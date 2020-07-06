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Новини Агресія Росії проти України
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Пєсков назвав "абсолютною дурістю" загрозу війни з Україною

Пєсков назвав

У Кремлі вважають дурістю і нагнітанням обстановки заяву головкому ВМС України Олексія Неїжпапи про підготовку українського флоту до війни з Росією, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости в понеділок, 6 липня.

"Це абсолютна дурість, це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні", - сказав він.

Пєсков додав, що подібні висловлювання не сприяють поліпшенню ситуації на південному сході України.

Нагадаємо, раніше Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що не відкидає можливого наступу армії РФ на Херсонщину.

"Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", - сказав командувач ВМС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ відреагували на заяву командувача ВМС Неїжпапи про загрозу повномасштабної війни: "Все закінчиться для України сумно"

У червні державний концерн "Укроборонпром" повідомив, що в Одеській області успішно завершилися випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Пуски здійснювалися на полігоні Збройних сил України "Алібей" в Одеській області, стрільба велася з бойовою частиною ракет.

РК "Нептун" - це крилаті ракети української розробки. Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні, танкодесантні кораблі і транспорти, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Ракети можуть вражати ціль у складних метеорологічних умовах за активної вогневої і радіоелектронної протидії.

Автор: 

ВМС (1390) Пєсков Дмитро (1646) погрози (489) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+23
русским веры нет!
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06.07.2020 13:59
+21
назвал "абсолютной глупостью"
так в вашей глупости никто не сомневается
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06.07.2020 14:00
+18
Ясно,ждём-с
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06.07.2020 13:57
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Ясно,ждём-с
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06.07.2020 13:57 Відповісти
путін боїться, засцяв.
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06.07.2020 14:00 Відповісти
главное наше оружие, это ты, Игорек.. мы тебя забросим в тыл в Рашку, и ты вы%%еш кацапам все мозги своими монологами..
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06.07.2020 14:02 Відповісти
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06.07.2020 14:34 Відповісти
Та не заспокоюйтесь... Обсц.ка на те й е ос.икою, що все робить iзпiдтишка...
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06.07.2020 14:04 Відповісти
стесняюсь спросить - а ссылку можно ?
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06.07.2020 13:59 Відповісти
Зерада не верила, что и Джавелины поставят...
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06.07.2020 14:05 Відповісти
https://censor.net/user/346452.
Кремль заявил, что Крым отжали из-за боязни появления там НАТО. Ссылки нужны ?
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06.07.2020 14:05 Відповісти
крым забрали из за ЯО, размещенного в севастополе еще на аренде,
остальное политинформация
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06.07.2020 14:41 Відповісти
Президент Росії Володимир Путін навряд чи наважиться на захоплення Північно-Кримського каналу або нових територій на сході України, але в разі, якщо він все ж таки зважиться на це, російський лідер зіткнеться з ризиком прямого зіткнення з військовими НАТО, що спричинить для нього суворі наслідки.
Таку думку в інтерв'ю Крим.Реалії висловив колишній сержант армії США і фахівець з безпеки Асоціації американського національної розвідки (The Intelligence Community, Inc.) Ерік Теллант (Eric Tallant).
«Я спостерігаю заморожений конфлікт навколо Криму вже п'ять років, і за моєю особистою оцінкою, тут не очікується якоїсь радикальної ескалації. Путін навряд чи зважиться просуватися вглиб України. По-перше, за ці роки українська армія стала набагато сильнішою, а по-друге, українці тісно взаємодіють з військовим персоналом США та інших країн НАТО, особливо на сході країни», - повідомив він.

Ерік Теллант

За словами Еріка Телланта, американські військові інструктори працюють безпосередньо в Україні, в тому числі в зоні, близькій до лінії фронту.
«Я не думаю, що Путін зважиться на ризик, який може загрожувати йому прямим зіткненням з військовими НАТО. Навіть у разі, якщо мова йде не про регулярні війська, а тільки про військових інструкторів, вбивство будь-якого американського солдата спричинить катастрофічні наслідки для Росії. Тому я не очікую нових атак від російських військ з боку Донбасу, принаймні, в найближчому майбутньому», - впевнений американський експерт.
Що стосується анексованого Криму, на думку експерта, в найближчому майбутньому він залишиться замороженим конфліктом, ситуація навколо якого продовжуватиме погіршуватися, особливо на тлі постійних загроз, пов'язаних з нестачею питної води в Криму.

