УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9132 відвідувача онлайн
Новини
12 168 111

На посаду голови НБУ обговорюється 4 кандидатури, - "слуга народу" Верещук

На посаду голови НБУ обговорюється 4 кандидатури, -

У фракції "Слуга народу" розраховують, що призначення нового голови Національного банку України відбудеться на останньому пленарному тижні (14-17 липня) цієї сесії. Зараз депутати обговорюють 4 кандидатури на цю посаду

Про це заявила народна депутатка від фракції СН Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Буде тиждень роботи в комітетах, потім ми повертаємося на ще один тиждень - останній на цій сесії. Я думаю, що на цьому тижні ми повинні проголосувати. Нам не варто затягувати, ми повинні швидко вирішити це питання", - сказала депутат журналістам у Києві в п'ятницю.

Відповідаючи на запитання, які кандидатури розглядаються, Верещук відповіла, що обговорюються кандидатури Данила Гетманцева (голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики), Богдана Данилишина (голова ради НБУ), Володимира Лавренчука (ексголова правління Райффайзен банку-Аваль), Кирила Шевченка (голова Укргазбанку).

"Лавренчук і пан Шевченко - це основні. Можливо, Жуковський", - зазначила Верещук. "Ми зараз обговорюємо кілька кандидатур, подивимося, наскільки вони прохідні, оскільки зараз у фракції немає більшості", - додала нардепка.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Автор: 

НБУ (10401) Слуга народу (2813) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+38
На должность главы НБУ обсуждается 4 кандидатуры, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 899
показати весь коментар
03.07.2020 21:10
+13
Верещук еще та корабельная сосна!
показати весь коментар
03.07.2020 21:10
+10
https://twitter.com/P22067877

https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20 @P22067877

https://twitter.com/P22067877 https://twitter.com/P22067877



люмпенота в очереди:
"Смалия этава убрали, теперь может хоть пенсию поднимут..."
показати весь коментар
03.07.2020 21:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У " слуги уродів" два рупора "розумних їдей ":Арахамія та Верещук
показати весь коментар
03.07.2020 22:28 Відповісти
Хламідія та вєнєра...
показати весь коментар
04.07.2020 12:08 Відповісти
ЧЕМУ удивляться ? верещук---ОГРАНИЧЕННАЯ,лживая и тупо-хитрая ПОДСТИЛКА !!! ее,даже свои зеленые,за умную не считают !!!!
показати весь коментар
07.07.2020 11:48 Відповісти
Лицо не обезображенное интеллектом
БОЖЕ , кто у руля ?
На посаду голови НБУ обговорюється 4 кандидатури, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9235
показати весь коментар
03.07.2020 23:05 Відповісти
Эту Ирину Верещук в зеленой бригаде начали активно продвигать вперед вместо вызывающего все большее отвращение Арахамии. Она и спикер от СН по всем главным вопросам и обязательный участник ток-шоу на всех телеканалах. Барышня должна примелькаться в глазах людей перед выдвижением на выборы мэра Киева.
показати весь коментар
04.07.2020 00:35 Відповісти
«С сентября 2017 - доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова.«

Драгоманова - сборище малороссов
показати весь коментар
04.07.2020 00:41 Відповісти
Це рівень палікмахєрного факультету паплавського)))
показати весь коментар
04.07.2020 07:23 Відповісти
Давайте вже новає літцо - Лєнку з Кварталу, наприклад.
показати весь коментар
04.07.2020 08:09 Відповісти
Верещучка з кожним днем стає схожою на Масейчучку. Куди будете їхати пані жити після обсирона восени вашої недалекої команди? Чи Вам стид очі не коле? Ви пропонуєте провести аудіт діяльності голови нацбанку, а не бажаєте перевірити діяльність і призначення працівників ДБР, які кожного дня роблять диверсії проти України? Чи вилучення клістронів пустяк?
показати весь коментар
04.07.2020 10:47 Відповісти
Багато говорить тіпа умно...
показати весь коментар
04.07.2020 13:51 Відповісти
Пора Лєну "квартальную видвігать''!...
показати весь коментар
04.07.2020 13:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 