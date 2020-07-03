Сегодня Зеленский может внести кандидатуру нового главы Нацбанка, - нардеп "Голоса" Железняк
Вероятно, что 3 июля президент Украины Владимир Зеленский может внести кандидатуру на должность нового главы Национального банка Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
По его словам, ситуация с отставкой главой НБУ - плохая, потому что глава Нацбанка уходит именно из-за системного политического давления, а ситуация рискованная тем, что "в ближайшее время власти могут включить печатный станок и значительно удешевить гривню".
"Вчера комитет одобрил заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке. Я от фракции "Голос" настаивал на том, что нам нужно перед тем как мы увольняем человека хотя бы услышать почему он увольняется, кто именно давит на него для того, чтобы печатать гривню и кто будет вместо него. Насколько мне известно, сегодня будет вынесен точный вопрос о его увольнении - это будет внеочередная сессия после 14:00. Также очень вероятно, что сегодня президент может внести какую-то кандидатуру на главы Нацбанка", - говорит Железняк.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.
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Лерос это уже давно предвидел...
Корабельную сосну хочу!
Он зраднык.
Жрет на весь телевизор рошеновские шоколадки.
закон вступил в силу...Пейте не захлебнитесь и сразу за руль..
Но проверка деятельности НБУ планируется масштабная.
Давно пора!
Генерація Гуппі.
І взагалі: «Ето ви порохоботи віновати, что ми проголосовалі за Голобородька !»
Внимание...
Решение о необходимости проверки его деятельности!
И он сам об этом сказал.
Озабоченность послов подтвердила то, что наши союзники хотят и дальше управлять нашим НБ.
Из одежды на нем
был только памперс желто-коричневого цвета.
В условиях войны необходимость
использовать камуфлированную одежду была вызвана необходимостью маскировки.
Перед ним лежала детская раскраска
и фломастеры. Но только на первый взгляд может показаться, что это обычная раскраска.А фигушки.
На титульной странице было четко обозначено, шо это документ высочайшей государственной важности. «Рабочая документация проекта Большая Струйка».
Немного высунув язык от сосредоточенности, Зе Бздун одной рукой водил фломастерами по
важному документу, а другой рукой периодически передвигая по ковру игрушечные самосвалы
наполненные белым порошком и чем-то похожим на зеленый чай.
Таким образом, он не только разрабатывал теорию реализации проекта, но и
наглядно демонстрировал сам себе логистический процесс «Большой Струйки».
Не хватало только третьей руки, бо очень хотелось сменить памперс. И хде эта Ю Манд Ель, подумал стратег.
И тут в кабинет таки вошла Ю Манд Ель. Из одежды на ней был только
рюкзак, в котором она носила запасной камуфляж Зе Бздуна.
Великий проектант засунул язык обратно в рот и жестом показал на свой памперс, потом снова высунул язык и вопросительно
посмотрел на Ю.
- Чего тебе еще, Ю Манд Ель?
- Не хочу больше быть Елью. Сейчас в тренде сосны.
- Ты хочешь быть Ю Манд Сос? Ну хорошо. Будь. И позови ко
мне Дуб Ин Ски.
- Я здесь! - из-за двери по-румынски писклявым голосом
прокукарекал Дуб Ин Ски.
По выражению его лица и писклявому голосу сразу было
понятно, шо какая-то собака похожая на Смо Ли Я, отгрызла ему то, шо он пытался
засунуть ей в рот.
- Дуб Ин Ски, доложите мне, сколько в госрезерве запасов
туалетной бумаги?
Дуб Ин Ски сморщил лоб, закатил глаза и зашевелил губами.
Шевеление румынских губ вызвало
у Зе Бздуна приятные ассоциации, но он потрусил головой, шобы думательное
вещество снова сконцентрировалось на «Большой Струйке».
- Мильярд рулонов, - пропищал Дуб Ин Ски.
- Дякую, это то, шо
нам надо. Будем печатать деньги в рулонах для
Большой Струйки.
За окном темнело. Всходила луна. Ночь обещала быть
спокойной. Зе Бздуну будут сниться цветные зеленые сны. А завтра новый день.
Новые свершения. Новые проекты.
Валерійович...
К.
