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Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони

Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівників ДБР, які допустили вилучення військових приладів з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, що поставило під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський висловив глибоке занепокоєння діями ДБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, що прямо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави.

"Керівникам СБУ та ДБР – негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль", – заявив президент Зеленський 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР повернуло вилучені клістрони в 96-ту зенітно-ракетну бригаду, - Бутусов

2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, НВЧ-приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони. Бюро розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ. Міністр оборони Андрій Таран заявив, що вилучення клістронів призвело до підриву боєздатності частин ППО і могло привести до витоку секретної інформації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР роззброїть армію? Як Україну ледь не залишили без ППО перед російською загрозою. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) ППО (3211) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+49
Играет в преЗЕдента. На самом деле зеля враг, небось сам операцию санкционировал.
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03.07.2020 19:14
+39
Проснулося, опудало?
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03.07.2020 19:09
+39
а может разобраться с тем кто назначил в ГБР адвоката януковича?
Кто ж єто был?
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03.07.2020 19:10
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Сторінка 3 з 3
верховный главнокомандующий вдруг обнаружил, что на несколько дней остался без ПВО, которое между прочим прикрывает и правительственные здания вместе с миллионами людей.
Вот в следующий раз ГБР изымет по указке карлика для следственных действий секретные карты и коды самого прости господи президента. Зато какой сюжет для комиксов.
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03.07.2020 19:54 Відповісти
Суки.
Ми з колегами ще до обрання Пороха скинулися і купили для технарів ПВО німецький вимірювальний дівайс вартістю 8500Є. По сірій схемі, кеш - кур'єр, оскільки "біла" схема здійснювалася через мацкоффське представництво фірми.
Невже і цей дівайс (а він досі живий!) можуть лапати брудні лапи зебілів та інших підкацапників?
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03.07.2020 20:28 Відповісти
Так вина эта не его, а тех, кто должен был доложить о случившемся.
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03.07.2020 23:32 Відповісти
Мы на соснах развесить хотели
Не плакаты, когда пришли,
А зелёные яйца зели.
Мы искали их, но не нашли.

Владислав Усачёв
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03.07.2020 19:58 Відповісти
Где же вы их искали, куда ручки свои совали?
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03.07.2020 23:38 Відповісти
Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони - Цензор.НЕТ 4872
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03.07.2020 20:00 Відповісти
Дорисуйте звезду давида
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04.07.2020 14:42 Відповісти
И на горшке тоже !
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04.07.2020 14:43 Відповісти
Всё гои,нет у вас государства,есть кучка жидокацапов захвативших власть над украинцами,остальное все иллюзия.
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03.07.2020 20:01 Відповісти
"Маси ніколи не знали спраги істини.
Вони вимагають ілюзій, без яких вони не можуть жити" - Зигмунд Фрейд.

