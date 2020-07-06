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КС завтра розпочне розгляд конституційності мовного закону

КС завтра розпочне розгляд конституційності мовного закону

Конституційний суд України у вівторок, 7 липня, розпочне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Пленарне засідання у формі усного провадження розпочнеться о 10:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

Зазначається, що автори подання наполягають на неконституційності закону, оскільки він "спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками". Крім того, нардепи вважають, що мовний закон порушує конституційні права громадян на використання і захист рідної мови, розвиток мовної самобутності корінних народів і національних меншин України, а також звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод.

Також автори подання вважають, що закон був ухвалений із порушеннями конституційної процедури, що "ставить під загрозу застосування такого невід'ємного елементу принципу верховенства права, як принцип правової визначеності".

Також читайте: Мовний закон не потребує ревізії, не лізьте до нього своїми турбоклешнями, - Порошенко

Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.

Деякі народні депутати направили подання до Конституційного суду з вимогою провести перевірку відповідності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Загалом подання надійшло від 51 нардепа. Серед них більшість представників "Опоблоку": Нестор Шуфрич, Євген Мураєв, Наталія Королевська, брати Добкіни, Тетяна Бахтєєва, Вадим Новінський, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Сергій Ківалов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ну круто же знати українську мову?" - Зеленський відповів на запитання про квоти і допустив їхній перегляд. ВIДЕО

Автор: 

КС (1427) українська мова (834) мова (742)


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Топ коментарі
+17
Оце реальне рило зебілізму.
Оце їх головне завдання - знищення ідентичності України.
Як і їхнім калєгам в дереер їм теж муляє мова.
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06.07.2020 10:16
+15
Завтра КС покаже ватний він чи ні.
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06.07.2020 10:15
+13
Повторю: зебіли - вороги і зрадники України.
І я не хочу чути жодного слова, що за тлю голосували "патріоти". НІ.
За україноненависницьку потвору, служок уродів і опоблок голосували дебіли, манкурти і вороги.
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06.07.2020 10:20
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Завтра КС покаже ватний він чи ні.
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06.07.2020 10:15 Відповісти
Ватний.
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06.07.2020 10:23 Відповісти
51 нардеп в КСУ обратились...это те кто в ермолках субботу чтят воруют и чешут обрезанный гешефт или кацапы аленеводы верпсы которые кроме матюков иного их речевой аппарат выдать не может....
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06.07.2020 10:27 Відповісти
Досить зеленим хабадникам мовний закон тріпати. В Україні одна мова державна і це українська. Російська мова - це мова агресора і окупанта і вона повинна бути взагалі заборонена. Влада все робить,щоб людей бісити, не давати їм спокою, туманити і ділити на голубих, помаранчевих, зелених, шоколадних, по принципу розподіляй і володарюй. Зелені геббельси сатанячі, досить займатися тим, чим займаються наші вороги.Їдіть геть! Народ не обирав собі у владу слуг сатани. Тьфу 3 рази на вас,рогатих !
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06.07.2020 11:35 Відповісти
КС назвав другий строк президентства Кучми першим, і дозволим йому бути президентом третій раз підряд.
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06.07.2020 10:45 Відповісти
Юридично КС правий. Після прийняття Конституції України в 1996 році - Кучма обирався тільки 1 раз. Перший срок в 1994 році, не рахується, адже в Україні не було Конституції в якій і зазначено, що Президент України обирається максимум на 2 сроки.
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06.07.2020 11:28 Відповісти
Хто родився до Конституції і до чого тут діти?
А розділі V ст. 103, чітко зазначено

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.

ст. 8
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Конституція України діє з моменту її прийняття, та затвердження Верховною Радої України.
Оскільки, Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року, а на перший термін Президента України Кучма Л.Д було обрано 19 липня 1994 року, та но його не може поширюватичь ст.103, адже в момент обрання Президентом Кучми- Конституції в Україні не існувало, а значить і не було положення розділу V ст.103, що обмежуэ президентський термін.
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06.07.2020 12:48 Відповісти
Перечитай ще раз уважно, що написано. На момент обрання президентом Кучми, не було Конституції, а одже не було поправки. Це те саме, як би тебе посадили за грати, по статі крминільного кодексу, якої покищо не має в Кримінальному Кодексі.
ст. 58 Конституції України "закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення."

