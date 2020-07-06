"НАПК начинает проверять, соответствует ли образ жизни украинских чиновников их зарплатам!"

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начинает применять мониторинг образа жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как отметили в ведомстве, это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное.

"Отныне Украина - среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 000, ездит на "Мерседесе", теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

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Во время мониторинга образа жизни НАПК будет проверять такую ​​информацию:

- Пользование объектами, которые не указаны в декларации;

- Сведения о полученных подарков;

- Приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Мониторинг также будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

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Если НАПК установит несоответствие уровня субъекта декларирования задекларированным им имущества и доходов, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения - НАПК будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.

Справка. Проведение НАПК мероприятий по мониторингу образа жизни предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции". Отдел, который должен был выполнять это требование Закона, существовал в структуре НАПК и раньше, однако на практике меры по мониторингу образа жизни не проводились.