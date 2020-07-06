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Російська мова не може бути другою державною в Україні, - Данілов

Російська мова не може бути другою державною в Україні, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що збереження української мови як єдиної державної залишається принциповим питанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "УП".

"Питання мови – це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну – то має бути тільки державна українська мова. Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка", - зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, українці мають вивчати англійську, щоб бути частиною цивілізованого світу.

"Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ", - наголосив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40% українців вважають, що меню в ресторанах має бути двома мовами, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Данілов Олексій (1259) українська мова (834) мова (742) російська мова (308) англійська мова (75)


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Топ коментарі
+40
російський язик може мати один статус- зайвий!
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06.07.2020 10:29
+28
А тим часом знову розглядають мовний закон. Що і кого не влаштовує на цей раз?
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06.07.2020 10:28
+13
Мене дуже смішить, коли росіянці кажуть "Давайте раставім всє точкі над "і".
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06.07.2020 10:38
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то есть вантажники это те кто ванты делает?
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06.07.2020 13:36 Відповісти
Ванти - запозичене слово...
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06.07.2020 13:48 Відповісти
какаяразніца? Главное шоб не с иврита.
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06.07.2020 13:48 Відповісти
У мене перша освіта

==
Тогда розкажи почему предсмертная кома и запятая в украинском идёт одним словом.Нема слів? Чи нема яблук?
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06.07.2020 13:38 Відповісти
Бо предсмертна кома - запозичене слово іншомовного походження взагалі-то, воно і на інгліші coma!
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06.07.2020 13:47 Відповісти
а как по украински "он находится в предсмертной коме"?
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06.07.2020 13:50 Відповісти
непритямний?
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06.07.2020 14:01 Відповісти
Єтимология слова полотно совсем другое. И означает плоскость а не пол.
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06.07.2020 13:42 Відповісти
Не "плоскость", а "площина" українською - від слова "площа", а не "полотно" мабуть...

Слухай, чому ти пишеш так неграмотно? Де в тебе розділові знаки? Що у тебе за утворення?))) ПТУ?
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06.07.2020 13:49 Відповісти
Де в тебе розділові знаки?

==

У меня заедает капс и шифт.
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06.07.2020 13:51 Відповісти
Так що за утворення маєш?))
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06.07.2020 13:54 Відповісти
какая то хрень производства логитеч.
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06.07.2020 13:58 Відповісти
Бугагага, і тут кацап спалився... Красиво, нічого не скажеш...Гугль-транслейт чи яндекс?))
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06.07.2020 14:07 Відповісти
какаяразнiца?
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06.07.2020 14:10 Відповісти
Отже ти не став заперечати шо етімологія полотна цє "плоскость", "полка", а не "пол".
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06.07.2020 13:57 Відповісти
не став заперечати ?



заперечати - це що? заперечувати, можливо? ) Ви мову вивчаєте по гугл-транслейт?
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06.07.2020 15:51 Відповісти
А я шо?: Мнє так в Полтаве сказалі.
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09.07.2020 20:37 Відповісти
Почему эта тема-украинского языка в Украине вообще поднимается???Не хочешь-не можешь-не учи,получи паспорт негражданина,и всё
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06.07.2020 10:56 Відповісти
Такі паспорти треба було роздавати в 1991... І заодно спростити процедуру отримання громадянства українськомовною діаспорою з США і Канади!
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06.07.2020 10:59 Відповісти
С детского сада нужно изучать язык страны куда на зароботки издить будешь.
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06.07.2020 10:59 Відповісти
Ви так подаєте. ніби робота за гарні гроші це щось погане. Та шахтар з Луганди за такі гроші. що платять в Англії прибиральникам вдавиться.
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06.07.2020 11:05 Відповісти
Английский?
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06.07.2020 11:26 Відповісти
То есть в Нидерландах, где свободно владеют английским, английский учат, чтобы 'ездить на заработки' в Британию????
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06.07.2020 11:49 Відповісти
Не знаю как там в Нидерландах, но в Германии если кто и едет на зароботки, то это в основном люди с высшим образованием. На родине они получают очень хорошие зарплаты, но хотят получать ещё больше. Что-то я не слышал чтобы низкоквалифицированные немцы ехали в туже Англию работать дальнобоями или в отельном бизнесе. Чуйка мне подсказывает, что в Нидерландах тоже самое.
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06.07.2020 12:03 Відповісти
Через 30 років незалежності країни громадянин Данилов зрозумів це. І навіщо нам такі секретарі ради національної безпеки?
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06.07.2020 11:02 Відповісти
Государственный язык страны, на котором не говорят в стране 99,9% ?
Нужно вводить срочно английский!!
И уволить всех чиновников, депутатов ... дворников, кто не владеет свободно английским.
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06.07.2020 11:03 Відповісти
Що ти там пробекало немите?У вас і справді на Параші не говорять на руськом. а общаюца матом.
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06.07.2020 11:06 Відповісти
Вот про мат лучше бы промолчал. Украинцы им не хуже владеют и охотно на нём общаются.
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06.07.2020 11:12 Відповісти
Не звизди мокша, откуда тебе знать, как общаются украинцы?
Я только на кацапии видела, как шестилетние дети орут матом на родителей " пошли на*уй!". А родные дедушки на внучек -" Наташка! Асвабаждай уже ванну! Хватит пи*ду полоскать!"
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06.07.2020 11:20 Відповісти
Какое интересное у тебя было детство
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06.07.2020 11:21 Відповісти
Больше москалик нечего сказать, да?)) Стыдно, небось, тебе за свою опущенную нацию? Еще бы, редкие уроды проживают в залессье))
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06.07.2020 11:32 Відповісти
Наташа, возможно ты права.
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06.07.2020 11:25 Відповісти
Я не Наташь и слава Богам не мокшанка, так что мимо москалик.

