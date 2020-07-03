Доллар впервые с апреля перешагнул отметку в 27,1 грн
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 3 июля 2020 года на отметке 27,18 грн/$.
Об этом говорится на сайте НБУ, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 2 июля курс составлял 26,77 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 3 июля установлен на уровне 30,6592 грн/евро. По состоянию на 2 июля курс составлял 29,99 грн/евро.
На наличном рынке 3 июля, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27, продают - по 27,14 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,95 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,13-29 грн/$.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.
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Наезд на НБУ никак не повлияет на курс и экономику.
Як щоб та **** і зараз була,то "спаслаб" до 50 точно.
Курс валют на черном рынке
На черном рынке на 02.07.2020 установлен следующий курс:доллар (покупка / продажа) - 26,75 / 26,8
03.07.2020
Средняя покупка:27,04 грн
Средняя продажа:27,15 грн
https://obmenka.kharkov.ua/
то там перешагнет то тут недоступит....
Жабуриння, де курс по 8?
Наступит песец всем,
Еро уже 30,
доллар 27
)
Деньги приносят только те структуры, которые до сих пор не удалось подмять под себя ЗекоМанде.
Все это - результаты выполнения программы МВФ. Корпоративная реформа + рыночные зарплаты топ менеджеров.
Вот против этого всего борется Коломойский, Тимошенко, Медведчук, Зеленский да и вообще все черти в Украине.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244 Марк Савчук
Порохоботам по 100
Валютным экспертам по 50
Попри вражаючу динаміку росту інфікованих, більше половини Фонду - 35 млрд - вирішено направити в Укравтодор.
Фішка в тому, що використання коштів фонду не підлягають тендерним процедурам системи Прозоро.
Що буде далі?
Відповідь можна знайти в матеріалах київської облпрокуратури, яка виявила, що Київська ОДА без жодного тендеру перерахувала 10 млн невідомій фірмі Ліртон-груп.
Фірма ніби то мала поставити 15 апаратів ШВЛ. Гроші,звичайно, зникли. Апаратів нема. Це, до речі, - 10% всієї суми Фонду боротьби з COVID, що виділені на ШВЛ.
Питання для досвідчених: скільки без тендерів зникне грошей на дороги і коли дороги зникнуть із снігом?
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Юрій Луценко
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
государства. То что у нас гривна железобетоннная - это париятный бонус. И не думайте, что это будет длится вечно. Рано или поздно любителей гривневых ОВДП и депо подловят.
НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.
2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.
https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-chtob-mezhdunarodne-partner-ushly-yz-ukrayn-y-ves-myr-smotrel-na-ukraynu-kak-na-yzghoia-rashkovan-vidreahuvav-na-zvilnennia-hlavy-nbu-334480.html
"За что не возмётся
Везде обосрётся.
Как такое зовётся?"