8 областей і Київ не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Станом на 5 липня 8 областей і місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів щодо коронавірусу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ними, не готові до послаблення карантину Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.

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Дані щодо АР Крим і Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19, зокрема 823 за добу. Від початку епідемії зафіксовано 1249 летальних випадків, одужали 21 376 осіб.