Наканец заработает ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
tZE inform
@tZEinform
Конфигурация "Марченко- глава НБУ" начинает приобретать все более ясные очертания. Против только один - он сам Вчерашняя череда встреч с возможными претендентами на должность главы НБУ была для Зеленского сплошным сюрпризом. Как оказалось большинство предлагаемых на эту должность вовсе не горят желанием ее занять. Категорическое "Спасибо, г-н президент, но меня это не интересует "
одного их возможных кандидатов привело в шок Зеленского и Ермака. На "все готовых" не нашлось. Даже "свои из госбанков" начали обставлять условиями свое согласие. Дошло до того, что Ермак предложил занять эту должность Марченко.
1 - Изъятие оборудования ВСУ: ГБР расследует правомерность действий своих сотрудников.
Обделались в памперсы. Все эти паразитирующие на наших налогах ГБР, ОГП, НАБУ, САП, СБУ, МВД, ВКР уже больше года гоняются за Порохом с целью нарыть хоть что-то. Вчера эти бездари в поисках компромата на прежнее руководство и по политическому заказу самого Гавнокомандующего, вывели из строя систему ПВО страны.
Ту систему, часть которой Пятый президент восстанавливал в 2014-м за собственные средства.
Я категорически против волюнтаристских решений, но в данном случае удивлён, почему боевые офицеры ВСУ сразу не погнали ссаными тряпками этих энкавэдэшников до самого Зеленосранска, где им и место вместе с их боссом.
Но нашей реакцией на этот беспредел я удовлетворён - она заставила шакалов бежать, поджав хвост.
Сядут все - юридическое досье на них уже занимает не один десяток томов.
2 - Бизнес-сообщество выступило с заявлением в поддержку Смолия. Это же сделали МВФ и страны ЕС.
Бестолку. ЗЕ закусил удила и пьёт абсент.
Сначала этот квартальный экономист наобещал в видосиках кредиты под 5-7%, а потом начал тр**овать от НБУ впихнуть в экономику невпихуемое.
Вчера депутат от СН Дубинский заявил, что "***т в рот" Смолия в прямом эфире телеканала "1+1".
Это их уровень и их лицо.
Если бы МВФ и ЕС отозвали финпомощь Украине, я бы понял это решение: нельзя гопникам давать деньги - они их потратят на семечки и бухло. И чем дольше это моностадо при власти, тем рельефнее становится та неподъёмная миссия, которую выполнил ПАП.
Кто на замену Смолию? Бухгалтерша 95-го Квартала отказалась, поэтому предложили Милованова, Уманского или Шевченко - хоть рвётся туда Яценюк.
- Да, но не могут же они...
- Эти могут. Даже не сомневайтесь.
3 - Инвесторы ухудшили оценку бизнес-климата Украины до уровня 2015 года, а уровень благосостояния украинцев снизился: каждому десятому не хватает даже на еду.
Напомню зе-фанам зе-обещания: "рост экономики на 40%, рост инвестиций, падение цен, окончание войны, борьба с коррупцией...."
А на деле - за год просрали 49 месяцев экономического роста.
И Порох никак не уймётся - то спад в экономике организует, то ГБР на с**я натравит, то Смолия подговорит, то цены повысит. Доколе?
Доллар. Преувеличивать не буду, но тридцаточка под сентябрь будет точно.
4 - Половина украинцев недовольна работой Зеленского, а рейтинг партии "Слуга народа" упал ниже 30% - опрос соцгруппы "Рейтинг".
Вместо профессионалов - корабельные сосны;
Вместо депутатов - педофилы, любители проституток и матерщинники;
Вместо новых лиц - непроходимые идиоты;
Вместо внешней политики - капитулянтство и скандалы;
Вместо развития экономики - её стремительное падение;
Вместо окончания войны - поиск мира в глазах путина;
Вместо объединения нации - политические преследования.
Каждый забил на государство и выживает в одиночку - кормит семью, помогает родителям и... опять голосует за какого-нибудь голобородька или шмария. Люди, вы неисправимы!
5 - Высказывания Медведчука в эфире "112 Украина" угрожают нацбезопасности Украины - регулятор.
Вообще-то, Медведчуком должен заниматься не информационный регулятор, а СБУ. Но Баканову некогда, он бегает за Порошенко. Который, по словам зе-фанов, в своё время "не посадил путинского кума".