Путін дійсно може розглядати Крим як зручне місце для розміщення тактичної ядерної зброї

«Я допускаю, що Путін дійсно може розглядати Крим як зручне місце для розміщення тактичної ядерної зброї, що провокує додаткову нестабільність у регіоні. Однак я вкрай сумніваюся, що він зважиться його використовувати. Це - типова тактика для шантажу і посилення своєї позиції в переговорах, але не більше того», - підкреслив Теллант.
Ерік Теллант визнає, що наразі НАТО не дає Україні формальних гарантій захисту у випадку нового вторгнення або можливої ескалації, не обіцяючи членство в Альянсі або будь-які двосторонні договори. Однак американський експерт зазначає: навіть будучи неформальною, присутність солдатів НАТО в регіоні зберігається, і вони не збираються залишати територію України.

Захід дуже серйозно ставиться до російсько-українського конфлікту

«Сполучені Штати не хочуть виглядати агресивної стороною, тому не надають Україні формальних гарантій втручання. Однак представники армії США відвідують Україну регулярно, і я повинен сказати, що Захід дуже серйозно ставиться до російсько-українського конфлікту. Говорячи про Чорне море, Румунія наразі є найбільшою базою для американських і європейських військ у регіоні. Не варто забувати і про плани США провести модернізацію військово-морських баз України в Миколаєві та Очакові, що, безсумнівно, принесе більше стабільності в Чорноморський регіон. До того ж, присутність НАТО означає не тільки військових і зброю, але також гроші й експертну допомогу. Довгострокова стратегія США та їхніх партнерів у регіоні передбачає подальше перебування військ у Східній Європі та в районі Чорного моря, і на сьогодні вони не збираються йти», - пояснює колишній військовий.
Що стосується оцінки можливостей українських Збройних сил, Еріку Телланту доводилося особисто взаємодіяти з українськими фахівцями, в тому числі, у спільних тренінгах, що проводяться для Збройних сил Афганістану в 2016-17 роках, і він відзначає значне зростання професіоналізму української армії.

У мене позитивне бачення щодо спроможності української армії стримати можливу російську агресію

«Більшість українських фахівців в Афганістані були цивільними людьми або військовими, котрі виступали там як інструктори, а не в складі збройних сил. Проте я не можу не відзначити їхній винятковий професіоналізм. Вони прекрасно розбиралися в системах озброєння, і їхній рівень експертиз був не гірший за американський. Я був вражений їхньою компетентністю. За останні роки українська армія отримала ************ обладнання і підготовку від найкращих західних інструкторів. До того ж ці люди об'єднані спільною ідеєю захисту своєї країни. Словом, у мене позитивне бачення щодо спроможності української армії стримати можливу російську агресію. Я думаю, зараз українські військові цілком здатні захистити свою батьківщину», - зазначає він.
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06.07.2020 14:08 Відповісти
это не вброс?
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06.07.2020 14:00 Відповісти
вважайте чим хочете.
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06.07.2020 14:02 Відповісти
А чого без посилання вiдповiдь?... Чи це вы десь чули?
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06.07.2020 14:05 Відповісти
думаю эта информация составляет военную тайну и ее оглашение как минимум должно рассматривать СБУ а не ловить лоточников да спиртзаводы искать...
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06.07.2020 14:14 Відповісти
О как возбудилась кремлядская *****.
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06.07.2020 13:59 Відповісти
русским веры нет!
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06.07.2020 13:59 Відповісти
Мокшано-удмуртам тем более.
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06.07.2020 14:07 Відповісти
В Китае - бубонная чума. Объявлен третий уровень эпидемиологической опасности

