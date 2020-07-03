На должность главы НБУ обсуждается 4 кандидатуры, - "слуга народа" Верещук

Во фракции "Слуга народа" рассчитывают, что назначение нового главы Национального банка Украины произойдет на последней пленарной неделе (14-17 июля) этой сессии. Сейчас депутаты обсуждают 4 кандидатуры на эту должность

Об этом заявила народный депутат из фракции СН Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будет неделя работы в комитетах, потом мы возвращаемся на еще одну неделю - последнюю на этой сессии. Я думаю, что на этой неделе мы должны проголосовать. Нам не стоит затягивать, мы должны быстро решить этот вопрос", - сказала депутат журналистам в Киеве в пятницу.

Отвечая на вопрос, какие кандидатуры рассматриваются, Верещук ответила, что обсуждаются кандидатуры Даниила Гетманцева (глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике), Богдана Данилишина (глава совета НБУ), Владимира Лавренчука (экс-глава правления Райффайзен банка-Аваль), Кирилла Шевченко (глава Укргазбанка).

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"Лавренчук и господин Шевченко - это основные. Возможно, Жуковский", – отметила Верещук. "Мы сейчас обсуждаем несколько кандидатур, посмотрим, насколько они проходные, поскольку сейчас во фракции нет большинства", - добавила нардеп.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

3 июля Верховная Рада поддержала отставку Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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