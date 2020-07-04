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Милованов о возможном назначении на должность главы НБУ: "Это невозможно"

Милованов о возможном назначении на должность главы НБУ:

Экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что не собирается и не может стать новым главой Нацбанка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в перерыве "Свободы слова с Савиком Шустером", комментируя слухи о том, что он рассматривается как возможный кандидат на главу НБУ.

"Это невозможно. Есть закон об НБУ и Кабмине, который требует, чтобы такой человек, как я, после завершения срока полномочий министра должен был ждать один год. То есть разговор обо мне может быть только с марта следующего года", - сказал Милованов.

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По его словам, он сейчас планирует подтянуть знания в таких отраслях экономики, как энергетика и инфраструктура. А "через один-два политических цикла с радостью хотел бы помочь стране".

Милованов был министром экономики с 29 августа 2019 года до 4 марта 2020 года.

После отставки правительства он вернулся на должность президента Киевской школы экономики.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

3 июля Верховная Рада поддержала отставку Смолия с должности главы Национального банка Украины.

НБУ (4836) Милованов Тимофей (289)


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Топ комментарии
+5
Назначение нового главы НБУ

Милованов о возможном назначении на должность главы НБУ: "Это невозможно" - Цензор.НЕТ 4145
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04.07.2020 12:00
+4
"А "через один-два политических цикла с радостью хотел бы помочь стране"Источник: https://censor.net/n3206056"
Переделывая старый анекдот:
- Возьмите меня главой НБУ
- Вы что ***...ый?
- Да, и у меня новое лицо.
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04.07.2020 12:05
+3
Ну и зря. Пусть бы шел главой НБУ. Больше ада. Хуже не будет.
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04.07.2020 11:45
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Ну и зря. Пусть бы шел главой НБУ. Больше ада. Хуже не будет.
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04.07.2020 11:45 Ответить
Для нас?
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04.07.2020 11:46 Ответить
быстрее обвалится - быстрее начнем строить заново
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04.07.2020 12:26 Ответить
Для дебилов нет ничего невозможного, все возможно. Могут назначить и Сивуху.
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04.07.2020 13:30 Ответить
Денис М., неплохой кандидат, у него люди сами деньги платят что бы в камеру попасть.
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04.07.2020 11:45 Ответить
Это тот который говорил - теплая зима помешала экономике расти?ему даже метлу нужно вручать для работы только после многомесячного инструктирования.
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04.07.2020 11:46 Ответить
Ага, "после отставки правительства вернулся на должность президента Киевской школы экономики". На самом деле, на должность директора детского садика. Экономики.
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04.07.2020 12:28 Ответить
Не бачу сенсу змінювати просоросівського голову НБУ на міністра із соросівського уряду Гончарука.
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04.07.2020 11:48 Ответить
Милованов о возможном назначении на должность главы НБУ: "Это невозможно" - Цензор.НЕТ 2365
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04.07.2020 11:52 Ответить
"Шило на ... Мило... ванова" (с)
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04.07.2020 11:57 Ответить
Яки ж ви зебіли кумедні. Це той уряд Гончарука який зробив більше ніж усі уряди до нього? За версією твого Блазня звісно.
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04.07.2020 12:18 Ответить
Одна буква пропущена. Не "зробив", а "заробив". "Заробив" (тобто вкрав) більше, ніж усі уряди до нього.
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04.07.2020 12:30 Ответить
Фе.
Он клоуна президентом поставили - й країна так і лишилась на дні. Це шукають чергового клоуна, щоб з дна не вилазити.
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04.07.2020 11:53 Ответить
Милованов остання надьожа Беніфація
Benja drank nacht America!
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04.07.2020 11:59 Ответить
Назначение нового главы НБУ

Милованов о возможном назначении на должность главы НБУ: "Это невозможно" - Цензор.НЕТ 4145
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04.07.2020 12:00 Ответить
"А "через один-два политических цикла с радостью хотел бы помочь стране"Источник: https://censor.net/n3206056"
Переделывая старый анекдот:
- Возьмите меня главой НБУ
- Вы что ***...ый?
- Да, и у меня новое лицо.
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04.07.2020 12:05 Ответить
Перевожу: не ребятки, спасибо, я хоть и зебил, но не настолько
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04.07.2020 12:07 Ответить
Навіть із зебілів ніхто не хоче мати справу із зебілами. А можливо у зебілів закінчилися зебіли.
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04.07.2020 12:14 Ответить
Милованов, ещё будучи министром, говорил, что на президентских выборах голосовал за Порошенко.
Всё зелёное кодло после этих слов впало в ступор, раскрыв рот.
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04.07.2020 12:14 Ответить
Перейменують НБУ на ОНБУ і призначать кого захочуть. Хіба не так зелені брехуни обходять закони.
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04.07.2020 12:17 Ответить
кандидаты на главу НБУ с неприличным смехом разбегаются в разные стороны
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04.07.2020 12:20 Ответить
На посаді голови НБУ може бути злодій,аферист - але тільки не дебіл - сказав Мілованов...А я буду далі ходити по телеефірам,де цінують мою дебільну точку зору...
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04.07.2020 12:33 Ответить
Гопнікі на посадах це сумно. мієлованов, йєрмак, якут, котлета, дуб, портянка, трєтья
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04.07.2020 12:43 Ответить
Цей, на відміну від ЗЄ, хоч усвідомлює свою профнепридатність.
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04.07.2020 12:54 Ответить
Наркомана главой НБУ? Эпично.
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04.07.2020 13:26 Ответить
нас имеют а мы крепчаем?)))
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04.07.2020 19:03 Ответить
Рыги тигипко с хорошковским еще не пристроены, куда там Милованову.
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04.07.2020 13:47 Ответить
кстати милованов более адекватный чем зеля и его гопота
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04.07.2020 17:21 Ответить
то что это дегенерат 100%, нет сомнения.где этот говно взялось в стране?)))
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04.07.2020 18:48 Ответить
 
 