В Китае из-за случая заражения бубонной чумой в административно-территориальной единице Урд-Чжунцю города Баян-Нур объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения. Как передает УНИАН, об этом сообщает газета "Синьцзинбао".
Зараженным оказался скотовод из автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.
"Пациент до заболевания находился в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - рассказали в отделе здравоохранения города Баян-Нур.
По данным местных властей, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения. Жителям рекомендуют не охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрения - немедленно сообщать об этом.
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06.07.2020 13:59 Відповісти
русские постоянно врут и особенно с Кремля! Потому если Украина хочет мира, то нужно готовиться к войне!!!
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06.07.2020 14:00 Відповісти
назвал "абсолютной глупостью"
так в вашей глупости никто не сомневается
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06.07.2020 14:00 Відповісти
Зебилы, а что Зеля говорит на счёт того что кацапы собираются нападать на Херсонскую область чтобы пустить воду в Крым ?
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06.07.2020 14:01 Відповісти
зеля миролюбиво смотрит в глаза....(или во что он там смотрит) и видит мир и уважение через аналы каломойского
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06.07.2020 14:02 Відповісти
П
Т
Н

П
Н
Х
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06.07.2020 14:01 Відповісти
Значит точно готовят вторжение... Или мы Совка не знаем ?
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06.07.2020 14:02 Відповісти
Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона/Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- израильский Searcher MkII./ Но они Украине исключительно для её же пользы.Как бы. Или чтобы да так нет. Или будем посмотреть.
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06.07.2020 14:30 Відповісти
Как всегда-и вашим и нашим,главное гешефт.
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06.07.2020 15:31 Відповісти
Здесь израильский флажок как бы против Путина. Дома он же верноподданно клянётся в любви проворовавшейся путинской проститутке по вызову./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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06.07.2020 15:54 Відповісти
Скабеева сегодня на говно изойдет ))))
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06.07.2020 14:02 Відповісти
Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - Цензор.НЕТ 9348
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06.07.2020 14:03 Відповісти
Тут я з Йоршиком згоден. ***** втратило такий шанс. Тепер вже пізно.
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06.07.2020 14:04 Відповісти
А шотакоє раіска?
Війна буде з маасковскім улусом.. тама гдє мацква..
патамуша - усе разбегутца от вонизма трупака-паРашка!!
Ващето хитро- нету такой републики раиска!!
😂😂
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06.07.2020 14:04 Відповісти
россия - это искусственное, неожиданное злокачественное образование в результате захвата власти ельцыным на танках , сопровождавшимся намоткой народа на гусеницы. Все как обычно....
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06.07.2020 14:08 Відповісти
тю, да в чукчах ассимилируются если чо... Кста, когда кремлядская нарабсея в крови топила весь захвачиваемый вОСТОК, ЧУкчи самые последние сдались, аж через 100 лет, жестоко сопротивлялись - мочили москалей... да не устояли перед подкупом горячей водой(водкой)... ЗЫ... а тому чукче дай только пробку от водки понюхать и он уже бухой... Но по трезвяне, лучше воина нет.
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06.07.2020 14:10 Відповісти
Згоден!!
😁
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06.07.2020 14:25 Відповісти
Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - Цензор.НЕТ 4830
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06.07.2020 14:07 Відповісти
Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - Цензор.НЕТ 1161Неужели не видно, Расия давно в войне с Украиной и отрицание войны "абсолютная глупость"
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06.07.2020 14:18 Відповісти
тільки не "Расія", а *********, свинособакія або лаптєстан, виключно з маленької літери
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06.07.2020 14:27 Відповісти
Правильно МОСКОВИЯ с колониями
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06.07.2020 14:31 Відповісти
навіщо московію писати з великої літери?
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06.07.2020 14:40 Відповісти
простіше треба - кацапстан
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06.07.2020 15:20 Відповісти
Нужно весь Мир приучать к правильному названию не Расия а Московия,потому так и чтобы без ошибок
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06.07.2020 15:31 Відповісти
в мене своя думка (див. вище)
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06.07.2020 15:36 Відповісти
Ну в годы войны ваша думка актуальней
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06.07.2020 15:39 Відповісти