А по сути то сказать нечего, верно?)) Только мокшанцы настолько опущенная нация чтоб бы разговаривать матом со своими детьми/родителями.
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06.07.2020 11:29 Відповісти
Да пусть так и будет. Куда уж им до украинских интеллектуалов с завышенным ЧСВ.
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06.07.2020 11:39 Відповісти
Ну не пусть так и будет. А это так и есть, сам ведь знаешь)) Про завышенное ЧСВ слышать от москаля презабавно. Чего только стоит - "русския самая виликая нация, самые умныя и красивыя" бгг))
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06.07.2020 11:44 Відповісти
Знайома була на росії, розповідала, що чула, як у пісочниці одна малявка казала другій: "дура ти й**аная, куда ти сьіпеш!"
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06.07.2020 18:25 Відповісти
Там это норма. Раз на рынке видела, как муж потянул за лямки комбинезона беременную жену (с виду приличная пара, не алкаши) что бы остановилась, хотел рассмотреть что-то из товара, так она как заорет на весь рынок " куда ты казел за пузо б*ять тянешь, вообще б*ять йо*нутый?!"
Вот не могу представить у нас подобное, разве от каких-то алкашей-маргиналов, да и то. А там никто и внимание не обратил - норма.
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06.07.2020 18:46 Відповісти
Да, Данилова первым.
У него с английским как?
"Читаю и перевожу со словарем"?

Провокатор, прокладка российская тот Данилов.
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06.07.2020 11:47 Відповісти
Вопрос русского языка в Украине утратил актуальность с началом АТО.
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06.07.2020 11:04 Відповісти
с началом АТО можно было безоговорочно и сразу ставить перед гарантами безопасности вопросы о возрождении ядерного статуса, первого государственного языка - украинского, второго- английского, вступлении в ЕС и NATO, а также вопрос о принятии Украины 51 штатом США !
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06.07.2020 11:21 Відповісти
Да засуньте его в жопу этот руйский язык, да так что бы и достать не могли.
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06.07.2020 11:16 Відповісти
Редкий пример адекватного украинца с русской фамилией да еще и из Луганска.
Спасибо, хоть один адекватный человек в руководстве страной. Явно не человек Ермака.

Учись, Бубачка!
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06.07.2020 11:32 Відповісти
Мокши набежали сюда и голосят, как в жопу подстреленные)) Видать мовний закон для них очень больная тема))
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06.07.2020 11:38 Відповісти
""Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", - подчеркнул Данилов.Источник: https://censor.net/n3206229"

Давай, Данилов, "пошпрехай' нам что-нибудь по-английски.
Ждем с нетерпением.
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06.07.2020 11:45 Відповісти
не знать и использовать а английский должен быть вторым государственным, после украинского
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06.07.2020 12:55 Відповісти
Давай, Данилов, прокладка российская, сейчас российские СМИ подхватят: "В Украине хотят запретить русский язык и всех заставить говорить на английском".
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06.07.2020 11:48 Відповісти
Що, лапоть, пердак рвонув? "Сєпар" Данілов заявляє не те, що в стецьковський темниках написали?
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06.07.2020 12:28 Відповісти
Давай на английском, ты же знаешь?
Ты же им владеешь как я, верно?

