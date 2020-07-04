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Переслідування Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Кваснєвський

Переслідування Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Кваснєвський

Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський стверджує, що політичні переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка та інших опозиціонерів, волонтерів та активістів дуже нагадують часи Януковича і точно не сприяють європейській інтеграції України.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"Ідея політичного реваншу досить сильна серед деяких українських політиків. Вона неправильна, небезпечна, але це, на мій погляд, пояснює, чому відбувається такий процес", - вважає Кваснєвський.

Як відомо, співголови моніторингової місії Європейського парламенту Пет Кокс і Олександр Кваснєвський 1 липня, в день засідання Печерського суду у справі Порошенка, оприлюднили заяву проти політичних переслідувань в Україні.

"Ми з Коксом вирішили написати нашу заяву, бо знаємо, як було в 2012-2014 роках за часів президентства Януковича. Ми тоді від імені Європарламенту приїхали в Україну, щоб допомогти домовитися з ЄС підписати Угоду про асоціацію і вирішити головну проблему політичних в’язнів, політиків, які були тоді в тюрмі. І, звичайно, для Євросоюзу, для Європейського парламенту було абсолютно неприйнятно, що країна, яка прагне бути разом із Європою, порушує основні принципи ЄС - право, закони, незалежні суди, а не політичний вплив на правосуддя", - нагадав експрезидент Польщі.

"Ми все-таки думали, що повернутися до ситуації  2012-2014 років буде неможливо. На жаль, ми бачимо, що це зараз відбувається", - застерігає Кваснєвський.

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"Коли ми написали цю заяву з Коксом, ми, звичайно, мали на увазі не лише Петра Порошенка. Ми думали про всіх, хто сьогодні став жертвою системи політичного тиску на правосуддя, на суди, на суддів, на всю судову процедуру", - підкреслив Кваснєвський.

Він також зазначив, що для Порошенка ця заява не була сюрпризом. "Ми не говорили про це. Однак наша позиція не була сюрпризом, адже ще рік тому вже була перша інформація, що новий президент хоче посадити колишнього президента. Я сказав тоді в інтерв'ю BBC, що це буде великою помилкою. Якщо Україна піде шляхом політичного реваншу, це не буде сприйнято. Це буде політична помилка. І тоді Порошенко сказав під час зустрічі, що він вдячний за мої слова, адже вони показали, як демократичні політики розуміють все, що відбувається в Україні щодо колишнього президента", - розповів Кваснєвський.

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Він зазначив, що реакція світу на політичні переслідування в Україні є дуже критичною.

"Звичайно, країни, де головним принципом не тільки політики, а й держави є верховенство закону, Конституція, незалежні суди, за цю історію Україну будуть сильно критикувати. Президент Зеленський говорить, що Україна хоче бути всередині європейської системи. Вона прагне бути членом ЄС і НАТО. Звичайно, якщо суди не будуть незалежними, якщо влада буде впливати на суди, закони, судову процедуру, то це суперечить головному принципу ЄС і НАТО. Звичайно, це ускладнить цей процес. Ми якоюсь мірою повернемося в 2012 рік, коли Європа сказала:"Ми підпишемо Угоду про асоціацію з Україною, але якщо буде серйозна реформа судів і не буде політичного впливу", - застерігає Кваснєвський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Кваснєвський Олександр (35) Порошенко Петро (15180)


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Топ коментарі
+21
Твоих братьев кацапов Порох сотнями сажал, а Зеля всех повыпускал
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04.07.2020 12:35
+15
дарагой гебнявий! пріхадітє нас асвабаждать ат внєшнєга управлєнія!
ми хатім, штаби ***** намі управляло із бункєра, как вамі!
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04.07.2020 12:37
+15
А-га, - 15.000 добровольцев посадил клятый пеппа. Хорошо хоть зеля всех отпустил)
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04.07.2020 12:43
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так Зеля для того и был поставлен Коломойским в роль прездента что б мстить Порошенко
Вообще Зеля всё меняет что было сделано Порошенко, не важно хорошо это или плохо было .. главное всё его уничтожить, месть жесточайшая за приватбанк конечно
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04.07.2020 12:50 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/3/c/9/c/3c9cfbd678dec37e36ff0ded41db39dc/original.jpg«Бывший президент Польши Александр Квасьневский утверждает, что политические преследования пятого президента Петра Порошенко и других оппозиционеров, волонтеров и активистов очень напоминают времена Януковича Источник: https://censor.net/n3206061»

