На посаду голови НБУ обговорюється 4 кандидатури, - "слуга народу" Верещук

У фракції "Слуга народу" розраховують, що призначення нового голови Національного банку України відбудеться на останньому пленарному тижні (14-17 липня) цієї сесії. Зараз депутати обговорюють 4 кандидатури на цю посаду

Про це заявила народна депутатка від фракції СН Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Буде тиждень роботи в комітетах, потім ми повертаємося на ще один тиждень - останній на цій сесії. Я думаю, що на цьому тижні ми повинні проголосувати. Нам не варто затягувати, ми повинні швидко вирішити це питання", - сказала депутат журналістам у Києві в п'ятницю.

Відповідаючи на запитання, які кандидатури розглядаються, Верещук відповіла, що обговорюються кандидатури Данила Гетманцева (голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики), Богдана Данилишина (голова ради НБУ), Володимира Лавренчука (ексголова правління Райффайзен банку-Аваль), Кирила Шевченка (голова Укргазбанку).

"Лавренчук і пан Шевченко - це основні. Можливо, Жуковський", - зазначила Верещук. "Ми зараз обговорюємо кілька кандидатур, подивимося, наскільки вони прохідні, оскільки зараз у фракції немає більшості", - додала нардепка.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.