73 відсотки дуркуватих.
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04.07.2020 04:32 Відповісти
«Вєлєл»?))) вау! -В Україні наступила ера ідіократіі!
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03.07.2020 20:10 Відповісти
Ты хоть разберись дла начала откуда это слово взялось в заголовке, ибо в статье его нет.
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03.07.2020 23:41 Відповісти
ВаЗЕлин Предатель как и ДерьМак как и все ДБР!! Как это вообще могло произойти?? Как эти придурки с ДБР попали в воинские части?? Кто допустил?? Кто позволил снимать приборы?? На каком основании?? Командиры что не читали решение суда?? Почему эти придурки еще не арестованы?? Вопрос должен рассмотреть Совет Национальной Безопасности!! Но при нынешнем гавнюке это конечно невозможно!!
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03.07.2020 20:10 Відповісти
походу у Зели-невменяемого отходняк - чувак вернулся из своего радужно-прикольного мира на минутку в реальный мир и увидел, как топорно выполняются его же зебилами-йурыстами его же хотелки посадить Пороха.. и ох.ел?!.. - шо за нах!?..
ничего, Йермак быренько, с профильными специалистами и волшебными препаратами, вернёт Вошьдя зебилов взад, в привычное состояние нирваны..
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03.07.2020 20:15 Відповісти
Андрій Смолій: "Радіють в Кремлі. Такого швидкого розвалу держави вони навіть не очікували."
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03.07.2020 20:27 Відповісти
лох зеленый! ты же ***** и отдал приказ! хрень ссаная!
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03.07.2020 20:27 Відповісти
Одеситы, крепитесь
Танька - начинай красить потолок мочой
в Одессу едет бедосик!
Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони - Цензор.НЕТ 6500
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03.07.2020 20:30 Відповісти
я в шоке, говнокомандующий наконец то изрек мыслишку)))
зебаран на пару со своей зеленой шоблой уничтожают Украину.
правильно членограй, побольше твори "чудес". чем больше , тем сидеть будешь дольше. )) молюск уже камеры вип приготовил. там и айкосики будут и баба да, и рабочая сосна. ))))
главное бабло что бы шобла подгоняля хозяину))))
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03.07.2020 20:31 Відповісти
Фигаро тут
Фигаро там...
Занимается всем..
а президентские обязанности выполняет Ермак-Мудак
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03.07.2020 20:32 Відповісти
Дайте вгадаю, те що медалі вручать це зрозуміло, скоріше за все "за заслуги", перед триколорною вітчизною.
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03.07.2020 20:35 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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03.07.2020 20:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mPcrFEBI-LU Ключи от неба: для чего нужен был набег на ПВО

Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони - Цензор.НЕТ 5094
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03.07.2020 20:48 Відповісти
Так говорит, что были скручены, а не из ЗИП... ппц...
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03.07.2020 21:06 Відповісти
Кто говорит?
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03.07.2020 21:58 Відповісти
Тот, кто ртом говорит, в отличие от тебя, а не с обратной стороны.
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03.07.2020 22:01 Відповісти
Доказательства, что некто правду говорит, есть?
Истерика на ровном месте?
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03.07.2020 22:04 Відповісти
тут тобі не суд, що треба прямі докази, а армія, де найменьші підозри , що противник теоретично може щось знати , позицію, шифр, код, проводить до того , що все треба змінювати,інакше виникають неприйнятні ризики
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04.07.2020 00:13 Відповісти
Но ляпать языком тоже не серьезно.
Вы понимаете, хоть примерно себе, что значит снять установкенные на РЛС клистроны? Как технически это сложно, и главное зачем??. Детский сад.
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04.07.2020 00:35 Відповісти
Ну фсьо, зєлька клістронова, нє відать тєбє прєміі квартальной от *уйла за пройоп операціі!
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03.07.2020 20:50 Відповісти
Не зовсім зрозуміло. Шо значить:

Володимир Зеленський висловив глибоке занепокоєння діями ДБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, що прямо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3206001
Це Верховний головнокомандуючий ЗС України , Чи хто???? Що до боєздатності бдройних сил і обороноздатності України вчинено диверсію. Винні особи мають бути не просто звільнені, а станом на зараз мають бути затримані і знаходитись в СІЗО. Що до таких осіб уже має бути призначене судове засідання для обрання запобіжного заходу згідно ст.ст 110 і 111 КК України. А тут тільки глибоке занепокоєння. ???????