Редакція Цензора, не порушуйте етику журналістів, не займайтесь підміною понять, бо Кваснєвський не утверждает, а ЗАЯВЛЯЕТ, там же далі по тексту ясна ПРЯМА МОВА:
- Об этом он заявил в эксклюзивном интервью https://www.5.ua/polityka/vplyv-vlady-na-sudy-i-zakon-uskladniuie-protses-vstupu-do-yes-i-nato-kvasnevskyi-218656.html?fbclid=IwAR2C4spZqfhi6g0UyTsAJitOeMw_ZC5tSFn8x9PydKi6fnSXonbydmcJ4J8 "5 каналу" , передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/n3206061
- "Мы с Коксом решили написать наше заявление, Источник: https://censor.net/n3206061
- "Когда мы написали это заявление, Источник: https://censor.net/n3206061
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04.07.2020 12:52 Відповісти
еще один, который в буризме в наблюдательном совете, за 100 000дол в месяц
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04.07.2020 12:54 Відповісти
Квас с коксом- и кто же наркоман ?
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04.07.2020 13:05 Відповісти
Зефелитики раскукарекались подогреваемые ботами из кремля, что «Порох проплачивает людям».
Так присоединяйтесь, приезжайте в следующий раз, давайте разорим его вместе!
Когда подойдёте до толпы порохоботов, спросите где здесь выплачивают деньги, но сначала узнайте где ближайшая травматология...
Тупицы дефективные!!!
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04.07.2020 13:05 Відповісти
Хуторский..
ти давай "вкалуй"..!
"Як папа Карло"..

не нарацював на порохоботофермі навіть на чверть ставки!
Жлоб Барига так просто не заплатить ! )
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04.07.2020 14:22 Відповісти
Так фуйло з бенею та олігархами для цього в його вибори бабло і вкладали. Щоб повернути свавілля часів овоча, та відмову від ЄС і НАТО. Та ж риторика. " Мы хАтим, но еще не готовы. Вот когда будем готовы, лет через надцать, тогда..."
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04.07.2020 13:10 Відповісти
А що державна зрада це політичне переслідування?
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04.07.2020 13:10 Відповісти
Ботів в чаті учити-це всерівно що свиню вчити говорити. Вся сепарня і кацапська сволота обливає лайном Порошенко. А причина одна--він не став на коліна перед фашистом путіним.
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04.07.2020 13:18 Відповісти
Вони скоро його будуть більше боятися, чим Бандеру. Які кацапи сцикуни. Тільки починаєш від цієї шобли захищатися, як вони тебе починають ненавидіти і звичайно боятися. Порошенко все робив і робить правильно. Пережили Януковича, переживемо і Беню з його сепарським кварталом. Але "квартал" цієї ганьби не переживе. Як там квиточки Юзік успішно продає? Чи нарід не бажає ходити?
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04.07.2020 13:32 Відповісти
Податки за ліпецьку фабрику платив справно, електроенергію на Крим постачав, торгував з партньорами - чого йому на коліна ставати?
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04.07.2020 14:18 Відповісти
Бізнес-партнер Медведчука красиво зіграв роль Патріота..
НА ПУБЛІКУ...

і тому отримав право на "першу ніч" дерибан України?
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04.07.2020 14:19 Відповісти
А Квасневский заступился не за Порошенка он просто против политики Зеленского если б Зе был умнее он бы понял что запад скоро к нему будет относится как к Януковичу и ему капец
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04.07.2020 13:19 Відповісти
Пародия на Рыбникова:
...

