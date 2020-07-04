РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5795 посетителей онлайн
Новости
4 958 159

Преследование Порошенко возвращает Украину во времена Януковича, - Квасьневский

Преследование Порошенко возвращает Украину во времена Януковича, - Квасьневский

Бывший президент Польши Александр Квасьневский утверждает, что политические преследования пятого президента Петра Порошенко и других оппозиционеров, волонтеров и активистов очень напоминают времена Януковича и точно не способствуют европейской интеграции Украины.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.

"Идея политического реванша достаточно сильна среди некоторых украинских политиков. Она неправильная, опасная, но это, на мой взгляд, объясняет, почему идет такой процесс", - считает Квасьневский.

Как известно, сопредседатели мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский 1 июля, в день заседания Печерского суда по делу Порошенко обнародовали заявление против политических преследований в Украине.

"Мы с Коксом решили написать наше заявление, потому что знаем, как было в 12 - 14 годах во время президентства Януковича. Мы тогда от имени Европарламента приехали в Украину, чтобы помочь договориться с ЕС подписать Соглашение об ассоциации и решить главную проблему политических заключенных, политиков, которые были тогда в тюрьме. И конечно для Евросоюза, для Европейского парламента было абсолютно неприемлемо, что страна, которая стремится быть вместе с Европой, нарушает основные принципы ЕС - право, законы, независимые суды, а не политическое влияние на правосудие", - напомнил экс-президент Польши.

"Мы все-таки думали, что вернуться к этим временам 12-14 годов будет невозможно. К сожалению, мы видим, что это сейчас происходит", - предостерегает Квасьневский.

Читайте также: Порошенко в интервью BBC: Дела против меня - это месть неопытного политика и "пятой колонны" Кремля

"Когда мы написали это заявление с Коксом, мы, конечно, имели в виду не только Петра Порошенко. Мы думали о всех, кто сегодня стали жертвами системы политического давления на правосудие, на суды, на судей, на всю судебную процедуру", - подчеркнул Квасьневский.

Он также отметил, что для Порошенко это заявление было сюрпризом. "Мы не говорили об этом. Однако наша позиция не была сюрпризом, ведь еще год назад уже была первая информация, что новый президент хочет посадить бывшего президента. Я сказал тогда в интервью BBC, что это будет большой ошибкой. Если Украина пойдет по пути политического реванша - это не будет воспринято. Это будет политическая ошибка. И тогда Порошенко сказал во время встречи, что он благодарен за мои слова, ведь они показали, как демократические политики понимают все, что происходит в Украине против бывшего президента", - рассказал Квасьневский.

Читайте также: Президентский рейтинг Зеленского упал до 34,6%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Он отметил, что реакция мира на политические преследования в Украине является очень критической.

"Конечно, страны, где главным принципом не только политики, но и государства является верховенство закона, Конституция, независимые суды, - за эту историю Украину будут сильно критиковать. Президент Зеленский говорит, что Украина хочет быть внутри европейской системы. Она стремится быть членом ЕС и НАТО. Конечно, если суды не будут независимыми, если власть будет влиять на суды, законы, судебную процедуру - это противоречит главному принципу ЕС и НАТО. Конечно, это усложнит этот процесс. Мы в каком-то смысле вернемся в 12 год, когда Европа сказала: мы подпишем Соглашение об ассоциации с Украиной, но если будет серьезная реформа судов и не будет политического влияния", - предостерегает Квасьневский.

Зеленский Владимир (20482) Квасьневский Александр (308) Порошенко Петр (19606)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Твоих братьев кацапов Порох сотнями сажал, а Зеля всех повыпускал
показать весь комментарий
04.07.2020 12:35
+15
дарагой гебнявий! пріхадітє нас асвабаждать ат внєшнєга управлєнія!
ми хатім, штаби ***** намі управляло із бункєра, как вамі!
показать весь комментарий
04.07.2020 12:37
+15
А-га, - 15.000 добровольцев посадил клятый пеппа. Хорошо хоть зеля всех отпустил)
показать весь комментарий
04.07.2020 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
так Зеля для того и был поставлен Коломойским в роль прездента что б мстить Порошенко
Вообще Зеля всё меняет что было сделано Порошенко, не важно хорошо это или плохо было .. главное всё его уничтожить, месть жесточайшая за приватбанк конечно
показать весь комментарий
04.07.2020 12:50 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/3/c/9/c/3c9cfbd678dec37e36ff0ded41db39dc/original.jpg«Бывший президент Польши Александр Квасьневский утверждает, что политические преследования пятого президента Петра Порошенко и других оппозиционеров, волонтеров и активистов очень напоминают времена Януковича Источник: https://censor.net/n3206061»

