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Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП

Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зокрема, відбулися зустрічі президента із заступниками голови Нацбанку, керівниками державних і приватних банків, а також керівництвом банківських організацій і установ.

У зустрічах брали участь Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступниця Юлія Ковалів, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Читайте також: Оцінку діям Смолія під час відставки мають дати правоохоронці, - Уманський

"Під час перемовин детально обговорювався стан фінансового сектору держави та можливий вплив на банківський ринок заяви Якова Смолія про відставку з посади голови НБУ.  Крім того, були обговорені можливі кандидатури нового голови НБУ", - говориться в повідомленні.

Володимир Зеленський укотре наголосив на відданості принципу незалежності центрального банку.

"Незалежний Національний банк – це запорука макроекономічної стабільності держави та гарантія добробуту українців. Тому я як Президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва як основу фінансової та макроекономічної стабільності нашої держави", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) НБУ (10398) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+29
"Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - сказал Зеленский.

*******=гнусавая лицемерная лживая тварь
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02.07.2020 23:58
+29
А все беспокоятся, куда Ленка исчезла...

29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.* это одна из двух фирм зарегистрированных за семью Зеленских, как совместная собственность и имеющая внебанковские материальные активы. Именно на эту фирму оформлен дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Именно там находятся 8 сотрудников МВД прибывших туда 11 апреля 2020 г. (см. сообщение от 20.04.2020 г."8 апреля 2020 г. в Рим вылетает самолет Национальной гвардии Украины. На его борту - 5000 литров спирта для нужд итальянских медиков и 8 человек сотрудников МВД не считая экипажа. Самолет возвращается в Украину только с экипажем. 11 апреля коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) выдает временный вид на жительство 8 гражданам Украины прибывшим туда с т.н. "консульским визитом". Указанный адрес временного нахождения как то странно совпадает с незадекларированной собственностью г-на Зеленского приобретенной в 2017 году принадлежащей ему итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. - 15-квартирным домом стоимостью 3 509 302 евро.")
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03.07.2020 00:01
+24
Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 798
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02.07.2020 23:57
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Правила форума Рада форумчан
"Во встречах принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев."
----------------------
И Коломойский, по телефону.
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02.07.2020 23:53 Відповісти
какие важные,компетентные люди...финансовые "эхсперды"...
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03.07.2020 00:10 Відповісти
Якщо Головою НБУ стане Олександр Савченко, то курс гривні буде зростати а дефіцит бюджету буде скорочуватись! У Олександра Савченка є ціла програма наведення порядку в банківському секторі і пожвавлення українських ринків для запуску економіки і виходу з кризи! Олександр Савченко свою програму постійно викладає в Інтернеті і керівники НБУ її також знають, бо слухають Савченка, але діють абослютно протилежними заходами, щоб допомогти фінансовим спекулянтам які вклались в ОДВП - порошенкам, яценюкам та іншим!
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03.07.2020 08:38 Відповісти
И шо, Мендель даже не позвали? А хто ж с Зеленского от вирусов от слуг грудью прикрывал?
А вообще-то банковские мыши оживились - шанс появился в кои-то годы порулить...
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03.07.2020 06:12 Відповісти
Надеюсь был выбран достойный кандидат?Ну типаЗеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 4730
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03.07.2020 12:14 Відповісти
значит будут грабить (с)
слышите шум? это печатные станки уже прогревают..
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02.07.2020 23:53 Відповісти
они работают по полной подойди к любому банкомату там тебе не дадут старую купюру и это каждый день зеленые зедроченцы печатают макулатуру каждый день
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03.07.2020 00:52 Відповісти
Объем бумажных денег должен соответствовать нуждам экономики, и именно НБУ должен определять, сколько наличных и безналичных денег должно быть в обороте. Если определили правильно, то инфляция будет минимальной. Неправильно - все лишние гривни обесценят общий объем ровно на столько, чтобы этот объем стал соответствовать экономическим реалиям. Беда не в том, что станок деньги печатает, а беда в том, что эти деньги немедленно уйдут в коммерческие банки, те их конвертнут в валюту и валюту выведут в офшоры. И олигархи типа Коломойского, Пинчука и Тигипко уйдут в плюс. А разогнавшаяся спираль инфляции превратит в пыль накопления населения. Но видно Зеленский столько уже наобещал тем людям, которые вложили в его президентство, что другого выхода, как уничтожить страну, у него уже нет.
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03.07.2020 02:08 Відповісти
печатный станок уже работает.. просто им скоро придется объяснять..по-этому и суетяться
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03.07.2020 00:53 Відповісти
Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 9837
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02.07.2020 23:55 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25254139.html «Миротворець» опублікував докази роботи Портнова на спецслужби Росії

Як був викритий російський агент "Казбек".

