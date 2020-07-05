Застрявшие в Афинах украинцы смогут вылететь обратно 6-7 июля, - посольство

Въезд в Грецию для граждан Украины пока запрещен, но авиакомпании все равно совершают рейсы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Греции.

Отмечается, что консул уже в полпервого ночи установил прямой контакт с украинцами, прилетевшими в Афины.

"Должностное лицо посольства утром 5 июля прибыло в полицейский участок и доставило питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины. Благодаря проведенной работе с полицией украинцам было разрешено дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Питание пассажирам, по данным дипломатического представительства, обеспечили авиакомпании Wizzair и Rayanair. Они должны доставить их обратно в Украину.

"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины - Киев: Wizzair - 07.07 в 21.55, Ryanair - 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение). Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенных граждан Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации", - сообщает посольство.

Ведомство напоминает о необходимости "внимательного изучения информации о режиме въезда" в Грецию. Въезд в эту страну для граждан Украины пока запрещен, однако авиакомпании, утверждают в посольстве, все равно берут пассажиров на рейсы из Украины в Афины.

Напомним, утром 5 июля стало известно, что в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Позже в МИД уточнили, что украинцев в Греции не задерживали, их не пустили в страну в связи с действующими ограничениями.

Также читайте: Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации, - Кулеба