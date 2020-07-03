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Новини Коронавірус і карантин
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Виявлено новий, більш заразний штам коронавірусу, - головний інфекціоніст США Фаучі

Виявлено новий, більш заразний штам коронавірусу, - головний інфекціоніст США Фаучі

Виявлений ученими новий штам коронавірусу COVID-19 може передаватися швидше від людини до людини, ніж інші різновиди вірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив американський інфекціоніст, головний експерт робочої групи з боротьби з коронавірусом доктор Ентоні Фаучі.

"Дані показують, що існує одна мутація, яка дозволяє вірусу швидше розмножуватися, і яка, можливо, сприяє більш високій концентрації вірусу (в носії. - Ред.)", - заявив Фаучі медичному журналу Journal of the American Medical Association.

Він уточнив, що цей тип COVID-19 може бути "більш заразним".

Фаучі також згадав одну зі статей, в якій зазначалося, що новий вірусний штам, імовірно, вперше поширився в Італії.

Також читайте: Жодних гарантій появи безпечної та ефективної вакцини від COVID-19 немає, - головний інфекціоніст США Фаучі

Напередодні було опубліковано дослідження, проведене експертами з групи з геноміки COVID-19 із Шеффілда (Англія), в якому стверджується, що новий штам коронавірусу "став найбільш поширеною формою в глобальній пандемії".

При цьому дослідники наголосили, що немає свідчень того, що штам, який переважає, - G614 - викликає більш важкі наслідки зараження, ніж початковий штам коронавірусу.

Доктор Фаучі підтвердив це твердження, заявивши, що тут "немає жодного зв'язку з тим, чи буде людина переносити вірус гірше".

Тим часом, коронавірус продовжує стрімко поширюватися в США. Напередодні у США було виявлено рекордну за добу кількість нових випадків зараження COVID-19 - 54 тис. 879, повідомляла медична влада країни. Якщо ще два тижні тому в США повідомлялося про 22 тис. випадків на день у середньому, то останнім часом кількість нових інфікованих перевищує щодня 40 тис., зазначають західні ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На людях випробовують 17 вакцин від COVID-19, - ВООЗ

США посідають перше місце за кількістю заражень коронавірусом і летальних випадків серед усіх країн світу. Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, у США від початку спалаху вірусу діагностовано понад 2,8 млн випадків зараження, до того ж понад 131 тис. інфікованих померли.

Автор: 

карантин (18172) США (23024) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Шановний, а Вас не "смущає" той факт, що Трамп тупо нікого не слухав? Що Трамп живе в своєму світі іллюзій? Що, наприклад, коли Трампу розвідка звітувала про кібер-атаки Росії на США то Трамп кожен раз закатував істерику аби просто це не чути?

Фаучі з самого початку коронавірусної епідемії в штатах казав, що якщо не реагувати жорстко і адекватно - в них буде Італія (на той момент епіцентр трешу). Його майже ніхто не послухав - ні Трамп, ні губернатори. Фаучі достатньо жорстко Трампу суперечив по коронавірусу, і в Твіттері, наприклад, Трамповскі "висєри" спростовував. І те, що після таких дій він ще на посаді - дуже велике чудо.

Ви би почитали джерела інформації, перед тим як отакі заяви кидати. Люди ж читають.
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03.07.2020 11:39
+5
Все напоминает биологическое оружие : более опасньій штамм отправляется косить противника , а у себя менее опасньій штамм вьірабатьівает иммунитет у населения. Отсюда и "бессимптомньіе" , и пониженная летальность в отдельно взятьіх странах.
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03.07.2020 11:48
+4
Всё зависит от того как считать.
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03.07.2020 11:58
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Та сколько можно...
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03.07.2020 11:29 Відповісти
Это стандартный путь эволюции любого вируса - в сторону повышения заразности и снижения заметности (то есть летальности).
Через год-другой оно будет заразное как грипп и столь же малозаметное/летальное
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03.07.2020 11:49 Відповісти
Этот Фаучи - шарлатан с Большой буквы. Именно он давал Трампу рекомендации, что коронавирус НЕ ОПАСЕН, и вообще, это - всего лишь легкая форма гриппа... Пляшет под дудку транснациональных фармацевтических корпораций, утверждает, что лекарства, не прошедшие доказательные испытания, помогают при болезни. Словом, аферист и жулик.
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03.07.2020 11:32 Відповісти
да там на рожу посмотреть только... (я не антиараб)

