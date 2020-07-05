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Застрявшие в Афинах украинцы смогут вылететь обратно 6-7 июля, - посольство

Застрявшие в Афинах украинцы смогут вылететь обратно 6-7 июля, - посольство

Въезд в Грецию для граждан Украины пока запрещен, но авиакомпании все равно совершают рейсы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Греции.

Отмечается, что консул уже в полпервого ночи установил прямой контакт с украинцами, прилетевшими в Афины.

"Должностное лицо посольства утром 5 июля прибыло в полицейский участок и доставило питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины. Благодаря проведенной работе с полицией украинцам было разрешено дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта", - говорится в сообщении.

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Питание пассажирам, по данным дипломатического представительства, обеспечили авиакомпании Wizzair и Rayanair. Они должны доставить их обратно в Украину.

"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины - Киев: Wizzair - 07.07 в 21.55, Ryanair - 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение). Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенных граждан Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации", - сообщает посольство.

Ведомство напоминает о необходимости "внимательного изучения информации о режиме въезда" в Грецию. Въезд в эту страну для граждан Украины пока запрещен, однако авиакомпании, утверждают в посольстве, все равно берут пассажиров на рейсы из Украины в Афины.

Застрявшие в Афинах украинцы смогут вылететь обратно 6-7 июля, - посольство 01

Напомним, утром 5 июля стало известно, что в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Позже в МИД уточнили, что украинцев в Греции не задерживали, их не пустили в страну в связи с действующими ограничениями.

Также читайте: Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации, - Кулеба

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Греция (726) карантин (16729) посольство Украины (333) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Клинические идиоты, которые даже не удосужились поинтересоваться, что в Грецию вьезд украинцам пока запрещен. Вот точно также стадо выбрало зеленую жопу, по приколу.
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05.07.2020 23:03
+8
Хай тепер після Греції ще кудись полетять.
Наприклад, в Італію, Португалію, Іспанію.
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05.07.2020 23:17
+6
Хоча і посиділи в тюремній камері, зате побували в Хреції.
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05.07.2020 23:11
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Клинические идиоты, которые даже не удосужились поинтересоваться, что в Грецию вьезд украинцам пока запрещен. Вот точно также стадо выбрало зеленую жопу, по приколу.
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05.07.2020 23:03 Ответить
Билеты не сдашь, полетим по приколу, авось проскочим, хуже не будет...
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05.07.2020 23:11 Ответить
Хотя - https://censor.net/news/3200330/ukraintsy_smogut_puteshestvovat_v_gretsiyu_s_1_iyulya_pri_uslovii_stabilnoyi_epidemiologicheskoyi_situatsii
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05.07.2020 23:13 Ответить
Ну вот, я же о том и говорю, имбецилы выбрали имбецилов и теперь страдают, потому что лох должен страдать!
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05.07.2020 23:17 Ответить
Набагато цікавіші невдахи, що прокакали владу шоумену.
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05.07.2020 23:20 Ответить
не только украинцам запрещен а большинство стран в мире, не пускают в Грецию также английцев американцев шведов и другие страны где опасный уровень заражения
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05.07.2020 23:18 Ответить
Хоча і посиділи в тюремній камері, зате побували в Хреції.
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05.07.2020 23:11 Ответить
Клиника заключается в том, что если бы это были заробитчаны, прилетевшие на сбор греческой малины, их бы пропустили - и вирус не страшен и на хрен карантин!
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05.07.2020 23:14 Ответить
Хай тепер після Греції ще кудись полетять.
Наприклад, в Італію, Португалію, Іспанію.
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05.07.2020 23:17 Ответить
Барыги и чиновники.Такой контингент не жалко.это отбросы общества.
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05.07.2020 23:24 Ответить
Чому всі накинулися на подорожуючих? Може людям подобається сам процес, а не результат.
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05.07.2020 23:25 Ответить
Деньги есть, ума не надо .
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05.07.2020 23:34 Ответить
да в этой хеции нечего делать... отдых гавно вообще! транзит ***....
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06.07.2020 02:52 Ответить
В воюющей стране,накануне экономического коллапса и пандемии-новость №1.Пипец.
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06.07.2020 07:22 Ответить
 
 