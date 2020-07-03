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Долар уперше з квітня переступив позначку в 27,1 грн

Долар уперше з квітня переступив позначку в 27,1 грн

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 3 липня 2020 року на позначці 27,18 грн/$.

Про це йдеться на сайті НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 2 липня курс становив 26,77 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 3 липня встановлено на рівні 30,6592 грн/євро. Станом на 2 липня курс становив 29,99 грн/євро.

На готівковому ринку 3 липня, за даними фінансового порталу "Минфин" , долар в середньому купують по 27, продають - по 27,14 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,95 до 28 грн/$, продажу - в межах 27,13-29 грн/$.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Марченко про відставку Смолія: "Немає жодних підстав хвилюватися за курс валюти у зв'язку з відставкою високопоставленого чиновника"

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Автор: 

долар (535) курс (1647) НБУ (10401)


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Топ коментарі
+32
Доллар впервые с апреля перешагнул отметку в 27,1 грн - Цензор.НЕТ 6048
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03.07.2020 10:24
+31
О, а Танька Лайф тут вчора дерла свою сраку, що все буде ОК!
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03.07.2020 10:25
+24
Не-не-не.

Наезд на НБУ никак не повлияет на курс и экономику.
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03.07.2020 10:24
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Не-не-не.

Наезд на НБУ никак не повлияет на курс и экономику.
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03.07.2020 10:24 Відповісти
- Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Вове (с)
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03.07.2020 10:47 Відповісти
Доллар впервые с апреля перешагнул отметку в 27,1 грн - Цензор.НЕТ 6048
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03.07.2020 10:24 Відповісти
Красавец. Уважаю.
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03.07.2020 10:25 Відповісти
О, а Танька Лайф тут вчора дерла свою сраку, що все буде ОК!
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03.07.2020 10:25 Відповісти
она не как не может признать - шо плохо поступила -проголосовав за дебила - но она такая одна на весь цензор - прикольно)))
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03.07.2020 10:30 Відповісти
Ще є Lv... та колишній вівчар із Харкова🤗
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03.07.2020 10:31 Відповісти
я извинюсь - индеец - кто признает таких мало ,но они есть,уже хорошо,сильные люди - а она типа Эллы людоедки -"сильно особенная" и по сему очень смешная)))
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03.07.2020 10:35 Відповісти
она просто из касты "нелохов"
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03.07.2020 11:08 Відповісти
на нее даже злиться незя - бо смешно очень))
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03.07.2020 10:37 Відповісти
Не вчора, а вже сьогодні вона це говорила!🐍
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03.07.2020 10:30 Відповісти
https://vidos.top/uk/w/202275 она в децтве
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03.07.2020 10:42 Відповісти
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03.07.2020 10:53 Відповісти
Полность описывает теперешнее состояние Зефанов - понимают, что тупонули на выборах, но признавать свою тупость не хотят, так и пытаются защищать величаешего лидэра, шоб оправдать свои действия.
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03.07.2020 11:50 Відповісти
одна настолько "оригинальная" или " особенная" ))))))
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03.07.2020 10:31 Відповісти
Так петекантропы дружно, по-экспертному, тут на форуме писали, что укрепляющаяся гривна это вери-вери бэд. Ну, вот пожалуйста, получите-распишитесь. Чем теперь недовольны?)))
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03.07.2020 10:36 Відповісти
а шо точно - прямоходящие человекообезьяны - - но шо то их много у нас
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03.07.2020 10:40 Відповісти
А им что не будет происходить - все плохо. Гривна укрепляется - плохо. Гривна падает - тоже плохо. А по факту идет обычная волатильность. Не более. Сейчас малость подупадет. Потом опять откатится. По впринципе будет в пределах 26-27 с копейками гривен за бакс. Пересичному украинцу это ни о чем.
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03.07.2020 10:44 Відповісти
Оооо. ікспєрди по "волотільності" з ********* підтягуються.
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03.07.2020 10:54 Відповісти
Господи, і де вас у тролльчатню набирають. Хто вам методички пише. Які ж ви недолугі взагалі. Через одного про кацапів та тедерацію волаєте. Бо по факту відповісти немає чого. "Патрєоти" диванних військ.
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03.07.2020 10:57 Відповісти
Точніше "********" соєві.
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03.07.2020 10:58 Відповісти
Спалився сєпарок?
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03.07.2020 11:00 Відповісти
тролльча тупориле.
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03.07.2020 12:32 Відповісти
Зєлох?
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03.07.2020 12:45 Відповісти
А коливання у півгривні це вже не ок? Ти не із Швейцарії часом тут кнопаєшь? Ми в Україні, дєтка!)) Тут плюс-мінус 1-2 гривні це все ще ок.
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03.07.2020 10:55 Відповісти
В 14-му і плюс 30-40грн було, ото вже сєпарня ріденьким всиралася...
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03.07.2020 11:02 Відповісти
В 14м то було "спасєніє" лерочкой гривнi,бо у сені долар по 13 це дефолт був би.
Як щоб та **** і зараз була,то "спаслаб" до 50 точно.
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03.07.2020 11:18 Відповісти
пуКін, нівінават!
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03.07.2020 11:21 Відповісти
Лера пришла в октябре 2015!
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03.07.2020 12:03 Відповісти
Какаяразніцццааа! Головне перднути в калюжу, з розумним виглядом.
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03.07.2020 12:49 Відповісти
Лера то ширма. А собственно кукловод пришел в 2014. Все масштабные обвалы гривны в 2008 и 2014 годах произошли под его руководством
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03.07.2020 14:08 Відповісти
найти того, кто разгоняет эту пургу и просто подвесить на одну сторону вниз головой... дней на пять... если продержится...
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03.07.2020 10:28 Відповісти
Долар уперше з квітня переступив позначку в 27,1 грн - Цензор.НЕТ 5255
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03.07.2020 10:35 Відповісти
Фигня, на наличном рынке курс такой же как и вчера, даже есть укрепление гривны.
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03.07.2020 10:32 Відповісти
назови мне адрес обменника в котором можно купить 1000 баксов по вчерашнему курсу. я напишу брату, он пойдет и выкупит все.
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03.07.2020 10:35 Відповісти
В статье есть ссылка Минфин, вчера средняя цена была такой же если не выше.
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03.07.2020 10:37 Відповісти
не бреши
Курс валют на черном рынке
На черном рынке на 02.07.2020 установлен следующий курс:доллар (покупка / продажа) - 26,75 / 26,8

