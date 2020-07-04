Милованов о возможном назначении на должность главы НБУ: "Это невозможно"

Экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что не собирается и не может стать новым главой Нацбанка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в перерыве "Свободы слова с Савиком Шустером", комментируя слухи о том, что он рассматривается как возможный кандидат на главу НБУ.

"Это невозможно. Есть закон об НБУ и Кабмине, который требует, чтобы такой человек, как я, после завершения срока полномочий министра должен был ждать один год. То есть разговор обо мне может быть только с марта следующего года", - сказал Милованов.

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По его словам, он сейчас планирует подтянуть знания в таких отраслях экономики, как энергетика и инфраструктура. А "через один-два политических цикла с радостью хотел бы помочь стране".

Милованов был министром экономики с 29 августа 2019 года до 4 марта 2020 года.

После отставки правительства он вернулся на должность президента Киевской школы экономики.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

3 июля Верховная Рада поддержала отставку Смолия с должности главы Национального банка Украины.