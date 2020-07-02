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Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ, - ОП

Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, состоялись встречи Президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

Во встречах принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ. Кроме того, были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ", - говорится в сообщении.

Читайте: У Зеленского призвали не придавать политическую окраску деятельности НБУ и увольнению его главы Смолия

Глава государства еще раз подчеркнул приверженость принципу независимости центрального банка.

"Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - сказал Зеленский.

Также читайте: Глава правления "Укргазбанка" Шевченко - возможный кандидат на пост главы НБУ, - "слуга народа" Кравчук

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) НБУ (4836) Смолий Яков (138)


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Топ комментарии
+29
"Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - сказал Зеленский.

*******=гнусавая лицемерная лживая тварь
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02.07.2020 23:58
+29
А все беспокоятся, куда Ленка исчезла...

29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.* это одна из двух фирм зарегистрированных за семью Зеленских, как совместная собственность и имеющая внебанковские материальные активы. Именно на эту фирму оформлен дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Именно там находятся 8 сотрудников МВД прибывших туда 11 апреля 2020 г. (см. сообщение от 20.04.2020 г."8 апреля 2020 г. в Рим вылетает самолет Национальной гвардии Украины. На его борту - 5000 литров спирта для нужд итальянских медиков и 8 человек сотрудников МВД не считая экипажа. Самолет возвращается в Украину только с экипажем. 11 апреля коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) выдает временный вид на жительство 8 гражданам Украины прибывшим туда с т.н. "консульским визитом". Указанный адрес временного нахождения как то странно совпадает с незадекларированной собственностью г-на Зеленского приобретенной в 2017 году принадлежащей ему итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. - 15-квартирным домом стоимостью 3 509 302 евро.")
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03.07.2020 00:01
+24
Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 798
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02.07.2020 23:57
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Правила форума Совет форумчан
"Во встречах принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев."
----------------------
И Коломойский, по телефону.
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02.07.2020 23:53 Ответить
какие важные,компетентные люди...финансовые "эхсперды"...
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03.07.2020 00:10 Ответить
Якщо Головою НБУ стане Олександр Савченко, то курс гривні буде зростати а дефіцит бюджету буде скорочуватись! У Олександра Савченка є ціла програма наведення порядку в банківському секторі і пожвавлення українських ринків для запуску економіки і виходу з кризи! Олександр Савченко свою програму постійно викладає в Інтернеті і керівники НБУ її також знають, бо слухають Савченка, але діють абослютно протилежними заходами, щоб допомогти фінансовим спекулянтам які вклались в ОДВП - порошенкам, яценюкам та іншим!
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03.07.2020 08:38 Ответить
И шо, Мендель даже не позвали? А хто ж с Зеленского от вирусов от слуг грудью прикрывал?
А вообще-то банковские мыши оживились - шанс появился в кои-то годы порулить...
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03.07.2020 06:12 Ответить
Надеюсь был выбран достойный кандидат?Ну типаЗеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 4730
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03.07.2020 12:14 Ответить
значит будут грабить (с)
слышите шум? это печатные станки уже прогревают..
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02.07.2020 23:53 Ответить
они работают по полной подойди к любому банкомату там тебе не дадут старую купюру и это каждый день зеленые зедроченцы печатают макулатуру каждый день
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03.07.2020 00:52 Ответить
Объем бумажных денег должен соответствовать нуждам экономики, и именно НБУ должен определять, сколько наличных и безналичных денег должно быть в обороте. Если определили правильно, то инфляция будет минимальной. Неправильно - все лишние гривни обесценят общий объем ровно на столько, чтобы этот объем стал соответствовать экономическим реалиям. Беда не в том, что станок деньги печатает, а беда в том, что эти деньги немедленно уйдут в коммерческие банки, те их конвертнут в валюту и валюту выведут в офшоры. И олигархи типа Коломойского, Пинчука и Тигипко уйдут в плюс. А разогнавшаяся спираль инфляции превратит в пыль накопления населения. Но видно Зеленский столько уже наобещал тем людям, которые вложили в его президентство, что другого выхода, как уничтожить страну, у него уже нет.
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03.07.2020 02:08 Ответить
печатный станок уже работает.. просто им скоро придется объяснять..по-этому и суетяться
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03.07.2020 00:53 Ответить
Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 9837
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02.07.2020 23:55 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25254139.html «Миротворець» опублікував докази роботи Портнова на спецслужби Росії

Як був викритий російський агент "Казбек".