Кокс? - Оживился Зеленский.
Это фамилия такая, - С презрением ответили ему и продолжили обсуждать последние новости.
Аааа, - Разочарованно протянул Зеленский и продолжил задумчиво вертеть в руках айкос не замечая присутствующих.
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04.07.2020 13:20 Відповісти
ЗЛОЧИН ДБР
Дійшли до крайньої межі
Зробили в війську грабежі
Ворожі Україні ДБР
Провівши обшуки в четвер.
Всі клістрони «повилучали»,
Щоб боєздатність ми втрачали.
Ракетні війська стали мертві
Своїми ж мародерами обдерті.
Порушили вони закони знову,
Бо мали лиш на огляд постанову.
Ті ж прилади з ракет забрали,
І захист України зруйнували.
Кому всю інформацію здали?
І що вам за цю послугу дали?
Хто дав команду це робити?
Щоб нашу армію в тилу добити?
То ж відкривайте нову справу
Та йдіть всі для підсудних лаву.
Начштабу і міністру оборони,
Над вами вже закаркали ворони,
Щоб випускали кулі в скроні
За бруд й ганьбу на вашому погоні.
Верховний про диверсію цю знав?
І «тельнік» на собі за ніч порвав?
Бо йде до нас вороже військо,
Й воно велике знає цей хлопчисько.
А ДБРовці хоч в армії служили?
Чи тільки наших в Києві ловили?
Краще на них надіти однострій
Та хай в окопи йде сепарський рій.
Бо їм щоб Порошенко посадити,
То можна армію всю розвалити.
02.07.2020 р.
Анатолій Березенський
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04.07.2020 13:21 Відповісти
...а преследование Кучмы возвращает нас во времена Кравчука )
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04.07.2020 13:22 Відповісти
Порошенко брехло,олігарх і агент *****,попросту він противник Коломойши і Блазня-малороса,жодна з цих банд не переймається національними інтересами.
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04.07.2020 13:23 Відповісти
Так Квасневский тоже проходит по делу Бурисмы
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04.07.2020 13:27 Відповісти
Конечно, ещё он Петин собутыльник.
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04.07.2020 13:30 Відповісти
А Злочевський українець? Тоді Бурісма українська компанія і молодий, новий, президент не має до неї ніякого відношення.Так?
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04.07.2020 13:50 Відповісти
особливо тупим..
Злочевський був міністром екологіїї РАНІШЕ.

Яким чином ти Зеленського приплів?
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04.07.2020 14:12 Відповісти
как может солнцеликий зе быть причастным к коррупции?))) да не может такого быть. вы все врете, и экономика не падает а только растет)))) бараны
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04.07.2020 16:45 Відповісти
Хахаах,Квас - а ты что не знаешь,что потроху во времена Януковича было хорошо,он прекрасно схематозничал на должности министра и никто его не арестовывал?
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04.07.2020 13:50 Відповісти
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D1%94-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-burisma-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD/a-50612995 Як "працювало" НАБУ у часи порошенко(2018) по "справі Байдена" :



Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує кримінальне провадження за підозрою вчинення у 2010-2012 роках неправомірних дій чиновниками Мінекології під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами підприємствам, засновником яких є газовидобувна компанія Burisma Limited, кінцевим бенефіціарним власником якої є ексміністр екології Микола Злочевський.


