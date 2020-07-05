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Українці, що застрягли в Афінах, зможуть вилетіти назад 6-7 липня, - посольство

Українці, що застрягли в Афінах, зможуть вилетіти назад 6-7 липня, - посольство

В'їзд в Грецію для громадян України поки заборонений, але авіакомпанії однак здійснюють рейси.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Греції.

Зазначається, що консул вже о пів на першу ночі встановив прямий контакт з українцями, які прилетіли в Афіни.

"Посадова особа Посольства зранку 5 липня прибула до поліцейського відділку і доставила питну воду і засоби особистої гігієни громадянам України. Завдяки проведеній роботі з поліцією українцям було дозволено додатково купувати напої та їжу на території поліцейської дільниці аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДПСУ пояснила, як українці потрапили до Греції: Законних підстав не пускати не було

З партнерами компаній Wizzair і Rayanair підтверджено забезпечення пасажирів харчуванням.
"Повернення наших громадян додому можливо першими зворотніми рейсами Афіни - Київ :
Wizzair - 07.07 о 21.55,
Ryanair - 06.07 ( щодо точного часу рейсу очікується підтвердження).
Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до
непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації", -повідомляє посольство.

Відомство нагадує про необхідність уважного вивчення інформації щодо режиму в'їзду до Грецької Республіки.
 На жаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду в Грецію.

Українці, що застрягли в Афінах, зможуть вилетіти назад 6-7 липня, - посольство 01

Нагадаємо, вранці 5 липня стало відомо, що в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Пізніше в МЗС уточнили, що українців у Греції не затримували, їх не пустили в країну в зв'язку з чинними обмеженнями.

Греція (602) карантин (18172) посольство України (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Клинические идиоты, которые даже не удосужились поинтересоваться, что в Грецию вьезд украинцам пока запрещен. Вот точно также стадо выбрало зеленую жопу, по приколу.
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05.07.2020 23:03
+8
Хай тепер після Греції ще кудись полетять.
Наприклад, в Італію, Португалію, Іспанію.
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05.07.2020 23:17
+6
Хоча і посиділи в тюремній камері, зате побували в Хреції.
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05.07.2020 23:11
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Клинические идиоты, которые даже не удосужились поинтересоваться, что в Грецию вьезд украинцам пока запрещен. Вот точно также стадо выбрало зеленую жопу, по приколу.
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05.07.2020 23:03 Відповісти
Билеты не сдашь, полетим по приколу, авось проскочим, хуже не будет...
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05.07.2020 23:11 Відповісти
Хотя - https://censor.net/news/3200330/ukraintsy_smogut_puteshestvovat_v_gretsiyu_s_1_iyulya_pri_uslovii_stabilnoyi_epidemiologicheskoyi_situatsii
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05.07.2020 23:13 Відповісти
Ну вот, я же о том и говорю, имбецилы выбрали имбецилов и теперь страдают, потому что лох должен страдать!
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05.07.2020 23:17 Відповісти
Набагато цікавіші невдахи, що прокакали владу шоумену.
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05.07.2020 23:20 Відповісти
не только украинцам запрещен а большинство стран в мире, не пускают в Грецию также английцев американцев шведов и другие страны где опасный уровень заражения
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05.07.2020 23:18 Відповісти
Хоча і посиділи в тюремній камері, зате побували в Хреції.
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05.07.2020 23:11 Відповісти
Клиника заключается в том, что если бы это были заробитчаны, прилетевшие на сбор греческой малины, их бы пропустили - и вирус не страшен и на хрен карантин!
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05.07.2020 23:14 Відповісти
Хай тепер після Греції ще кудись полетять.
Наприклад, в Італію, Португалію, Іспанію.
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05.07.2020 23:17 Відповісти
Барыги и чиновники.Такой контингент не жалко.это отбросы общества.
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05.07.2020 23:24 Відповісти
Чому всі накинулися на подорожуючих? Може людям подобається сам процес, а не результат.
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05.07.2020 23:25 Відповісти
Деньги есть, ума не надо .
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05.07.2020 23:34 Відповісти
да в этой хеции нечего делать... отдых гавно вообще! транзит ***....
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06.07.2020 02:52 Відповісти
В воюющей стране,накануне экономического коллапса и пандемии-новость №1.Пипец.
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06.07.2020 07:22 Відповісти
 
 