Вот и пиши!
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06.07.2020 14:31 Відповісти
Да, Данолов - сепарское г*вно.
А ты, знаток английского, из Луганска будешь, как и Данилов?
А то оттуда много на украинском комментирует, так давай, на английском.
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06.07.2020 14:32 Відповісти
Недоношене, ти навіть біографію Данілова прочитати не спромігся. Ти вякаєш лише те, що тобі вкладуть у твою порожню макітру.
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06.07.2020 15:05 Відповісти
Иди, луганский, у вас сегодня радость: Луганск "по особым дням" называют Ворошиловградом.
Иди, читай по такому случаю школьный учебник "История ЛДНР с древних времен до наших дней".
На английский твой я уже не рассчитываю, ну, хоть в истории родного твоего края поднатореешь.
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06.07.2020 15:57 Відповісти
F*ck yourself and be so funny, stupid lapot
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06.07.2020 18:50 Відповісти
А без мата на английском можешь, обитатель Луганска?
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07.07.2020 04:53 Відповісти
российские проститутские СМИ по-любому "подхватить могут"
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06.07.2020 12:57 Відповісти
Приїхали. Секретар РНБО не розуміє, де, і яка найбільша небезпека для України? Нагадую. Зовнішня небезпека - Росія. Внутрішня небезпека - повзуче перетворення українців на рускіх. Всі методи годяться - російськомовний інформаційний простір. Російська мова в побуті. А російська державна мова - це вже зрада. Якщо таке каже журналіст, чи навіть звичайний нардеп, то це лише ворожі наміри. А якщо таке каже посадова особа, яка зобов'язана боронити державу, то це зрада.
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06.07.2020 11:48 Відповісти
Лапоть детектед!
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06.07.2020 12:29 Відповісти
Зрада навіть українців, які говорять у побуті, в транспорті, на вулиці російською. Говорять зі своїми дітьми російською, які в садочку, школі говорять чистою українською. Під час російської військової агресії, окупації частини території, реальної війни, калякать по-расєйські...
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06.07.2020 18:46 Відповісти
Перепрошую за попередній коментар. На прочитав, як слід. Данилов каже все, як треба. Але в нас досить посадових осіб, які висловлюють вимогу узаконення російської, як державної.
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06.07.2020 11:51 Відповісти
Російська мова не може бути другою державною в Україні, - Данілов - Цензор.НЕТ 319
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06.07.2020 12:19 Відповісти
Знаю лише одного -- психо-припадочного нациста бужанського.
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06.07.2020 18:49 Відповісти
Данілафф сєпар! Зрада! Крававава пастара в крєсла!
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06.07.2020 12:27 Відповісти
В действительности русским языком есть украинский язык. Московиты к Руси ни при чем. Все поддержим петицию https://petition.president.gov.ua/petition/99422 по переименованию названия нашей страны Украина в Украина-Русь. Тогда мы будем на своем историческом месте и нам не смогут сказать, что украинцев в древнем Киеве не было и что украинский язык это искуственный язык. Наше положение очень изменится к лучшему.
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06.07.2020 13:06 Відповісти
рассея, обосРаха, эрэфия - это выкидыш и продолжение Орды.
Русь там рядом не лежала.
как раз московская Орда все время против Руси и воевала, рассея- это анти-Русь с первого прото-кацапа андрейки богомерзкого.
это уже не говря о том, что московская орда уничтожила чуть более, чем полностью Новгородскую республику при ваньке третьем и сумасшедшей полу-чурке ваньке грозном.
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06.07.2020 15:56 Відповісти
Тоді краще -- Русія !!!
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06.07.2020 18:51 Відповісти
Честно говоря - приятно удивлен Даниловым... Когда его поставил Бзе..., то думал о нем совсем в другом русле... Спасибо за позицию!
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06.07.2020 13:31 Відповісти
