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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці 10 разів обстріляли захисників України від початку доби

Російські найманці 10 разів обстріляли захисників України від початку доби

Російські окупаційні війська продовжують застосовувати на сході України міномети, ігноруючи Мінські угоди. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Міністерство оборони.

Зокрема, після 4:25 від окупованого села Набережне ворог випустив по захисниках Павлополя 15 мін калібру 82 мм, а також вів обстріл із великокаліберних кулеметів.

Крім того, від Олександрівки вранці російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю по захисниках Мар'їнки.

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Після 6:00 від Золотого-5 збройні формування РФ випустили по позиціях захисників Хутора Вільного 17 мін 120-го калібру, супроводжуючи мінометний обстріл вогнем із гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Наші воїни, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби, вели оборонні дії. За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає", - повідомили в Міноборони.

Втрати окупантів уточнюються.

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Автор: 

Міноборони (7406) обстріл (28672) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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05.07.2020 14:08 Відповісти
Российские наемники 10 раз обстреляли защитников Украины с начала суток - Цензор.НЕТ 6494Российские наемники 10 раз обстреляли защитников Украины с начала суток - Цензор.НЕТ 3165
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05.07.2020 14:09 Відповісти
Российские наемники 10 раз обстреляли защитников Украины с начала суток - Цензор.НЕТ 4965
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05.07.2020 14:10 Відповісти
Російські найманці 10 разів обстріляли захисників України від початку доби - Цензор.НЕТ 6530

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05.07.2020 14:38 Відповісти
Російські найманці 10 разів обстріляли захисників України від початку доби - Цензор.НЕТ 644
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05.07.2020 14:51 Відповісти
 
 