хотя вирус же послан свыше(маловерили), так что верю что может быть всякое. жаль что мало королей всяких, министров и прочих кардиналов дохнет, и это можно считать шо паника раздута как тот Энрон или что там лопнуло когда-то. типо был монстром, а оказался мышкой)
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03.07.2020 11:38 Відповісти
"Мало верили"? Шановний, а Ви здається забули, що у Києво-Печерській Лаврі 3 місяці тому всі попи і персонал захворіли на корону через ігнорування карантину? Хоча, відповідно до Вашої логіки, вони "вірили" більше всіх, а отримали хворобу. І поки не злягли від неї самі, заражали інших людей.

Мало вірили, кажете?
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03.07.2020 11:43 Відповісти
Шановний, а Вас не "смущає" той факт, що Трамп тупо нікого не слухав? Що Трамп живе в своєму світі іллюзій? Що, наприклад, коли Трампу розвідка звітувала про кібер-атаки Росії на США то Трамп кожен раз закатував істерику аби просто це не чути?

Фаучі з самого початку коронавірусної епідемії в штатах казав, що якщо не реагувати жорстко і адекватно - в них буде Італія (на той момент епіцентр трешу). Його майже ніхто не послухав - ні Трамп, ні губернатори. Фаучі достатньо жорстко Трампу суперечив по коронавірусу, і в Твіттері, наприклад, Трамповскі "висєри" спростовував. І те, що після таких дій він ще на посаді - дуже велике чудо.

Ви би почитали джерела інформації, перед тим як отакі заяви кидати. Люди ж читають.
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03.07.2020 11:39 Відповісти
Отвечаю: не смущает. Нисколько. Кроме Трампа там еще много разных механизмов управления. Меня смущает, что Фаучи лгал и лжет всем и затыкает рты тем, кто дает результативные, проверенные практикой рекомендации лечения заболевших. Фаучи работает на тех, кому выгодно топить Трампа.
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03.07.2020 11:43 Відповісти
>затыкает рты тем, кто дает результативные, проверенные практикой рекомендации лечения заболевших

Це ж які? Немає ще ні ліків повноцінних, ні вакцини. А ті методики, які в певних конкретних випадках спрацювали і поліпшили стан - вивчаються, тому що вірус новий, і до кінця не зрозуміло чому і як спрацювало те чи інше лікування. Не кажучи вже про те, що деякі препарати не тільки не гарантовано працюють, але гарантовано завдають шкоду здоров*ю пацієнта.
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03.07.2020 12:02 Відповісти
Вот именно! "Завдають шкоди". Ремдесивир vs Гидроксихлорохин. Остальное - найдете сами.
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03.07.2020 12:10 Відповісти
фаучи... пнхй
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03.07.2020 11:33 Відповісти
Значит коронавирус ожидает судьба испанки. Хотя Степанов и Ляшко - люди изобретательные.
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03.07.2020 11:35 Відповісти
Заразу цю штучно зроблено на замовлення світової масонської ложі в одній із таємних лабораторій. Молоді люди які легко перехворіли та думали що все минулось легко помилились. В більшості потойбічний ефект-безплідність обох статей. А пенсіонери від вірусу в більшості вмирають по причині загострення хронічних хворіб. Це ЗЛОЧИН СВІТОВОГО МАШТАБУ ПРОТИ ЛЮДСТВА В УГОДУ САТАНІ ТА СЛУГАМ ДИЯВОЛА !
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03.07.2020 11:37 Відповісти
В більшості потойбічний ефект-безплідність обох статей. \\\\\\\\\\\\\\\

Конечно - а шо, после смерти плодятся?

