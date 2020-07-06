КС завтра розпочне розгляд конституційності мовного закону

Конституційний суд України у вівторок, 7 липня, розпочне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Пленарне засідання у формі усного провадження розпочнеться о 10:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

Зазначається, що автори подання наполягають на неконституційності закону, оскільки він "спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками". Крім того, нардепи вважають, що мовний закон порушує конституційні права громадян на використання і захист рідної мови, розвиток мовної самобутності корінних народів і національних меншин України, а також звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод.

Також автори подання вважають, що закон був ухвалений із порушеннями конституційної процедури, що "ставить під загрозу застосування такого невід'ємного елементу принципу верховенства права, як принцип правової визначеності".

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Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.

Деякі народні депутати направили подання до Конституційного суду з вимогою провести перевірку відповідності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Загалом подання надійшло від 51 нардепа. Серед них більшість представників "Опоблоку": Нестор Шуфрич, Євген Мураєв, Наталія Королевська, брати Добкіни, Тетяна Бахтєєва, Вадим Новінський, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Сергій Ківалов.

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