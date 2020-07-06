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Новости Агрессия России против Украины
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Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной

Песков назвал

В Кремле считают глупостью и нагнетанием обстановки заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы к подготовке украинского флота к войне с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости в понедельник, 6 июля.

"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине", - сказал он.

Песков добавил, что подобные высказывания не способствуют улучшению ситуации на юго-востоке Украины.

Напомним, ранее Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что не исключает возможного наступления армии РФ на Херсонщину.

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - сказал командующий ВМС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ отреагировали на заявление Командующего ВМС Неижпапы об угрозе полномасштабной войны: "Все закончится для Украины печально"

В июне государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что в Одесской области успешно завершились испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществлялись на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области, стрельба велась с боевой частью ракет.

РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

ВМС (1474) Песков Дмитрий (1894) угрозы (852) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+23
русским веры нет!
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06.07.2020 13:59
+21
назвал "абсолютной глупостью"
так в вашей глупости никто не сомневается
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06.07.2020 14:00
+18
Ясно,ждём-с
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06.07.2020 13:57
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Ясно,ждём-с
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06.07.2020 13:57 Ответить
путін боїться, засцяв.
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06.07.2020 14:00 Ответить
главное наше оружие, это ты, Игорек.. мы тебя забросим в тыл в Рашку, и ты вы%%еш кацапам все мозги своими монологами..
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06.07.2020 14:02 Ответить
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06.07.2020 14:34 Ответить
Та не заспокоюйтесь... Обсц.ка на те й е ос.икою, що все робить iзпiдтишка...
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06.07.2020 14:04 Ответить
стесняюсь спросить - а ссылку можно ?
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06.07.2020 13:59 Ответить
Зерада не верила, что и Джавелины поставят...
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06.07.2020 14:05 Ответить
https://censor.net/user/346452.
Кремль заявил, что Крым отжали из-за боязни появления там НАТО. Ссылки нужны ?
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06.07.2020 14:05 Ответить
крым забрали из за ЯО, размещенного в севастополе еще на аренде,
остальное политинформация
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06.07.2020 14:41 Ответить
Президент Росії Володимир Путін навряд чи наважиться на захоплення Північно-Кримського каналу або нових територій на сході України, але в разі, якщо він все ж таки зважиться на це, російський лідер зіткнеться з ризиком прямого зіткнення з військовими НАТО, що спричинить для нього суворі наслідки.
Таку думку в інтерв'ю Крим.Реалії висловив колишній сержант армії США і фахівець з безпеки Асоціації американського національної розвідки (The Intelligence Community, Inc.) Ерік Теллант (Eric Tallant).
«Я спостерігаю заморожений конфлікт навколо Криму вже п'ять років, і за моєю особистою оцінкою, тут не очікується якоїсь радикальної ескалації. Путін навряд чи зважиться просуватися вглиб України. По-перше, за ці роки українська армія стала набагато сильнішою, а по-друге, українці тісно взаємодіють з військовим персоналом США та інших країн НАТО, особливо на сході країни», - повідомив він.

Ерік Теллант

За словами Еріка Телланта, американські військові інструктори працюють безпосередньо в Україні, в тому числі в зоні, близькій до лінії фронту.
«Я не думаю, що Путін зважиться на ризик, який може загрожувати йому прямим зіткненням з військовими НАТО. Навіть у разі, якщо мова йде не про регулярні війська, а тільки про військових інструкторів, вбивство будь-якого американського солдата спричинить катастрофічні наслідки для Росії. Тому я не очікую нових атак від російських військ з боку Донбасу, принаймні, в найближчому майбутньому», - впевнений американський експерт.
Що стосується анексованого Криму, на думку експерта, в найближчому майбутньому він залишиться замороженим конфліктом, ситуація навколо якого продовжуватиме погіршуватися, особливо на тлі постійних загроз, пов'язаних з нестачею питної води в Криму.

