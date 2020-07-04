Преследование Порошенко возвращает Украину во времена Януковича, - Квасьневский

Бывший президент Польши Александр Квасьневский утверждает, что политические преследования пятого президента Петра Порошенко и других оппозиционеров, волонтеров и активистов очень напоминают времена Януковича и точно не способствуют европейской интеграции Украины.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.

"Идея политического реванша достаточно сильна среди некоторых украинских политиков. Она неправильная, опасная, но это, на мой взгляд, объясняет, почему идет такой процесс", - считает Квасьневский.

Как известно, сопредседатели мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский 1 июля, в день заседания Печерского суда по делу Порошенко обнародовали заявление против политических преследований в Украине.

"Мы с Коксом решили написать наше заявление, потому что знаем, как было в 12 - 14 годах во время президентства Януковича. Мы тогда от имени Европарламента приехали в Украину, чтобы помочь договориться с ЕС подписать Соглашение об ассоциации и решить главную проблему политических заключенных, политиков, которые были тогда в тюрьме. И конечно для Евросоюза, для Европейского парламента было абсолютно неприемлемо, что страна, которая стремится быть вместе с Европой, нарушает основные принципы ЕС - право, законы, независимые суды, а не политическое влияние на правосудие", - напомнил экс-президент Польши.

"Мы все-таки думали, что вернуться к этим временам 12-14 годов будет невозможно. К сожалению, мы видим, что это сейчас происходит", - предостерегает Квасьневский.

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"Когда мы написали это заявление с Коксом, мы, конечно, имели в виду не только Петра Порошенко. Мы думали о всех, кто сегодня стали жертвами системы политического давления на правосудие, на суды, на судей, на всю судебную процедуру", - подчеркнул Квасьневский.

Он также отметил, что для Порошенко это заявление было сюрпризом. "Мы не говорили об этом. Однако наша позиция не была сюрпризом, ведь еще год назад уже была первая информация, что новый президент хочет посадить бывшего президента. Я сказал тогда в интервью BBC, что это будет большой ошибкой. Если Украина пойдет по пути политического реванша - это не будет воспринято. Это будет политическая ошибка. И тогда Порошенко сказал во время встречи, что он благодарен за мои слова, ведь они показали, как демократические политики понимают все, что происходит в Украине против бывшего президента", - рассказал Квасьневский.

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Он отметил, что реакция мира на политические преследования в Украине является очень критической.

"Конечно, страны, где главным принципом не только политики, но и государства является верховенство закона, Конституция, независимые суды, - за эту историю Украину будут сильно критиковать. Президент Зеленский говорит, что Украина хочет быть внутри европейской системы. Она стремится быть членом ЕС и НАТО. Конечно, если суды не будут независимыми, если власть будет влиять на суды, законы, судебную процедуру - это противоречит главному принципу ЕС и НАТО. Конечно, это усложнит этот процесс. Мы в каком-то смысле вернемся в 12 год, когда Европа сказала: мы подпишем Соглашение об ассоциации с Украиной, но если будет серьезная реформа судов и не будет политического влияния", - предостерегает Квасьневский.