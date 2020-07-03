Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за "пьяное" вождение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий предыдущий, который предусматривал уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

С 1 июля в Украине вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Подписав закон №3314, президент вернул вождение в состоянии алкогольного опьянения из уголовных проступков назад, в административный кодекс.

Как объяснял директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, это связано с определенными изменениями законодательства и законодательными коллизиями.

Отметим, что закон №3314 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" принят парламентом 17 июня, а 23-го - направлен на подпись президенту.

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