Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони
Президент України Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівників ДБР, які допустили вилучення військових приладів з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, що поставило під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Володимир Зеленський висловив глибоке занепокоєння діями ДБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, що прямо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави.
"Керівникам СБУ та ДБР – негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль", – заявив президент Зеленський
2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, НВЧ-приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони. Бюро розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ. Міністр оборони Андрій Таран заявив, що вилучення клістронів призвело до підриву боєздатності частин ППО і могло привести до витоку секретної інформації.
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Вот в следующий раз ГБР изымет по указке карлика для следственных действий секретные карты и коды самого прости господи президента. Зато какой сюжет для комиксов.
Ми з колегами ще до обрання Пороха скинулися і купили для технарів ПВО німецький вимірювальний дівайс вартістю 8500Є. По сірій схемі, кеш - кур'єр, оскільки "біла" схема здійснювалася через мацкоффське представництво фірми.
Невже і цей дівайс (а він досі живий!) можуть лапати брудні лапи зебілів та інших підкацапників?
Не плакаты, когда пришли,
А зелёные яйца зели.
Мы искали их, но не нашли.
Владислав Усачёв
Вони вимагають ілюзій, без яких вони не можуть жити" - Зигмунд Фрейд.
73 відсотки дуркуватих.
ничего, Йермак быренько, с профильными специалистами и волшебными препаратами, вернёт Вошьдя зебилов взад, в привычное состояние нирваны..
Танька - начинай красить потолок мочой
в Одессу едет бедосик!
зебаран на пару со своей зеленой шоблой уничтожают Украину.
правильно членограй, побольше твори "чудес". чем больше , тем сидеть будешь дольше. )) молюск уже камеры вип приготовил. там и айкосики будут и баба да, и рабочая сосна. ))))
главное бабло что бы шобла подгоняля хозяину))))
Фигаро там...
Занимается всем..
а президентские обязанности выполняет Ермак-Мудак
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
Истерика на ровном месте?
Вы понимаете, хоть примерно себе, что значит снять установкенные на РЛС клистроны? Как технически это сложно, и главное зачем??. Детский сад.
Володимир Зеленський висловив глибоке занепокоєння діями ДБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, що прямо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3206001
Це Верховний головнокомандуючий ЗС України , Чи хто???? Що до боєздатності бдройних сил і обороноздатності України вчинено диверсію. Винні особи мають бути не просто звільнені, а станом на зараз мають бути затримані і знаходитись в СІЗО. Що до таких осіб уже має бути призначене судове засідання для обрання запобіжного заходу згідно ст.ст 110 і 111 КК України. А тут тільки глибоке занепокоєння. ???????
Скільки ще цей зелений придурок буде ганьбити Україну????? Після відосіка з далекобійниками і Закарпацькою таможнею лікарі наркологи уже у відкриту говорять , що на посаді Президента України знаходиться не адекватний і кончений наркоман. Називається навіть вид наркотичних засобів, якими користується Зеленський. Це кокаїн, який відноситься до групи важких наркотиків
Оно что, может два слова связать?
Оно в жизни не сможет понять такие термины и смысл сказанного им самим.
Но я вот чувствую, что клистрон очень подходит нашему Президенту. Просто таки необходимо вставить.
Лампы, они вообще какие то забавные. Лампу на какой собраны микроволновки (магнетрон), вообще изобрёл учёный по фамилии "Грейнахер" (реально!))
Так как ето било совершено преступление против народа Украини, украинци обязани знать фамилии преступников - ВСЕХ!!!
Фамилии преступников кто давал приказ и фамилии преступников, которие исполнили приказ.
Мразина и предатель!!!