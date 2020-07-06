КС завтра приступит к рассмотрению конституционности языкового закона
Конституционный суд Украины во вторник, 7 июля, начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Пленарное заседание в форме устного производства начнется в 10:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.
Отмечается, что авторы представления настаивают на неконституционности закона, поскольку он "направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам". Кроме того, нардепы считают, что языковой закон нарушает конституционные права граждан на использование и защиту родного языка, развитие языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств Украины, а также сужает содержание и объем существующих прав и свобод.
Также авторы представления считают, что закон был принят с нарушениями конституционной процедуры, что "ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права как принцип правовой определенности".
Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года.
Ряд народных депутатов подали представление в Конституционный суд с требованием провести соответствии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
В целом представление поступило от 51 нардепа. Среди них было большинство представителей "Оппоблока": Нестор Шуфрич, Евгений Мураев, Наталия Королевская, братья Добкины, Татьяна Бахтеева, Вадим Новинский, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Сергей Кивалов.
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А розділі V ст. 103, чітко зазначено
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
ст. 8
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Конституція України діє з моменту її прийняття, та затвердження Верховною Радої України.
Оскільки, Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року, а на перший термін Президента України Кучма Л.Д було обрано 19 липня 1994 року, та но його не може поширюватичь ст.103, адже в момент обрання Президентом Кучми- Конституції в Україні не існувало, а значить і не було положення розділу V ст.103, що обмежуэ президентський термін.
ст. 58 Конституції України "закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення."
А оскільки поправки про 2 сроки президентства не існувало 19 Липня 1994 року, та і Кучма міг обиратись на 3 срок.
Конституційний Суд, на той час був правий на 100%.
"Завтра" лише покаже, чи сторгувалися члени КС за великі гроші і рашапоїдні обіцянки з запроданцем України, агентом кремля мертвечуком, чи сциканули. Ось і все.
Оце їх головне завдання - знищення ідентичності України.
Як і їхнім калєгам в дереер їм теж муляє мова.
Зеленський йде тим же шляхом.
В дирляндії вже судять, а українська під забороною.
Зеленський йде тим же шляхом.
порохоботи вирізняються бурхливою фантазією,ускладненою галюцинаціями і "манією переслідування"...
https://censor.net/n3199732
І я не хочу чути жодного слова, що за тлю голосували "патріоти". НІ.
За україноненависницьку потвору, служок уродів і опоблок голосували дебіли, манкурти і вороги.
они главные в борьбе в Украине за изык и советские памятники...
И что характерно - До своего иврита и истории Израиля им дела нет...
як Порошенко пореформував Конституційний Суд..
бо цією справою він займався суто "під себе"
під свій 2-гий термін..
але Вибори Пєтя прої..ав,а Суд"заточений" під ручне управління Президентом(курував реформу грановський у ресторанах)
--------------------------------------http://argumentua.com/novosti/skandalnyi-sudya-vovk-vstrechaetsya-v-restorane-s-reshaloi-poroshenko-granovskim-zhurnalisty Скандальный судья Вовк встречается в ресторане с «решалой» Порошенко Грановским
Порошенко снова написал тебе в простынь ночью?!
Усіх на палі
апропо,подякуємо Мінстецю за про...обаний пропагандистський напрям..
І пану Порошенко,котрий лише піарився на Мові і Патріотизмі..
А в реалі прої..ав і владу,і купу ще багато чого...
Долженков Олександр Валерійович
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 5
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тел.: (044)-255-37-71
Новинський Вадим Владиславович (громадянин РФ)
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ел. пошта: [email protected]
тел.: (044)-255-42-12
Ще 49 хто?
Он боти вже носять що винен порошенко значить рішення ВЖЕ прийнято.
Козломордія прекрасно розуміє що знищення мови це головний пріотритет по прєднанню України до російського сортиру
Чи все ж таки КС має розум?
А тех, кто нарушал Конституцию, выполняя закон?
Или об Конституцию Украины все вытирают ноги?