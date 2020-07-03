Долар уперше з квітня переступив позначку в 27,1 грн

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 3 липня 2020 року на позначці 27,18 грн/$.

Про це йдеться на сайті НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 2 липня курс становив 26,77 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 3 липня встановлено на рівні 30,6592 грн/євро. Станом на 2 липня курс становив 29,99 грн/євро.

На готівковому ринку 3 липня, за даними фінансового порталу "Минфин" , долар в середньому купують по 27, продають - по 27,14 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,95 до 28 грн/$, продажу - в межах 27,13-29 грн/$.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.