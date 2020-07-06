Русский язык не может быть вторым государственным в Украине, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сохранение украинского языка как единственного государственного остается принципиальным вопросом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "УП".

"Вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, украинцы должны учить английский, чтобы быть частью цивилизованного мира.

"Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", - подчеркнул Данилов.

Также читайте: Данилов о прогнозе по COVID-19: Понимание есть, но людей цифрами пугать не хочу