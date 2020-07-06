Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной
В Кремле считают глупостью и нагнетанием обстановки заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы к подготовке украинского флота к войне с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости в понедельник, 6 июля.
"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине", - сказал он.
Песков добавил, что подобные высказывания не способствуют улучшению ситуации на юго-востоке Украины.
Напомним, ранее Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что не исключает возможного наступления армии РФ на Херсонщину.
"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - сказал командующий ВМС Украины.
В июне государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что в Одесской области успешно завершились испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществлялись на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области, стрельба велась с боевой частью ракет.
РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.
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Кремль заявил, что Крым отжали из-за боязни появления там НАТО. Ссылки нужны ?
остальное политинформация
Таку думку в інтерв'ю Крим.Реалії висловив колишній сержант армії США і фахівець з безпеки Асоціації американського національної розвідки (The Intelligence Community, Inc.) Ерік Теллант (Eric Tallant).
«Я спостерігаю заморожений конфлікт навколо Криму вже п'ять років, і за моєю особистою оцінкою, тут не очікується якоїсь радикальної ескалації. Путін навряд чи зважиться просуватися вглиб України. По-перше, за ці роки українська армія стала набагато сильнішою, а по-друге, українці тісно взаємодіють з військовим персоналом США та інших країн НАТО, особливо на сході країни», - повідомив він.
Ерік Теллант
За словами Еріка Телланта, американські військові інструктори працюють безпосередньо в Україні, в тому числі в зоні, близькій до лінії фронту.
«Я не думаю, що Путін зважиться на ризик, який може загрожувати йому прямим зіткненням з військовими НАТО. Навіть у разі, якщо мова йде не про регулярні війська, а тільки про військових інструкторів, вбивство будь-якого американського солдата спричинить катастрофічні наслідки для Росії. Тому я не очікую нових атак від російських військ з боку Донбасу, принаймні, в найближчому майбутньому», - впевнений американський експерт.
Що стосується анексованого Криму, на думку експерта, в найближчому майбутньому він залишиться замороженим конфліктом, ситуація навколо якого продовжуватиме погіршуватися, особливо на тлі постійних загроз, пов'язаних з нестачею питної води в Криму.
Путін дійсно може розглядати Крим як зручне місце для розміщення тактичної ядерної зброї
«Я допускаю, що Путін дійсно може розглядати Крим як зручне місце для розміщення тактичної ядерної зброї, що провокує додаткову нестабільність у регіоні. Однак я вкрай сумніваюся, що він зважиться його використовувати. Це - типова тактика для шантажу і посилення своєї позиції в переговорах, але не більше того», - підкреслив Теллант.
Ерік Теллант визнає, що наразі НАТО не дає Україні формальних гарантій захисту у випадку нового вторгнення або можливої ескалації, не обіцяючи членство в Альянсі або будь-які двосторонні договори. Однак американський експерт зазначає: навіть будучи неформальною, присутність солдатів НАТО в регіоні зберігається, і вони не збираються залишати територію України.
Захід дуже серйозно ставиться до російсько-українського конфлікту
«Сполучені Штати не хочуть виглядати агресивної стороною, тому не надають Україні формальних гарантій втручання. Однак представники армії США відвідують Україну регулярно, і я повинен сказати, що Захід дуже серйозно ставиться до російсько-українського конфлікту. Говорячи про Чорне море, Румунія наразі є найбільшою базою для американських і європейських військ у регіоні. Не варто забувати і про плани США провести модернізацію військово-морських баз України в Миколаєві та Очакові, що, безсумнівно, принесе більше стабільності в Чорноморський регіон. До того ж, присутність НАТО означає не тільки військових і зброю, але також гроші й експертну допомогу. Довгострокова стратегія США та їхніх партнерів у регіоні передбачає подальше перебування військ у Східній Європі та в районі Чорного моря, і на сьогодні вони не збираються йти», - пояснює колишній військовий.
Що стосується оцінки можливостей українських Збройних сил, Еріку Телланту доводилося особисто взаємодіяти з українськими фахівцями, в тому числі, у спільних тренінгах, що проводяться для Збройних сил Афганістану в 2016-17 роках, і він відзначає значне зростання професіоналізму української армії.
У мене позитивне бачення щодо спроможності української армії стримати можливу російську агресію
«Більшість українських фахівців в Афганістані були цивільними людьми або військовими, котрі виступали там як інструктори, а не в складі збройних сил. Проте я не можу не відзначити їхній винятковий професіоналізм. Вони прекрасно розбиралися в системах озброєння, і їхній рівень експертиз був не гірший за американський. Я був вражений їхньою компетентністю. За останні роки українська армія отримала ************ обладнання і підготовку від найкращих західних інструкторів. До того ж ці люди об'єднані спільною ідеєю захисту своєї країни. Словом, у мене позитивне бачення щодо спроможності української армії стримати можливу російську агресію. Я думаю, зараз українські військові цілком здатні захистити свою батьківщину», - зазначає він.
В Китае из-за случая заражения бубонной чумой в административно-территориальной единице Урд-Чжунцю города Баян-Нур объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения. Как передает УНИАН, об этом сообщает газета "Синьцзинбао".
Зараженным оказался скотовод из автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.
"Пациент до заболевания находился в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - рассказали в отделе здравоохранения города Баян-Нур.
По данным местных властей, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения. Жителям рекомендуют не охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрения - немедленно сообщать об этом.
так в вашей глупости никто не сомневается
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Війна буде з маасковскім улусом.. тама гдє мацква..
патамуша - усе разбегутца от вонизма трупака-паРашка!!
Ващето хитро- нету такой републики раиска!!
😂😂
😁
"Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай..."
https://kartaslov.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92_%D0%90/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8/7#p521 Гиляровский В. А., Москва и москвичи, 1926
Ещё чище прибавил)))
от доктора геббельса из кремля
Никакой войны не будет!
Будет исключительно "братская" помощь для защиты русскоязычного населения, по многочисленным просьбам трудящихся!
Письков, да кто ж тебе поверит?
Как сказала одна известная личность, "Ну, дебилы, б*ля!".
Пора бі уже и привікнуть.