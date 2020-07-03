Виявлено новий, більш заразний штам коронавірусу, - головний інфекціоніст США Фаучі
Виявлений ученими новий штам коронавірусу COVID-19 може передаватися швидше від людини до людини, ніж інші різновиди вірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив американський інфекціоніст, головний експерт робочої групи з боротьби з коронавірусом доктор Ентоні Фаучі.
"Дані показують, що існує одна мутація, яка дозволяє вірусу швидше розмножуватися, і яка, можливо, сприяє більш високій концентрації вірусу (в носії. - Ред.)", - заявив Фаучі медичному журналу Journal of the American Medical Association.
Він уточнив, що цей тип COVID-19 може бути "більш заразним".
Фаучі також згадав одну зі статей, в якій зазначалося, що новий вірусний штам, імовірно, вперше поширився в Італії.
Напередодні було опубліковано дослідження, проведене експертами з групи з геноміки COVID-19 із Шеффілда (Англія), в якому стверджується, що новий штам коронавірусу "став найбільш поширеною формою в глобальній пандемії".
При цьому дослідники наголосили, що немає свідчень того, що штам, який переважає, - G614 - викликає більш важкі наслідки зараження, ніж початковий штам коронавірусу.
Доктор Фаучі підтвердив це твердження, заявивши, що тут "немає жодного зв'язку з тим, чи буде людина переносити вірус гірше".
Тим часом, коронавірус продовжує стрімко поширюватися в США. Напередодні у США було виявлено рекордну за добу кількість нових випадків зараження COVID-19 - 54 тис. 879, повідомляла медична влада країни. Якщо ще два тижні тому в США повідомлялося про 22 тис. випадків на день у середньому, то останнім часом кількість нових інфікованих перевищує щодня 40 тис., зазначають західні ЗМІ.
США посідають перше місце за кількістю заражень коронавірусом і летальних випадків серед усіх країн світу. Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, у США від початку спалаху вірусу діагностовано понад 2,8 млн випадків зараження, до того ж понад 131 тис. інфікованих померли.
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Через год-другой оно будет заразное как грипп и столь же малозаметное/летальное
хотя вирус же послан свыше(маловерили), так что верю что может быть всякое. жаль что мало королей всяких, министров и прочих кардиналов дохнет, и это можно считать шо паника раздута как тот Энрон или что там лопнуло когда-то. типо был монстром, а оказался мышкой)
Мало вірили, кажете?
Фаучі з самого початку коронавірусної епідемії в штатах казав, що якщо не реагувати жорстко і адекватно - в них буде Італія (на той момент епіцентр трешу). Його майже ніхто не послухав - ні Трамп, ні губернатори. Фаучі достатньо жорстко Трампу суперечив по коронавірусу, і в Твіттері, наприклад, Трамповскі "висєри" спростовував. І те, що після таких дій він ще на посаді - дуже велике чудо.
Ви би почитали джерела інформації, перед тим як отакі заяви кидати. Люди ж читають.
Це ж які? Немає ще ні ліків повноцінних, ні вакцини. А ті методики, які в певних конкретних випадках спрацювали і поліпшили стан - вивчаються, тому що вірус новий, і до кінця не зрозуміло чому і як спрацювало те чи інше лікування. Не кажучи вже про те, що деякі препарати не тільки не гарантовано працюють, але гарантовано завдають шкоду здоров*ю пацієнта.
Конечно - а шо, после смерти плодятся?
Це ЗЛОЧИН СВІТОВОГО МАШТАБУ ПРОТИ ЛЮДСТВА В УГОДУ САТАНІ ТА СЛУГАМ ДИЯВОЛА !\\\\\\\\\\\\
(в сторону)
- Сотона, поди посмотри шо о Тебе кто-то написал, грит ты сделал вирус, хотя вирус сделал Локи, хотел отравить Тора, но ошибся галактикой и сунул микроба в Китай, а потом вот так сделал:
Ничего не напоминает?
Нема спільих рис, значить нема і спільної генетики. Тож багато виборців голоборотька повинні напружитись від вашої заяви. Бо невідомо як буде зроблена та супервакцина. Може лише чисті ефіпи чи вьєтнамці остануться в живих.
Игорь Панарин - Руководитель ассоциации «ИнфоСпецназ». Начал свою карьеру в КГБ в 1976 году.
Параша этого даже не скрывает!