В процесі дослідження дампу електронної пошти радника суркова-путіна Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).

Масштаби підривної антиукраїнської дїяльностї цього "Казбека" в інтересах Кремля вразили навіть нас - фахівців з багаторічним досвідом контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, які мають на своєму рахунку низку виявлених агентурних мереж ворога і агентів різного калібру..
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02.07.2020 23:56 Ответить
Ну, так це тільки підвищить його статус в очах хохломанкуртів.
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03.07.2020 00:07 Ответить
Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 798
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02.07.2020 23:57 Ответить
шо самое смешное-недавно жаловался что нет кандидатуры на пост Министра культуры...
а тут целый Нацбанк...и кого он предложит...?! (кого пан Ко прикажет...)))))
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03.07.2020 00:07 Ответить
Ленка всю жизнь семейными финансами заведовала - сможет и НБУ руководить.
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03.07.2020 00:38 Ответить
Блин, а извиниться перед старым и вернуть СЛАБО ? Проще с курсом доллара играть ?
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02.07.2020 23:58 Ответить
"Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - сказал Зеленский.

*******=гнусавая лицемерная лживая тварь
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02.07.2020 23:58 Ответить
Зачем такой большой пост?
Было достаточно только последней строчки.
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03.07.2020 00:03 Ответить
Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 4431
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02.07.2020 23:59 Ответить
слушал тираду пана Дубинского...теперь понятно откуда у отставки "уши растут"...твари...
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03.07.2020 00:04 Ответить
А все беспокоятся, куда Ленка исчезла...