Путін дійсно може розглядати Крим як зручне місце для розміщення тактичної ядерної зброї

«Я допускаю, що Путін дійсно може розглядати Крим як зручне місце для розміщення тактичної ядерної зброї, що провокує додаткову нестабільність у регіоні. Однак я вкрай сумніваюся, що він зважиться його використовувати. Це - типова тактика для шантажу і посилення своєї позиції в переговорах, але не більше того», - підкреслив Теллант.
Ерік Теллант визнає, що наразі НАТО не дає Україні формальних гарантій захисту у випадку нового вторгнення або можливої ескалації, не обіцяючи членство в Альянсі або будь-які двосторонні договори. Однак американський експерт зазначає: навіть будучи неформальною, присутність солдатів НАТО в регіоні зберігається, і вони не збираються залишати територію України.

Захід дуже серйозно ставиться до російсько-українського конфлікту

«Сполучені Штати не хочуть виглядати агресивної стороною, тому не надають Україні формальних гарантій втручання. Однак представники армії США відвідують Україну регулярно, і я повинен сказати, що Захід дуже серйозно ставиться до російсько-українського конфлікту. Говорячи про Чорне море, Румунія наразі є найбільшою базою для американських і європейських військ у регіоні. Не варто забувати і про плани США провести модернізацію військово-морських баз України в Миколаєві та Очакові, що, безсумнівно, принесе більше стабільності в Чорноморський регіон. До того ж, присутність НАТО означає не тільки військових і зброю, але також гроші й експертну допомогу. Довгострокова стратегія США та їхніх партнерів у регіоні передбачає подальше перебування військ у Східній Європі та в районі Чорного моря, і на сьогодні вони не збираються йти», - пояснює колишній військовий.
Що стосується оцінки можливостей українських Збройних сил, Еріку Телланту доводилося особисто взаємодіяти з українськими фахівцями, в тому числі, у спільних тренінгах, що проводяться для Збройних сил Афганістану в 2016-17 роках, і він відзначає значне зростання професіоналізму української армії.

У мене позитивне бачення щодо спроможності української армії стримати можливу російську агресію

«Більшість українських фахівців в Афганістані були цивільними людьми або військовими, котрі виступали там як інструктори, а не в складі збройних сил. Проте я не можу не відзначити їхній винятковий професіоналізм. Вони прекрасно розбиралися в системах озброєння, і їхній рівень експертиз був не гірший за американський. Я був вражений їхньою компетентністю. За останні роки українська армія отримала ************ обладнання і підготовку від найкращих західних інструкторів. До того ж ці люди об'єднані спільною ідеєю захисту своєї країни. Словом, у мене позитивне бачення щодо спроможності української армії стримати можливу російську агресію. Я думаю, зараз українські військові цілком здатні захистити свою батьківщину», - зазначає він.
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06.07.2020 14:08 Ответить
это не вброс?
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06.07.2020 14:00 Ответить
вважайте чим хочете.
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06.07.2020 14:02 Ответить
А чого без посилання вiдповiдь?... Чи це вы десь чули?
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06.07.2020 14:05 Ответить
думаю эта информация составляет военную тайну и ее оглашение как минимум должно рассматривать СБУ а не ловить лоточников да спиртзаводы искать...
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06.07.2020 14:14 Ответить
О как возбудилась кремлядская *****.
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06.07.2020 13:59 Ответить
русским веры нет!
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06.07.2020 13:59 Ответить
Мокшано-удмуртам тем более.
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06.07.2020 14:07 Ответить
В Китае - бубонная чума. Объявлен третий уровень эпидемиологической опасности

В Китае из-за случая заражения бубонной чумой в административно-территориальной единице Урд-Чжунцю города Баян-Нур объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения. Как передает УНИАН, об этом сообщает газета "Синьцзинбао".
Зараженным оказался скотовод из автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.
"Пациент до заболевания находился в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - рассказали в отделе здравоохранения города Баян-Нур.
По данным местных властей, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения. Жителям рекомендуют не охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрения - немедленно сообщать об этом.
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06.07.2020 13:59 Ответить
русские постоянно врут и особенно с Кремля! Потому если Украина хочет мира, то нужно готовиться к войне!!!
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06.07.2020 14:00 Ответить
назвал "абсолютной глупостью"
так в вашей глупости никто не сомневается
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06.07.2020 14:00 Ответить
Зебилы, а что Зеля говорит на счёт того что кацапы собираются нападать на Херсонскую область чтобы пустить воду в Крым ?
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06.07.2020 14:01 Ответить
зеля миролюбиво смотрит в глаза....(или во что он там смотрит) и видит мир и уважение через аналы каломойского
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06.07.2020 14:02 Ответить
П
Т
Н

