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Зеленский велел разобраться с сотрудниками ГБР, изъявшими клистроны

Зеленский велел разобраться с сотрудниками ГБР, изъявшими клистроны

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правоохранительным органам задачу оценить действия сотрудников ГБР, допустивших изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР по вмешательству в деятельность Воздушных сил, которые напрямую влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.

"Руководителям СБУ и ГБР - немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", - заявил президент Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Таран: Изъятие клистронов привело к подрыву боевой готовности частей ПВО и созданию возможности утечки секретной информации. ВИДЕО

2 июня командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны. Бюро расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ. Министр обороны Андрей Таран заявил, что изъятие клистронов привело к подрыву боеготовности частей ПВО и могло привести к утечке секретной информации.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР разоружит армию? Как Украину чуть не оставили без ПВО перед российской угрозой. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) ПВО (2771) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+49
Играет в преЗЕдента. На самом деле зеля враг, небось сам операцию санкционировал.
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03.07.2020 19:14
+39
Проснулося, опудало?
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03.07.2020 19:09
+39
а может разобраться с тем кто назначил в ГБР адвоката януковича?
Кто ж єто был?
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03.07.2020 19:10
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Страница 3 из 3
верховный главнокомандующий вдруг обнаружил, что на несколько дней остался без ПВО, которое между прочим прикрывает и правительственные здания вместе с миллионами людей.
Вот в следующий раз ГБР изымет по указке карлика для следственных действий секретные карты и коды самого прости господи президента. Зато какой сюжет для комиксов.
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03.07.2020 19:54 Ответить
Суки.
Ми з колегами ще до обрання Пороха скинулися і купили для технарів ПВО німецький вимірювальний дівайс вартістю 8500Є. По сірій схемі, кеш - кур'єр, оскільки "біла" схема здійснювалася через мацкоффське представництво фірми.
Невже і цей дівайс (а він досі живий!) можуть лапати брудні лапи зебілів та інших підкацапників?
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03.07.2020 20:28 Ответить
Так вина эта не его, а тех, кто должен был доложить о случившемся.
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03.07.2020 23:32 Ответить
Мы на соснах развесить хотели
Не плакаты, когда пришли,
А зелёные яйца зели.
Мы искали их, но не нашли.

Владислав Усачёв
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03.07.2020 19:58 Ответить
Где же вы их искали, куда ручки свои совали?
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03.07.2020 23:38 Ответить
Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони - Цензор.НЕТ 4872
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03.07.2020 20:00 Ответить
Дорисуйте звезду давида
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04.07.2020 14:42 Ответить
И на горшке тоже !
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04.07.2020 14:43 Ответить
Всё гои,нет у вас государства,есть кучка жидокацапов захвативших власть над украинцами,остальное все иллюзия.
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03.07.2020 20:01 Ответить
"Маси ніколи не знали спраги істини.
Вони вимагають ілюзій, без яких вони не можуть жити" - Зигмунд Фрейд.

