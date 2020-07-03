Зеленський підписав закон, що скасовує кримінальну відповідальність за "п'яне" водіння
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує попередній, який передбачав кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Із 1 липня в Україні набули чинності зміни до законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Підписавши закон №3314, президент повернув водіння в стані алкогольного сп'яніння з кримінальних проступків назад, в адміністративний кодекс.
Як пояснював директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, це пов'язано з певними змінами законодавства та законодавчими колізіями.
Зазначимо, що закон №3314 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" ухвалено парламентом 17 червня, а 23-го - спрямовано на підпис президенту.
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карма, она как бумеранг.
Когда ввели уголовную ответственность за подобное нарушение? 1-го июля?! При попареднике вас тоже возмущала административность(!) этого преступления?
Нет, по факту, как раз, этим но и не является, ибо нет намерения покушаться.
Не юрист, в тонкостях не разбираюсь, но: общий подход: автомобиль - источник повышенной опасности, и его использование - источника повышенной опасности - имеет рад ограничений. Как напр ношение огнестрельного оружия без разрешения, которое и без применения, последствий итд наказывается сроком в тюрьме. Хотя и не было намерения покушаться.