Це ЗЛОЧИН СВІТОВОГО МАШТАБУ ПРОТИ ЛЮДСТВА В УГОДУ САТАНІ ТА СЛУГАМ ДИЯВОЛА !\\\\\\\\\\\\

(в сторону)
- Сотона, поди посмотри шо о Тебе кто-то написал, грит ты сделал вирус, хотя вирус сделал Локи, хотел отравить Тора, но ошибся галактикой и сунул микроба в Китай, а потом вот так сделал:
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03.07.2020 11:41 Відповісти
13 тыс $ за не коронавирус и 39 тыс.$ за коронавирус разница, которую оплачивает клиникам страховая, откуда и диагноз коронавирус повсеместно.
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03.07.2020 11:44 Відповісти
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03.07.2020 14:18 Відповісти
Всюду засланство! ))
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21.12.2020 09:40 Відповісти
Все напоминает биологическое оружие : более опасньій штамм отправляется косить противника , а у себя менее опасньій штамм вьірабатьівает иммунитет у населения. Отсюда и "бессимптомньіе" , и пониженная летальность в отдельно взятьіх странах.
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03.07.2020 11:48 Відповісти
Интересная версия. Кстати у рашки самый низкий процент летальности
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03.07.2020 11:51 Відповісти
Всё зависит от того как считать.
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03.07.2020 11:58 Відповісти
В 1914-му році диявол зійшов на землю вийшовши з пекельної вязниці з допомогою свої слуг які спромоглись розірвати ритуальними діями печать яку було накладено на портал архианегелом Михаїлом.Кров та сльози та нещастя і війни в великих маштабах тепер панують на планеті. Диявольські сили панують і ведуть людство до загибелі.Люди в більшості стали рабами бісовського правління бо відвернулись від Бога . Віра в Бога підмінена диявольськими силами в віру в матеріальне збагачення.
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03.07.2020 11:48 Відповісти
Если всё так, то почему попов в лаврах покосило и ихних набожнейших прихожан? Может это наоборот - благодать с неба спустили чтоб забрать в рай лучших, а остальным оставаться на одной земле с Ху*лом и Зебилом?
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03.07.2020 12:00 Відповісти
Він же тільки но написав про підміну віри. Монах повинен бути бідний і худий. Крапка.
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03.07.2020 14:21 Відповісти
Де ви таких монахiв бачили? Тим бiльше в лаврi
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03.07.2020 16:18 Відповісти
А почему в Святогорской лавре ни одного заболевшего ?
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03.07.2020 16:16 Відповісти
А почему вы решили, что там ни одного заболевшего?
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03.07.2020 16:18 Відповісти
А ничего что дьявол, это сын божий, ведь все сотворено богом?!
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03.07.2020 12:07 Відповісти
а ничего что тысячи криминальных историй про то, как сын убивает мать?
Ничего не напоминает?
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03.07.2020 12:25 Відповісти
де таке написано? чи це - власна модель всесвіту? Є програма, якою користуєтесь, є вірус, який шкодит програмі. Ви ж не миритесь з вірусом? Хоча і те, і інше створено людьми.
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03.07.2020 14:24 Відповісти
В Библии написано. Ну про сына он конечно загнул, бо дьявола Б-г не при помощи МПХ заделывал. Но таки да, дьявол - тоже творение Б-жье.
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03.07.2020 16:20 Відповісти
Людство системно йде до того,щоб зробити вірус і захист від нього адресним...Тобто щоб хворіли і вмирали лишень люди з певною ознакою в геномі...І хоча геном і ДНК у людей приблизно однакові - це проблема лишень часу...І не треба жодної ядерної зброї...В один день на Землі може залишитись мільйон панів і з двадцять мільйонів їх рабів...Всі інші мільярди підуть на угноєння грунту,на якому виросте чергова цивілізація...
