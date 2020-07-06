Русский язык не может быть вторым государственным в Украине, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сохранение украинского языка как единственного государственного остается принципиальным вопросом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "УП".
"Вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада", - отметил Данилов.
По словам секретаря СНБО, украинцы должны учить английский, чтобы быть частью цивилизованного мира.
"Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", - подчеркнул Данилов.
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Тогда розкажи почему предсмертная кома и запятая в украинском идёт одним словом.Нема слів? Чи нема яблук?
Слухай, чому ти пишеш так неграмотно? Де в тебе розділові знаки? Що у тебе за утворення?))) ПТУ?
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У меня заедает капс и шифт.
заперечати - це що? заперечувати, можливо? ) Ви мову вивчаєте по гугл-транслейт?
Нужно вводить срочно английский!!
И уволить всех чиновников, депутатов ... дворников, кто не владеет свободно английским.
Я только на кацапии видела, как шестилетние дети орут матом на родителей " пошли на*уй!". А родные дедушки на внучек -" Наташка! Асвабаждай уже ванну! Хватит пи*ду полоскать!"
А по сути то сказать нечего, верно?)) Только мокшанцы настолько опущенная нация чтоб бы разговаривать матом со своими детьми/родителями.
Вот не могу представить у нас подобное, разве от каких-то алкашей-маргиналов, да и то. А там никто и внимание не обратил - норма.
У него с английским как?
"Читаю и перевожу со словарем"?
Провокатор, прокладка российская тот Данилов.
Спасибо, хоть один адекватный человек в руководстве страной. Явно не человек Ермака.
Учись, Бубачка!
Давай, Данилов, "пошпрехай' нам что-нибудь по-английски.
Ждем с нетерпением.
Ты же им владеешь как я, верно?
Вот и пиши!
А ты, знаток английского, из Луганска будешь, как и Данилов?
А то оттуда много на украинском комментирует, так давай, на английском.
Иди, читай по такому случаю школьный учебник "История ЛДНР с древних времен до наших дней".
На английский твой я уже не рассчитываю, ну, хоть в истории родного твоего края поднатореешь.
Русь там рядом не лежала.
как раз московская Орда все время против Руси и воевала, рассея- это анти-Русь с первого прото-кацапа андрейки богомерзкого.
это уже не говря о том, что московская орда уничтожила чуть более, чем полностью Новгородскую республику при ваньке третьем и сумасшедшей полу-чурке ваньке грозном.
В середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, ляхи- поляки.... та інші народи східної частини Європи, не знали матів як і всі слов'яни взагалі. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і генетично споріднені з ними фіно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фіно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з слов'янськими і усіма іншими народами. Матюки для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільній соціальній ієрархії.
Слід додати, що численні жахливі кацапські матюки знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не слов'янського саамского Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами, які всі - всі і видно що з Божої волі чудово миттєво перетворилися у великоросів піндосів? А деякі продажні виродки з 5 колони кремля зовсім знахабніли і злочинно планують знищити нашу рідну Українську мову і підсунуть нам чужу, ворожу, окупаційну -кацапську.
Так все может быть наоборот?! Скорее всего, Петр 1й придумал вместо Тартарии Россию в 1721 году?! А Катерина придумала русский язык и приказала все летописи монастырей изъять и уничтожать украинскую историю, а взамен вводить фальшивые летописи, воруя историю Украины!? 300 летие Уйлостана праздновать будите, рашисты в 2021?!