Никто их в наличии ума и не подозревает.
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06.07.2020 14:54 Відповісти
Патаму ша никто в Уруссии не хочет подставлять лоб под пули,вернее под "Джавелины" и КР"Нептун"и "Ольха".Будет больно жаль за бесцельнопрожитые..
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06.07.2020 14:08 Відповісти
К сожалению практика показывает совсем другое. На Московии вполне достаточно зомбированных ТВ идиотов верящих что бендеры жрут снегирей и насилуют старух прямо на заборе. И хватает желающих кошмарить "хохлов" чтобы погасить кредиты и накормить свою жонку-свиноматку с выводком лаптенгогих
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06.07.2020 14:13 Відповісти
про запенивание старух монтажной пеной упустили - а так - все верно... хотя известно о минимальной поддержке местным населением украинского Крыма. Знаю многих, кто пишет заявы и на Аксенова и на Администрацию президента россии о том, что становится только хуже там , Красноярск, Санкт-Петербург так же поддержка практически минимальная и за обнуление не голосовали.. но то такое....
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06.07.2020 14:18 Відповісти
Та там в бурятьських аулах довбойобів на тисячу років наплодили... За копійку підуть вбивати кого завгодно і де завгодно...
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06.07.2020 14:22 Відповісти
Ух ти, вперше чувак не збрехав! Ну яка може бути загроза війни з Україною, як вона вже йде?
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06.07.2020 14:08 Відповісти
Мацкве верить - себя не уважать. Кацапье самый брехливый этнос
"Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай..."
https://kartaslov.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92_%D0%90/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8/7#p521 Гиляровский В. А., Москва и москвичи, 1926
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06.07.2020 14:08 Відповісти
Новичок)))
Ещё чище прибавил)))
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06.07.2020 14:28 Відповісти
брехливим свинособакам ніякої довіри немає!
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06.07.2020 14:09 Відповісти
Говорящая голова кремлёвской шайки письков, отреагировал - значит внимательно наблюдают за происходящим. А это, в свою очередь, говорит о том, что нужно быть начеку, а не как некоторые, мир в глазах у всяких гандонов ищут.
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06.07.2020 14:10 Відповісти
Подлость и лживость мосскалей безгранична. Не верьте им!
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06.07.2020 14:10 Відповісти
То что Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - меня например наоборот еще больше настораживает. Путин тоже заявлял что Крым не является спорной территорией.
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06.07.2020 14:11 Відповісти
віри кацапам не має!
Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - Цензор.НЕТ 2067
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06.07.2020 14:13 Відповісти
А роги де і борода ЦАПа?
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06.07.2020 14:21 Відповісти
прям как у меня во дворе на скамейке прямо сейчас сидят - и корона им не почем... с утра в 6 утра гудеть как трансформатор или пчелы начинают и до самого позднего полуночного блеватания....периодически летая в улик за новой порцией....
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06.07.2020 14:21 Відповісти
Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной/ В Москве прошла панихида по убитым в Украине 14 спецназовцам 45-го десантного полка. 07.07.14/ 11.10.14 21:26 На кладбище в Ростове-на-Дону обнаружили три ряда свежих могил. / 22.06.14 19:45 600 наемников переброшено только из Саратовской области РФ в Луганск! Одного уже опознали и похоронили - Игорь Ефимов из Саратова /16.07.14 12:52 Под Славянском найдены сотни тел террористов. Некоторые из них заминированы, - СНБО.
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06.07.2020 14:14 Відповісти
Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - Цензор.НЕТ 5068
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06.07.2020 14:14 Відповісти
Собрать на границе пару тысяч танков и полмиллиона солдат - разве не свидетельство мирных намерений Рашки? Теперь правосеки захватят радиостанцию в Ростове...
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06.07.2020 14:17 Відповісти
Якщо козломорді кажуть що не нападуть-значить точно якусь хєрню вже задумали.... Країна підарасів....
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06.07.2020 14:18 Відповісти
Московии выгодно сразу завоевать Киев для быстрого завершения войны,потому всё так тихо на Белорусском направлении Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной - Цензор.НЕТ 7050.
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06.07.2020 14:24 Відповісти
С севера хоть и близко, но местность непригодная для быстрого продвижения техники. Болота, реки, леса. Только вдоль дорог можно двигаться. Там мосты подорвать, и все. Финляндия получится. Не зря немцев гнали не с севера, а через Донбасс и Харьков. Минск еще 3 июля взяли, а Харьков только 23 августа. А Киев вообще к 7-му ноября. Могли же от Минска идти, но шли дальним путем. Именно поэтому. Непригодная местность.