Таким чином розслідування не охоплює 2014 рік, коли відбулися зміни в складі правління цієї компанії, та які нині є предметом міжнародної уваги, повідомило бюро у п'ятницю, 27 вересня 2018.
"Перевірка діяльності членів правління приватних суб'єктів господарювання у періоди, які не мають відношення до охоплюваного періоду можливого вчинення кримінального злочину (2010-2012 роки - Ред.), не є завданням НАБУ", - наголосили в бюро.
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04.07.2020 14:15 Відповісти
вот слова сабжа по кликухе "порох" https://lb.ua/news/2015/04/27/303172_poroshenko_ukraine_ostalos.html Порошенко: в Украине не осталось неприкасаемых Президент написал статью для ведущей газеты Великобритании.
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04.07.2020 13:52 Відповісти
Квасьневский теперь порохобот
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04.07.2020 15:12 Відповісти
Пецюня с 98-го года госслужащий, которым запрещено заниматься бизнесом и в чем тогда проблема его закрыть?)
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04.07.2020 15:24 Відповісти
Как сказал Порошенко, получив 40 миллионов долларов взятки от Злочевского за закрытие дела, Коля - хороший человек. А при Зеленском такие взятки вскрываются и преследуются, очевидная зрада.
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04.07.2020 15:38 Відповісти
а вот статью Кравчука, первого президента на цензоре не напечатают, где он говорит насколько ему стыдно за порошенко......
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04.07.2020 15:54 Відповісти
мне стыдно что кравчук еще на свободе, коммуняка
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04.07.2020 16:43 Відповісти
Кравчука-комуняку на гіляку, а порохобаригу на нари, а ж2 в Біробіджан.
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04.07.2020 22:04 Відповісти
интересно чем квасневский занимался в бурисме, его работа оценвалась так же как байдена младшего, но в Польше это мало кого волнует, наверное потому что Квасневский больше не претендует на президентсткое кресло
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04.07.2020 16:01 Відповісти
Во времена Януковича Порошенко был министром, какой возврат?
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04.07.2020 16:02 Відповісти
А еще раньше служил в армии.
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04.07.2020 16:25 Відповісти
Уточню - в советской.
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05.07.2020 10:12 Відповісти
А какая разница в какой служить и от какой уклоняться?
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05.07.2020 11:47 Відповісти
а у нас лучший мер чернигова голосовал за законы 16.01.2014 и что?
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04.07.2020 16:42 Відповісти
місце порашенка- поруч з януковичем і медведчуком назавжди
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04.07.2020 16:28 Відповісти
одно радует что зеля закончит как янек
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04.07.2020 16:40 Відповісти
Это уйдёт живой-здоровый за бугор со всей народной казной?
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04.07.2020 18:56 Відповісти
та падажжи, еще петенька не закончил как янек, а ты уже о зеле пишешь
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04.07.2020 20:23 Відповісти
Как бы не хуже...
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05.07.2020 10:13 Відповісти
та какое "преследование", так, по телевизиру только показывают, для массы, и всё, они, вообще дружат, семьями, только признаться стесняются....
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04.07.2020 20:21 Відповісти
Квас забродив, що соєвий бабла підкинув?
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04.07.2020 22:05 Відповісти
https://gordonua.com/publications/deystviya-poroshenko-yavlyayutsya-priskorbnym-neuvazheniem-k-sudu-i-ne-dostoyny-dolzhnosti-prezidenta-kravchuk-1507447.html

ХАРОШ лезть во внутренние дела суверенного гос-ва!!!!...и защищать вора.
Что-то квасневского не слыхать по крыму и дамбасу.
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05.07.2020 11:11 Відповісти
Оля ля! Вот так так! А мы и не знали что Зе притесняет порохнявого...Так это потому порохнявый митингует на улицах и участвует в телеэфирах? Со слов Квасьневского можно подумать что порошенко вот вот посадят...Куда там! Если бы....
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05.07.2020 11:15 Відповісти
Як казали совкові політичні оглядачі: "міждународная абчєствєнность возмущєна!"

Переслідування Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Кваснєвський - Цензор.НЕТ 7619
https://burisma-group.com/eng/director/aleksander-kwasniewski/
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05.07.2020 14:58 Відповісти
Переслідування Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Кваснєвський - Цензор.НЕТ 2260
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06.07.2020 21:27 Відповісти
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