Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП
Президент України Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зокрема, відбулися зустрічі президента із заступниками голови Нацбанку, керівниками державних і приватних банків, а також керівництвом банківських організацій і установ.
У зустрічах брали участь Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступниця Юлія Ковалів, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Під час перемовин детально обговорювався стан фінансового сектору держави та можливий вплив на банківський ринок заяви Якова Смолія про відставку з посади голови НБУ. Крім того, були обговорені можливі кандидатури нового голови НБУ", - говориться в повідомленні.
Володимир Зеленський укотре наголосив на відданості принципу незалежності центрального банку.
"Незалежний Національний банк – це запорука макроекономічної стабільності держави та гарантія добробуту українців. Тому я як Президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва як основу фінансової та макроекономічної стабільності нашої держави", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
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И Коломойский, по телефону.
А вообще-то банковские мыши оживились - шанс появился в кои-то годы порулить...
слышите шум? это печатные станки уже прогревают..
Як був викритий російський агент "Казбек".
В процесі дослідження дампу електронної пошти радника суркова-путіна Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).
Масштаби підривної антиукраїнської дїяльностї цього "Казбека" в інтересах Кремля вразили навіть нас - фахівців з багаторічним досвідом контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, які мають на своєму рахунку низку виявлених агентурних мереж ворога і агентів різного калібру..
а тут целый Нацбанк...и кого он предложит...?! (кого пан Ко прикажет...)))))
*******=гнусавая лицемерная лживая тварь
Было достаточно только последней строчки.
29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.* это одна из двух фирм зарегистрированных за семью Зеленских, как совместная собственность и имеющая внебанковские материальные активы. Именно на эту фирму оформлен дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Именно там находятся 8 сотрудников МВД прибывших туда 11 апреля 2020 г. (см. сообщение от 20.04.2020 г."8 апреля 2020 г. в Рим вылетает самолет Национальной гвардии Украины. На его борту - 5000 литров спирта для нужд итальянских медиков и 8 человек сотрудников МВД не считая экипажа. Самолет возвращается в Украину только с экипажем. 11 апреля коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) выдает временный вид на жительство 8 гражданам Украины прибывшим туда с т.н. "консульским визитом". Указанный адрес временного нахождения как то странно совпадает с незадекларированной собственностью г-на Зеленского приобретенной в 2017 году принадлежащей ему итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. - 15-квартирным домом стоимостью 3 509 302 евро.")
"нотариальное свидетельство" подписать - раз плюнуть, а вот куда её спрятали - покупаем попкорн))
А сколько у тебя будет нулей в кошельке после инфляции)))
то какого чёрта было мутить...?!!! шоб отвернуть инвесторов...?! то накой "закон про ивестнянь"...?!!!
З КалоМойшею?
Тут інше питання: Вони ще сподіваються на лярд двісті лямів євриків від ЄС, за які допомовився Порох... Але, Ар'єв сказав, що кранти, не буде.
Блін, які вони всі тупі оті слуги уродів (навіть ті, що злиняли), зажопи та юдьчині куски... Як вони брешуть, самі не підозрюючи, які тупі...
У Портникова, Ар'єва, Железняка очі на лоба лізли від дурістіки тімошки, дубіни,безуглої, скороход... Їм навіть пояснити нічого не можна було. Навть те, що ОВДП розміщає не нацбанк, а мінфін...
Раз Смолия угрозами заставляли уволиться значит у Коломоя кандидатура уже давно есть.
НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.
2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.
https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-chtob-mezhdunarodne-partner-ushly-yz-ukrayn-y-ves-myr-smotrel-na-ukraynu-kak-na-yzghoia-rashkovan-vidreahuvav-na-zvilnennia-hlavy-nbu-334480.html
Раньше что не коммент то срач. А щас куда-то смылись, как дерьмо после цунами.
Как вроде никто и не голосовал за этого обоссанца. Чудеса..
Прийдется проводить дополнительный конкурс.
Юзик?..... Да не! Оно поднимает украинский футбол!!
О!!!!! Сивоха же освободился!!!!!!
Да неужели?
Если случиться инфляция я точно знаю:
1. Что выборци ее заслужили своим выбором
2. Что в стране у нас половина кретинов