Киев увеличил количество тестирований на COVID-19, - Кличко

Количество тестирований на коронавирус в столице увеличивается, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами болезни.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Отмечу, что мы увеличиваем количество тестирований на COVID-19 - поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Например, только за последние сутки в столице сделали почти 5000 тестов методом ПЦР и ИФА. В частности, за весь период "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" сделал почти 44000 исследований ПЦР-тестов. Делают такие исследования в 4 коммунальных медучреждениях, а также в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях ", - сказал Кличко.

Также он сообщил, что мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 29 000 образцов биоматериала для исследования.

"Показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 74 теста на 100 тыс. жителей города", - отметил Кличко.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19. За сутки - 876 новых случаев. 27 человек умерли от болезни