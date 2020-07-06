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Новости Борьба с коррупцией
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НАПК начинает проверять, соответствует ли образ жизни украинских чиновников их зарплатам

НАПК начинает проверять, соответствует ли образ жизни украинских чиновников их зарплатам

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начинает применять мониторинг образа жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как отметили в ведомстве, это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное.

"Отныне Украина - среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 000, ездит на "Мерседесе", теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

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Во время мониторинга образа жизни НАПК будет проверять такую ​​информацию:

- Пользование объектами, которые не указаны в декларации;
- Сведения о полученных подарков;
- Приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Мониторинг также будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

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Если НАПК установит несоответствие уровня субъекта декларирования задекларированным им имущества и доходов, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения - НАПК будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.

Справка. Проведение НАПК мероприятий по мониторингу образа жизни предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции". Отдел, который должен был выполнять это требование Закона, существовал в структуре НАПК и раньше, однако на практике меры по мониторингу образа жизни не проводились.

чиновник (1560) НАПК (1221) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+20
НАПК начинает проверять, соответствует ли образ жизни украинских чиновников их зарплатам - Цензор.НЕТ 9962
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06.07.2020 11:52
+19
Хай Венедіктову провірять... А то вона викладачка вузу, її чоловік поліцейський, а в декларації Порш Каєн і хата майже 400 м2!
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06.07.2020 11:57
+18
С судей и прокуроров начните.
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06.07.2020 11:52
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Правила форума Совет форумчан
Покажите мне чиновника с зарплатой 10000 грн...таких в Украине не существует...
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06.07.2020 11:50 Ответить
В день.
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06.07.2020 11:54 Ответить
не красиво считать чужие деньги
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06.07.2020 11:57 Ответить
Тут самое интересное это то...что зарплата чиновника это мои деньги...и твои деньги...
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06.07.2020 11:59 Ответить
Тем более, все мы президенты)))
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06.07.2020 12:03 Ответить
Бог велел делиться.
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06.07.2020 11:59 Ответить
Некрасиво крысить народные !
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06.07.2020 12:07 Ответить
- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует. (с)
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06.07.2020 12:13 Ответить
Хорошее дело ))) Если не скурвяться !!! У нас почти каждый чиновник миллионер !!!
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06.07.2020 12:26 Ответить
Вот это действительно смешно!
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06.07.2020 11:50 Ответить
Не зовсім. Бо перевіряти почнуть з секретаря найщабитішох сільради. І, звичайно, виявиться, що дві курки - то хабарі
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06.07.2020 12:03 Ответить
Знаю секретаря сільради . яка на *тойті * вишиває ...Земелька то теж товар
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06.07.2020 12:08 Ответить
Правильно! А розбарижені маски, продані кацапам засоби захисту - то державна політика, а не барижництво. 🤔 Головне - на ттойотах з цих зелених бариґ ніхто не їздить. Не тому, що купити не можуть - тому, що за машину не вважають.
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06.07.2020 14:01 Ответить
С судей и прокуроров начните.
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06.07.2020 11:52 Ответить
- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
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06.07.2020 12:15 Ответить
А через деякий час новоспечений володар 6400 рублів був схоплений міліцією за крадіжку гаманця.😀 Причому виправдовувпвся:"Рука сама, машинально!"
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06.07.2020 14:04 Ответить
НАПК начинает проверять, соответствует ли образ жизни украинских чиновников их зарплатам - Цензор.НЕТ 9962
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06.07.2020 11:52 Ответить