Редакція Цензора, не порушуйте етику журналістів, не займайтесь підміною понять, бо Кваснєвський не утверждает, а ЗАЯВЛЯЕТ, там же далі по тексту ясна ПРЯМА МОВА:
- Об этом он заявил в эксклюзивном интервью https://www.5.ua/polityka/vplyv-vlady-na-sudy-i-zakon-uskladniuie-protses-vstupu-do-yes-i-nato-kvasnevskyi-218656.html?fbclid=IwAR2C4spZqfhi6g0UyTsAJitOeMw_ZC5tSFn8x9PydKi6fnSXonbydmcJ4J8 "5 каналу" , передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/n3206061
- "Мы с Коксом решили написать наше заявление, Источник: https://censor.net/n3206061
- "Когда мы написали это заявление, Источник: https://censor.net/n3206061
показать весь комментарий
04.07.2020 12:52 Ответить
еще один, который в буризме в наблюдательном совете, за 100 000дол в месяц
показать весь комментарий
04.07.2020 12:54 Ответить
Квас с коксом- и кто же наркоман ?
показать весь комментарий
04.07.2020 13:05 Ответить
Зефелитики раскукарекались подогреваемые ботами из кремля, что «Порох проплачивает людям».
Так присоединяйтесь, приезжайте в следующий раз, давайте разорим его вместе!
Когда подойдёте до толпы порохоботов, спросите где здесь выплачивают деньги, но сначала узнайте где ближайшая травматология...
Тупицы дефективные!!!
показать весь комментарий
04.07.2020 13:05 Ответить
Хуторский..
ти давай "вкалуй"..!
"Як папа Карло"..

не нарацював на порохоботофермі навіть на чверть ставки!
Жлоб Барига так просто не заплатить ! )
показать весь комментарий
04.07.2020 14:22 Ответить
Так фуйло з бенею та олігархами для цього в його вибори бабло і вкладали. Щоб повернути свавілля часів овоча, та відмову від ЄС і НАТО. Та ж риторика. " Мы хАтим, но еще не готовы. Вот когда будем готовы, лет через надцать, тогда..."
показать весь комментарий
04.07.2020 13:10 Ответить
А що державна зрада це політичне переслідування?
показать весь комментарий
04.07.2020 13:10 Ответить
Ботів в чаті учити-це всерівно що свиню вчити говорити. Вся сепарня і кацапська сволота обливає лайном Порошенко. А причина одна--він не став на коліна перед фашистом путіним.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:18 Ответить
Вони скоро його будуть більше боятися, чим Бандеру. Які кацапи сцикуни. Тільки починаєш від цієї шобли захищатися, як вони тебе починають ненавидіти і звичайно боятися. Порошенко все робив і робить правильно. Пережили Януковича, переживемо і Беню з його сепарським кварталом. Але "квартал" цієї ганьби не переживе. Як там квиточки Юзік успішно продає? Чи нарід не бажає ходити?
показать весь комментарий
04.07.2020 13:32 Ответить
Податки за ліпецьку фабрику платив справно, електроенергію на Крим постачав, торгував з партньорами - чого йому на коліна ставати?
показать весь комментарий
04.07.2020 14:18 Ответить
Бізнес-партнер Медведчука красиво зіграв роль Патріота..
НА ПУБЛІКУ...

і тому отримав право на "першу ніч" дерибан України?
показать весь комментарий
04.07.2020 14:19 Ответить
А Квасневский заступился не за Порошенка он просто против политики Зеленского если б Зе был умнее он бы понял что запад скоро к нему будет относится как к Януковичу и ему капец
показать весь комментарий
04.07.2020 13:19 Ответить
Пародия на Рыбникова:
...

