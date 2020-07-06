Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной

В Кремле считают глупостью и нагнетанием обстановки заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы к подготовке украинского флота к войне с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости в понедельник, 6 июля.

"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине", - сказал он.

Песков добавил, что подобные высказывания не способствуют улучшению ситуации на юго-востоке Украины.

Напомним, ранее Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что не исключает возможного наступления армии РФ на Херсонщину.

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - сказал командующий ВМС Украины.

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В июне государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что в Одесской области успешно завершились испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществлялись на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области, стрельба велась с боевой частью ракет.

РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.