А оскільки поправки про 2 сроки президентства не існувало 19 Липня 1994 року, та і Кучма міг обиратись на 3 срок.
Конституційний Суд, на той час був правий на 100%.
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06.07.2020 13:12 Відповісти
Неправда. В попередній Конституції теж було записано що Президент обирається не більше ніж на два строки.
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06.07.2020 16:09 Відповісти
Це питання КС буде розглядати до Нового року, як мінімум.
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06.07.2020 11:04 Відповісти
До чого тут ватний-неватний, адже не так вже і важко усвідомити нарешті, система влади в країні за останні 20-25 років була розбудована таким чином, що будь-який чиновник у своїй царині першим ділом керувався не законами і Конституцією, а корислівістю, за принципом - "будь-який каприз за ваші гроші" та за принципом "чим більше вкрадеш тим легше відкупитися". Купляється і продається абсолютно все, без будь-яких обмежень і виключень. Започаткували цей процес в країні доморощені, нікчемні і наскрізь кримінальні олігархи-злодії і просто жидоморди. Хто не вписувався в систему вилітав з неї.
"Завтра" лише покаже, чи сторгувалися члени КС за великі гроші і рашапоїдні обіцянки з запроданцем України, агентом кремля мертвечуком, чи сциканули. Ось і все.
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06.07.2020 11:13 Відповісти
ЩОБ У ВАС ОД ТАКОГО ЯЗИКИ ПОВІДСИХАЛИ !!!
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06.07.2020 10:15 Відповісти
Оце реальне рило зебілізму.
Оце їх головне завдання - знищення ідентичності України.
Як і їхнім калєгам в дереер їм теж муляє мова.
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06.07.2020 10:16 Відповісти
готовим шины канистры бензина и ждем.....
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06.07.2020 10:17 Відповісти
Петики будут свои диваны подпаливать? А зачем?
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06.07.2020 10:37 Відповісти
Чтоб подохли все, кто считает себя бессмертным.
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06.07.2020 11:05 Відповісти
А завтра будем рассматривать конституционность Украины как таковой? жопоблоковцы совсем охренели в корень . Давайте будем судить украинцев в УКРАИНЕ за украинский язык!
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06.07.2020 10:18 Відповісти
В дирляндії вже судять, а українська під забороною.
Зеленський йде тим же шляхом.
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06.07.2020 10:21 Відповісти
КС завтра приступит к рассмотрению конституционности языкового закона - Цензор.НЕТ 973 https://censor.net/user/401725

В дирляндії вже судять, а українська під забороною.
Зеленський йде тим же шляхом.

порохоботи вирізняються бурхливою фантазією,ускладненою галюцинаціями і "манією переслідування"...
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06.07.2020 10:34 Відповісти
прозрівай, а то так і пропадеш зебілом

https://censor.net/n3199732
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06.07.2020 10:37 Відповісти
коли КС буде розглядати конституційність позбавлення громадянства 51 депутата, вважайте що українці побудували свою державу
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06.07.2020 10:18 Відповісти
Повторю: зебіли - вороги і зрадники України.
І я не хочу чути жодного слова, що за тлю голосували "патріоти". НІ.
За україноненависницьку потвору, служок уродів і опоблок голосували дебіли, манкурти і вороги.
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06.07.2020 10:20 Відповісти
два місяці приймати своєю "патріотичною більшістю" МОВНИЙ Закон,котрий може "підважити" потім КС -це ж треба яким довбо..бом бути.. (
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06.07.2020 10:28 Відповісти
В Раді сиділи (і сидять) повно манкуртів, котрі своїми поправками відтягували прийняття цього закону. І звернулись до КС теж вороги і манкурти. Таке законодавство.
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06.07.2020 11:09 Відповісти
Какое вообще может быть рассмотрение. Государственный язык в Украине может быть только один - украинский. А в быту общайся на любом, хоть на языке племени мумбо-юмбо
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06.07.2020 10:21 Відповісти
подписанты в основном евреи...
они главные в борьбе в Украине за изык и советские памятники...

И что характерно - До своего иврита и истории Израиля им дела нет...
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06.07.2020 10:25 Відповісти
То не евреи, то рафинированые кацапы.
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06.07.2020 10:40 Відповісти
большинство подписантов евреи, но кацапы тоже есть...
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06.07.2020 10:42 Відповісти
Там все кацапы.
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06.07.2020 10:49 Відповісти
ось і перевіримо..
як Порошенко пореформував Конституційний Суд..

бо цією справою він займався суто "під себе"
під свій 2-гий термін..