Кокс? - Оживился Зеленский.
Это фамилия такая, - С презрением ответили ему и продолжили обсуждать последние новости.
Аааа, - Разочарованно протянул Зеленский и продолжил задумчиво вертеть в руках айкос не замечая присутствующих.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:20 Ответить
ЗЛОЧИН ДБР
Дійшли до крайньої межі
Зробили в війську грабежі
Ворожі Україні ДБР
Провівши обшуки в четвер.
Всі клістрони «повилучали»,
Щоб боєздатність ми втрачали.
Ракетні війська стали мертві
Своїми ж мародерами обдерті.
Порушили вони закони знову,
Бо мали лиш на огляд постанову.
Ті ж прилади з ракет забрали,
І захист України зруйнували.
Кому всю інформацію здали?
І що вам за цю послугу дали?
Хто дав команду це робити?
Щоб нашу армію в тилу добити?
То ж відкривайте нову справу
Та йдіть всі для підсудних лаву.
Начштабу і міністру оборони,
Над вами вже закаркали ворони,
Щоб випускали кулі в скроні
За бруд й ганьбу на вашому погоні.
Верховний про диверсію цю знав?
І «тельнік» на собі за ніч порвав?
Бо йде до нас вороже військо,
Й воно велике знає цей хлопчисько.
А ДБРовці хоч в армії служили?
Чи тільки наших в Києві ловили?
Краще на них надіти однострій
Та хай в окопи йде сепарський рій.
Бо їм щоб Порошенко посадити,
То можна армію всю розвалити.
02.07.2020 р.
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
04.07.2020 13:21 Ответить
...а преследование Кучмы возвращает нас во времена Кравчука )
показать весь комментарий
04.07.2020 13:22 Ответить
Порошенко брехло,олігарх і агент *****,попросту він противник Коломойши і Блазня-малороса,жодна з цих банд не переймається національними інтересами.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:23 Ответить
Так Квасневский тоже проходит по делу Бурисмы
показать весь комментарий
04.07.2020 13:27 Ответить
Конечно, ещё он Петин собутыльник.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:30 Ответить
А Злочевський українець? Тоді Бурісма українська компанія і молодий, новий, президент не має до неї ніякого відношення.Так?
показать весь комментарий
04.07.2020 13:50 Ответить
особливо тупим..
Злочевський був міністром екологіїї РАНІШЕ.

Яким чином ти Зеленського приплів?
показать весь комментарий
04.07.2020 14:12 Ответить
как может солнцеликий зе быть причастным к коррупции?))) да не может такого быть. вы все врете, и экономика не падает а только растет)))) бараны
показать весь комментарий
04.07.2020 16:45 Ответить
Хахаах,Квас - а ты что не знаешь,что потроху во времена Януковича было хорошо,он прекрасно схематозничал на должности министра и никто его не арестовывал?
показать весь комментарий
04.07.2020 13:50 Ответить
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D1%94-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-burisma-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD/a-50612995 Як "працювало" НАБУ у часи порошенко(2018) по "справі Байдена" :



Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує кримінальне провадження за підозрою вчинення у 2010-2012 роках неправомірних дій чиновниками Мінекології під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами підприємствам, засновником яких є газовидобувна компанія Burisma Limited, кінцевим бенефіціарним власником якої є ексміністр екології Микола Злочевський.


