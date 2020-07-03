Виявлено новий, більш заразний штам коронавірусу, - головний інфекціоніст США Фаучі

Виявлений ученими новий штам коронавірусу COVID-19 може передаватися швидше від людини до людини, ніж інші різновиди вірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив американський інфекціоніст, головний експерт робочої групи з боротьби з коронавірусом доктор Ентоні Фаучі.

"Дані показують, що існує одна мутація, яка дозволяє вірусу швидше розмножуватися, і яка, можливо, сприяє більш високій концентрації вірусу (в носії. - Ред.)", - заявив Фаучі медичному журналу Journal of the American Medical Association.

Він уточнив, що цей тип COVID-19 може бути "більш заразним".

Фаучі також згадав одну зі статей, в якій зазначалося, що новий вірусний штам, імовірно, вперше поширився в Італії.

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Напередодні було опубліковано дослідження, проведене експертами з групи з геноміки COVID-19 із Шеффілда (Англія), в якому стверджується, що новий штам коронавірусу "став найбільш поширеною формою в глобальній пандемії".

При цьому дослідники наголосили, що немає свідчень того, що штам, який переважає, - G614 - викликає більш важкі наслідки зараження, ніж початковий штам коронавірусу.

Доктор Фаучі підтвердив це твердження, заявивши, що тут "немає жодного зв'язку з тим, чи буде людина переносити вірус гірше".

Тим часом, коронавірус продовжує стрімко поширюватися в США. Напередодні у США було виявлено рекордну за добу кількість нових випадків зараження COVID-19 - 54 тис. 879, повідомляла медична влада країни. Якщо ще два тижні тому в США повідомлялося про 22 тис. випадків на день у середньому, то останнім часом кількість нових інфікованих перевищує щодня 40 тис., зазначають західні ЗМІ.

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США посідають перше місце за кількістю заражень коронавірусом і летальних випадків серед усіх країн світу. Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, у США від початку спалаху вірусу діагностовано понад 2,8 млн випадків зараження, до того ж понад 131 тис. інфікованих померли.