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8 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
По состоянию на 5 июля 8 областей и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер по коронавирусу.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Согласно им, не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская и Черниговская области.
Данные по оккупированным АР Крым и Севастополю отсутствуют.
Как сообщалось, по состоянию на 5 июля в Украине лабораторно подтверждено 48 500 случаев COVID-19, в том числе 823 за сутки. От начала эпидемии зафиксировано 1249 летальных случаев, выздоровели 21 376 человек.
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Если раньше речь шла только о том, что строение вируса оказалось нетипичным и за счет шипа ему удается эффективно прикрепляться к рецепторам клетки человека, то теперь выясняется еще одна аномалия. Вирус оказался удивительно стойким, относительно своих родственных штаммов, к ультрафиолетовым лучам и всей той совокупности факторов, которые с приходом лета гасили вирусные эпидемии.
Более того, сейчас наиболее стремительные вспышки фиксируются в странах, где по определению много лета и солнца - Индии, Мексике и Бразилии. Все это наводит на такие же размышления, которыми недавно делились американские эксперты. Они пишут о том, что совокупность поражающих качеств вируса уж слишком непохожа на его естественное происхождение, путем мутации.
Будь это одна особенность, например - во внешнем строении, это еще можно было бы списывать на спонтанную мутацию, но другие особенности, уже не связанные с внешним строением вируса, но повышающие его поражающие качества, наводят на мысль о его целенаправленной, искусственной модификации.
В общем, чем дальше, тем сильнее эта история смердит бактериологическим оружием и биологической войной.https://www.obozrevatel.com/abroad/virus-okazalsya-udivitelno-stojkim.htm
4 липня дію локдауну було відновлено в одному з районів Каталонії. З 6 липня на карантин закриють район у Галісії.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с возобновлением распространения COVID-19 в стране.
Об этом премьер заявил на заседании 5 июля, передает пресс-служба на официальном сайте правительства. Нетаньяху подчеркнул, что власти могут ввести дополнительные карантинные ограничения.
"ВОЗ отметила Ближний Восток как горячую точку в плане коронавируса. Эта вспышка будет сопровождаться ростом числа пациентов в критическом состоянии, и мы будем вынуждены принять дополнительные меры", - сказал он.
Так, с 8 утра 6 июля вступают в силу запреты, согласно которым в барах, клубах, молитвенных домах не могут находиться одновременно более 50 посетителей. Также запрещены собрания численностью больше 20 человек.