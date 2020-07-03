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На должность главы НБУ обсуждается 4 кандидатуры, - "слуга народа" Верещук

На должность главы НБУ обсуждается 4 кандидатуры, -

Во фракции "Слуга народа" рассчитывают, что назначение нового главы Национального банка Украины произойдет на последней пленарной неделе (14-17 июля) этой сессии. Сейчас депутаты обсуждают 4 кандидатуры на эту должность

Об этом заявила народный депутат из фракции СН Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будет неделя работы в комитетах, потом мы возвращаемся на еще одну неделю - последнюю на этой сессии. Я думаю, что на этой неделе мы должны проголосовать. Нам не стоит затягивать, мы должны быстро решить этот вопрос", - сказала депутат журналистам в Киеве в пятницу.

Отвечая на вопрос, какие кандидатуры рассматриваются, Верещук ответила, что обсуждаются кандидатуры Даниила Гетманцева (глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике), Богдана Данилишина (глава совета НБУ), Владимира Лавренчука (экс-глава правления Райффайзен банка-Аваль), Кирилла Шевченко (глава Укргазбанка).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы НБУ, - ОП

"Лавренчук и господин Шевченко - это основные. Возможно, Жуковский", – отметила Верещук. "Мы сейчас обсуждаем несколько кандидатур, посмотрим, насколько они проходные, поскольку сейчас во фракции нет большинства", - добавила нардеп.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

3 июля Верховная Рада поддержала отставку Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Смотрите также: "Слуги народа" обсуждают отставку главы НБУ: "Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец". ФОТО

Автор: 

НБУ (4836) Слуга народа (2631) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+38
На должность главы НБУ обсуждается 4 кандидатуры, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 899
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03.07.2020 21:10
+13
Верещук еще та корабельная сосна!
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03.07.2020 21:10
+10
https://twitter.com/P22067877

https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20 @P22067877

https://twitter.com/P22067877 https://twitter.com/P22067877



люмпенота в очереди:
"Смалия этава убрали, теперь может хоть пенсию поднимут..."
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03.07.2020 21:08
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У " слуги уродів" два рупора "розумних їдей ":Арахамія та Верещук
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03.07.2020 22:28 Ответить
Хламідія та вєнєра...
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04.07.2020 12:08 Ответить
ЧЕМУ удивляться ? верещук---ОГРАНИЧЕННАЯ,лживая и тупо-хитрая ПОДСТИЛКА !!! ее,даже свои зеленые,за умную не считают !!!!
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07.07.2020 11:48 Ответить
Лицо не обезображенное интеллектом
БОЖЕ , кто у руля ?
На посаду голови НБУ обговорюється 4 кандидатури, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9235
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03.07.2020 23:05 Ответить
Эту Ирину Верещук в зеленой бригаде начали активно продвигать вперед вместо вызывающего все большее отвращение Арахамии. Она и спикер от СН по всем главным вопросам и обязательный участник ток-шоу на всех телеканалах. Барышня должна примелькаться в глазах людей перед выдвижением на выборы мэра Киева.
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04.07.2020 00:35 Ответить
«С сентября 2017 - доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова.«

Драгоманова - сборище малороссов
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04.07.2020 00:41 Ответить
Це рівень палікмахєрного факультету паплавського)))
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04.07.2020 07:23 Ответить
Давайте вже новає літцо - Лєнку з Кварталу, наприклад.
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04.07.2020 08:09 Ответить
Верещучка з кожним днем стає схожою на Масейчучку. Куди будете їхати пані жити після обсирона восени вашої недалекої команди? Чи Вам стид очі не коле? Ви пропонуєте провести аудіт діяльності голови нацбанку, а не бажаєте перевірити діяльність і призначення працівників ДБР, які кожного дня роблять диверсії проти України? Чи вилучення клістронів пустяк?
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04.07.2020 10:47 Ответить
Багато говорить тіпа умно...
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04.07.2020 13:51 Ответить
Пора Лєну "квартальную видвігать''!...
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04.07.2020 13:52 Ответить
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