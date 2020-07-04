Милованов про можливе призначення на посаду глави НБУ: "Це неможливо"

Ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що не збирається і не може стати новим главою Нацбанку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час перерви передачі "Свобода слова із Савіком Шустером", коментуючи чутки про те, що його розглядають як можливого кандидат на главу НБУ.

"Це неможливо. Є закон про НБУ та Кабміні, який вимагає, щоб така людина, як я, після завершення терміну повноважень міністра чекала один рік. Тобто розмова щодо мене може бути лише з березня наступного року", - сказав Милованов.

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За його словами, він зараз планує підтягнути знання в таких галузях економіки, як енергетика та інфраструктура. А "через один-два політичні цикли з радістю хотів би допомогти країні".

Милованов був міністром економіки з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року.

Після відставки уряду він повернувся на посаду президента Київської школи економіки.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.