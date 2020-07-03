Сегодня Зеленский может внести кандидатуру нового главы Нацбанка, - нардеп "Голоса" Железняк

Вероятно, что 3 июля президент Украины Владимир Зеленский может внести кандидатуру на должность нового главы Национального банка Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, ситуация с отставкой главой НБУ - плохая, потому что глава Нацбанка уходит именно из-за системного политического давления, а ситуация рискованная тем, что "в ближайшее время власти могут включить печатный станок и значительно удешевить гривню".

"Вчера комитет одобрил заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке. Я от фракции "Голос" настаивал на том, что нам нужно перед тем как мы увольняем человека хотя бы услышать почему он увольняется, кто именно давит на него для того, чтобы печатать гривню и кто будет вместо него. Насколько мне известно, сегодня будет вынесен точный вопрос о его увольнении - это будет внеочередная сессия после 14:00. Также очень вероятно, что сегодня президент может внести какую-то кандидатуру на главы Нацбанка", - говорит Железняк.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

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