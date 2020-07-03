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Зеленський підписав закон, що скасовує кримінальну відповідальність за "п'яне" водіння

Зеленський підписав закон, що скасовує кримінальну відповідальність за

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує попередній, який передбачав кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Із 1 липня в Україні набули чинності зміни до законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Підписавши закон №3314, президент повернув водіння в стані алкогольного сп'яніння з кримінальних проступків назад, в адміністративний кодекс.

Як пояснював директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, це пов'язано з певними змінами законодавства та законодавчими колізіями.

Зазначимо, що закон №3314 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" ухвалено парламентом 17 червня, а 23-го - спрямовано на підпис президенту.

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Автор: 

закон (2833) Зеленський Володимир (23946) ПДР (476)


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Топ коментарі
+47
дибіл....
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03.07.2020 10:20
+36
Наркоманская солидарность.
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03.07.2020 10:24
+28
кацап, так это твое чмо подписало отмену наказания за пьянство.. чтобы повысить себе рейтинг среди алкашей ну и нассать тебе очередной порции "россы"))
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03.07.2020 10:36
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За безмаскі тре підняти до 50тик. бо долар росте!
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03.07.2020 11:31 Відповісти
Так мы никогда не наведём порядка на украинских дорогах!! Ведь хохол пока не выпьет за рулем стакан водки или самогона и два бокала пива, за руль никогда не сядет. Это ментальность и традиция в Украине! и если ты не пьёшь, то на тебя смотрят как на дурака!! эту заразу надо искоренять жестоко и беспощадно!! А наш президент играется в роль сельского учителя и воспитателя!! Ну!.. Ну!! ...сколько ещё нужно тысяч смертей при ДТП, что бы до тупых дошло, что движение на дорогах очень опасная штука!!??
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03.07.2020 11:32 Відповісти
Зеленый решил добить украинский народ, что бы долго не мучались.
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03.07.2020 11:34 Відповісти
Затурканый бубочка уже давно не знает что подмахивает!!!!
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03.07.2020 11:41 Відповісти
хочется пожелать "не подписанту" свою Зайцеву встретить...
карма, она как бумеранг.
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03.07.2020 11:45 Відповісти
Оооо! А давайте вообще примем закон о разрешении вождения в пьяном виде. Этот Шевченко еще будет рассказвать нам о каких-то коллизиях в законе. Сказочный дол****
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03.07.2020 12:23 Відповісти
То есть пьяный за рулем уже не преступник , а так административный нарушитель
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03.07.2020 13:18 Відповісти
та ваще - просто маладец )))
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03.07.2020 22:38 Відповісти
Если наркоман управляет страной, то почему бы бухарю не управлять машиной?
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04.07.2020 13:15 Відповісти
Вы нарколог, что ставите диагнозы? Какой нарколог ставит диагноз без общения с пациентом и без взятия у него анализов?! Правильно, диванный!
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08.07.2020 20:02 Відповісти
Это - преступление закона, но не уголовное. Значит преступник, но не уголовник.

Когда ввели уголовную ответственность за подобное нарушение? 1-го июля?! При попареднике вас тоже возмущала административность(!) этого преступления?
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08.07.2020 19:58 Відповісти
Приравнял бы вождение в пьяном виде к покушению на убийство/нанесение телесных повреждений /...., чем оно по факту и является.
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08.07.2020 20:00 Відповісти
Тогда к этому надо приравнивать и пьяного с ножом: выпил, нож в руках - покушение на убийство/нанесение телесных повреждений.

Нет, по факту, как раз, этим но и не является, ибо нет намерения покушаться.
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08.07.2020 20:06 Відповісти
Тогда к этому надо приравнивать и пьяного с ножом: выпил, нож в руках - покушение на убийство/нанесение телесных повреждений.
Не юрист, в тонкостях не разбираюсь, но: общий подход: автомобиль - источник повышенной опасности, и его использование - источника повышенной опасности - имеет рад ограничений. Как напр ношение огнестрельного оружия без разрешения, которое и без применения, последствий итд наказывается сроком в тюрьме. Хотя и не было намерения покушаться.
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08.07.2020 20:28 Відповісти
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