П
Н
Х
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06.07.2020 14:01 Ответить
Значит точно готовят вторжение... Или мы Совка не знаем ?
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06.07.2020 14:02 Ответить
Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона/Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- израильский Searcher MkII./ Но они Украине исключительно для её же пользы.Как бы. Или чтобы да так нет. Или будем посмотреть.
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06.07.2020 14:30 Ответить
Как всегда-и вашим и нашим,главное гешефт.
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06.07.2020 15:31 Ответить
Здесь израильский флажок как бы против Путина. Дома он же верноподданно клянётся в любви проворовавшейся путинской проститутке по вызову./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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06.07.2020 15:54 Ответить
Скабеева сегодня на говно изойдет ))))
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06.07.2020 14:02 Ответить
Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - Цензор.НЕТ 9348
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06.07.2020 14:03 Ответить
Тут я з Йоршиком згоден. ***** втратило такий шанс. Тепер вже пізно.
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06.07.2020 14:04 Ответить
А шотакоє раіска?
Війна буде з маасковскім улусом.. тама гдє мацква..
патамуша - усе разбегутца от вонизма трупака-паРашка!!
Ващето хитро- нету такой републики раиска!!
😂😂
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06.07.2020 14:04 Ответить
россия - это искусственное, неожиданное злокачественное образование в результате захвата власти ельцыным на танках , сопровождавшимся намоткой народа на гусеницы. Все как обычно....
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06.07.2020 14:08 Ответить
тю, да в чукчах ассимилируются если чо... Кста, когда кремлядская нарабсея в крови топила весь захвачиваемый вОСТОК, ЧУкчи самые последние сдались, аж через 100 лет, жестоко сопротивлялись - мочили москалей... да не устояли перед подкупом горячей водой(водкой)... ЗЫ... а тому чукче дай только пробку от водки понюхать и он уже бухой... Но по трезвяне, лучше воина нет.
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06.07.2020 14:10 Ответить
Згоден!!
😁
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06.07.2020 14:25 Ответить
Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - Цензор.НЕТ 4830
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06.07.2020 14:07 Ответить
Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - Цензор.НЕТ 1161Неужели не видно, Расия давно в войне с Украиной и отрицание войны "абсолютная глупость"
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06.07.2020 14:18 Ответить
тільки не "Расія", а *********, свинособакія або лаптєстан, виключно з маленької літери
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06.07.2020 14:27 Ответить
Правильно МОСКОВИЯ с колониями
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06.07.2020 14:31 Ответить
навіщо московію писати з великої літери?
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06.07.2020 14:40 Ответить
простіше треба - кацапстан
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06.07.2020 15:20 Ответить
Нужно весь Мир приучать к правильному названию не Расия а Московия,потому так и чтобы без ошибок
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06.07.2020 15:31 Ответить
в мене своя думка (див. вище)
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06.07.2020 15:36 Ответить
Ну в годы войны ваша думка актуальней
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06.07.2020 15:39 Ответить
Никто их в наличии ума и не подозревает.
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06.07.2020 14:54 Ответить
Патаму ша никто в Уруссии не хочет подставлять лоб под пули,вернее под "Джавелины" и КР"Нептун"и "Ольха".Будет больно жаль за бесцельнопрожитые..
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06.07.2020 14:08 Ответить
К сожалению практика показывает совсем другое. На Московии вполне достаточно зомбированных ТВ идиотов верящих что бендеры жрут снегирей и насилуют старух прямо на заборе. И хватает желающих кошмарить "хохлов" чтобы погасить кредиты и накормить свою жонку-свиноматку с выводком лаптенгогих
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06.07.2020 14:13 Ответить
про запенивание старух монтажной пеной упустили - а так - все верно... хотя известно о минимальной поддержке местным населением украинского Крыма. Знаю многих, кто пишет заявы и на Аксенова и на Администрацию президента россии о том, что становится только хуже там , Красноярск, Санкт-Петербург так же поддержка практически минимальная и за обнуление не голосовали.. но то такое....