А что мешает вам посадить его сейчас?
У вас был год времени, на 200% свой генпрокурор, на 300% свой глава СБУ и моностадо в парламенте.
Отвечу: то, что у Медведчука на языке, у Зермака в голове. Зермак - лайт-версия Медведчука, вот и не сажает. Регулятор у них заявил...
Впечатление, что локомотивы демократии и здоровой русофобии сейчас - не США и не Старая Европа, а Польша, скандинавы и страны Балтии. Дуда, по моим ощущениям, должен победить.
7 - Конец "народной республики" в Сиэтле. Демонстрантов BLM (Black Lives Matter), которые изгнали полицейских и с оружием захватили шесть кварталов самого крупного города штата Вашингтон, на днях жестко разогнал спецназ полиции.
Ситуация с территорией беззакония показала, что при желании полиция легко ликвидирует любые очаги сопротивления властям - вопрос в политической воле. Которой не было месяц. А затем она резко появилась. Это значит, что попустительство радикальным проявлениям BLM было целенаправленной политикой некоторых местных властей в расчёте на антитрамповские настроения. А не признаком их беспомощности. Ну, а когда усталость от беспредела начала перекидываться с Трампа на мэров-демократов, резко начали зачищать. Ничего личного - просто выборы, где ставки повышаются с каждым днём.
8 - США готовятся ужесточить санкции против России в связи с информацией о том, что кремлёвцы платили талибам в Афганистане за убийство американских солдат.
Нэнси Пелоси уже поддержала законопроект. Трамп пока противится - мол, разведка не до конца уверена. Если удастся протолкнуть, то президент США будет обязан ввести новые санкции, включающие запрет на выдачу виз, блокировку активов и запрет на любые транзакции в отношении целого ряда лиц, включая Путина. Байден уже пообещал, что в случае своего успеха подпишет этот закон.
Кстати, американцы три раза спасали россиян от голода, США ни разу не нападали на Эрэфию, а санкции ей только на пользу. За что русские так ненавидят американцев? Мечтая при этом, чтобы фраза "не нравится - у@бывай в свою Америку" приравнивалась к Greencard. М-да, умом Россию не понять...
9 - Сегодня пятница. И если по пятницам не употреблять спиртного, а по субботам вставать пораньше, то остается куча времени для осмысления, нафига такая жизнь.) Шучу... Спадёт карантин, сразу езжайте к морю. Ибо самое замечательное на море в том, что там вы окружены мудаками только с трех сторон. Желаю поменьше мудаков в вашей жизни, побольше оптимизма и свой домик у моря.
Шануймося, бандерівці!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3190586.html Helgi Sharp
КАКУЮ-ТО КАНДИДАТУРУ 😀😀😀😀😀😀😀 театр абсурда в 40 млн стране. Инвесторы в глубоком шоке от идиотизма зелёных
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
Информация, просачивающаяся, сквозь плотно закрытые двери кабинетов на Банковой, даёт представление о таких диких нравах их нынешних временных обитателей, по сравнению с которыми даже призраки советских времён - немеют и впадают в ступор.
Комики, шуты, бездарные актёры, балаганные продюсеры, признанные мерзавцы, наркоманы со стажем и воры-новички, жулики с мутным прошлым, психически неуравновешенные личности и хладнокровные бандиты, пристроившиеся временщики и дураки, рассчитывающие на вечный праздник, - все они, как уродцы на картинах Босха, нашли свой приют в бело-золотых декорациях кучмовской эпохи на улице Банковой и творят там свой отвратительный шабаш.
Надежд на перемены в мозгах этой безумной шоблы нет, и единственный выход из отчаянной ситуации - это просто избавиться от них любым путём.
Вчерашние подробности о давлении на Якова Смолия просто поражают своим цинизмом и бесстыдством.
Оказывается, Смолию неприкрыто угрожали, и только этим вырвали у него заявление об отставке. Можно только представить себе, чем надо было пригрозить защищенному законом Председателю НБУ, чтобы вынудить его на такой шаг.
По всей вероятности, это были угрозы физической расправы над ним и его родственниками, ничто другое просто не приходит на ум.
