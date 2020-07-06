КС завтра приступит к рассмотрению конституционности языкового закона

Конституционный суд Украины во вторник, 7 июля, начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Пленарное заседание в форме устного производства начнется в 10:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

Отмечается, что авторы представления настаивают на неконституционности закона, поскольку он "направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам". Кроме того, нардепы считают, что языковой закон нарушает конституционные права граждан на использование и защиту родного языка, развитие языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств Украины, а также сужает содержание и объем существующих прав и свобод.

Также авторы представления считают, что закон был принят с нарушениями конституционной процедуры, что "ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права как принцип правовой определенности".

Читайте также: Языковой закон не нуждается в ревизии, не лезьте к нему своими турбоклешнями, - Порошенко

Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года.

Ряд народных депутатов подали представление в Конституционный суд с требованием провести соответствии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В целом представление поступило от 51 нардепа. Среди них было большинство представителей "Оппоблока": Нестор Шуфрич, Евгений Мураев, Наталия Королевская, братья Добкины, Татьяна Бахтеева, Вадим Новинский, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Сергей Кивалов.

Смотрите также: "Ну круто же знати українську мову?" - Зеленский ответил на вопрос о квотах и допустил их пересмотр. ВИДЕО