але Вибори Пєтя прої..ав,а Суд"заточений" під ручне управління Президентом(курував реформу грановський у ресторанах)
--------------------------------------http://argumentua.com/novosti/skandalnyi-sudya-vovk-vstrechaetsya-v-restorane-s-reshaloi-poroshenko-granovskim-zhurnalisty Скандальный судья Вовк встречается в ресторане с «решалой» Порошенко Грановским
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06.07.2020 10:26 Відповісти
Судами вже рік в ручному режимі керує Портнов.
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06.07.2020 10:29 Відповісти
це порохоботська бездоказова маячня...
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06.07.2020 10:31 Відповісти
Це реалії життя і наслідок твого голосування за Голобородька.
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06.07.2020 10:41 Відповісти
Конституционный суд никто никогда не реформировал ..
Порошенко снова написал тебе в простынь ночью?!
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06.07.2020 10:56 Відповісти
Хто ці 51 депутат? Поіменно.
Усіх на палі
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06.07.2020 10:26 Відповісти
на жаль,у нас половина України поки що "совок"..((

апропо,подякуємо Мінстецю за про...обаний пропагандистський напрям..
І пану Порошенко,котрий лише піарився на Мові і Патріотизмі..
А в реалі прої..ав і владу,і купу ще багато чого...
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06.07.2020 10:30 Відповісти
Ну так бачиш, ти ж п'ять років був зайнятий- разом з донбасянами та кацапами боровся з Порошенком.
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06.07.2020 10:42 Відповісти
Александр Довженко и Видим Новинский из заЖОПАнцев основные автора обращения.
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06.07.2020 10:34 Відповісти
Двох підписантів знайшов:

Долженков Олександр Валерійович
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 5
ел. пошта: [email protected]
тел.: (044)-255-37-71
Новинський Вадим Владиславович (громадянин РФ)
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 5
ел. пошта: [email protected]
тел.: (044)-255-42-12
Ще 49 хто?
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06.07.2020 10:43 Відповісти
Скоро побачимо чи переїде КС в ДирЛяндію?
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06.07.2020 10:29 Відповісти
Конституійний суд? Ой, не вірю в нього. Він вирішує як карта ляже, і послідовний тільки тоді, коли коли справа торкається безпосередньо них, в сенсі їхніх зарплат та пільг.
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06.07.2020 10:29 Відповісти
Конституцію потрібно виконувати. Крапка.
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06.07.2020 10:41 Відповісти
Что ты имеешь ввиду,хитрожопый ?
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06.07.2020 11:09 Відповісти
Ви мені нгадуєте оцих нігерів в США https://birdinflight.com/ru/novosti/20160928-black-lives-matter.html?fbclid=IwAR2bXBcJWJnMRV0nTGWUglO5vmRIavt3C-************************* Коли "Життя чорних має значення" це добре а "Всі життя мають значення" - кидаються в бійку! Не впізнаєте себе?
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06.07.2020 11:20 Відповісти
Задаю повторно тот же вопрос ,ватка. Никакие ссылки на хрюсские источники я не смотрю
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06.07.2020 11:32 Відповісти
А америкоських блогерів диветись? - то подивіться
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06.07.2020 12:01 Відповісти
Якщо англійську розумієте) https://www.youtube.com/watch?v=SL8f5iWrzN0&feature=emb_logo
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06.07.2020 12:09 Відповісти
100 до 1 що вирішать на користь русні.
Он боти вже носять що винен порошенко значить рішення ВЖЕ прийнято.
Козломордія прекрасно розуміє що знищення мови це головний пріотритет по прєднанню України до російського сортиру
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06.07.2020 10:47 Відповісти
Закону о возвращении Привата Коломойскому - приготовиться!
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06.07.2020 10:50 Відповісти
відчуття дежав'ю.... Повтор кроків януковича.... Врадіївка. Мовний закон КаКи.. А далі? застосування сили до протестуючих?
Чи все ж таки КС має розум?
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06.07.2020 10:54 Відповісти
Ініціаторам цього подання слід було би нагадати закони Стародавньої Греції, які веліли особам, які зверталися до суду з приводу несправедливості норм закону, з'являтися на народні збори з зашморгом на шиї. Якщо пропозиція відкидалася, ініціатор повинен бути повіситися.
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06.07.2020 10:59 Відповісти
Лишити депутатства та громодянства України 51 дебіла та вислати їх з території України за 24 години.
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06.07.2020 11:34 Відповісти
Если признает неконституционным - всех проголосовавших посадят?
А тех, кто нарушал Конституцию, выполняя закон?
Или об Конституцию Украины все вытирают ноги?
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06.07.2020 11:34 Відповісти
А послезавтра - продолжение рассмотрения законности существования Фонда гарантирования вкладов.
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06.07.2020 11:47 Відповісти
яке відношення до України має москальска мова? КС повинен був відмовити у розгляді подання, як недоречний.
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06.07.2020 13:20 Відповісти
 
 