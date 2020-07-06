НАЗК починає перевіряти, чи відповідає спосіб життя українських чиновників їхнім зарплатам
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) починає застосовувати моніторинг способу життя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Як зазначили у відомстві, це допоможе виявити тих чиновників, які задекларували доволі скромні статки та водночас користуються люксовими автомобілями, купують маєтки, отримують коштовні подарунки від найближчих родичів тощо.
"Відтепер Україна – серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч, їздить на "Мерседесі", тепер фіксуватимуть не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.
Під час моніторингу способу життя НАЗК перевірятиме таку інформацію:
- Користування об’єктами, які не вказані в декларації.
- Відомості щодо отриманих подарунків.
- Придбання об’єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи.
Моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел.
Якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації.
Якщо в результаті моніторингу буде виявлено корупційні порушення – НАЗК повідомлятиме про це правоохоронним органам та іншим уповноваженим суб’єктам.
Довідка. Проведення НАЗК заходів із моніторингу способу життя передбачено Законом України "Про запобігання корупції". Відділ, який мав виконувати цю вимогу Закону, існував у структурі НАЗК і раніше, однак на практиці заходи з моніторингу способу життя не проводилися.
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-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
Опять же поощряется добровольная "помощь" как-то стукачество,
"добрые" и "чуткие" соседи,
"душевные" друзья и типа честные подружки,
теща наконец
"НАПК начинает проверять, соответствует ли образ жизни украинских чиновников их зарплатам!"
Просто интересно кто то еще верит в этот ЦИРК!!
"Ківаловщина" досі??
😁
Полная хрень! В ближайшем обозримом будущем такого не будет. Чиновник-ВОР. Иного чиновника априори не бывает. чиновночек с правом ПОДПИСИ может жить без оклада....
Новокаховские чинуши, все без исключения-НЕ БЕДНЫЕ людишки....да,и с окладами.... сантехника.
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
Ща знову бан за ПРАВДУ!!
В другій половині 70-х років , Я був офіцером ВМФ КЧФ СССР
на БПК "КРАСНЫЙ КРЫМ"...
Отака .....малята...
😁
Може Вас ще й не планували??
😁
В Україні тотальна більшість живе не по офіційним прибуткам. Хтось за хабарі, хтось не сплачує податки і останніх в рази більше ніж перших. Тобто як засіб поповнення бюджету, це не спрацює.
Може для покарання? Цікаво, а як при діючий Конституції і презумпції невинуватості вони це збираються робити?
Якщо жодного дієвого наслідку ця перевірка не передбачає то навіщо її проводити?
Скільки можно спостерігати за процесом імітації боротьби? Ви або механізм створюйте дієвий, або сидіть мовчки.
И, представьте, выиграют. Пока не будет политической воли - ничего в стране не поменяется.
Обтікай, "розумна меншість"
Хто ж по твоєму має мене туди зараховувати? Невже ти? Ми що, знайомі?
Я десь писав що сором'язливий? Чи це якось впливає на інтелект? Судячи з твого коменту тут є зв'язок? Так, нам вклали, порохоботи, телевізор і т.п. ну звісно ж...
Я би обговорив з тобою ... би, би, да каби. А ти спробуй, якщо інтелекту вистачить зі мною, про щось дискутувати. Гонору бачу що вистачає, а інтелект, поки що не помічав.
Не бачу я із твого посту ні рівня, ні освіти, ні логічного мислення. Здуйся нікчема, або доведи, що ти на щось здатне. А казочки твої - я би міг, я би те, я би се...
Зайдите во двор ЛЮБОГО министерства и сравните стоимость машин, которые там стоят, с зарплатами сотрудников, которым они принадлежат.
На жаль..
Чиновник с зарплатой 10 000 - они сделали мой день )))
Є, правда, інфа, що пані заслужений совєцький аудитор тупо сидить на відкатах з купи тренінгів за грантівські кошти. Більше тренінгів - більше капне… Тому так активно і часто їх організовує для своїх підлеглих… типу «учиться, учиться і ще раз учиться» і нефіг шастать з плановими перевірками, аудитом і всякою ревізією. Це, в принципі, не може не радувати народ, задіяний у різних схематозах по тих же, наприклад, ДОЗах. Грошики на проекти відправляють - виконання замовлення зіроу, нуль десятих. Та ж Ленінська кузня з катерами, профінансованими на 80% де? Я на суші, ти на морі - ми «не встретимся никак».
Контроль ДОЗ від аудиторів МО? Ні не чули. Бо ми не ревізори, а аудитори західного штибу, що пропонують керівництву ефективні управлінські рішення, а не копирсаються у сумнівних мільярдних проводках. Для цього, мовляв, є держаудитслужба, рахункова палата і всякі набу
Ну таке кажуть про Бариніну… Може, брешуть, заздрять людині, репутацію псують? Хто що чув?
#міноборонизловживання #міноборониаудит