03.07.2020

Средняя покупка:27,04 грн


Средняя продажа:27,15 грн
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03.07.2020 10:52 Відповісти
Власними очима вчора в Харкові бачив 27,30. Доларів не було, раптово зникли...
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03.07.2020 10:55 Відповісти
Да неужели?

https://obmenka.kharkov.ua/
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03.07.2020 10:37 Відповісти
По твоей же ссылке, динамика роста прямая линия с небольшим снижением за вчера и сегодня.
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03.07.2020 10:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N-8jkDqR58U вам вопрос
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03.07.2020 10:44 Відповісти
Перепутал адрес, шли это Поросенко, он же дядя Петя.
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03.07.2020 10:49 Відповісти
через месяц зебилы со слезами на глазах будут вспоминать доллар по 26, который был еще вчера.
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03.07.2020 10:33 Відповісти
Странные вы люди, а кто кричал что гривна по 24 это очень плохо для экономики и курс нужно опускать.
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03.07.2020 10:35 Відповісти
Человек много стоит-артрит, много сидит-тромбоз. Что с человеком не делай-он упорно ползёт к могиле
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03.07.2020 10:38 Відповісти
Доллар впервые с апреля перешагнул отметку в 27,1 грн - Цензор.НЕТ 3643
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03.07.2020 10:33 Відповісти
Доллар впервые с апреля перешагнул отметку в 27,1 грн - Цензор.НЕТ 9212
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03.07.2020 10:34 Відповісти
І це на початку літа, коли він раніше завжди був десь 24...
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03.07.2020 10:37 Відповісти
Да хватит врать 2017-18-19 везде курс на 1 июля в районе 26,50
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03.07.2020 10:48 Відповісти
доллар он такой - ногатый.
то там перешагнет то тут недоступит....
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03.07.2020 10:37 Відповісти
Ну и что, простым людям по барабану, а тем кто работает на зарплату относительно курса доллара, тем более.
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03.07.2020 10:38 Відповісти
невже? А нічого що ціни підскочать на все? А зарплатня/пенсія залишаться на тому самому рівні??
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03.07.2020 10:41 Відповісти
Пускай тебя в раше это не колышет.
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03.07.2020 10:44 Відповісти
це мені форумна нульовка радить? Ню-ню..
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03.07.2020 11:39 Відповісти
Ага. Придёт такой простой человек на базар, ну, скажем, да то же мясо купить. А купить сможет маленько не столько, сколько планировалось...
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03.07.2020 10:50 Відповісти
ой палає під зеленошмарклевими.. ой палає !
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03.07.2020 10:40 Відповісти
Укрексімбанк і ОТП продають долар по 27,40 Приватбанк 27,35.

