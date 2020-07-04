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Новини
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Милованов про можливе призначення на посаду глави НБУ: "Це неможливо"

Милованов про можливе призначення на посаду глави НБУ:

Ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що не збирається і не може стати новим главою Нацбанку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час перерви передачі "Свобода слова із Савіком Шустером", коментуючи чутки про те, що його розглядають як можливого кандидат на главу НБУ.

"Це неможливо. Є закон про НБУ та Кабміні, який вимагає, щоб така людина, як я, після завершення терміну повноважень міністра чекала один рік. Тобто розмова щодо мене може бути лише з березня наступного року", - сказав Милованов.

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За його словами, він зараз планує підтягнути знання в таких галузях економіки, як енергетика та інфраструктура. А "через один-два політичні цикли з радістю хотів би допомогти країні".

Милованов був міністром економіки з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року.

Після відставки уряду він повернувся на посаду президента Київської школи економіки.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Автор: 

НБУ (10401) Милованов Тимофій (417)


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Топ коментарі
+5
Назначение нового главы НБУ

Милованов о возможном назначении на должность главы НБУ: "Это невозможно" - Цензор.НЕТ 4145
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04.07.2020 12:00
+4
"А "через один-два политических цикла с радостью хотел бы помочь стране"Источник: https://censor.net/n3206056"
Переделывая старый анекдот:
- Возьмите меня главой НБУ
- Вы что ***...ый?
- Да, и у меня новое лицо.
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04.07.2020 12:05
+3
Ну и зря. Пусть бы шел главой НБУ. Больше ада. Хуже не будет.
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04.07.2020 11:45
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Ну и зря. Пусть бы шел главой НБУ. Больше ада. Хуже не будет.
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04.07.2020 11:45 Відповісти
Для нас?
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04.07.2020 11:46 Відповісти
быстрее обвалится - быстрее начнем строить заново
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04.07.2020 12:26 Відповісти
Для дебилов нет ничего невозможного, все возможно. Могут назначить и Сивуху.
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04.07.2020 13:30 Відповісти
Денис М., неплохой кандидат, у него люди сами деньги платят что бы в камеру попасть.
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04.07.2020 11:45 Відповісти
Это тот который говорил - теплая зима помешала экономике расти?ему даже метлу нужно вручать для работы только после многомесячного инструктирования.
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04.07.2020 11:46 Відповісти
Ага, "после отставки правительства вернулся на должность президента Киевской школы экономики". На самом деле, на должность директора детского садика. Экономики.
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04.07.2020 12:28 Відповісти
Не бачу сенсу змінювати просоросівського голову НБУ на міністра із соросівського уряду Гончарука.
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04.07.2020 11:48 Відповісти
Милованов о возможном назначении на должность главы НБУ: "Это невозможно" - Цензор.НЕТ 2365
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04.07.2020 11:52 Відповісти
"Шило на ... Мило... ванова" (с)
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04.07.2020 11:57 Відповісти
Яки ж ви зебіли кумедні. Це той уряд Гончарука який зробив більше ніж усі уряди до нього? За версією твого Блазня звісно.
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04.07.2020 12:18 Відповісти
Одна буква пропущена. Не "зробив", а "заробив". "Заробив" (тобто вкрав) більше, ніж усі уряди до нього.
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04.07.2020 12:30 Відповісти
Фе.
Он клоуна президентом поставили - й країна так і лишилась на дні. Це шукають чергового клоуна, щоб з дна не вилазити.
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04.07.2020 11:53 Відповісти
Милованов остання надьожа Беніфація
Benja drank nacht America!
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04.07.2020 11:59 Відповісти
Назначение нового главы НБУ

Милованов о возможном назначении на должность главы НБУ: "Это невозможно" - Цензор.НЕТ 4145
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04.07.2020 12:00 Відповісти
"А "через один-два политических цикла с радостью хотел бы помочь стране"Источник: https://censor.net/n3206056"
Переделывая старый анекдот:
- Возьмите меня главой НБУ
- Вы что ***...ый?
- Да, и у меня новое лицо.
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04.07.2020 12:05 Відповісти
Перевожу: не ребятки, спасибо, я хоть и зебил, но не настолько
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04.07.2020 12:07 Відповісти
Навіть із зебілів ніхто не хоче мати справу із зебілами. А можливо у зебілів закінчилися зебіли.
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04.07.2020 12:14 Відповісти
Милованов, ещё будучи министром, говорил, что на президентских выборах голосовал за Порошенко.
Всё зелёное кодло после этих слов впало в ступор, раскрыв рот.
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04.07.2020 12:14 Відповісти
Перейменують НБУ на ОНБУ і призначать кого захочуть. Хіба не так зелені брехуни обходять закони.
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04.07.2020 12:17 Відповісти
кандидаты на главу НБУ с неприличным смехом разбегаются в разные стороны
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04.07.2020 12:20 Відповісти
На посаді голови НБУ може бути злодій,аферист - але тільки не дебіл - сказав Мілованов...А я буду далі ходити по телеефірам,де цінують мою дебільну точку зору...
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04.07.2020 12:33 Відповісти
Гопнікі на посадах це сумно. мієлованов, йєрмак, якут, котлета, дуб, портянка, трєтья
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04.07.2020 12:43 Відповісти
Цей, на відміну від ЗЄ, хоч усвідомлює свою профнепридатність.
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04.07.2020 12:54 Відповісти
Наркомана главой НБУ? Эпично.
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04.07.2020 13:26 Відповісти
нас имеют а мы крепчаем?)))
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04.07.2020 19:03 Відповісти
Рыги тигипко с хорошковским еще не пристроены, куда там Милованову.
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04.07.2020 13:47 Відповісти
кстати милованов более адекватный чем зеля и его гопота
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04.07.2020 17:21 Відповісти
то что это дегенерат 100%, нет сомнения.где этот говно взялось в стране?)))
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04.07.2020 18:48 Відповісти
 
 