Преследование Порошенко возвращает Украину во времена Януковича, - Квасьневский
Бывший президент Польши Александр Квасьневский утверждает, что политические преследования пятого президента Петра Порошенко и других оппозиционеров, волонтеров и активистов очень напоминают времена Януковича и точно не способствуют европейской интеграции Украины.
Об этом он заявил в эксклюзивном интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.
"Идея политического реванша достаточно сильна среди некоторых украинских политиков. Она неправильная, опасная, но это, на мой взгляд, объясняет, почему идет такой процесс", - считает Квасьневский.
Как известно, сопредседатели мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский 1 июля, в день заседания Печерского суда по делу Порошенко обнародовали заявление против политических преследований в Украине.
"Мы с Коксом решили написать наше заявление, потому что знаем, как было в 12 - 14 годах во время президентства Януковича. Мы тогда от имени Европарламента приехали в Украину, чтобы помочь договориться с ЕС подписать Соглашение об ассоциации и решить главную проблему политических заключенных, политиков, которые были тогда в тюрьме. И конечно для Евросоюза, для Европейского парламента было абсолютно неприемлемо, что страна, которая стремится быть вместе с Европой, нарушает основные принципы ЕС - право, законы, независимые суды, а не политическое влияние на правосудие", - напомнил экс-президент Польши.
"Мы все-таки думали, что вернуться к этим временам 12-14 годов будет невозможно. К сожалению, мы видим, что это сейчас происходит", - предостерегает Квасьневский.
"Когда мы написали это заявление с Коксом, мы, конечно, имели в виду не только Петра Порошенко. Мы думали о всех, кто сегодня стали жертвами системы политического давления на правосудие, на суды, на судей, на всю судебную процедуру", - подчеркнул Квасьневский.
Он также отметил, что для Порошенко это заявление было сюрпризом. "Мы не говорили об этом. Однако наша позиция не была сюрпризом, ведь еще год назад уже была первая информация, что новый президент хочет посадить бывшего президента. Я сказал тогда в интервью BBC, что это будет большой ошибкой. Если Украина пойдет по пути политического реванша - это не будет воспринято. Это будет политическая ошибка. И тогда Порошенко сказал во время встречи, что он благодарен за мои слова, ведь они показали, как демократические политики понимают все, что происходит в Украине против бывшего президента", - рассказал Квасьневский.
Он отметил, что реакция мира на политические преследования в Украине является очень критической.
"Конечно, страны, где главным принципом не только политики, но и государства является верховенство закона, Конституция, независимые суды, - за эту историю Украину будут сильно критиковать. Президент Зеленский говорит, что Украина хочет быть внутри европейской системы. Она стремится быть членом ЕС и НАТО. Конечно, если суды не будут независимыми, если власть будет влиять на суды, законы, судебную процедуру - это противоречит главному принципу ЕС и НАТО. Конечно, это усложнит этот процесс. Мы в каком-то смысле вернемся в 12 год, когда Европа сказала: мы подпишем Соглашение об ассоциации с Украиной, но если будет серьезная реформа судов и не будет политического влияния", - предостерегает Квасьневский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вообще Зеля всё меняет что было сделано Порошенко, не важно хорошо это или плохо было .. главное всё его уничтожить, месть жесточайшая за приватбанк конечно
Редакція Цензора, не порушуйте етику журналістів, не займайтесь підміною понять, бо Кваснєвський не утверждает, а ЗАЯВЛЯЕТ, там же далі по тексту ясна ПРЯМА МОВА:
- Об этом он заявил в эксклюзивном интервью https://www.5.ua/polityka/vplyv-vlady-na-sudy-i-zakon-uskladniuie-protses-vstupu-do-yes-i-nato-kvasnevskyi-218656.html?fbclid=IwAR2C4spZqfhi6g0UyTsAJitOeMw_ZC5tSFn8x9PydKi6fnSXonbydmcJ4J8 "5 каналу" , передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/n3206061
- "Мы с Коксом решили написать наше заявление, Источник: https://censor.net/n3206061
- "Когда мы написали это заявление, Источник: https://censor.net/n3206061
Так присоединяйтесь, приезжайте в следующий раз, давайте разорим его вместе!
Когда подойдёте до толпы порохоботов, спросите где здесь выплачивают деньги, но сначала узнайте где ближайшая травматология...
Тупицы дефективные!!!
ти давай "вкалуй"..!
"Як папа Карло"..
не нарацював на порохоботофермі навіть на чверть ставки!
Жлоб Барига так просто не заплатить ! )
НА ПУБЛІКУ...
і тому отримав право на
"першу ніч"дерибан України?
...
Кокс? - Оживился Зеленский.
Это фамилия такая, - С презрением ответили ему и продолжили обсуждать последние новости.
Аааа, - Разочарованно протянул Зеленский и продолжил задумчиво вертеть в руках айкос не замечая присутствующих.
Дійшли до крайньої межі
Зробили в війську грабежі
Ворожі Україні ДБР
Провівши обшуки в четвер.
Всі клістрони «повилучали»,
Щоб боєздатність ми втрачали.
Ракетні війська стали мертві
Своїми ж мародерами обдерті.
Порушили вони закони знову,
Бо мали лиш на огляд постанову.
Ті ж прилади з ракет забрали,
І захист України зруйнували.
Кому всю інформацію здали?
І що вам за цю послугу дали?
Хто дав команду це робити?
Щоб нашу армію в тилу добити?
То ж відкривайте нову справу
Та йдіть всі для підсудних лаву.
Начштабу і міністру оборони,
Над вами вже закаркали ворони,
Щоб випускали кулі в скроні
За бруд й ганьбу на вашому погоні.
Верховний про диверсію цю знав?
І «тельнік» на собі за ніч порвав?
Бо йде до нас вороже військо,
Й воно велике знає цей хлопчисько.
А ДБРовці хоч в армії служили?
Чи тільки наших в Києві ловили?
Краще на них надіти однострій
Та хай в окопи йде сепарський рій.
Бо їм щоб Порошенко посадити,
То можна армію всю розвалити.
02.07.2020 р.
Анатолій Березенський
Злочевський був міністром екологіїї РАНІШЕ.
Яким чином ти Зеленського приплів?
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує кримінальне провадження за підозрою вчинення у 2010-2012 роках неправомірних дій чиновниками Мінекології під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами підприємствам, засновником яких є газовидобувна компанія Burisma Limited, кінцевим бенефіціарним власником якої є ексміністр екології Микола Злочевський.
Таким чином розслідування не охоплює 2014 рік, коли відбулися зміни в складі правління цієї компанії, та які нині є предметом міжнародної уваги, повідомило бюро у п'ятницю, 27 вересня 2018.
"Перевірка діяльності членів правління приватних суб'єктів господарювання у періоди, які не мають відношення до охоплюваного періоду можливого вчинення кримінального злочину (2010-2012 роки - Ред.), не є завданням НАБУ", - наголосили в бюро.
ХАРОШ лезть во внутренние дела суверенного гос-ва!!!!...и защищать вора.
Что-то квасневского не слыхать по крыму и дамбасу.
https://burisma-group.com/eng/director/aleksander-kwasniewski/