Жабуриння, де курс по 8?
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03.07.2020 10:42 Відповісти
самое время бакану за зеленых чертей звякнуть...
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03.07.2020 10:50 Відповісти
ОНИ всё ждут "па 5.05" .....
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03.07.2020 11:50 Відповісти
Скоро скоро скоро...
Наступит песец всем,
Еро уже 30,
доллар 27
)
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03.07.2020 10:48 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25257485.html Что характерно

Деньги приносят только те структуры, которые до сих пор не удалось подмять под себя ЗекоМанде.

Долар уперше з квітня переступив позначку в 27,1 грн - Цензор.НЕТ 3210

Все это - результаты выполнения программы МВФ. Корпоративная реформа + рыночные зарплаты топ менеджеров.
Вот против этого всего борется Коломойский, Тимошенко, Медведчук, Зеленский да и вообще все черти в Украине.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244 Марк Савчук
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03.07.2020 10:48 Відповісти
Следом "шагнет" цена на бензин и последуют "скачки" цен на товары и услуги
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03.07.2020 10:59 Відповісти
Много доляров у порохоботов.)) Радуются.
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03.07.2020 11:02 Відповісти
А тобі досі по 11,80 ржублєй за комєнт плотють?
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03.07.2020 11:30 Відповісти
Продам доллары:
Порохоботам по 100
Валютным экспертам по 50
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03.07.2020 11:08 Відповісти
зелений уряд заслухав звіт міністра фінансів про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, який складає 64,7 млрд грн.
Попри вражаючу динаміку росту інфікованих, більше половини Фонду - 35 млрд - вирішено направити в Укравтодор.
Фішка в тому, що використання коштів фонду не підлягають тендерним процедурам системи Прозоро.
Що буде далі?
Відповідь можна знайти в матеріалах київської облпрокуратури, яка виявила, що Київська ОДА без жодного тендеру перерахувала 10 млн невідомій фірмі Ліртон-груп.
Фірма ніби то мала поставити 15 апаратів ШВЛ. Гроші,звичайно, зникли. Апаратів нема. Це, до речі, - 10% всієї суми Фонду боротьби з COVID, що виділені на ШВЛ.
Питання для досвідчених: скільки без тендерів зникне грошей на дороги і коли дороги зникнуть із снігом?
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Юрій Луценко
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03.07.2020 11:24 Відповісти
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?

Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
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03.07.2020 11:25 Відповісти
Девальвация национальных валют полезна и неизбежна для любого развивающегося
государства. То что у нас гривна железобетоннная - это париятный бонус. И не думайте, что это будет длится вечно. Рано или поздно любителей гривневых ОВДП и депо подловят.
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03.07.2020 11:48 Відповісти
ЗеБіли та Зе-срань,згадаєте восени,що ви,сволото, порушили...

НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.

2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.

https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-chtob-mezhdunarodne-partner-ushly-yz-ukrayn-y-ves-myr-smotrel-na-ukraynu-kak-na-yzghoia-rashkovan-vidreahuvav-na-zvilnennia-hlavy-nbu-334480.html
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03.07.2020 11:52 Відповісти
За что не возмется везде боср**ся.
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03.07.2020 12:04 Відповісти
Краще у вигляді загадки:
"За что не возмётся
Везде обосрётся.
Как такое зовётся?"
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03.07.2020 12:51 Відповісти
А апрель был так давно.... Кто придумывает такие новости???
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03.07.2020 12:30 Відповісти
И это только начало...
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03.07.2020 13:16 Відповісти
 
 