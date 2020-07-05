Українці, що застрягли в Афінах, зможуть вилетіти назад 6-7 липня, - посольство

В'їзд в Грецію для громадян України поки заборонений, але авіакомпанії однак здійснюють рейси.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Греції.

Зазначається, що консул вже о пів на першу ночі встановив прямий контакт з українцями, які прилетіли в Афіни.

"Посадова особа Посольства зранку 5 липня прибула до поліцейського відділку і доставила питну воду і засоби особистої гігієни громадянам України. Завдяки проведеній роботі з поліцією українцям було дозволено додатково купувати напої та їжу на території поліцейської дільниці аеропорту", - йдеться в повідомленні.

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З партнерами компаній Wizzair і Rayanair підтверджено забезпечення пасажирів харчуванням.

"Повернення наших громадян додому можливо першими зворотніми рейсами Афіни - Київ :

Wizzair - 07.07 о 21.55,

Ryanair - 06.07 ( щодо точного часу рейсу очікується підтвердження).

Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до

непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації", -повідомляє посольство.

Відомство нагадує про необхідність уважного вивчення інформації щодо режиму в'їзду до Грецької Республіки.

На жаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду в Грецію.

Нагадаємо, вранці 5 липня стало відомо, що в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Пізніше в МЗС уточнили, що українців у Греції не затримували, їх не пустили в країну в зв'язку з чинними обмеженнями.