КС завтра розпочне розгляд конституційності мовного закону
Конституційний суд України у вівторок, 7 липня, розпочне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Пленарне засідання у формі усного провадження розпочнеться о 10:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.
Зазначається, що автори подання наполягають на неконституційності закону, оскільки він "спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками". Крім того, нардепи вважають, що мовний закон порушує конституційні права громадян на використання і захист рідної мови, розвиток мовної самобутності корінних народів і національних меншин України, а також звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод.
Також автори подання вважають, що закон був ухвалений із порушеннями конституційної процедури, що "ставить під загрозу застосування такого невід'ємного елементу принципу верховенства права, як принцип правової визначеності".
Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.
Деякі народні депутати направили подання до Конституційного суду з вимогою провести перевірку відповідності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Загалом подання надійшло від 51 нардепа. Серед них більшість представників "Опоблоку": Нестор Шуфрич, Євген Мураєв, Наталія Королевська, брати Добкіни, Тетяна Бахтєєва, Вадим Новінський, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Сергій Ківалов.
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А розділі V ст. 103, чітко зазначено
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
ст. 8
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Конституція України діє з моменту її прийняття, та затвердження Верховною Радої України.
Оскільки, Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року, а на перший термін Президента України Кучма Л.Д було обрано 19 липня 1994 року, та но його не може поширюватичь ст.103, адже в момент обрання Президентом Кучми- Конституції в Україні не існувало, а значить і не було положення розділу V ст.103, що обмежуэ президентський термін.
ст. 58 Конституції України "закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення."
А оскільки поправки про 2 сроки президентства не існувало 19 Липня 1994 року, та і Кучма міг обиратись на 3 срок.
Конституційний Суд, на той час був правий на 100%.
"Завтра" лише покаже, чи сторгувалися члени КС за великі гроші і рашапоїдні обіцянки з запроданцем України, агентом кремля мертвечуком, чи сциканули. Ось і все.
Оце їх головне завдання - знищення ідентичності України.
Як і їхнім калєгам в дереер їм теж муляє мова.
Зеленський йде тим же шляхом.
В дирляндії вже судять, а українська під забороною.
Зеленський йде тим же шляхом.
порохоботи вирізняються бурхливою фантазією,ускладненою галюцинаціями і "манією переслідування"...
https://censor.net/n3199732
І я не хочу чути жодного слова, що за тлю голосували "патріоти". НІ.
За україноненависницьку потвору, служок уродів і опоблок голосували дебіли, манкурти і вороги.
они главные в борьбе в Украине за изык и советские памятники...
И что характерно - До своего иврита и истории Израиля им дела нет...
як Порошенко пореформував Конституційний Суд..
бо цією справою він займався суто "під себе"
під свій 2-гий термін..
але Вибори Пєтя прої..ав,а Суд"заточений" під ручне управління Президентом(курував реформу грановський у ресторанах)
--------------------------------------http://argumentua.com/novosti/skandalnyi-sudya-vovk-vstrechaetsya-v-restorane-s-reshaloi-poroshenko-granovskim-zhurnalisty Скандальный судья Вовк встречается в ресторане с «решалой» Порошенко Грановским
Порошенко снова написал тебе в простынь ночью?!
Усіх на палі
апропо,подякуємо Мінстецю за про...обаний пропагандистський напрям..
І пану Порошенко,котрий лише піарився на Мові і Патріотизмі..
А в реалі прої..ав і владу,і купу ще багато чого...
Долженков Олександр Валерійович
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 5
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тел.: (044)-255-37-71
Новинський Вадим Владиславович (громадянин РФ)
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тел.: (044)-255-42-12
Ще 49 хто?
Он боти вже носять що винен порошенко значить рішення ВЖЕ прийнято.
Козломордія прекрасно розуміє що знищення мови це головний пріотритет по прєднанню України до російського сортиру
Чи все ж таки КС має розум?
А тех, кто нарушал Конституцию, выполняя закон?
Или об Конституцию Украины все вытирают ноги?