В процесі дослідження дампу електронної пошти радника суркова-путіна Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).

Масштаби підривної антиукраїнської дїяльностї цього "Казбека" в інтересах Кремля вразили навіть нас - фахівців з багаторічним досвідом контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, які мають на своєму рахунку низку виявлених агентурних мереж ворога і агентів різного калібру..
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02.07.2020 23:56 Відповісти
Ну, так це тільки підвищить його статус в очах хохломанкуртів.
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03.07.2020 00:07 Відповісти
Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 798
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02.07.2020 23:57 Відповісти
шо самое смешное-недавно жаловался что нет кандидатуры на пост Министра культуры...
а тут целый Нацбанк...и кого он предложит...?! (кого пан Ко прикажет...)))))
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03.07.2020 00:07 Відповісти
Ленка всю жизнь семейными финансами заведовала - сможет и НБУ руководить.
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03.07.2020 00:38 Відповісти
Блин, а извиниться перед старым и вернуть СЛАБО ? Проще с курсом доллара играть ?
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02.07.2020 23:58 Відповісти
"Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - сказал Зеленский.

*******=гнусавая лицемерная лживая тварь
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02.07.2020 23:58 Відповісти
Зачем такой большой пост?
Было достаточно только последней строчки.
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03.07.2020 00:03 Відповісти
Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 4431
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02.07.2020 23:59 Відповісти
слушал тираду пана Дубинского...теперь понятно откуда у отставки "уши растут"...твари...
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03.07.2020 00:04 Відповісти
А все беспокоятся, куда Ленка исчезла...