29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.* это одна из двух фирм зарегистрированных за семью Зеленских, как совместная собственность и имеющая внебанковские материальные активы. Именно на эту фирму оформлен дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Именно там находятся 8 сотрудников МВД прибывших туда 11 апреля 2020 г. (см. сообщение от 20.04.2020 г."8 апреля 2020 г. в Рим вылетает самолет Национальной гвардии Украины. На его борту - 5000 литров спирта для нужд итальянских медиков и 8 человек сотрудников МВД не считая экипажа. Самолет возвращается в Украину только с экипажем. 11 апреля коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) выдает временный вид на жительство 8 гражданам Украины прибывшим туда с т.н. "консульским визитом". Указанный адрес временного нахождения как то странно совпадает с незадекларированной собственностью г-на Зеленского приобретенной в 2017 году принадлежащей ему итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. - 15-квартирным домом стоимостью 3 509 302 евро.")
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03.07.2020 00:01 Ответить
+++
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03.07.2020 00:10 Ответить
а саму ленку где держат.. или уже зарыли?
"нотариальное свидетельство" подписать - раз плюнуть, а вот куда её спрятали - покупаем попкорн))
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03.07.2020 00:27 Ответить
На конспиративной квартире у Богдана.
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03.07.2020 00:36 Ответить
Шикарно ! И, что этот членограй скажет на это...?
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03.07.2020 12:00 Ответить
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 3918
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03.07.2020 00:01 Ответить
хайповые деньхи
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03.07.2020 00:53 Ответить
На купюре как живой !
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03.07.2020 06:53 Ответить
Скрытый смысл для ЗЕлохов...
А сколько у тебя будет нулей в кошельке после инфляции)))
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03.07.2020 09:37 Ответить
когда зачесалось там гне не чешеться-то :"Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - сказал Зеленский.
то какого чёрта было мутить...?!!! шоб отвернуть инвесторов...?! то накой "закон про ивестнянь"...?!!!
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03.07.2020 00:01 Ответить
Переход на морскую капусту обрзца 1989 года совсем скоро.Сентябрь не за горами... 73 %
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03.07.2020 00:01 Ответить
неее, будут жрать ягель, и ругать Пороха.
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03.07.2020 00:05 Ответить
Ну що, лисому з кварталу посміхнеться доля?
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03.07.2020 00:03 Ответить
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 3141
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03.07.2020 00:04 Ответить
Вот обьясните, какого буя на обсуждении головы Нац Банка делает завхоз #ОПЫ?
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03.07.2020 00:04 Ответить
конспектирует, потом в кремль отчет отсылать будет?
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03.07.2020 00:07 Ответить
Знак "?" в этом предложении не нужен.
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03.07.2020 00:41 Ответить
Да Бєню вже ставте. Фулі менжуватись.
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03.07.2020 00:05 Ответить
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 1367
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03.07.2020 00:05 Ответить
..."зелених"...
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03.07.2020 00:39 Ответить
Невже витягне з нафталіну Мілованова?
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03.07.2020 00:06 Ответить
Пропонує лисого?
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03.07.2020 00:06 Ответить
Лысый, там тебя главой НБУ назначили!
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 8979
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03.07.2020 00:48 Ответить
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 1494
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03.07.2020 00:07 Ответить
Курсу 100 гривен и больше за доллар путь открыт.Николас МаДура в Венесуэле вам покажется сказкой...,булка хлеба миллион боливаров....,у нас будет тоже самоое....Стадо баранов 73%,спасибо
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03.07.2020 00:09 Ответить
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 5468Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 7514Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 202
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03.07.2020 00:09 Ответить
вова 200 % сядет после того как его сковырнут. во дурак
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03.07.2020 00:14 Ответить
Импичмент сейчас? Если верить рейтингам, мудрый норид, крича: "А ваш Порошенко - российский шпион," - побежит голосовать за Бойко.
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03.07.2020 01:15 Ответить
Успокойтесь. В том виде, в котором зеленые приняли закон об импичменте, он в принципе невозможен. Нынешний парламент не наберет не то что 338 голосов против Зеленского, но и 226 для начала процедуры импичмента.
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03.07.2020 02:20 Ответить
Падонаг!
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03.07.2020 00:12 Ответить
похоже, что нашу страну ждет дефолт, как обещал Коломойский.
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03.07.2020 00:13 Ответить
так он же его "инициатор"...100%
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03.07.2020 00:38 Ответить
"Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ..."

З КалоМойшею?
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03.07.2020 00:15 Ответить
там походу вся партия посасывает у коломойской шлюхи
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03.07.2020 09:40 Ответить
Эльвира Набиуллина предупредила РАБссинцев о блокировании вкладов на 30 триллионов ржублей.Думаю что это подготовка к войне,поскольку Путлер призвал на службу всех отставников дедов офицерского и рядового состава.Это война панове.....
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03.07.2020 00:15 Ответить
или грядет кремлёвский переворот...
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03.07.2020 00:37 Ответить
Снимайте бабло немедленно,иначе капец,осень не проживете....
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03.07.2020 00:17 Ответить
Давай мелофонова, сразу в очередь инвесторы выстроятся за няньками
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03.07.2020 00:22 Ответить
Прошла весна, настало лето. Спасибо зелени за это
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03.07.2020 00:23 Ответить
но осень они будут оттягивать до последнего...
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03.07.2020 00:35 Ответить
думаю завтра после звонка из МВФ ситуацию отыграют взад...ибо никто не ожидал такого резонанса...они же не самоубийцы...клоуны...
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03.07.2020 00:34 Ответить
вже дзвонили, вони нічого не слухають.

Тут інше питання: Вони ще сподіваються на лярд двісті лямів євриків від ЄС, за які допомовився Порох... Але, Ар'єв сказав, що кранти, не буде.
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03.07.2020 01:30 Ответить
блін, я подивився повністю переласу Портникова "Політклуб" на Еспресо; і чуть мосейчучкової на Г+Г.
Блін, які вони всі тупі оті слуги уродів (навіть ті, що злиняли), зажопи та юдьчині куски... Як вони брешуть, самі не підозрюючи, які тупі...
У Портникова, Ар'єва, Железняка очі на лоба лізли від дурістіки тімошки, дубіни,безуглої, скороход... Їм навіть пояснити нічого не можна було. Навть те, що ОВДП розміщає не нацбанк, а мінфін...
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03.07.2020 01:28 Ответить
И кому они эту лапшу вешают?