73 відсотки дуркуватих.
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04.07.2020 04:32 Ответить
«Вєлєл»?))) вау! -В Україні наступила ера ідіократіі!
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03.07.2020 20:10 Ответить
Ты хоть разберись дла начала откуда это слово взялось в заголовке, ибо в статье его нет.
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03.07.2020 23:41 Ответить
ВаЗЕлин Предатель как и ДерьМак как и все ДБР!! Как это вообще могло произойти?? Как эти придурки с ДБР попали в воинские части?? Кто допустил?? Кто позволил снимать приборы?? На каком основании?? Командиры что не читали решение суда?? Почему эти придурки еще не арестованы?? Вопрос должен рассмотреть Совет Национальной Безопасности!! Но при нынешнем гавнюке это конечно невозможно!!
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03.07.2020 20:10 Ответить
походу у Зели-невменяемого отходняк - чувак вернулся из своего радужно-прикольного мира на минутку в реальный мир и увидел, как топорно выполняются его же зебилами-йурыстами его же хотелки посадить Пороха.. и ох.ел?!.. - шо за нах!?..
ничего, Йермак быренько, с профильными специалистами и волшебными препаратами, вернёт Вошьдя зебилов взад, в привычное состояние нирваны..
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03.07.2020 20:15 Ответить
Андрій Смолій: "Радіють в Кремлі. Такого швидкого розвалу держави вони навіть не очікували."
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03.07.2020 20:27 Ответить
лох зеленый! ты же ***** и отдал приказ! хрень ссаная!
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03.07.2020 20:27 Ответить
Одеситы, крепитесь
Танька - начинай красить потолок мочой
в Одессу едет бедосик!
Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони - Цензор.НЕТ 6500
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03.07.2020 20:30 Ответить
я в шоке, говнокомандующий наконец то изрек мыслишку)))
зебаран на пару со своей зеленой шоблой уничтожают Украину.
правильно членограй, побольше твори "чудес". чем больше , тем сидеть будешь дольше. )) молюск уже камеры вип приготовил. там и айкосики будут и баба да, и рабочая сосна. ))))
главное бабло что бы шобла подгоняля хозяину))))
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03.07.2020 20:31 Ответить
Фигаро тут
Фигаро там...
Занимается всем..
а президентские обязанности выполняет Ермак-Мудак
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03.07.2020 20:32 Ответить
Дайте вгадаю, те що медалі вручать це зрозуміло, скоріше за все "за заслуги", перед триколорною вітчизною.
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03.07.2020 20:35 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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03.07.2020 20:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mPcrFEBI-LU Ключи от неба: для чего нужен был набег на ПВО

Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони - Цензор.НЕТ 5094
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03.07.2020 20:48 Ответить
Так говорит, что были скручены, а не из ЗИП... ппц...
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03.07.2020 21:06 Ответить
Кто говорит?
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03.07.2020 21:58 Ответить
Тот, кто ртом говорит, в отличие от тебя, а не с обратной стороны.
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03.07.2020 22:01 Ответить
Доказательства, что некто правду говорит, есть?
Истерика на ровном месте?
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03.07.2020 22:04 Ответить
тут тобі не суд, що треба прямі докази, а армія, де найменьші підозри , що противник теоретично може щось знати , позицію, шифр, код, проводить до того , що все треба змінювати,інакше виникають неприйнятні ризики
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04.07.2020 00:13 Ответить
Но ляпать языком тоже не серьезно.
Вы понимаете, хоть примерно себе, что значит снять установкенные на РЛС клистроны? Как технически это сложно, и главное зачем??. Детский сад.
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04.07.2020 00:35 Ответить
Ну фсьо, зєлька клістронова, нє відать тєбє прєміі квартальной от *уйла за пройоп операціі!
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03.07.2020 20:50 Ответить
Не зовсім зрозуміло. Шо значить:

Володимир Зеленський висловив глибоке занепокоєння діями ДБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, що прямо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3206001
Це Верховний головнокомандуючий ЗС України , Чи хто???? Що до боєздатності бдройних сил і обороноздатності України вчинено диверсію. Винні особи мають бути не просто звільнені, а станом на зараз мають бути затримані і знаходитись в СІЗО. Що до таких осіб уже має бути призначене судове засідання для обрання запобіжного заходу згідно ст.ст 110 і 111 КК України. А тут тільки глибоке занепокоєння. ???????

