 20:00 Ответить
Тогда к этому надо приравнивать и пьяного с ножом: выпил, нож в руках - покушение на убийство/нанесение телесных повреждений.

Нет, по факту, как раз, этим но и не является, ибо нет намерения покушаться.
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08.07.2020 20:06 Ответить
Тогда к этому надо приравнивать и пьяного с ножом: выпил, нож в руках - покушение на убийство/нанесение телесных повреждений.
Не юрист, в тонкостях не разбираюсь, но: общий подход: автомобиль - источник повышенной опасности, и его использование - источника повышенной опасности - имеет рад ограничений. Как напр ношение огнестрельного оружия без разрешения, которое и без применения, последствий итд наказывается сроком в тюрьме. Хотя и не было намерения покушаться.
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08.07.2020 20:28 Ответить
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