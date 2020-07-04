Переслідування Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Кваснєвський

Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський стверджує, що політичні переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка та інших опозиціонерів, волонтерів та активістів дуже нагадують часи Януковича і точно не сприяють європейській інтеграції України.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"Ідея політичного реваншу досить сильна серед деяких українських політиків. Вона неправильна, небезпечна, але це, на мій погляд, пояснює, чому відбувається такий процес", - вважає Кваснєвський.

Як відомо, співголови моніторингової місії Європейського парламенту Пет Кокс і Олександр Кваснєвський 1 липня, в день засідання Печерського суду у справі Порошенка, оприлюднили заяву проти політичних переслідувань в Україні.

"Ми з Коксом вирішили написати нашу заяву, бо знаємо, як було в 2012-2014 роках за часів президентства Януковича. Ми тоді від імені Європарламенту приїхали в Україну, щоб допомогти домовитися з ЄС підписати Угоду про асоціацію і вирішити головну проблему політичних в’язнів, політиків, які були тоді в тюрмі. І, звичайно, для Євросоюзу, для Європейського парламенту було абсолютно неприйнятно, що країна, яка прагне бути разом із Європою, порушує основні принципи ЄС - право, закони, незалежні суди, а не політичний вплив на правосуддя", - нагадав експрезидент Польщі.

"Ми все-таки думали, що повернутися до ситуації 2012-2014 років буде неможливо. На жаль, ми бачимо, що це зараз відбувається", - застерігає Кваснєвський.

Читайте також: Порошенко в інтерв'ю BBC: Справи проти мене - це помста недосвідченого політика та "п'ятої колони" Кремля

"Коли ми написали цю заяву з Коксом, ми, звичайно, мали на увазі не лише Петра Порошенка. Ми думали про всіх, хто сьогодні став жертвою системи політичного тиску на правосуддя, на суди, на суддів, на всю судову процедуру", - підкреслив Кваснєвський.

Він також зазначив, що для Порошенка ця заява не була сюрпризом. "Ми не говорили про це. Однак наша позиція не була сюрпризом, адже ще рік тому вже була перша інформація, що новий президент хоче посадити колишнього президента. Я сказав тоді в інтерв'ю BBC, що це буде великою помилкою. Якщо Україна піде шляхом політичного реваншу, це не буде сприйнято. Це буде політична помилка. І тоді Порошенко сказав під час зустрічі, що він вдячний за мої слова, адже вони показали, як демократичні політики розуміють все, що відбувається в Україні щодо колишнього президента", - розповів Кваснєвський.

Читайте також: Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Він зазначив, що реакція світу на політичні переслідування в Україні є дуже критичною.

"Звичайно, країни, де головним принципом не тільки політики, а й держави є верховенство закону, Конституція, незалежні суди, за цю історію Україну будуть сильно критикувати. Президент Зеленський говорить, що Україна хоче бути всередині європейської системи. Вона прагне бути членом ЄС і НАТО. Звичайно, якщо суди не будуть незалежними, якщо влада буде впливати на суди, закони, судову процедуру, то це суперечить головному принципу ЄС і НАТО. Звичайно, це ускладнить цей процес. Ми якоюсь мірою повернемося в 2012 рік, коли Європа сказала:"Ми підпишемо Угоду про асоціацію з Україною, але якщо буде серйозна реформа судів і не буде політичного впливу", - застерігає Кваснєвський.