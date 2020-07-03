Київ збільшив кількість тестувань на COVID-19, - Кличко

Кількість тестувань на коронавірус у столиці збільшується, оскільки дедалі більше людей звертаються до медиків із симптомами хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Зазначу, що ми збільшуємо кількість тестувань на COVID-19 - оскільки дедалі більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу. Наприклад, тільки за останню добу в столиці зробили майже 5000 тестів методом ПЛР та ІФА. Зокрема, за весь період "Київський лабораторний центр МОЗ України" зробив майже 44 000 досліджень ПЛР-тестів. Роблять такі дослідження ще в 4 комунальних медзакладах. А також - у приватних клініках і державних медичних установах", - сказав Кличко.

Також він повідомив, що мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 29 000 зразків біоматеріалу для дослідження.

"Показник тестування в столиці сьогодні - найвищий в Україні і становить понад 74 тести на 100 тис. мешканців міста", - наголосив Кличко.

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Як повідомлялося раніше, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19. За добу - 876 нових випадків. 27 осіб померли від хвороби