Никогда!! И ни под каким соусом русский язык не может быть государственным!! Государственным языком может быть только один, украинский язык!!!, А второстепенных языков может быть хоть миллион!! Но вторым языком должен быть обязательно английским!! Это спасение будущего наших детей и внуков!! Ведь все в этом мире печатается и эксплуатируется на английском языке!! Не знаешь английского, будешь всю жизнь пасти свиней у фермера!! А кто так сильно хочет, пусть учит российский!! Только пусть не забывает , что он обречён пасти свиней теперь уже у российского фермера!! В России мы никому не нужны!! Вспомните мытарства жителей ОРДЛО 2013-2016гг. по всей росиии. Никто нигде не устроился и вернулись все домой в свой ДАУНБААСС!!
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06.07.2020 13:32 Відповісти
-
В середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, ляхи- поляки.... та інші народи східної частини Європи, не знали матів як і всі слов'яни взагалі. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і генетично споріднені з ними фіно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фіно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з слов'янськими і усіма іншими народами. Матюки для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільній соціальній ієрархії.
Слід додати, що численні жахливі кацапські матюки знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не слов'янського саамского Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами, які всі - всі і видно що з Божої волі чудово миттєво перетворилися у великоросів піндосів? А деякі продажні виродки з 5 колони кремля зовсім знахабніли і злочинно планують знищити нашу рідну Українську мову і підсунуть нам чужу, ворожу, окупаційну -кацапську.
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06.07.2020 17:36 Відповісти
Русским языком можем називати той яким говорили в часи Русі і на Русі.Руська мова існувала до приходу через церкву словянської.Підтвердження-опис учнем святого Кирила його подорожі в хазарський каганат де Кирил проповідував Євангеліє на словенській(вона ж староболгарська вона ж церковнолавянська) і зустрів там РУСИНА(З ОДНИМ Н) ЯКИЙ МАВ ЄВАНГЕЛІЮ НА РУСИНСЬКІЙ МОВІ І КИРИЛ ПІСЛЯ КОРОТКОГО НАВЧАННЯ МОВІ ЗМІГ САМОСТІЙНО ПРОЧИТАТИ І ЗРОЗУМІТИ ЧОМУ ПРИСУТНІ НЕМАЛО ДИВУВАЛИСЬ.МОВА ЙДЕ ПРО 860РІК. РУСЬ ВЖЕ МАЛА СВЯТЕ ПИСЬМО МОВОЮ СВОГО НАРОДУ. В ЦЕЙ ЧАС МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ КВАКАВ ДРУЖНІМ ЖАБЯЧИМ ХОРОМ. ПОТІМ ВОЛОДИМИР СИЛОЮ ПЕРЕХРЕСТИВ ВСІХ НА ГРЕЦЬКИЙ МАНЕР І ДОПУСТИВ ЧУЖУ МОВУ(СЛОВЕНСЬКУ АБО СТАРОБОЛГАРСЬКУ) В КРАЇНУ.А ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ ВІДРИЖКА ЗОЛОТОЇ ОРДИ-МОСКОВСЬКА ІМПЕРІЯ ПРИДУМАЛА КАЗКУ ПРО РУССКИЙ ЯЗЫК.
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06.07.2020 17:53 Відповісти
Такі емоційні пости в підтримку єдиної державної мови української написані виключно російською🙂 Певно, питання давно не мовне, а суто політичне. Як мінімум,відстоювати позицію рідної мови потрібно володіючи нею. Мати бажання вивчити, розуміти, розмовляти, поважати.
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06.07.2020 21:11 Відповісти
Когда мне цапы рассказывают про придуманный ими же в 19 веке украинском языке, я их спрашиваю зачем они его придумали нам, украинцам?! Про звание "прапорщик", когда никакой россии еще не было, про Энеиду Котляревського, про творчество Пушкина и упоминаемой им Украиной. Что есть в их понятиях Север, Юг, Восток и Запад? Вот есть логическое объяснение этим словам? А Январь, Февраль, Март.. откуда это вообще и чем объяснить? Тупой русский язык. То ли дело Північ (пол ночи, это когда солнце уже село и прошла ее половина, все понятно - Север!, Південь - прошло пол дня! - Юг. Все логично и по человечески!
Так все может быть наоборот?! Скорее всего, Петр 1й придумал вместо Тартарии Россию в 1721 году?! А Катерина придумала русский язык и приказала все летописи монастырей изъять и уничтожать украинскую историю, а взамен вводить фальшивые летописи, воруя историю Украины!? 300 летие Уйлостана праздновать будите, рашисты в 2021?!
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06.07.2020 22:45 Відповісти
А я за те, щоб російська мова, т.н. "язик" був другим у державі Московія. А першим має бути татарська мова, яка має старе тисячолітнє коріння. А "руській глаз узкій" штучний і виник недавно. А в Україні має бути одна мова - українська і крапка! Хто проти - валіть назад у свою московію і не вчіть, що нам потрібно робити..Не захочете - допоможемо!
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07.07.2020 11:20 Відповісти
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