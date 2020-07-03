Доллар впервые с апреля перешагнул отметку в 27,1 грн

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 3 июля 2020 года на отметке 27,18 грн/$.

Об этом говорится на сайте НБУ, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 2 июля курс составлял 26,77 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 3 июля установлен на уровне 30,6592 грн/евро. По состоянию на 2 июля курс составлял 29,99 грн/евро.

На наличном рынке 3 июля, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27, продают - по 27,14 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,95 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,13-29 грн/$.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.