Пєсков назвав "абсолютною дурістю" загрозу війни з Україною

У Кремлі вважають дурістю і нагнітанням обстановки заяву головкому ВМС України Олексія Неїжпапи про підготовку українського флоту до війни з Росією, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости в понеділок, 6 липня.

"Це абсолютна дурість, це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні", - сказав він.

Пєсков додав, що подібні висловлювання не сприяють поліпшенню ситуації на південному сході України.

Нагадаємо, раніше Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що не відкидає можливого наступу армії РФ на Херсонщину.

"Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", - сказав командувач ВМС України.

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У червні державний концерн "Укроборонпром" повідомив, що в Одеській області успішно завершилися випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Пуски здійснювалися на полігоні Збройних сил України "Алібей" в Одеській області, стрільба велася з бойовою частиною ракет.

РК "Нептун" - це крилаті ракети української розробки. Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні, танкодесантні кораблі і транспорти, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Ракети можуть вражати ціль у складних метеорологічних умовах за активної вогневої і радіоелектронної протидії.