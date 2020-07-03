Зеленський підписав закон, що скасовує кримінальну відповідальність за "п'яне" водіння

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує попередній, який передбачав кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Із 1 липня в Україні набули чинності зміни до законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Підписавши закон №3314, президент повернув водіння в стані алкогольного сп'яніння з кримінальних проступків назад, в адміністративний кодекс.

Як пояснював директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, це пов'язано з певними змінами законодавства та законодавчими колізіями.

Зазначимо, що закон №3314 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" ухвалено парламентом 17 червня, а 23-го - спрямовано на підпис президенту.

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