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06.07.2020 14:18 Ответить
Та там в бурятьських аулах довбойобів на тисячу років наплодили... За копійку підуть вбивати кого завгодно і де завгодно...
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06.07.2020 14:22 Ответить
Ух ти, вперше чувак не збрехав! Ну яка може бути загроза війни з Україною, як вона вже йде?
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06.07.2020 14:08 Ответить
Мацкве верить - себя не уважать. Кацапье самый брехливый этнос
"Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай..."
https://kartaslov.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92_%D0%90/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8/7#p521 Гиляровский В. А., Москва и москвичи, 1926
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06.07.2020 14:08 Ответить
Новичок)))
Ещё чище прибавил)))
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06.07.2020 14:28 Ответить
брехливим свинособакам ніякої довіри немає!
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06.07.2020 14:09 Ответить
Говорящая голова кремлёвской шайки письков, отреагировал - значит внимательно наблюдают за происходящим. А это, в свою очередь, говорит о том, что нужно быть начеку, а не как некоторые, мир в глазах у всяких гандонов ищут.
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06.07.2020 14:10 Ответить
Подлость и лживость мосскалей безгранична. Не верьте им!
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06.07.2020 14:10 Ответить
То что Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - меня например наоборот еще больше настораживает. Путин тоже заявлял что Крым не является спорной территорией.
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06.07.2020 14:11 Ответить
віри кацапам не має!
Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - Цензор.НЕТ 2067
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06.07.2020 14:13 Ответить
А роги де і борода ЦАПа?
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06.07.2020 14:21 Ответить
прям как у меня во дворе на скамейке прямо сейчас сидят - и корона им не почем... с утра в 6 утра гудеть как трансформатор или пчелы начинают и до самого позднего полуночного блеватания....периодически летая в улик за новой порцией....
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06.07.2020 14:21 Ответить
Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной/ В Москве прошла панихида по убитым в Украине 14 спецназовцам 45-го десантного полка. 07.07.14/ 11.10.14 21:26 На кладбище в Ростове-на-Дону обнаружили три ряда свежих могил. / 22.06.14 19:45 600 наемников переброшено только из Саратовской области РФ в Луганск! Одного уже опознали и похоронили - Игорь Ефимов из Саратова /16.07.14 12:52 Под Славянском найдены сотни тел террористов. Некоторые из них заминированы, - СНБО.
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06.07.2020 14:14 Ответить
Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - Цензор.НЕТ 5068
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06.07.2020 14:14 Ответить
Собрать на границе пару тысяч танков и полмиллиона солдат - разве не свидетельство мирных намерений Рашки? Теперь правосеки захватят радиостанцию в Ростове...
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06.07.2020 14:17 Ответить
Якщо козломорді кажуть що не нападуть-значить точно якусь хєрню вже задумали.... Країна підарасів....
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06.07.2020 14:18 Ответить
Московии выгодно сразу завоевать Киев для быстрого завершения войны,потому всё так тихо на Белорусском направлении Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - Цензор.НЕТ 7050.
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06.07.2020 14:24 Ответить
С севера хоть и близко, но местность непригодная для быстрого продвижения техники. Болота, реки, леса. Только вдоль дорог можно двигаться. Там мосты подорвать, и все. Финляндия получится. Не зря немцев гнали не с севера, а через Донбасс и Харьков. Минск еще 3 июля взяли, а Харьков только 23 августа. А Киев вообще к 7-му ноября. Могли же от Минска идти, но шли дальним путем. Именно поэтому. Непригодная местность.
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06.07.2020 17:19 Ответить
Ну-да, ну-да... "их там нет" - тема известная.
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06.07.2020 14:24 Ответить
ПЕСКОВ ТАКОЕ ЖЕ БРЕХЛО КАК И ПЛЕШИВЫЙ КАРЛИК!!!!!!
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06.07.2020 14:26 Ответить
глупость-твое существование!