Скільки ще цей зелений придурок буде ганьбити Україну????? Після відосіка з далекобійниками і Закарпацькою таможнею лікарі наркологи уже у відкриту говорять , що на посаді Президента України знаходиться не адекватний і кончений наркоман. Називається навіть вид наркотичних засобів, якими користується Зеленський. Це кокаїн, який відноситься до групи важких наркотиків
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03.07.2020 21:02 Ответить
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03.07.2020 21:34 Ответить
Что ему на бумажке дерьмак нашкрябал, то и зачитал.
Оно что, может два слова связать?
Оно в жизни не сможет понять такие термины и смысл сказанного им самим.
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04.07.2020 03:58 Ответить
В принципе ответ известен.Что то типа "Национальной безопасности ущерба нанесено не было!"
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03.07.2020 21:19 Ответить
Гражданская служба изымает у военных имущество. В штатах их бы на подходе к базе застрелили,при чём всех.
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03.07.2020 21:23 Ответить
Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони - Цензор.НЕТ 7903
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03.07.2020 21:39 Ответить
Продолжает смешить даже находясь на такой должности
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03.07.2020 22:13 Ответить
Тобто, якщо наприклад під час осінніх навчань кацапів, запроданці та агенти кдб зайдуть на територію частини і демонтують важливу деталь, то не пройде і трьох днів, зелене жабуриння вийде в люди і буде щось варнякати про те що треба з цим розібратися?
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03.07.2020 22:16 Ответить
У меня на слово "клистрон" возникает какая-то странная ассоциация, наверное это то самое, что хотел поставить Поряков Зеленскому в ту точку, номер которой равен 4 + 1, я не могу называть цифру, т.к. это подсудное дело, Поярков уже под суд из-за этого пошел.
Но я вот чувствую, что клистрон очень подходит нашему Президенту. Просто таки необходимо вставить.
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03.07.2020 22:47 Ответить
Электронная СВЧ лампа большой мощности. Используется в СВЧ передатчиках., локаторах, РЛС.

Лампы, они вообще какие то забавные. Лампу на какой собраны микроволновки (магнетрон), вообще изобрёл учёный по фамилии "Грейнахер" (реально!))
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03.07.2020 23:52 Ответить
Когда уже мразь зеленского клоуна под военный трибунал отдадут.
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03.07.2020 23:57 Ответить
А без вказівки ніхто нічого не робив і не збирався? Це ніхто не вважає за злочин крім журналістів? Ну тоді дивно, що ми втратили тільки Крим і частину Донбасу. Якщо держави немає, то територію займе хтось інший.
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04.07.2020 00:34 Ответить
Играет в игру два шага вперед - один назад ? возмущение разыгрывает!
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04.07.2020 01:36 Ответить
Позор....серед білого дня працюють на ворога.
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04.07.2020 04:17 Ответить
И какие айкосы курит эта зеленая баба да?
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04.07.2020 06:40 Ответить
Ничего врагам от врагов, кроме благодарности не будет. Максимум перевод в другое ведомство для сошек.
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04.07.2020 08:07 Ответить
Це Ви, пане головнокомандувач зробили диверсію проти України, її військ. Бо влада в Україні вся у Ваших руках і за все тільки Ви особисто несете відповідальність. А ще Ваші недолугі депутути вчтора повідомили с телеекранів, що наша зброя б*є неточно на 99,9 %, це є такий бородатий пан Камельчук. Правда це, чи ні, але він дав чітку інформацію і запрошення кацапам, що мол ідіть, у нас все стріляє неточно, та і ми не підемо воювати, бо ми при владі уклоністи. Як вас тільки українська земля носить?
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04.07.2020 09:21 Ответить
73% хохлорусов сдают Украину рашистам. зеленая тварь это инструмент.
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04.07.2020 10:03 Ответить
Конкретно, кто дал указания етим идиотам из ДБР осуществить то, что они осуществили?
Так как ето било совершено преступление против народа Украини, украинци обязани знать фамилии преступников - ВСЕХ!!!
Фамилии преступников кто давал приказ и фамилии преступников, которие исполнили приказ.
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04.07.2020 10:53 Ответить
" кто дал указания етим идиотам из ДБР осуществить то, что они осуществили?" Це питання важливе, але аж третє. Саме найперше хто допустив їх на територію військової частини.Хто дозволив їм торкнутись до зброї. Тут повинні відповідати всі - хто віддав злочинний наказ і хто виконував злочинний наказ .
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04.07.2020 12:31 Ответить
Раз сей преступный,подрывающий обороноспособность Державы приказ, с лихвой ПВОошники исполнили,значит в ПВО у нас нет должного порядка и гнать его командование надо взашей...
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04.07.2020 15:36 Ответить
Ну и сволота! Можно подумать они туда поперлись без твоего ведома.
Мразина и предатель!!!
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05.07.2020 20:18 Ответить
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