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06.07.2020 17:19 Відповісти
Ну-да, ну-да... "их там нет" - тема известная.
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06.07.2020 14:24 Відповісти
ПЕСКОВ ТАКОЕ ЖЕ БРЕХЛО КАК И ПЛЕШИВЫЙ КАРЛИК!!!!!!
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06.07.2020 14:26 Відповісти
глупость-твое существование!
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06.07.2020 14:30 Відповісти
Кацапам верить нельзя.
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06.07.2020 14:32 Відповісти
чикатилло назвал глупостью обвинения в изнасилованиях и убийствах, а также заявил шо он филателист, пацифист, моралист и коллекционер бабочек. очень любит женщин и детей, и шо в жызни мухи ни абидил... ни адной...
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06.07.2020 14:32 Відповісти
Слухай кацапа та сприймай навпаки. Судячи з усього тема про талібів призведе до таких санкцій, що санкції від відкритого вторгнення вже не будуть мати ніякого сенсу. Тобто кацапам буде нічого втрачати. От вони і готуються. І велика війна може бути єдиним що залишилось від голодних бунтів. Війна з Україною буде максимально великою щоб при цьому бути гарантовано переможною(ну це на думку кацапів).
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06.07.2020 14:34 Відповісти
От вас, свиней, всего можно ожидать, в связи с тем, что ложь - сущность мокшанского существа... .
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06.07.2020 14:37 Відповісти
"Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання і до виборів." - Отто фон Бісмарк
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06.07.2020 14:39 Відповісти
Песков преступник!!! Поэтому- он не может заявлять!!
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06.07.2020 14:42 Відповісти
операция прикрытие
от доктора геббельса из кремля
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06.07.2020 14:44 Відповісти
Так, слова московитов нужно понимать с точностью наоборот. Я вот все думал, что так пидошарии разошлися, то отлупили ветеранов, то митинги устраивают. По ходу готовят большую провокацию, например в том же Херсоне, что б пуйло ввел войска для защиты рускоязычников. Не зря же рашисты начали в сми триндеть про гуманитарную катастрофу в Крыму, крымский канал ремонтировать, военные учения проводить рядом и многое другое, косвенно подтверждающие их планы. Совпадение? Не думаю.
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06.07.2020 15:01 Відповісти
Давно брехуна писькова не было
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06.07.2020 15:13 Відповісти
Від вас казкових довбойобів, очікувати можно що завгодно.
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06.07.2020 15:22 Відповісти
О чём речь?!
Никакой войны не будет!
Будет исключительно "братская" помощь для защиты русскоязычного населения, по многочисленным просьбам трудящихся!
Письков, да кто ж тебе поверит?
Как сказала одна известная личность, "Ну, дебилы, б*ля!".
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06.07.2020 15:27 Відповісти
Цинічний виродок
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06.07.2020 15:50 Відповісти
У них там все такие.
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06.07.2020 16:24 Відповісти
Письков не врет,он дезинформирует ! Где-то уже готова новая "Майнила". Жидобандеровцы обстреляют мост -символ расейских скрепов и тады всей сворой на врага...
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06.07.2020 15:53 Відповісти
Абсолютная глупость ...это окупация Крыма. Нахрен вы туда полезли придурки??? Вы же в Новоросийске уже давно бы имели базу в разы лучше. От плохо, когда вместо мозгов в вашем Совбезе зеленое гавно плавает, да? Ребятня ************, я вам сочувствию. Знайте, я наверное единственный, кто с вами, свора зеленого говна. Я единственный кто вас прикроет, блевотина кремлевская(литер.речь).
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06.07.2020 15:58 Відповісти
Нехай він ще скаже, що підтримує територіальну недоторканість України, це буде дуже цікаво, як стрибок у минуле.
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06.07.2020 16:37 Відповісти
В августе и феврале плановіе вілазки Орді.
Пора бі уже и привікнуть.
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06.07.2020 16:44 Відповісти
завжди дивись не на слова, а на дії. готуйся до гіршого. закон Мерфі в поміч
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06.07.2020 16:56 Відповісти
треба ракети, щоб долітали до урала
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06.07.2020 18:20 Відповісти
То что говорит рашист не имеет ни какой смысловой нагрузки. Не нужно обращать внимание на те нечленораздельные звуки словесной дефекации, которые исходят из рашистской пасти. Знаем, что по умолчанию все рашистские действия подлые и вероломные. Поэтому нужно смотреть на действия, которые он совершает, и предугадывать какие совершит, имея ввиду, что по умолчанию все кацапорашистские действия подлые, преступные и вероломные.
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06.07.2020 18:29 Відповісти
 
 