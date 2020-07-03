Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівників ДБР, які допустили вилучення військових приладів з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, що поставило під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський висловив глибоке занепокоєння діями ДБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, що прямо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави.

"Керівникам СБУ та ДБР – негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль", – заявив президент Зеленський

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2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, НВЧ-приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони. Бюро розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ. Міністр оборони Андрій Таран заявив, що вилучення клістронів призвело до підриву боєздатності частин ППО і могло привести до витоку секретної інформації.

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