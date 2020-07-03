Выявлен новый, более заразный штамм коронавируса, - главный инфекционист США Фаучи
Обнаруженный учеными новый штамм коронавируса COVID-19 может передаваться быстрее от человека к человеку, чем другие разновидности вируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи.
"Данные показывают, что существует одна мутация, которая позволяет вирусу быстрее размножаться, и которая, возможно, способствует более высокой концентрации вируса (в носителе. - Ред.)", - заявил Фаучи медицинскому журналу Journal of the American Medical Association.
Он уточнил, что этот тип COVID-19 может быть "более заразным".
Фаучи также упомянул одну из статей, в которой говорилось, что новый вирусный штамм, предположительно, впервые распространился в Италии.
Накануне было опубликовано исследование, проведенное экспертами из группы по геномике COVID-19 из Шеффилда (Англия), в котором утверждается, что новый штамм коронавируса "стал наиболее распространенной формой в глобальной пандемии".
При этом исследователи подчеркнули, что нет свидетельств того, что преобладающий штамм - G614 - вызывает более тяжелые последствия заражения, чем изначальный штамм коронавируса.
Доктор Фаучи подтвердил это утверждение, заявив, что здесь "нет никакой связи с тем, будет ли человек переносить вирус хуже ".
Между тем, коронавирус продолжает стремительно распространяться в США. Накануне в США было выявлено рекордное за стуки число новых случаев заражения COVID-19 - 54 тыс. 879, сообщали медицинские власти страны. Если еще две недели назад в США сообщалось о 22 тыс. случаев за день в среднем, то в последнее время число новых инфицированных превышает ежедневно 40 тыс., отмечают западные СМИ.
США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 2,8 млн случаев заражения, причем свыше 131 тыс. инфицированных скончались.
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Через год-другой оно будет заразное как грипп и столь же малозаметное/летальное
хотя вирус же послан свыше(маловерили), так что верю что может быть всякое. жаль что мало королей всяких, министров и прочих кардиналов дохнет, и это можно считать шо паника раздута как тот Энрон или что там лопнуло когда-то. типо был монстром, а оказался мышкой)
Мало вірили, кажете?
Фаучі з самого початку коронавірусної епідемії в штатах казав, що якщо не реагувати жорстко і адекватно - в них буде Італія (на той момент епіцентр трешу). Його майже ніхто не послухав - ні Трамп, ні губернатори. Фаучі достатньо жорстко Трампу суперечив по коронавірусу, і в Твіттері, наприклад, Трамповскі "висєри" спростовував. І те, що після таких дій він ще на посаді - дуже велике чудо.
Ви би почитали джерела інформації, перед тим як отакі заяви кидати. Люди ж читають.
Це ж які? Немає ще ні ліків повноцінних, ні вакцини. А ті методики, які в певних конкретних випадках спрацювали і поліпшили стан - вивчаються, тому що вірус новий, і до кінця не зрозуміло чому і як спрацювало те чи інше лікування. Не кажучи вже про те, що деякі препарати не тільки не гарантовано працюють, але гарантовано завдають шкоду здоров*ю пацієнта.
Конечно - а шо, после смерти плодятся?
Це ЗЛОЧИН СВІТОВОГО МАШТАБУ ПРОТИ ЛЮДСТВА В УГОДУ САТАНІ ТА СЛУГАМ ДИЯВОЛА !\\\\\\\\\\\\
(в сторону)
- Сотона, поди посмотри шо о Тебе кто-то написал, грит ты сделал вирус, хотя вирус сделал Локи, хотел отравить Тора, но ошибся галактикой и сунул микроба в Китай, а потом вот так сделал:
Ничего не напоминает?
Нема спільих рис, значить нема і спільної генетики. Тож багато виборців голоборотька повинні напружитись від вашої заяви. Бо невідомо як буде зроблена та супервакцина. Може лише чисті ефіпи чи вьєтнамці остануться в живих.
Игорь Панарин - Руководитель ассоциации «ИнфоСпецназ». Начал свою карьеру в КГБ в 1976 году.
Параша этого даже не скрывает!