И это все происходило в кабинете Зеленского. Так кто же из присутствующих на этом шабаше в президентском кабинете сделал это?
Вопрос риторический, но с точки зрения юриспруденции очень даже актуальный.
Яков Смолий знает это, и, судя по тону его заявления о политическом давлении, рано или поздно сообщит пикантные и просто криминальные подробности этой истории общественности и правоохранительным органам,но не нашей страны, вероятно.
А пока, финансовая ситуация - катастрофическая. Украина оказалась в финансовой изоляции.
Ещё три недели назад, Зеленский клялся руководителям МВФ в том, что не тронет Национальный банк, сделавший колоссальную работу по стабилизации финансов и экономики страны.
Поклялся, и тут же соврал.
Он нарушил все обязательства, которые брал перед иностранными инвесторами, все бумаги, которые подписывал с международными финансовыми организациями, все обещания, которые публично и непублично давал.
Он вызвал Председателя НБУ, и угрозами вынудил его подать в отставку.
Вы бы дали деньги такой стране, и такому, с позволения сказать, президенту?
Правильно - вот и инвесторы тоже так подумали, и не дали.
Более того, произошёл беспрецедентный случай - выгодную сделку по выпуску украинских облигаций на 2 миллиарда долларов отменили через несколько часов после её закрытия.
Стыд и позор - невиданный в финансовом мире.
Бюджет остался с непокрытым дефицитом в сотни миллиардов гривен.
Источников нет, Украина - страна изгой.
Денег нет ни на что.
Будут печатать необеспеченные "деньги", то есть бумажки. Курс уже стремительно идёт вверх. Вчера он поднялся на 50 копеек, и был остановлен отчаянными усилиями НБУ, потратившим 200 млн. долларов в безнадежной попытке бороться с финансовым ураганом.
Курс гривны летит в пропасть, и остановить его нечем.
От нас отмахивается МВФ, с нами на хотят иметь дело приличные люди.
Никто не хочет лезть в зелёное дерьмо, зная что отмыться не получится.
А как же наша любимая Верховна Рада?
Да ничего нового. Наша Юлечка вся такая неопределившаяся, вся такая торгующаяся... Говорят, за отставку Смолия хочет что-то выгодное получить от зелёной власти. Выгодное для себя, конечно, не для державы, Боже упаси. Ну посмотрим, что там она выторгует.
У слуг - разброд, но думаю, они не подведут, подвезут боезапас, горючее и процесс пойдёт. Пока голосов недостаточно, но на столе такой куш - сам Нацбанк на кону, нечасто такое бывает, так что есть, чем торговать.
Вообщем, готовьтесь стать миллионерами раньше, чем многие рассчитывали, ну как тогда в 90-х.
Вспомним все.
Особенно не может не радовать зрелище сторонников Зеленского, поедающих зелёное дерьмо.
Должны, должны нажраться вволю - сами этого хотели.
И не надо нам говорить про "не знали", "нам не сказали", "хотели как лучше", "мы были против Порошенко" и другую ахинею.
Все знали, все говорили, слушать не хотели, в чудо верили, жить хотели весело и богато, да ещё и ничего не делая при этом. Ну и получили, что хотели.
Теперь жрите ложками.
В целом, в обществе господствуют утраченные иллюзии, как свидетельствуют данные последнего соцопроса.
В принципе, процесс дозревания "мудрого нарида" до понимания своего "кидалова" уже почти оформился.
Как раз не хватало отставки Смолия и печатания денег. Но сейчас уже и катализатор имеется, и реакция резко ускорилась.
Зелёная власть отсчитывает свои последние месяцы. Песочные часы истории перевернулись.
В этих условиях мы в какой-то степени опять попадаем в исторические обстоятельства 14 года. В такие времена единство, хотя бы стратегическое, является абсолютно необходимым фактором победы, если мы хотим сохранить государство и не выйти на новый столетний исторический цикл.
Единство на самой широкой платформе, на основе визии Украины как независимой страны, а не колонии, на основе "геть вiд Москвы", на основе демократии и права, даже если кто-то понимает это по-разному.
Ирина Аниловская
Торопятся все разворовать.
Бандюковічи пограбували банки вивезли капітали, а тепер мають надію повернути собі банки.