НАЗК починає перевіряти, чи відповідає спосіб життя українських чиновників їхнім зарплатам

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) починає застосовувати моніторинг способу життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Як зазначили у відомстві, це допоможе виявити тих чиновників, які задекларували доволі скромні статки та водночас користуються люксовими автомобілями, купують маєтки, отримують коштовні подарунки від найближчих родичів тощо.

"Відтепер Україна – серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч, їздить на "Мерседесі", тепер фіксуватимуть не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

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Під час моніторингу способу життя НАЗК перевірятиме таку інформацію:

- Користування об’єктами, які не вказані в декларації.

- Відомості щодо отриманих подарунків.

- Придбання об’єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи.

Моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел.

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Якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Якщо в результаті моніторингу буде виявлено корупційні порушення – НАЗК повідомлятиме про це правоохоронним органам та іншим уповноваженим суб’єктам.

Довідка. Проведення НАЗК заходів із моніторингу способу життя передбачено Законом України "Про запобігання корупції". Відділ, який мав виконувати цю вимогу Закону, існував у структурі НАЗК і раніше, однак на практиці заходи з моніторингу способу життя не проводилися.