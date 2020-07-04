Переслідування Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Кваснєвський
Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський стверджує, що політичні переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка та інших опозиціонерів, волонтерів та активістів дуже нагадують часи Януковича і точно не сприяють європейській інтеграції України.
Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.
"Ідея політичного реваншу досить сильна серед деяких українських політиків. Вона неправильна, небезпечна, але це, на мій погляд, пояснює, чому відбувається такий процес", - вважає Кваснєвський.
Як відомо, співголови моніторингової місії Європейського парламенту Пет Кокс і Олександр Кваснєвський 1 липня, в день засідання Печерського суду у справі Порошенка, оприлюднили заяву проти політичних переслідувань в Україні.
"Ми з Коксом вирішили написати нашу заяву, бо знаємо, як було в 2012-2014 роках за часів президентства Януковича. Ми тоді від імені Європарламенту приїхали в Україну, щоб допомогти домовитися з ЄС підписати Угоду про асоціацію і вирішити головну проблему політичних в’язнів, політиків, які були тоді в тюрмі. І, звичайно, для Євросоюзу, для Європейського парламенту було абсолютно неприйнятно, що країна, яка прагне бути разом із Європою, порушує основні принципи ЄС - право, закони, незалежні суди, а не політичний вплив на правосуддя", - нагадав експрезидент Польщі.
"Ми все-таки думали, що повернутися до ситуації 2012-2014 років буде неможливо. На жаль, ми бачимо, що це зараз відбувається", - застерігає Кваснєвський.
"Коли ми написали цю заяву з Коксом, ми, звичайно, мали на увазі не лише Петра Порошенка. Ми думали про всіх, хто сьогодні став жертвою системи політичного тиску на правосуддя, на суди, на суддів, на всю судову процедуру", - підкреслив Кваснєвський.
Він також зазначив, що для Порошенка ця заява не була сюрпризом. "Ми не говорили про це. Однак наша позиція не була сюрпризом, адже ще рік тому вже була перша інформація, що новий президент хоче посадити колишнього президента. Я сказав тоді в інтерв'ю BBC, що це буде великою помилкою. Якщо Україна піде шляхом політичного реваншу, це не буде сприйнято. Це буде політична помилка. І тоді Порошенко сказав під час зустрічі, що він вдячний за мої слова, адже вони показали, як демократичні політики розуміють все, що відбувається в Україні щодо колишнього президента", - розповів Кваснєвський.
Він зазначив, що реакція світу на політичні переслідування в Україні є дуже критичною.
"Звичайно, країни, де головним принципом не тільки політики, а й держави є верховенство закону, Конституція, незалежні суди, за цю історію Україну будуть сильно критикувати. Президент Зеленський говорить, що Україна хоче бути всередині європейської системи. Вона прагне бути членом ЄС і НАТО. Звичайно, якщо суди не будуть незалежними, якщо влада буде впливати на суди, закони, судову процедуру, то це суперечить головному принципу ЄС і НАТО. Звичайно, це ускладнить цей процес. Ми якоюсь мірою повернемося в 2012 рік, коли Європа сказала:"Ми підпишемо Угоду про асоціацію з Україною, але якщо буде серйозна реформа судів і не буде політичного впливу", - застерігає Кваснєвський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вообще Зеля всё меняет что было сделано Порошенко, не важно хорошо это или плохо было .. главное всё его уничтожить, месть жесточайшая за приватбанк конечно
Редакція Цензора, не порушуйте етику журналістів, не займайтесь підміною понять, бо Кваснєвський не утверждает, а ЗАЯВЛЯЕТ, там же далі по тексту ясна ПРЯМА МОВА:
- Об этом он заявил в эксклюзивном интервью https://www.5.ua/polityka/vplyv-vlady-na-sudy-i-zakon-uskladniuie-protses-vstupu-do-yes-i-nato-kvasnevskyi-218656.html?fbclid=IwAR2C4spZqfhi6g0UyTsAJitOeMw_ZC5tSFn8x9PydKi6fnSXonbydmcJ4J8 "5 каналу" , передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/n3206061
- "Мы с Коксом решили написать наше заявление, Источник: https://censor.net/n3206061
- "Когда мы написали это заявление, Источник: https://censor.net/n3206061
Так присоединяйтесь, приезжайте в следующий раз, давайте разорим его вместе!
Когда подойдёте до толпы порохоботов, спросите где здесь выплачивают деньги, но сначала узнайте где ближайшая травматология...
Тупицы дефективные!!!
ти давай "вкалуй"..!
"Як папа Карло"..
не нарацював на порохоботофермі навіть на чверть ставки!
Жлоб Барига так просто не заплатить ! )
НА ПУБЛІКУ...
і тому отримав право на
"першу ніч"дерибан України?
...
Кокс? - Оживился Зеленский.
Это фамилия такая, - С презрением ответили ему и продолжили обсуждать последние новости.
Аааа, - Разочарованно протянул Зеленский и продолжил задумчиво вертеть в руках айкос не замечая присутствующих.
Дійшли до крайньої межі
Зробили в війську грабежі
Ворожі Україні ДБР
Провівши обшуки в четвер.
Всі клістрони «повилучали»,
Щоб боєздатність ми втрачали.
Ракетні війська стали мертві
Своїми ж мародерами обдерті.
Порушили вони закони знову,
Бо мали лиш на огляд постанову.
Ті ж прилади з ракет забрали,
І захист України зруйнували.
Кому всю інформацію здали?
І що вам за цю послугу дали?
Хто дав команду це робити?
Щоб нашу армію в тилу добити?
То ж відкривайте нову справу
Та йдіть всі для підсудних лаву.
Начштабу і міністру оборони,
Над вами вже закаркали ворони,
Щоб випускали кулі в скроні
За бруд й ганьбу на вашому погоні.
Верховний про диверсію цю знав?
І «тельнік» на собі за ніч порвав?
Бо йде до нас вороже військо,
Й воно велике знає цей хлопчисько.
А ДБРовці хоч в армії служили?
Чи тільки наших в Києві ловили?
Краще на них надіти однострій
Та хай в окопи йде сепарський рій.
Бо їм щоб Порошенко посадити,
То можна армію всю розвалити.
02.07.2020 р.
Анатолій Березенський
Злочевський був міністром екологіїї РАНІШЕ.
Яким чином ти Зеленського приплів?
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує кримінальне провадження за підозрою вчинення у 2010-2012 роках неправомірних дій чиновниками Мінекології під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами підприємствам, засновником яких є газовидобувна компанія Burisma Limited, кінцевим бенефіціарним власником якої є ексміністр екології Микола Злочевський.
Таким чином розслідування не охоплює 2014 рік, коли відбулися зміни в складі правління цієї компанії, та які нині є предметом міжнародної уваги, повідомило бюро у п'ятницю, 27 вересня 2018.
"Перевірка діяльності членів правління приватних суб'єктів господарювання у періоди, які не мають відношення до охоплюваного періоду можливого вчинення кримінального злочину (2010-2012 роки - Ред.), не є завданням НАБУ", - наголосили в бюро.
ХАРОШ лезть во внутренние дела суверенного гос-ва!!!!...и защищать вора.
Что-то квасневского не слыхать по крыму и дамбасу.
https://burisma-group.com/eng/director/aleksander-kwasniewski/