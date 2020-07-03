Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за "пьяное" вождение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий предыдущий, который предусматривал уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
С 1 июля в Украине вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Подписав закон №3314, президент вернул вождение в состоянии алкогольного опьянения из уголовных проступков назад, в административный кодекс.
Как объяснял директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, это связано с определенными изменениями законодательства и законодательными коллизиями.
Отметим, что закон №3314 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" принят парламентом 17 июня, а 23-го - направлен на подпись президенту.
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карма, она как бумеранг.
Когда ввели уголовную ответственность за подобное нарушение? 1-го июля?! При попареднике вас тоже возмущала административность(!) этого преступления?
Нет, по факту, как раз, этим но и не является, ибо нет намерения покушаться.
Не юрист, в тонкостях не разбираюсь, но: общий подход: автомобиль - источник повышенной опасности, и его использование - источника повышенной опасности - имеет рад ограничений. Как напр ношение огнестрельного оружия без разрешения, которое и без применения, последствий итд наказывается сроком в тюрьме. Хотя и не было намерения покушаться.