Зеленский велел разобраться с сотрудниками ГБР, изъявшими клистроны
Президент Украины Владимир Зеленский поставил правоохранительным органам задачу оценить действия сотрудников ГБР, допустивших изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР по вмешательству в деятельность Воздушных сил, которые напрямую влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.
"Руководителям СБУ и ГБР - немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", - заявил президент Зеленский.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Таран: Изъятие клистронов привело к подрыву боевой готовности частей ПВО и созданию возможности утечки секретной информации. ВИДЕО
2 июня командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны. Бюро расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ. Министр обороны Андрей Таран заявил, что изъятие клистронов привело к подрыву боеготовности частей ПВО и могло привести к утечке секретной информации.
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Вот в следующий раз ГБР изымет по указке карлика для следственных действий секретные карты и коды самого прости господи президента. Зато какой сюжет для комиксов.
Ми з колегами ще до обрання Пороха скинулися і купили для технарів ПВО німецький вимірювальний дівайс вартістю 8500Є. По сірій схемі, кеш - кур'єр, оскільки "біла" схема здійснювалася через мацкоффське представництво фірми.
Невже і цей дівайс (а він досі живий!) можуть лапати брудні лапи зебілів та інших підкацапників?
Не плакаты, когда пришли,
А зелёные яйца зели.
Мы искали их, но не нашли.
Владислав Усачёв
Вони вимагають ілюзій, без яких вони не можуть жити" - Зигмунд Фрейд.
73 відсотки дуркуватих.
ничего, Йермак быренько, с профильными специалистами и волшебными препаратами, вернёт Вошьдя зебилов взад, в привычное состояние нирваны..
Танька - начинай красить потолок мочой
в Одессу едет бедосик!
зебаран на пару со своей зеленой шоблой уничтожают Украину.
правильно членограй, побольше твори "чудес". чем больше , тем сидеть будешь дольше. )) молюск уже камеры вип приготовил. там и айкосики будут и баба да, и рабочая сосна. ))))
главное бабло что бы шобла подгоняля хозяину))))
Фигаро там...
Занимается всем..
а президентские обязанности выполняет Ермак-Мудак
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
Истерика на ровном месте?
Вы понимаете, хоть примерно себе, что значит снять установкенные на РЛС клистроны? Как технически это сложно, и главное зачем??. Детский сад.
Володимир Зеленський висловив глибоке занепокоєння діями ДБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, що прямо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3206001
Це Верховний головнокомандуючий ЗС України , Чи хто???? Що до боєздатності бдройних сил і обороноздатності України вчинено диверсію. Винні особи мають бути не просто звільнені, а станом на зараз мають бути затримані і знаходитись в СІЗО. Що до таких осіб уже має бути призначене судове засідання для обрання запобіжного заходу згідно ст.ст 110 і 111 КК України. А тут тільки глибоке занепокоєння. ???????
Скільки ще цей зелений придурок буде ганьбити Україну????? Після відосіка з далекобійниками і Закарпацькою таможнею лікарі наркологи уже у відкриту говорять , що на посаді Президента України знаходиться не адекватний і кончений наркоман. Називається навіть вид наркотичних засобів, якими користується Зеленський. Це кокаїн, який відноситься до групи важких наркотиків
Оно что, может два слова связать?
Оно в жизни не сможет понять такие термины и смысл сказанного им самим.
Но я вот чувствую, что клистрон очень подходит нашему Президенту. Просто таки необходимо вставить.
Лампы, они вообще какие то забавные. Лампу на какой собраны микроволновки (магнетрон), вообще изобрёл учёный по фамилии "Грейнахер" (реально!))
Так как ето било совершено преступление против народа Украини, украинци обязани знать фамилии преступников - ВСЕХ!!!
Фамилии преступников кто давал приказ и фамилии преступников, которие исполнили приказ.
Мразина и предатель!!!