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03.07.2020 12:06 Відповісти
Помилкове судження якраз тих, хто вважає цей план здійсненним. Нема окремих генів у ізбранних. Як би їх не запевняли їхні генетики. Ген - така хитра штука, що її видно "по морді" (за влучним висловом одного із - бьють же не по паспорту). Так от: у Коломойського нема якогось "арабського" кореня (ну хіба що так мало, що непомітно простим оком). Наш український - є. У Зеленського - родичі живуть поряд зі мною (мало того що схожий, так ще й призвіще те саме). Ніколи вони не наполягали на ізбранності. Але взяти Рабіновіча з тим як його (ну шо весь час намагається нетрадиційного сексу) - зовсім інша племенна ознака. Смаглюк - ще інша. В той час скажімо Міша Лайтман чимось схожий на мого покійного батька - українця, хлібороба. І знаю досить близько людей із єврейською кровью, схожих на семітів (вірмени ще є такі ж).
Нема спільих рис, значить нема і спільної генетики. Тож багато виборців голоборотька повинні напружитись від вашої заяви. Бо невідомо як буде зроблена та супервакцина. Може лише чисті ефіпи чи вьєтнамці остануться в живих.
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03.07.2020 14:40 Відповісти
Как считают рагули, вакцина зло, всех убъют, потому ее следует избегать. Думаю эпидемия чтобы выкосить наиболее тупую и упрямую часть народа.
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21.12.2020 09:44 Відповісти
Зараз вже немає барьєрів щоб створювати віруси для певних етнічних груп. Ці всі кажани і панголіни живуть в міжнароній корпорації СЕРІ, NIH і Імперському коледжі в Англії, тому вони збирають зразки біологічного матеріалу по всьому світі. Всі ці корпорації і Білл Гейтси це злочинні перед світом на рівні доктора Адольфа Айхмана з концтаборів Освенціум і Треблінка і потребують трибуналу ООН в Гаазі.
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03.07.2020 12:56 Відповісти
"способствует более высокой концентрации вируса" та "нет никакой связи с тем, будет ли человек переносить вирус хуже ".
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03.07.2020 12:56 Відповісти
Путинское фсб с созданием вирусов преуспело. Теперь каждые полгода будут травить человечество новыми штаммами, уничтожая мировую экономику под вопли Соловьева - Виявлено новий, більш заразний штам коронавірусу, - головний інфекціоніст США Фаучі - Цензор.НЕТ 6566"А у пиндосов жизнь хуже! Смотрите как у них люди мрут!". Не случайно в Италии новый штамм. Делегация руss. вирусологов постаралась с "братской" помощью. Фаучи также упомянул одну из статей, в которой говорилось, что новый вирусный штамм, предположительно, впервые распространился в Италии. Источник: https://censor.net/n3205836
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03.07.2020 13:29 Відповісти
"Россия оказывает итальянцам помощь - думаю, мы совершенно правильно отправили в Италию свой отряд эпидемиологов, вирусологов при поддержке группировки войск радиационной, химической и биологической защиты. Нам нужно получить образцы итальянского вируса, убедиться в том, что там происходит в реальности, а также выполнить прямую задачу - погасить очаг заражения в стране, где у нас традиционно сосредоточено много туристов и бизнес-связей. Это решение так же абсолютно верное, как и с отправкой наших специалистов в Сербию."
Игорь Панарин - Руководитель ассоциации «ИнфоСпецназ». Начал свою карьеру в КГБ в 1976 году.
Параша этого даже не скрывает!
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03.07.2020 14:14 Відповісти
Дык некоторые штаты маски не носят, для них это типа протест против угнетениях их дебильных прав. Мрут и болеют, но не сдаются. Задорнов про тупизну и идиотизм америкосов не зря шутил.
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21.12.2020 09:35 Відповісти
 
 