НАПК начинает проверять, соответствует ли образ жизни украинских чиновников их зарплатам - Цензор.НЕТ 3895
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06.07.2020 11:53 Ответить
Должны хотя бы за месяц предупредить об проверке он-лайн.
Опять же поощряется добровольная "помощь" как-то стукачество,
"добрые" и "чуткие" соседи,
"душевные" друзья и типа честные подружки,
теща наконец
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06.07.2020 12:04 Ответить
НАЗК починає перевіряти, чи відповідає спосіб життя українських чиновників їхнім зарплатам - Цензор.НЕТ 6275
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06.07.2020 12:15 Ответить
НАЗК починає перевіряти, чи відповідає спосіб життя українських чиновників їхнім зарплатам - Цензор.НЕТ 7386
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06.07.2020 12:19 Ответить
Подлость, цинизм, полное отсутствие совести... Угадаете национальность?
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06.07.2020 12:27 Ответить
Начнут с себя, на этом все и заглохнет.
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06.07.2020 11:54 Ответить
Охфис потерпевшего будут проверять?
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06.07.2020 11:56 Ответить
там одни общественники на тех же началах, зарплату не отримують.
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06.07.2020 12:00 Ответить
ще один абсолютно імпотентний державний орган на шиї держави..
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06.07.2020 11:56 Ответить
Хай Венедіктову провірять... А то вона викладачка вузу, її чоловік поліцейський, а в декларації Порш Каєн і хата майже 400 м2!
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06.07.2020 11:57 Ответить
Перевірять, і передадуть на слідство до Генпрокуратури!!! ))))))))))
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06.07.2020 12:01 Ответить
Собачий Рот проверить в первую очередь
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06.07.2020 11:59 Ответить
Проверят, а потом передадут "правохороним органам", в которых сидят сплошные коррупционеры!
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06.07.2020 12:00 Ответить
И сделать ему в Рот. И гнать дубиной до самого Израиля.
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06.07.2020 12:00 Ответить
Конечно же соответствует. А как иначе то.
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06.07.2020 12:02 Ответить
Стадо зебилов одобрительно машет, мекает и пускает выхлопы...А-ха-ха!! Зато по приколу, да?
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06.07.2020 12:03 Ответить
лепота то какая, в хлеву наконец то проведут аудит поголовья и его образа жизни возле корыта
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06.07.2020 12:06 Ответить
та знаем. всё непосильным трудом выиграно в спортлото.
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06.07.2020 12:06 Ответить
Долго смеялся!
"НАПК начинает проверять, соответствует ли образ жизни украинских чиновников их зарплатам!"
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06.07.2020 12:07 Ответить
ХА ХА ХА
Просто интересно кто то еще верит в этот ЦИРК!!
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06.07.2020 12:07 Ответить
А шотама з доступом до берегів морів, річок та інших водоймищ??
"Ківаловщина" досі??
😁
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06.07.2020 12:08 Ответить
И самое главное у этих клоунов с НАПК 100тыс зарплаты! типа чтобы не было корупции!!
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06.07.2020 12:09 Ответить
НАЗК починає перевіряти, чи відповідає спосіб життя українських чиновників їхнім зарплатам - Цензор.НЕТ 6789
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06.07.2020 12:13 Ответить
Можно смело подъезжать с эвакуаторами к любому райотделу аваковских бандитов и выдавать точилы с штрафплощадки только по заполнению декларации
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06.07.2020 12:13 Ответить
Добавим к этому Охвис генпрокурора, Кабмин, все суды Украины и прокуратуры, а недвижимость уже вся и так записана на тещ и дальних родственников. Может, надо не давать воровать, пока они еще на должностях, и конфисковывать почаще?
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06.07.2020 12:26 Ответить
Ответ НАПК известен заранее! Это просто легализация украденного и пыль в глаза "свиделей слуг".
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06.07.2020 12:14 Ответить
"...это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное....."
Полная хрень! В ближайшем обозримом будущем такого не будет. Чиновник-ВОР. Иного чиновника априори не бывает. чиновночек с правом ПОДПИСИ может жить без оклада....
Новокаховские чинуши, все без исключения-НЕ БЕДНЫЕ людишки....да,и с окладами.... сантехника.
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06.07.2020 12:16 Ответить
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/