Раз Смолия угрозами заставляли уволиться значит у Коломоя кандидатура уже давно есть.
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03.07.2020 01:50 Ответить
А может никто и не заставлял, по большому счету! Выбран подходящий момент, с теми же еврооблигациями и Петро Олексийович дал отмашку - "Смолий, паджигай!" А дурные хохлы решают вопрос на дебатах у Медведчука , Ганапольского и Ахметова, шо лучше - таракан в завтраке или ********** в усах у козака...
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03.07.2020 06:18 Ответить
Та *****
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03.07.2020 01:55 Ответить
Назначит того, который устраивает и каломойского, и кремль....
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03.07.2020 05:50 Ответить
ЗеБіли та Зе-срань,згадаєте восени,що ви,сволото, порушили...

НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.

2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.

https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-chtob-mezhdunarodne-partner-ushly-yz-ukrayn-y-ves-myr-smotrel-na-ukraynu-kak-na-yzghoia-rashkovan-vidreahuvav-na-zvilnennia-hlavy-nbu-334480.html
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03.07.2020 06:41 Ответить
Не так все просто для гнусавого там оказалось. Не очень народ спешит занять там место. "Спасибо, г-н президент, но меня это не интересует " Предложили Марченко(министру финансов) это кресло. Пока так. Хватит ли мозгов у Марченко отказаться - вопрос.
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03.07.2020 07:14 Ответить
Яценюку предложи торчок гребаный
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03.07.2020 07:33 Ответить
Яценюк хоть учился а ето зелёное ую--бище даже разговариватьне научилось
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03.07.2020 12:59 Ответить
Цена преЗЕденту, его власти и приспешникам - ДЕРЬМО.
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03.07.2020 07:40 Ответить
я вот читаю комменты и диву даюсь.. Куда ЗЕдауны-то делись?
Раньше что не коммент то срач. А щас куда-то смылись, как дерьмо после цунами.
Как вроде никто и не голосовал за этого обоссанца. Чудеса..
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03.07.2020 09:43 Ответить
Тут не все так просто Когда пороха вызывают в суд или дбр , то эти свидетели секты зе османского ещё вылазят , им же Петя по их утверждению в штаны насрал
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03.07.2020 12:23 Ответить
Прошел конкурс "рассмеши клоуна". Очевидно, никто главного клоуна так и не рассмешил.
Прийдется проводить дополнительный конкурс.
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03.07.2020 09:52 Ответить
Дайте догадаюсь!!!!
Юзик?..... Да не! Оно поднимает украинский футбол!!
О!!!!! Сивоха же освободился!!!!!!
Да неужели?
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03.07.2020 11:25 Ответить
да там кого не возьми из 95квартала поголовные дебилы и сепары
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03.07.2020 14:26 Ответить
Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового глави НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 9375
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03.07.2020 12:07 Ответить
Помню в школе еще жвачку покупал по 10000 якупонов =)))
Если случиться инфляция я точно знаю:
1. Что выборци ее заслужили своим выбором
2. Что в стране у нас половина кретинов
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03.07.2020 16:09 Ответить
После назначения министром образования плагиатчика , главой нац банка бубочка должен назначить , как минимум фальшимонетчика
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03.07.2020 12:21 Ответить
Боже какой етот зелёный шлемазл дебил
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03.07.2020 12:56 Ответить
Не, головою нацбанку повинен бути Коломойський.....
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03.07.2020 13:48 Ответить
В голове у Зе одни опилки. Сначала разговор, потом увольнение, обосранная ситуация с бондами и репутация в СМИ, потом - начинает советоваться, кого бы назначить. Зе - дебил?
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03.07.2020 14:20 Ответить
Зеледиктатору нужно бабло
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03.07.2020 14:24 Ответить
 
 