29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.* это одна из двух фирм зарегистрированных за семью Зеленских, как совместная собственность и имеющая внебанковские материальные активы. Именно на эту фирму оформлен дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Именно там находятся 8 сотрудников МВД прибывших туда 11 апреля 2020 г. (см. сообщение от 20.04.2020 г."8 апреля 2020 г. в Рим вылетает самолет Национальной гвардии Украины. На его борту - 5000 литров спирта для нужд итальянских медиков и 8 человек сотрудников МВД не считая экипажа. Самолет возвращается в Украину только с экипажем. 11 апреля коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) выдает временный вид на жительство 8 гражданам Украины прибывшим туда с т.н. "консульским визитом". Указанный адрес временного нахождения как то странно совпадает с незадекларированной собственностью г-на Зеленского приобретенной в 2017 году принадлежащей ему итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. - 15-квартирным домом стоимостью 3 509 302 евро.")
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03.07.2020 00:01 Відповісти
+++
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03.07.2020 00:10 Відповісти
а саму ленку где держат.. или уже зарыли?
"нотариальное свидетельство" подписать - раз плюнуть, а вот куда её спрятали - покупаем попкорн))
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03.07.2020 00:27 Відповісти
На конспиративной квартире у Богдана.
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03.07.2020 00:36 Відповісти
Шикарно ! И, что этот членограй скажет на это...?
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03.07.2020 12:00 Відповісти
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 3918
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03.07.2020 00:01 Відповісти
хайповые деньхи
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03.07.2020 00:53 Відповісти
На купюре как живой !
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03.07.2020 06:53 Відповісти
Скрытый смысл для ЗЕлохов...
А сколько у тебя будет нулей в кошельке после инфляции)))
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03.07.2020 09:37 Відповісти
когда зачесалось там гне не чешеться-то :"Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - сказал Зеленский.
то какого чёрта было мутить...?!!! шоб отвернуть инвесторов...?! то накой "закон про ивестнянь"...?!!!
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03.07.2020 00:01 Відповісти
Переход на морскую капусту обрзца 1989 года совсем скоро.Сентябрь не за горами... 73 %
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03.07.2020 00:01 Відповісти
неее, будут жрать ягель, и ругать Пороха.
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03.07.2020 00:05 Відповісти
Ну що, лисому з кварталу посміхнеться доля?
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03.07.2020 00:03 Відповісти
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 3141
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03.07.2020 00:04 Відповісти
Вот обьясните, какого буя на обсуждении головы Нац Банка делает завхоз #ОПЫ?
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03.07.2020 00:04 Відповісти
конспектирует, потом в кремль отчет отсылать будет?
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03.07.2020 00:07 Відповісти
Знак "?" в этом предложении не нужен.
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03.07.2020 00:41 Відповісти
Да Бєню вже ставте. Фулі менжуватись.
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03.07.2020 00:05 Відповісти
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 1367
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03.07.2020 00:05 Відповісти
..."зелених"...
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03.07.2020 00:39 Відповісти
Невже витягне з нафталіну Мілованова?
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03.07.2020 00:06 Відповісти
Пропонує лисого?
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03.07.2020 00:06 Відповісти
Лысый, там тебя главой НБУ назначили!
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 8979
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03.07.2020 00:48 Відповісти
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 1494
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03.07.2020 00:07 Відповісти
Курсу 100 гривен и больше за доллар путь открыт.Николас МаДура в Венесуэле вам покажется сказкой...,булка хлеба миллион боливаров....,у нас будет тоже самоое....Стадо баранов 73%,спасибо
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03.07.2020 00:09 Відповісти
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 5468Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 7514Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 202
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03.07.2020 00:09 Відповісти
вова 200 % сядет после того как его сковырнут. во дурак
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03.07.2020 00:14 Відповісти
Импичмент сейчас? Если верить рейтингам, мудрый норид, крича: "А ваш Порошенко - российский шпион," - побежит голосовать за Бойко.
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03.07.2020 01:15 Відповісти
Успокойтесь. В том виде, в котором зеленые приняли закон об импичменте, он в принципе невозможен. Нынешний парламент не наберет не то что 338 голосов против Зеленского, но и 226 для начала процедуры импичмента.
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03.07.2020 02:20 Відповісти
Падонаг!
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03.07.2020 00:12 Відповісти
похоже, что нашу страну ждет дефолт, как обещал Коломойский.
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03.07.2020 00:13 Відповісти
так он же его "инициатор"...100%
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03.07.2020 00:38 Відповісти
"Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ..."

З КалоМойшею?
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03.07.2020 00:15 Відповісти
там походу вся партия посасывает у коломойской шлюхи
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03.07.2020 09:40 Відповісти
Эльвира Набиуллина предупредила РАБссинцев о блокировании вкладов на 30 триллионов ржублей.Думаю что это подготовка к войне,поскольку Путлер призвал на службу всех отставников дедов офицерского и рядового состава.Это война панове.....
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03.07.2020 00:15 Відповісти
или грядет кремлёвский переворот...
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03.07.2020 00:37 Відповісти
Снимайте бабло немедленно,иначе капец,осень не проживете....
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03.07.2020 00:17 Відповісти
Давай мелофонова, сразу в очередь инвесторы выстроятся за няньками
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03.07.2020 00:22 Відповісти
Прошла весна, настало лето. Спасибо зелени за это
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03.07.2020 00:23 Відповісти
но осень они будут оттягивать до последнего...
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03.07.2020 00:35 Відповісти
думаю завтра после звонка из МВФ ситуацию отыграют взад...ибо никто не ожидал такого резонанса...они же не самоубийцы...клоуны...
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03.07.2020 00:34 Відповісти
вже дзвонили, вони нічого не слухають.

Тут інше питання: Вони ще сподіваються на лярд двісті лямів євриків від ЄС, за які допомовився Порох... Але, Ар'єв сказав, що кранти, не буде.
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03.07.2020 01:30 Відповісти
блін, я подивився повністю переласу Портникова "Політклуб" на Еспресо; і чуть мосейчучкової на Г+Г.
Блін, які вони всі тупі оті слуги уродів (навіть ті, що злиняли), зажопи та юдьчині куски... Як вони брешуть, самі не підозрюючи, які тупі...
У Портникова, Ар'єва, Железняка очі на лоба лізли від дурістіки тімошки, дубіни,безуглої, скороход... Їм навіть пояснити нічого не можна було. Навть те, що ОВДП розміщає не нацбанк, а мінфін...
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03.07.2020 01:28 Відповісти
И кому они эту лапшу вешают?

