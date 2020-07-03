Сьогодні Зеленський може внести кандидатуру нового голови Нацбанку, - нардеп "Голосу" Железняк

Ймовірно, що 3 липня президент України Володимир Зеленський може внести кандидатуру на посаду нового глави Національного банку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, ситуація з відставкою главою НБУ - погана, тому що глава Нацбанку йде саме через системний політичний тиск, а ситуація ризикована тим, що "найближчим часом влада може включити друкарський верстат і значно здешевити гривню".

"Вчора комітет схвалив заяву глави НБУ Якова Смолія про відставку. Я від фракції "Голос" наполягав на тому, що нам потрібно перед тим, як ми звільняємо людину, хоча б почути, чому він звільняється, хто саме тисне на нього для того, щоб друкувати гривню і хто буде замість нього. Наскільки мені відомо, сьогодні буде винесено точно питання про його звільнення - це буде позачергова сесія після 14:00. Також дуже ймовірно, що сьогодні президент може внести якусь кандидатуру на голову Нацбанку", - говорить Железняк.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.