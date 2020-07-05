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Новини Коронавірус і карантин
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8 областей і Київ не готові до послаблення карантину, - МОЗ

8 областей і Київ не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Станом на 5 липня 8 областей і місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів щодо коронавірусу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ними, не готові до послаблення карантину Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.

8 областей і Київ не готові до послаблення карантину, - МОЗ 01

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Дані щодо АР Крим і Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19, зокрема 823 за добу. Від початку епідемії зафіксовано 1249 летальних випадків, одужали 21 376 осіб.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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05.07.2020 12:11 Відповісти
Поскольку к лету солнца становится больше, а значит больше и ультрафиолетового излучения, пагубно влияющего на вирусы, циркулирующие в воздухе, то и скорость распространения Ковид-19 обязана была упасть. Но как теперь видно, этого не произошло и более того, эта скорость возросла вдвое.
Если раньше речь шла только о том, что строение вируса оказалось нетипичным и за счет шипа ему удается эффективно прикрепляться к рецепторам клетки человека, то теперь выясняется еще одна аномалия. Вирус оказался удивительно стойким, относительно своих родственных штаммов, к ультрафиолетовым лучам и всей той совокупности факторов, которые с приходом лета гасили вирусные эпидемии.
Более того, сейчас наиболее стремительные вспышки фиксируются в странах, где по определению много лета и солнца - Индии, Мексике и Бразилии. Все это наводит на такие же размышления, которыми недавно делились американские эксперты. Они пишут о том, что совокупность поражающих качеств вируса уж слишком непохожа на его естественное происхождение, путем мутации.
Будь это одна особенность, например - во внешнем строении, это еще можно было бы списывать на спонтанную мутацию, но другие особенности, уже не связанные с внешним строением вируса, но повышающие его поражающие качества, наводят на мысль о его целенаправленной, искусственной модификации.
В общем, чем дальше, тем сильнее эта история смердит бактериологическим оружием и биологической войной.https://www.obozrevatel.com/abroad/virus-okazalsya-udivitelno-stojkim.htm
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05.07.2020 20:11 Відповісти
Из какого пальца высосаны все эти цифры и почему я должна в них верить...
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05.07.2020 12:47 Відповісти
Карантин ну дуже сподобався владі. Ніяких протестів роби і продавай все що тобі забажається. Тому в ситуації коли на носі вибори і всі проголосують за тих хто пообіцяє зробити зі слугами те що зробили революціонери з аристократією під час Великої Французбської революції. Тому вони мріють про пандемію, тому вони дозволяють жебракам, офеням і музикентам бігати по поїздам метро в Києві. Потрібно пекло і мабуть вже поїхали до дядька Білла з пробірками і счашечками Петрі по нову модифікацію короновіруса. Щасти їм.
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05.07.2020 13:04 Відповісти
8 областей і Київ не готові до послаблення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7965В Іспанії на повторний карантин закрили вже другий район
4 липня дію локдауну було відновлено в одному з районів Каталонії. З 6 липня на карантин закриють район у Галісії.


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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с возобновлением распространения COVID-19 в стране.

Об этом премьер заявил на заседании 5 июля, передает пресс-служба на официальном сайте правительства. Нетаньяху подчеркнул, что власти могут ввести дополнительные карантинные ограничения.
"ВОЗ отметила Ближний Восток как горячую точку в плане коронавируса. Эта вспышка будет сопровождаться ростом числа пациентов в критическом состоянии, и мы будем вынуждены принять дополнительные меры", - сказал он.
Так, с 8 утра 6 июля вступают в силу запреты, согласно которым в барах, клубах, молитвенных домах не могут находиться одновременно более 50 посетителей. Также запрещены собрания численностью больше 20 человек.
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05.07.2020 20:08 Відповісти
Зато готовы к Майдану..
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05.07.2020 13:46 Відповісти
 
 