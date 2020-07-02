Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зокрема, відбулися зустрічі президента із заступниками голови Нацбанку, керівниками державних і приватних банків, а також керівництвом банківських організацій і установ.

У зустрічах брали участь Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступниця Юлія Ковалів, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Під час перемовин детально обговорювався стан фінансового сектору держави та можливий вплив на банківський ринок заяви Якова Смолія про відставку з посади голови НБУ. Крім того, були обговорені можливі кандидатури нового голови НБУ", - говориться в повідомленні.

Володимир Зеленський укотре наголосив на відданості принципу незалежності центрального банку.

"Незалежний Національний банк – це запорука макроекономічної стабільності держави та гарантія добробуту українців. Тому я як Президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва як основу фінансової та макроекономічної стабільності нашої держави", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.