8 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

По состоянию на 5 июля 8 областей и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер по коронавирусу.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно им, не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская и Черниговская области.

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Данные по оккупированным АР Крым и Севастополю отсутствуют.

Как сообщалось, по состоянию на 5 июля в Украине лабораторно подтверждено 48 500 случаев COVID-19, в том числе 823 за сутки. От начала эпидемии зафиксировано 1249 летальных случаев, выздоровели 21 376 человек.