Раз Смолия угрозами заставляли уволиться значит у Коломоя кандидатура уже давно есть.
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03.07.2020 01:50 Відповісти
А может никто и не заставлял, по большому счету! Выбран подходящий момент, с теми же еврооблигациями и Петро Олексийович дал отмашку - "Смолий, паджигай!" А дурные хохлы решают вопрос на дебатах у Медведчука , Ганапольского и Ахметова, шо лучше - таракан в завтраке или ********** в усах у козака...
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03.07.2020 06:18 Відповісти
Та *****
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03.07.2020 01:55 Відповісти
Назначит того, который устраивает и каломойского, и кремль....
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03.07.2020 05:50 Відповісти
ЗеБіли та Зе-срань,згадаєте восени,що ви,сволото, порушили...

НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.

2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.

https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-chtob-mezhdunarodne-partner-ushly-yz-ukrayn-y-ves-myr-smotrel-na-ukraynu-kak-na-yzghoia-rashkovan-vidreahuvav-na-zvilnennia-hlavy-nbu-334480.html
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03.07.2020 06:41 Відповісти
Не так все просто для гнусавого там оказалось. Не очень народ спешит занять там место. "Спасибо, г-н президент, но меня это не интересует " Предложили Марченко(министру финансов) это кресло. Пока так. Хватит ли мозгов у Марченко отказаться - вопрос.
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03.07.2020 07:14 Відповісти
Яценюку предложи торчок гребаный
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03.07.2020 07:33 Відповісти
Яценюк хоть учился а ето зелёное ую--бище даже разговариватьне научилось
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03.07.2020 12:59 Відповісти
Цена преЗЕденту, его власти и приспешникам - ДЕРЬМО.
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03.07.2020 07:40 Відповісти
я вот читаю комменты и диву даюсь.. Куда ЗЕдауны-то делись?
Раньше что не коммент то срач. А щас куда-то смылись, как дерьмо после цунами.
Как вроде никто и не голосовал за этого обоссанца. Чудеса..
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03.07.2020 09:43 Відповісти
Тут не все так просто Когда пороха вызывают в суд или дбр , то эти свидетели секты зе османского ещё вылазят , им же Петя по их утверждению в штаны насрал
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03.07.2020 12:23 Відповісти
Прошел конкурс "рассмеши клоуна". Очевидно, никто главного клоуна так и не рассмешил.
Прийдется проводить дополнительный конкурс.
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03.07.2020 09:52 Відповісти
Дайте догадаюсь!!!!
Юзик?..... Да не! Оно поднимает украинский футбол!!
О!!!!! Сивоха же освободился!!!!!!
Да неужели?
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03.07.2020 11:25 Відповісти
да там кого не возьми из 95квартала поголовные дебилы и сепары
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03.07.2020 14:26 Відповісти
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 9375
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03.07.2020 12:07 Відповісти
Помню в школе еще жвачку покупал по 10000 якупонов =)))
Если случиться инфляция я точно знаю:
1. Что выборци ее заслужили своим выбором
2. Что в стране у нас половина кретинов
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03.07.2020 16:09 Відповісти
После назначения министром образования плагиатчика , главой нац банка бубочка должен назначить , как минимум фальшимонетчика
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03.07.2020 12:21 Відповісти
Боже какой етот зелёный шлемазл дебил
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03.07.2020 12:56 Відповісти
Не, головою нацбанку повинен бути Коломойський.....
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03.07.2020 13:48 Відповісти
В голове у Зе одни опилки. Сначала разговор, потом увольнение, обосранная ситуация с бондами и репутация в СМИ, потом - начинает советоваться, кого бы назначить. Зе - дебил?
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03.07.2020 14:20 Відповісти
Зеледиктатору нужно бабло
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03.07.2020 14:24 Відповісти
 
 