Ща знову бан за ПРАВДУ!!
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06.07.2020 12:17 Ответить
ти шо..? це ж бидлоеліта, не мона чіпати, а то настане 1917-й..
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06.07.2020 12:23 Ответить
Усе забрати і поділити. Саме на цьому, вас, як лохів розводять 30 років. І будуть розводити далі. Український ВМФ ви якщо і отримаєте, то за власний рахунок, за власні податки. Подобається жити в ілюзіях? Ну то живіть далі, це ваше право.
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06.07.2020 12:24 Ответить
ВИ навіть не повірите...
В другій половині 70-х років , Я був офіцером ВМФ КЧФ СССР
на БПК "КРАСНЫЙ КРЫМ"...
Отака .....малята...

😁
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06.07.2020 12:32 Ответить
Це мало якось позитивно вплинути на ваш менталітет чи може розум?
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06.07.2020 12:36 Ответить
А Ви як думаєте??
Може Вас ще й не планували??
😁
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06.07.2020 12:43 Ответить
Конешно, интересный вопрос, провести научные изыскания шоб сообщить зебилам эту новость. Для них новые знания. ка живут их слуги. будут очень полезны. Хотя, зачем тратить зря деньги. Зетипиллы все равно ничего не поймут. Слава Ослу!
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06.07.2020 12:20 Ответить
Стандартне і просте запитання - а навіщо?
В Україні тотальна більшість живе не по офіційним прибуткам. Хтось за хабарі, хтось не сплачує податки і останніх в рази більше ніж перших. Тобто як засіб поповнення бюджету, це не спрацює.
Може для покарання? Цікаво, а як при діючий Конституції і презумпції невинуватості вони це збираються робити?
Якщо жодного дієвого наслідку ця перевірка не передбачає то навіщо її проводити?
Скільки можно спостерігати за процесом імітації боротьби? Ви або механізм створюйте дієвий, або сидіть мовчки.
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06.07.2020 12:22 Ответить
Глупости. Пещерный суд признает, что этот "контроль" идет в нарушение действующего законодательства, а чиновники-коррупционеры подадут в Европейский суд на Украину.
И, представьте, выиграют. Пока не будет политической воли - ничего в стране не поменяется.
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06.07.2020 12:23 Ответить
Так і є, Відкрийте Конституцію і "печерний суд", тут ні до чого. Ви що ж бажаєте, щоби він підтерся діючою Конституцією?
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06.07.2020 12:25 Ответить
При Порошенку такого не було!
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06.07.2020 12:24 Ответить
Таке було, є і буде. Буде ще при наступних президентах дебілах, яких ви обов'язково оберете. По ця біда, корінням йде від вас самих.
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06.07.2020 12:26 Ответить
Від НАС? А ТИ ***** хто? ТИ звідки?
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06.07.2020 12:33 Ответить
Я розумна меншість, але ти, тупа більшість - не зважай. Я людина, яка може написати правду, якщо вона навіть мені фінансово не вигідна, а у тебе, їх завжди дві. Одна для інших, а інша, для себе "солоденького".
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06.07.2020 12:35 Ответить
Одне те, що ти САМ СЕБЕ зачислюєш до "розумної меншості" говорить про те, що ступінь розвитку твого інтелекту , м"яко кажучи, не вражає... ВАМ, недолугим, вклали до голови таку просту і таку приємну для кожного дурня думку про те, що ВИ - "еліта" і чимось кращі за інших. Я би обговорив з тобою про джерела і причини масового російського шовінізму, але не буду витрачати час - даремно такі речі пояснювати соєвому шовіністу - не зрозумієте, бо не захочете розуміти. Тому що неприємно. А все, що неприємно або не вкладається у сформовані пропагандонами у ВАШИХ головах схеми, ВИ не сприймаєте. ВИШИВАТА у всій красі
Обтікай, "розумна меншість"
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06.07.2020 15:13 Ответить
Нажаль адмін віддалив у часі (на 3 дні) мою відповідь... але нічого.
Хто ж по твоєму має мене туди зараховувати? Невже ти? Ми що, знайомі?
Я десь писав що сором'язливий? Чи це якось впливає на інтелект? Судячи з твого коменту тут є зв'язок? Так, нам вклали, порохоботи, телевізор і т.п. ну звісно ж...
Я би обговорив з тобою ... би, би, да каби. А ти спробуй, якщо інтелекту вистачить зі мною, про щось дискутувати. Гонору бачу що вистачає, а інтелект, поки що не помічав.

Не бачу я із твого посту ні рівня, ні освіти, ні логічного мислення. Здуйся нікчема, або доведи, що ти на щось здатне. А казочки твої - я би міг, я би те, я би се...
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09.07.2020 16:18 Ответить
ЛОХИ должны платить! причем должны платить всем и чинушам корупционерам и НАПК которые якобы с ними борятся! ЗА ВСЕ ПЛАТЯТ ЛОХИ! ХА ХА ХА!!!
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06.07.2020 12:29 Ответить
К чему это кривляние?
Зайдите во двор ЛЮБОГО министерства и сравните стоимость машин, которые там стоят, с зарплатами сотрудников, которым они принадлежат.
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06.07.2020 12:29 Ответить
Сделают доклад , что все в порядке
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06.07.2020 12:36 Ответить
Десь прочитав-катера "кузнні на їбальськом " таки брак..
На жаль..
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06.07.2020 12:47 Ответить
"Поэтому случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 000, ездит на "Мерседесе", теперь будут фиксировать не только журналистские расследования".



Чиновник с зарплатой 10 000 - они сделали мой день )))
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06.07.2020 12:48 Ответить
Ржунемагу 🤣
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06.07.2020 13:18 Ответить
Их не проверять надо а вешать с табличкой на груди
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06.07.2020 13:19 Ответить
Только начинает? Значит этот сериал надолго до конца каденции зе-ёжика ( не хочу осликов обижать, они хоть и упрямые, но трудяги).
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06.07.2020 17:23 Ответить
Хто у курсах що за персонаж у міноборони Бариніна? Тут мережу засипають халвою як офігенно вона організувала внутрішній аудит у міністерстві. Стандарти НАТО, європідходи, вась-вась із західними експертами, британці там наче просто у захваті як працює департамент внутрішнього аудиту міноборони. Свої пару солодких копійок вставляє і гільдія аудиторів… ну з ними більш-менш зрозуміло, пані Бариніна там віце-президент, їм по-іншому не можна…

Є, правда, інфа, що пані заслужений совєцький аудитор тупо сидить на відкатах з купи тренінгів за грантівські кошти. Більше тренінгів - більше капне… Тому так активно і часто їх організовує для своїх підлеглих… типу «учиться, учиться і ще раз учиться» і нефіг шастать з плановими перевірками, аудитом і всякою ревізією. Це, в принципі, не може не радувати народ, задіяний у різних схематозах по тих же, наприклад, ДОЗах. Грошики на проекти відправляють - виконання замовлення зіроу, нуль десятих. Та ж Ленінська кузня з катерами, профінансованими на 80% де? Я на суші, ти на морі - ми «не встретимся никак».

Контроль ДОЗ від аудиторів МО? Ні не чули. Бо ми не ревізори, а аудитори західного штибу, що пропонують керівництву ефективні управлінські рішення, а не копирсаються у сумнівних мільярдних проводках. Для цього, мовляв, є держаудитслужба, рахункова палата і всякі набу

Ну таке кажуть про Бариніну… Може, брешуть, заздрять людині, репутацію псують? Хто що чув?

#міноборонизловживання #міноборониаудит
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08.07.2020 14:43 Ответить
 
 