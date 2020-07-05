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Новости Агрессия России против Украины
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Российские наемники 10 раз обстреляли защитников Украины с начала суток

Российские наемники 10 раз обстреляли защитников Украины с начала суток

Российские оккупационные войска продолжают применять на востоке Украины минометы, игнорируя Минские соглашения. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

Так, после 4.25 утра от оккупированного села Набережное оккупанты выпустили по защитникам Павлополя 15 мин калибра 82 мм, а также вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, от Александровки утром российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие по защитникам Марьинки.

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После 6:00 от Золотого-5 вооруженные формирования РФ выпустили по позициям защитников хутора Свободного 17 мин 120-го калибра, сопровождая минометный обстрел огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Наши воины, применяя в ответ дежурные огневые средства, вели оборонительные действия. По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших героев нет", - сообщили в Минобороны.

Потери оккупантов уточняются.

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Автор: 

Минобороны (9363) обстрел (27351) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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