Скільки ще цей зелений придурок буде ганьбити Україну????? Після відосіка з далекобійниками і Закарпацькою таможнею лікарі наркологи уже у відкриту говорять , що на посаді Президента України знаходиться не адекватний і кончений наркоман. Називається навіть вид наркотичних засобів, якими користується Зеленський. Це кокаїн, який відноситься до групи важких наркотиків
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03.07.2020 21:02 Відповісти
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03.07.2020 21:34 Відповісти
Что ему на бумажке дерьмак нашкрябал, то и зачитал.
Оно что, может два слова связать?
Оно в жизни не сможет понять такие термины и смысл сказанного им самим.
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04.07.2020 03:58 Відповісти
В принципе ответ известен.Что то типа "Национальной безопасности ущерба нанесено не было!"
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03.07.2020 21:19 Відповісти
Гражданская служба изымает у военных имущество. В штатах их бы на подходе к базе застрелили,при чём всех.
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03.07.2020 21:23 Відповісти
Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони - Цензор.НЕТ 7903
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03.07.2020 21:39 Відповісти
Продолжает смешить даже находясь на такой должности
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03.07.2020 22:13 Відповісти
Тобто, якщо наприклад під час осінніх навчань кацапів, запроданці та агенти кдб зайдуть на територію частини і демонтують важливу деталь, то не пройде і трьох днів, зелене жабуриння вийде в люди і буде щось варнякати про те що треба з цим розібратися?
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03.07.2020 22:16 Відповісти
У меня на слово "клистрон" возникает какая-то странная ассоциация, наверное это то самое, что хотел поставить Поряков Зеленскому в ту точку, номер которой равен 4 + 1, я не могу называть цифру, т.к. это подсудное дело, Поярков уже под суд из-за этого пошел.
Но я вот чувствую, что клистрон очень подходит нашему Президенту. Просто таки необходимо вставить.
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03.07.2020 22:47 Відповісти
Электронная СВЧ лампа большой мощности. Используется в СВЧ передатчиках., локаторах, РЛС.

Лампы, они вообще какие то забавные. Лампу на какой собраны микроволновки (магнетрон), вообще изобрёл учёный по фамилии "Грейнахер" (реально!))
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03.07.2020 23:52 Відповісти
Когда уже мразь зеленского клоуна под военный трибунал отдадут.
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03.07.2020 23:57 Відповісти
А без вказівки ніхто нічого не робив і не збирався? Це ніхто не вважає за злочин крім журналістів? Ну тоді дивно, що ми втратили тільки Крим і частину Донбасу. Якщо держави немає, то територію займе хтось інший.
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04.07.2020 00:34 Відповісти
Играет в игру два шага вперед - один назад ? возмущение разыгрывает!
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04.07.2020 01:36 Відповісти
Позор....серед білого дня працюють на ворога.
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04.07.2020 04:17 Відповісти
И какие айкосы курит эта зеленая баба да?
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04.07.2020 06:40 Відповісти
Ничего врагам от врагов, кроме благодарности не будет. Максимум перевод в другое ведомство для сошек.
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04.07.2020 08:07 Відповісти
Це Ви, пане головнокомандувач зробили диверсію проти України, її військ. Бо влада в Україні вся у Ваших руках і за все тільки Ви особисто несете відповідальність. А ще Ваші недолугі депутути вчтора повідомили с телеекранів, що наша зброя б*є неточно на 99,9 %, це є такий бородатий пан Камельчук. Правда це, чи ні, але він дав чітку інформацію і запрошення кацапам, що мол ідіть, у нас все стріляє неточно, та і ми не підемо воювати, бо ми при владі уклоністи. Як вас тільки українська земля носить?
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04.07.2020 09:21 Відповісти
73% хохлорусов сдают Украину рашистам. зеленая тварь это инструмент.
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04.07.2020 10:03 Відповісти
Конкретно, кто дал указания етим идиотам из ДБР осуществить то, что они осуществили?
Так как ето било совершено преступление против народа Украини, украинци обязани знать фамилии преступников - ВСЕХ!!!
Фамилии преступников кто давал приказ и фамилии преступников, которие исполнили приказ.
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04.07.2020 10:53 Відповісти
" кто дал указания етим идиотам из ДБР осуществить то, что они осуществили?" Це питання важливе, але аж третє. Саме найперше хто допустив їх на територію військової частини.Хто дозволив їм торкнутись до зброї. Тут повинні відповідати всі - хто віддав злочинний наказ і хто виконував злочинний наказ .
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04.07.2020 12:31 Відповісти
Раз сей преступный,подрывающий обороноспособность Державы приказ, с лихвой ПВОошники исполнили,значит в ПВО у нас нет должного порядка и гнать его командование надо взашей...
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04.07.2020 15:36 Відповісти
Ну и сволота! Можно подумать они туда поперлись без твоего ведома.
Мразина и предатель!!!
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05.07.2020 20:18 Відповісти
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