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06.07.2020 14:30 Ответить
Кацапам верить нельзя.
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06.07.2020 14:32 Ответить
чикатилло назвал глупостью обвинения в изнасилованиях и убийствах, а также заявил шо он филателист, пацифист, моралист и коллекционер бабочек. очень любит женщин и детей, и шо в жызни мухи ни абидил... ни адной...
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06.07.2020 14:32 Ответить
Слухай кацапа та сприймай навпаки. Судячи з усього тема про талібів призведе до таких санкцій, що санкції від відкритого вторгнення вже не будуть мати ніякого сенсу. Тобто кацапам буде нічого втрачати. От вони і готуються. І велика війна може бути єдиним що залишилось від голодних бунтів. Війна з Україною буде максимально великою щоб при цьому бути гарантовано переможною(ну це на думку кацапів).
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06.07.2020 14:34 Ответить
От вас, свиней, всего можно ожидать, в связи с тем, что ложь - сущность мокшанского существа... .
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06.07.2020 14:37 Ответить
"Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання і до виборів." - Отто фон Бісмарк
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06.07.2020 14:39 Ответить
Песков преступник!!! Поэтому- он не может заявлять!!
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06.07.2020 14:42 Ответить
операция прикрытие
от доктора геббельса из кремля
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06.07.2020 14:44 Ответить
Так, слова московитов нужно понимать с точностью наоборот. Я вот все думал, что так пидошарии разошлися, то отлупили ветеранов, то митинги устраивают. По ходу готовят большую провокацию, например в том же Херсоне, что б пуйло ввел войска для защиты рускоязычников. Не зря же рашисты начали в сми триндеть про гуманитарную катастрофу в Крыму, крымский канал ремонтировать, военные учения проводить рядом и многое другое, косвенно подтверждающие их планы. Совпадение? Не думаю.
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06.07.2020 15:01 Ответить
Давно брехуна писькова не было
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06.07.2020 15:13 Ответить
Від вас казкових довбойобів, очікувати можно що завгодно.
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06.07.2020 15:22 Ответить
О чём речь?!
Никакой войны не будет!
Будет исключительно "братская" помощь для защиты русскоязычного населения, по многочисленным просьбам трудящихся!
Письков, да кто ж тебе поверит?
Как сказала одна известная личность, "Ну, дебилы, б*ля!".
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06.07.2020 15:27 Ответить
Цинічний виродок
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06.07.2020 15:50 Ответить
У них там все такие.
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06.07.2020 16:24 Ответить
Письков не врет,он дезинформирует ! Где-то уже готова новая "Майнила". Жидобандеровцы обстреляют мост -символ расейских скрепов и тады всей сворой на врага...
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06.07.2020 15:53 Ответить
Абсолютная глупость ...это окупация Крыма. Нахрен вы туда полезли придурки??? Вы же в Новоросийске уже давно бы имели базу в разы лучше. От плохо, когда вместо мозгов в вашем Совбезе зеленое гавно плавает, да? Ребятня ************, я вам сочувствию. Знайте, я наверное единственный, кто с вами, свора зеленого говна. Я единственный кто вас прикроет, блевотина кремлевская(литер.речь).
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06.07.2020 15:58 Ответить
Нехай він ще скаже, що підтримує територіальну недоторканість України, це буде дуже цікаво, як стрибок у минуле.
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06.07.2020 16:37 Ответить
В августе и феврале плановіе вілазки Орді.
Пора бі уже и привікнуть.
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06.07.2020 16:44 Ответить
завжди дивись не на слова, а на дії. готуйся до гіршого. закон Мерфі в поміч
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06.07.2020 16:56 Ответить
треба ракети, щоб долітали до урала
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06.07.2020 18:20 Ответить
То что говорит рашист не имеет ни какой смысловой нагрузки. Не нужно обращать внимание на те нечленораздельные звуки словесной дефекации, которые исходят из рашистской пасти. Знаем, что по умолчанию все рашистские действия подлые и вероломные. Поэтому нужно смотреть на действия, которые он совершает, и предугадывать какие совершит, имея ввиду, что по умолчанию все кацапорашистские действия подлые, преступные и вероломные.
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06.07.2020 18:29 Ответить
 
 