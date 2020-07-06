Російська мова не може бути другою державною в Україні, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що збереження української мови як єдиної державної залишається принциповим питанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "УП".

"Питання мови – це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну – то має бути тільки державна українська мова. Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка", - зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, українці мають вивчати англійську, щоб бути частиною цивілізованого світу.

"Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ", - наголосив Данілов.

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