Таким чином розслідування не охоплює 2014 рік, коли відбулися зміни в складі правління цієї компанії, та які нині є предметом міжнародної уваги, повідомило бюро у п'ятницю, 27 вересня 2018.
"Перевірка діяльності членів правління приватних суб'єктів господарювання у періоди, які не мають відношення до охоплюваного періоду можливого вчинення кримінального злочину (2010-2012 роки - Ред.), не є завданням НАБУ", - наголосили в бюро.
показать весь комментарий
04.07.2020 14:15 Ответить
вот слова сабжа по кликухе "порох" https://lb.ua/news/2015/04/27/303172_poroshenko_ukraine_ostalos.html Порошенко: в Украине не осталось неприкасаемых Президент написал статью для ведущей газеты Великобритании.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:52 Ответить
Квасьневский теперь порохобот
показать весь комментарий
04.07.2020 15:12 Ответить
Пецюня с 98-го года госслужащий, которым запрещено заниматься бизнесом и в чем тогда проблема его закрыть?)
показать весь комментарий
04.07.2020 15:24 Ответить
Как сказал Порошенко, получив 40 миллионов долларов взятки от Злочевского за закрытие дела, Коля - хороший человек. А при Зеленском такие взятки вскрываются и преследуются, очевидная зрада.
показать весь комментарий
04.07.2020 15:38 Ответить
а вот статью Кравчука, первого президента на цензоре не напечатают, где он говорит насколько ему стыдно за порошенко......
показать весь комментарий
04.07.2020 15:54 Ответить
мне стыдно что кравчук еще на свободе, коммуняка
показать весь комментарий
04.07.2020 16:43 Ответить
Кравчука-комуняку на гіляку, а порохобаригу на нари, а ж2 в Біробіджан.
показать весь комментарий
04.07.2020 22:04 Ответить
интересно чем квасневский занимался в бурисме, его работа оценвалась так же как байдена младшего, но в Польше это мало кого волнует, наверное потому что Квасневский больше не претендует на президентсткое кресло
показать весь комментарий
04.07.2020 16:01 Ответить
Во времена Януковича Порошенко был министром, какой возврат?
показать весь комментарий
04.07.2020 16:02 Ответить
А еще раньше служил в армии.
показать весь комментарий
04.07.2020 16:25 Ответить
Уточню - в советской.
показать весь комментарий
05.07.2020 10:12 Ответить
А какая разница в какой служить и от какой уклоняться?
показать весь комментарий
05.07.2020 11:47 Ответить
а у нас лучший мер чернигова голосовал за законы 16.01.2014 и что?
показать весь комментарий
04.07.2020 16:42 Ответить
місце порашенка- поруч з януковичем і медведчуком назавжди
показать весь комментарий
04.07.2020 16:28 Ответить
одно радует что зеля закончит как янек
показать весь комментарий
04.07.2020 16:40 Ответить
Это уйдёт живой-здоровый за бугор со всей народной казной?
показать весь комментарий
04.07.2020 18:56 Ответить
та падажжи, еще петенька не закончил как янек, а ты уже о зеле пишешь
показать весь комментарий
04.07.2020 20:23 Ответить
Как бы не хуже...
показать весь комментарий
05.07.2020 10:13 Ответить
та какое "преследование", так, по телевизиру только показывают, для массы, и всё, они, вообще дружат, семьями, только признаться стесняются....
показать весь комментарий
04.07.2020 20:21 Ответить
Квас забродив, що соєвий бабла підкинув?
показать весь комментарий
04.07.2020 22:05 Ответить
https://gordonua.com/publications/deystviya-poroshenko-yavlyayutsya-priskorbnym-neuvazheniem-k-sudu-i-ne-dostoyny-dolzhnosti-prezidenta-kravchuk-1507447.html

ХАРОШ лезть во внутренние дела суверенного гос-ва!!!!...и защищать вора.
Что-то квасневского не слыхать по крыму и дамбасу.
показать весь комментарий
05.07.2020 11:11 Ответить
Оля ля! Вот так так! А мы и не знали что Зе притесняет порохнявого...Так это потому порохнявый митингует на улицах и участвует в телеэфирах? Со слов Квасьневского можно подумать что порошенко вот вот посадят...Куда там! Если бы....
показать весь комментарий
05.07.2020 11:15 Ответить
Як казали совкові політичні оглядачі: "міждународная абчєствєнность возмущєна!"

Переслідування Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Кваснєвський - Цензор.НЕТ 7619
https://burisma-group.com/eng/director/aleksander-kwasniewski/
показать весь комментарий
05.07.2020 14:58 Ответить
Переслідування Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Кваснєвський - Цензор.НЕТ 2260
показать весь комментарий
06.07.2020 21:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 